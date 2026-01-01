شكّل كل صوت نسائي من خلال ضبط النبرة والإيقاع والعاطفة من داخل محرر النصوص في AI Studio، بالطريقة نفسها التي تعدّل بها مستنداً. صحّح نطق اسم ما أو حوّل الأداء من دافئ إلى حيوي بمجرد تعديل النص وإعادة الإنشاء، من دون الحاجة إلى أي جلسة إعادة تسجيل.