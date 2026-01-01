تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي
حوّل أي نص إلى تعليق صوتي نسائي طبيعي وفيديو جاهز خلال دقائق. اختر من بين أكثر من 300 صوت نسائي بالذكاء الاصطناعي بـ175+ لغة، أضف مقدّمة مزامنة الشفاه، وانشر بدون كاميرات أو ميكروفونات أو برامج مونتاج.
مزايا تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي تتجاوز حدود الصوت فقط
أصوات أنثوية طبيعية بالذكاء الاصطناعي
اكتب أو الصق النص الذي تريده ومولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيسيقرأه بنبرة أنثوية دافئة وطبيعية بدلاً من الإيقاع الآلي الرتيب في الأدوات القديمة. استعرض أكثر من 300 صوت أنثوي بـ175+ لغة مجاناً عبر الإنترنت، وقارن بين النبرات قبل عملية الإخراج.
استنسخ صوتكِ الأنثوي الخاص
سجّل مقطعاً قصيراً واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعيينشئ صوتاً أنثوياً يروي أي نص مع الحفاظ على نبرة صوتك المميزة. تستخدم الفرق صوتاً مستنسخاً واحداً للحفاظ على هوية صوتية موحّدة للعلامة التجارية في كل فيديو، دون الحاجة إلى حجز مؤدٍ صوتي لكل مشروع جديد.
مقدّمات فيديو نسائية بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الشفاه
زاوِج تعليقك الصوتي الأنثوي مع واحد من أكثر من 1,100 أفاتار، ومزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي على مستوى الفونيم تطابق كل كلمة مع فم المقدّم. أدوات الصوت فقط تسلّمك ملفاً، بينما HeyGen يقدّم لك فيديو نهائياً جاهزاً للمشاهدة والنشر على أي قناة.
التحكم في النبرة والإيقاع والعاطفة
شكّل كل صوت نسائي من خلال ضبط النبرة والإيقاع والعاطفة من داخل محرر النصوص في AI Studio، بالطريقة نفسها التي تعدّل بها مستنداً. صحّح نطق اسم ما أو حوّل الأداء من دافئ إلى حيوي بمجرد تعديل النص وإعادة الإنشاء، من دون الحاجة إلى أي جلسة إعادة تسجيل.
الترجمة النصية وتصدير ملفات SRT
أنشئ التسميات التوضيحية تلقائياً باستخدام مولّد الترجمات الفرعية وصدّر ملفات SRT مع ملف MP4 بدقة HD أو 4K. تساعد الترجمات الفرعية في جذب المشاهدين الذين يشاهدون بدون صوت على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتيح لمتابعي المحتوى الذين يعتمدون على التسميات التوضيحية متابعة كل سطر من الحوار.
حالات استخدام الأصوات الأنثوية بالذكاء الاصطناعي لفرق المحتوى
تعليق صوتي نسائي لمقاطع YouTube
تسجيل التعليق الصوتي مرارًا وتكرارًا يبطئ كل عملية رفع. انسخ نص السكربت، واختر صوتًا نسائيًا، وانشر فيديوهات تفسيرية وShorts جاهزة للقناة في اليوم نفسه، وبأي نبرة تناسب جمهورك.
سرد للتعلّم الإلكتروني والتدريب
سرد الدورات التدريبية يعني عادةً وقتًا في الاستوديو أو رسومًا لوكالة إنتاج. بدلاً من ذلك، أنشئ وحدات تدريبية انطلاقًا من النص الذي تكتبه، بصوت نسائي واضح وقريب من المتلقي، ثم حدّث أي درس من خلال تعديل النص وإعادة إنشاء الصوت.
مقاطع تسويقية ومقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي
تتعثر الحملات عندما يتطلّب كل إصدار من الإعلان جلسة تسجيل صوتي جديدة. أنشئ عدّة نسخ من تعليق صوتي نسائي من نص واحد، جرّب نبرات مختلفة، وأنشئ مقاطع محلية مخصّصة لكل موضع إعلاني في فترة بعد ظهر واحدة.
سرد عرض المنتج
عروض المنتج التوضيحية تحتاج إلى صوت نسائي ثابت في كل إصدار. اكتب نص العرض مرة واحدة، وأنشئ التعليق الصوتي، ثم أعد تصيير الفيديو كلما تغيّر شكل الواجهة، من دون الحاجة لحجز وقت تسجيل جديد.
الكتب الصوتية والسرد الطويل
النصوص الطويلة مكلفة إذا تم تسجيلها صوتياً يدوياً. أنشئ فصلاً بعد آخر بصوت أنثوي ثابت، واحتفظ بنطق المصطلحات متسقاً عبر المشروع بالكامل، وصحّح أي سطر بمجرد تعديل النص وإعادة الإنشاء.
محلّ فيديوهاتك بأصوات نسائية
إعادة تصوير المحتوى لأسواق جديدة تستغرق أشهراً وتتطلب فريق تصوير ثانياً. بدلاً من ذلك، مرّر أي فيديو منتهٍ عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحصل في خطوة واحدة على صوت أنثوي محلي، ونبرة مستنسخة، وحركة شفاه متطابقة.
كيفية إنشاء فيديو تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي في HeyGen
انسخ النص، واختر صوتًا نسائيًا، وأضف مقدِّمة، ثم صدّر فيديو نهائيًا بدقة HD في أربع خطوات داخل المتصفح.
ألصق النص الذي تريد استخدامه
اكتب أو الصق النص الذي تريد استخدامه في محرر النص، ثم قسّمه إلى مشاهد حسب الحاجة.
اختر صوت ذكاء اصطناعي أنثوي
استعرض عينات من الأصوات النسائية بأكثر من 175 لغة، ثم حدّد النبرة والإيقاع والعاطفة التي تريدها.
أضف مقدّمًا أو عناصر مرئية
اختر أفاتاراً ليلقي التعليق الصوتي مع مزامنة الشفاه، أو احتفظ بتصميم بدون وجه مع لقطات B-roll.
أنشئ وصدّر بجودة HD
قم بإخراج الفيديو الخاص بك، ثم نزّل ملف MP4 بدقة HD أو 4K، وأضف ترجمات SRT لأي منصة.
ما هو تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي وكيف يعمل؟
تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي يقوم بتحويل النص المكتوب إلى صوت نسائي طبيعي، مع إمكانية إقرانه بالصور أو مقدّم مزامنة الشفاه. في HeyGen، تقوم بلصق النص، واختيار صوت أنثوي، ثم تصدير ملف MP4 جاهز للنشر.
هل ستبدو الأصوات الأنثوية بالذكاء الاصطناعي طبيعية، أم آلية مثل أدوات تحويل النص إلى كلام القديمة؟
أصوات الذكاء الاصطناعي النسائية الحديثة تبدو طبيعية، مع تعابير سلسة وتنغيم على مستوى الجملة بدلاً من الإيقاع المتقطّع في أنظمة تحويل النص إلى كلام القديمة. في HeyGen يمكنك معاينة عدة متحدثات نساء، ثم ضبط الإيقاع والعاطفة حتى يتوافق الأداء الصوتي مع الهدف الذي تريده.
كم عدد الأصوات النسائية واللغات التي يقدّمها HeyGen؟
توفر HeyGen أكثر من 300 صوت بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجموعة واسعة من الأصوات النسائية، عبر أكثر من 175 لغة والعديد من اللهجات الإقليمية. يمكنك مقارنة النبرات الدافئة والمهنية والحيوية والهادئة جنبًا إلى جنب قبل اختيار النبرة الأنسب لفيديوك.
كيف أضيف تعليقاً صوتياً نسائياً إلى فيديو دون تسجيل أي شيء؟
انسخ نصك، واختر صوتًا نسائيًا، وسيقوم HeyGen بإنشاء التعليق الصوتي ومزامنته تلقائيًا مع الأفاتار أو اللقطات الخاصة بك. تتم العملية كاملة في المتصفح، لذلك لا حاجة لميكروفون أو استوديو أو برامج مونتاج.
لماذا تختار HeyGen بدلاً من أدوات تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي الأخرى؟
تتوقف معظم أدوات تحويل النص إلى كلام عند ملف صوتي تحتاج بعده إلى تعديله داخل فيديو. تقوم HeyGen بإنشاء التعليق الصوتي الأنثوي والفيديو النهائي معًا، مع أكثر من 1,100 أفاتار، ومزامنة الشفاه، وترجمة الفيديو بالكامل على المنصة نفسها.
هل يمكنني استنساخ صوتي الأنثوي لرواية مقاطع الفيديو؟
نعم. سجّل مقطعاً قصيراً واستنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعيينشئ صوتاً أنثوياً يقرأ النصوص الخاصة بك مع الحفاظ على نبرة صوتك المميزة. يستخدمه المبدعون ليبدو صوتهم واحداً في كل فيديو دون الحاجة إلى إعادة التسجيل مراراً وتكراراً.
هل يمكنني التحكّم في نبرة وعاطفة الصوت الأنثوي؟
نعم. يمكنك ضبط النبرة والإيقاع والعاطفة مباشرة في المحرر، بحيث يمكن أن يبدو النص نفسه دافئًا ومطمئنًا لعمليات الإعداد الأولى، أو حيويًا ومفعمًا بالطاقة لإعلان. عدّل النص، وأعد الإنشاء، واستمع إلى التغيير فورًا.
هل يعمل الصوت متعدد اللغات المُنشأ بالذكاء الاصطناعي فعلياً على نطاق الإنتاج؟
نعم. قامت AI Smart Ventures بتدريب أكثر من 10,000 شخص باستخدام محتوى HeyGen الذي يغطي أكثر من 170 لغة، كما هو موضح في قصة نجاح عميل AI Smart Ventures. منصة واحدة حافظت على اتساق الصوت والجودة في جميع الأسواق التي قامت بمواءمة المحتوى لها.
هل يمكن لـ HeyGen إضافة صوت أنثوي بلغة أخرى إلى فيديو موجود؟
نعم. حمّل فيديو منتهي وسيقوم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتوطينه بصوت أنثوي، ونبرة مستنسخة، وحركة شفاه متطابقة، بحيث يبدو المتحدث وكأنه صوّر الفيديو باللغة الجديدة. يعمل سير العمل نفسه عبر أكثر من 175 لغة.
هل ميزة تحويل النص إلى كلام بصوت أنثوي متاحة مجانًا على HeyGen، وما الذي تضيفه الخطط المدفوعة؟
نعم، يتيح لك خطة Free إنشاء فيديوهات تعليق صوتي نسائية مجانًا دون دفع أي رسوم. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهريًا وتوفّر فيديوهات أطول وعددًا أكبر من عمليات التصدير، مع خطط Enterprise مخصّصة للفرق التي تنتج محتوى بكميات كبيرة.
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حوّل أي نص إلى تعليق صوتي نسائي طبيعي وفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي.