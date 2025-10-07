ابدأ من رابط منتج، أو نص قصير، أو موجز واحد، وأنشئ إعلانات فيديو مصقولة من دون كاميرات أو تحرير يدوي. تقوم HeyGen تلقائياً بضبط الإيقاع، وإضافة التعليق الصوتي، والعناوين، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكن الفرق من إطلاق مزيد من نسخ الإعلانات ومعرفة ما يمكن توسيعه.
جرّب مُنشئ إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي
يتيح لك مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي إنشاء إعلانات فيديو عالية الأداء من دون تصوير أو تعديل يدوي. ابدأ بنص مكتوب أو فكرة، وستحوّل HeyGen ذلك تلقائياً إلى إعلانات جاهزة للمنصات ومهيأة لوسائل التواصل الاجتماعي وحملات الأداء والحملات الرقمية. أنشئ وحدث ووسّع محتوى الإعلانات بسرعة أكبر، من دون قوالب أو جداول زمنية أو تأخيرات إنتاجية.
When launches demand speed, traditional shoots create delays, but our AI ad solutions can streamline the process. HeyGen converts product pages or briefs into short, benefit-led launch videos so you can start paid campaigns in hours instead of weeks.
Large SKU catalogs need consistent creativity for every product. HeyGen automates b-roll, closeups, and feature callouts for each item so eCommerce teams can create scalable catalog promos with uniform quality.
Short form content requires immediate hooks and tight pacing. HeyGen builds vertical edits with punchy opening frames, readable captions, and platform-ready timing to improve click through and watch time on Reels and Shorts.
Retargeting needs tailored messages for different audience segments. HeyGen produces personalized variants highlighting discounts, benefits, or testimonials to increase conversions from warm traffic.
Agencies need volume and consistency across clients, especially when generating video ads in minutes. HeyGen enforces brand kits, produces organized exports, and speeds up iteration so agencies deliver more creatives without inflating costs.
Expanding globally requires localized creatives. HeyGen’s video translator regenerates voiceovers, captions, and pacing for each language so teams can test and launch localized campaigns quickly.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
تحوّل HeyGen أي نص إلى فيديو عالي الجودة يشبه الواقع خلال دقائق. يمكنك البدء من فكرة أولية، أو سيناريو مكتمل، أو حتى بعض النقاط المختصرة. تنشئ HeyGen مشاهد حوارية واقعية مع أدوات تحكم متقدّمة، لتنتقل من الكلمات إلى فيديو جاهز من دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.
حوّل النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية خلال دقائق. هذه الطريقة أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقدة.
أنشئ مقاطع فيديو بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا حاجة لخبرة في المونتاج. لا إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، ثم حسّن
من المسودة الأولى حتى التصدير النهائي، يبسّط محرر HeyGen المعتمد على النصوص العملية بأكملها. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستنداً لا خطاً زمنياً.
ربط صفحات المنتج بسير عمل الفيديو
الصق رابط صفحة منتج أو صفحة هبوط، وسيقوم HeyGen باستخراج الصور والمواصفات والرسائل لبناء لوحة قصة. سير عمل تحويل الرابط إلى فيديو يحوّل محتوى الصفحة إلى إعلانات متعددة المشاهد أو مقاطع ترويجية قصيرة مُحسّنة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي مع حد أدنى من التدخل اليدوي.
تحويل النص إلى فيديو مع خيارات صوت بشري
اكتب نصاً قصيراً أو دع HeyGen تصيغ العبارات الجاذبة وعبارات الحث على الإجراء. يقوم المحرك بإنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة نبرات ولغات، ويطبّق مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام لقطات المتحدث أو الأفاتار للحفاظ على تماسك السرد.
أتمتة إبداعية وقوالب أنماط جاهزة
اختر السمات البصرية، والإيقاع، ونِسَب الأبعاد، وستتولى HeyGen تلقائياً تطبيق حركة سلسة، وأنماط الترجمة النصية، والانتقالات. تضمن الإعدادات المسبقة في المنصة أن يكون كل تصدير مُحسّناً لموضع الإعلان وجذب انتباه المشاهد من دون الحاجة إلى أي عمل إضافي لتغيير المقاسات.
دعم إنشاء الدُفعات والاختبار والتحليلات
أنشئ مئات النسخ من الإعلانات عبر تغيير العناوين الجاذبة أو الصور أو عبارات الحث على الإجراء على نطاق واسع باستخدام منصّة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لدينا. يتم تنظيم ملفات التصدير لمديري الإعلانات واختبارات A/B. استخدم الاقتراحات المدمجة للجماهير وتتبع مؤشرات الأداء حتى تتمكن الفرق من عزل العناصر الإبداعية الأكثر نجاحًا بسرعة.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
كيفية استخدام مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع فيديو جاهزة للإعلانات في أربع خطوات واضحة، من الموجز إلى الأصول الجاهزة للنشر.
الصق رابط منتج، أو حمّل صوراً، أو أدخل نصاً قصيراً. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى واستخلاص الميزات الأساسية، ثم إعداد لوحة قصة مشهدية خطوة بخطوة لتوجيه عملية الإنشاء.
اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، والنمط البصري، والإيقاع. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث تبقى الشعارات والخطوط والألوان متسقة عبر جميع النُسخ والمواضع.
أنشئ مسودات متعددة بإضافات افتتاحية ومرئيات وعبارات حث على اتخاذ إجراء مختلفة. اعرضها جنبًا إلى جنب، وعدّل النص أو الصور، وأعد إنشاء النماذج المتنوعة لاختبارات A/B دون تحرير يدوي لخط الزمن باستخدام أداة إنشاء الإعلانات لدينا.
حمّل ملفات MP4 وصوراً محسّنة لمنشورات الخلاصة والريلز والقصص ومواضع الإعلانات داخل الفيديو. استخدم التصدير الدفعي لرفع الأصول المنظّمة مباشرة إلى مديري الإعلانات والبدء في الاختبار فوراً.
مولّد إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الموجزات أو عناوين URL أو الصور أو النصوص إلى إعلانات جاهزة باستخدام تركيب المشاهد الآلي، وتوليد الصوت، وإضافة الترجمات، وتنسيقات التصدير. HeyGen تجمع بين تحويل النص إلى فيديو وأفاتارات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جذاب.تحويل الصور إلى فيديولإنشاء إعلانات مصقولة من دون كاميرات أو تحرير يدوي.
تركّز HeyGen على الوضوح والتحكم والسرعة بدلًا من الاعتماد الكبير على القوالب الجاهزة. من خلال تمكين الفرق من تحديث النصوص بدلًا من إعادة إنشاء الفيديوهات، يصبح من الأسهل إجراء التحسينات المتكررة، والحفاظ على الاتساق عبر الحملات، وتوسيع نطاق الإبداع الإعلاني دون إبطاء سير عمل الإنتاج
يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنشاء عدد أكبر من نسخ الإعلانات بسرعة أكبر، مما يحسّن الاختبار وعمليات التحسين. لا تزال النتائج تعتمد على العرض والرسالة، لكن التسريع في تكرار الإصدارات يجعل من الأسهل التعلّم من النتائج وصقل المواد الإبداعية دون عوائق في الإنتاج.
نعم. HeyGen يدعم إنشاء الإعلانات لـ TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وGoogle Ads. تستخدم العديد من الفرق ميزة إعادة توظيف الفيديو لتكييف نفس المادة الإعلانية عبر منصات متعددة دون البدء من جديد.
لا. تم تصميم HeyGen للمسوقين والمؤسسين والفرق التي تريد تحقيق نتائج دون الحاجة إلى أدوات تحرير معقدة. معظم التعديلات تقتصر على تحديثات نصية بسيطة، مما يجعلها في متناولك حتى لو لم يسبق لك تحرير فيديو من قبل.
طبّق مجموعة هوية العلامة التجارية باستخدام الشعارات والخطوط والألوان. تفرض HeyGen قواعد العلامة التجارية على المسودات والقوالب المُنشأة، وتتيح قفل العناصر الأساسية حتى تحافظ الفرق على الاتساق على نطاق واسع.
HeyGen تصدّر ملفات فيديو بصيغة MP4 وصورًا عالية الدقة مهيأة لمنصات Feed وReels وStories وMessenger ومواضع الإعلانات داخل البث. يسهّل التصدير الدفعي تنظيم الملفات بأسماء واضحة لمديري الإعلانات وأدوات الحملات.
تتبع HeyGen أفضل الممارسات الشائعة للمنصات مثل نسبة العرض إلى الارتفاع، ووضوح الترجمة النصية، ونِسَب النص المعتادة، لكن يظل الالتزام النهائي بالسياسات والموافقة على الإعلانات من مسؤولية المُعلِن.
يمكنك البدء بسرعة واختبار سير العمل قبل التوسّع. يتيح لك HeyGen إنشاء أول إعلان فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المتصفح، حتى تتمكن من رؤية مدى ملاءمته لعملية التسويق لديك قبل الالتزام.
يمكنك إنشاء عروض ترويجية للمنتجات، وإعلانات لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وإبداعات أداء، وإعلانات تعليمية، وإعلانات للإعلانات والتنويهات. من أجل تصميمات ذات بنية واضحة، تبدأ العديد من الفرق بـ قالب فيديو للحفاظ على اتساق الهوية البصرية عبر الحملات.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.