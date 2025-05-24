AI Smart Ventures، الرائدة في الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، كانت في طليعة تبنّي الذكاء الاصطناعي منذ عام 2015. تتمثل رسالتها في تمكين المؤسسات وتجهيزها بالخبرات الداخلية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إليها للريادة في عالم تقوده التكنولوجيا. ومن خلال برامج تدريب مخصّصة على الذكاء الاصطناعي، وخدمات تنفيذ متعمّقة، واستشارات استراتيجية معمّقة، ترشد AI Smart Ventures الشركات عبر تعقيدات تبنّي الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال المؤسسية وتوفّر حلول ذكاء اصطناعي متقدّمة.

مع وجود أقسام مخصصة لـ AI Smart Marketing وAI Smart Insiders، واجهت AI Smart Ventures تحدي إنتاج محتوى فيديو قابل للتوسّع ومتعدد اللغات لمجموعة متنوعة من العملاء. كان عملاء المؤسسات بحاجة إلى تعريب سريع لمواد التدريب، لكن أساليب إنتاج الفيديو التقليدية كانت كثيفة الاستخدام للموارد، وتستغرق وقتًا طويلًا، وتفتقر إلى المرونة اللازمة لتلبية هذه المتطلبات.

تدريب الجيل القادم على قوة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

لتمكين أصحاب الأعمال وفرقهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية عبر مؤسساتهم، تقدّم AI Smart Ventures برنامجاً تدريبياً لمدة 10 أسابيع بعنوان AI Smart Insiders. وبفضل سهولة الاستخدام، وجودة الأفاتار، وتعدّد الاستخدامات، تُعرض HeyGen كواحدة من ثلاث أدوات أساسية للفيديو بالذكاء الاصطناعي.

قالت نيكول دونيلي، المؤسسة في AI Smart Ventures: "نحن نقدّم تدريبًا تطبيقيًا على الذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدامه على نطاق واسع في جميع أنحاء الشركة، ثم نقدّم تدريبًا متقدمًا على أدوات محددة. نحن ندرّس ذلك لجميع دفعاتنا ضمن برنامج التدريب AI Smart Insiders حول كيفية استخدام HeyGen."

قدّمت HeyGen الحل الأمثل لشركة AI Smart Ventures وعملائها من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات بأفاتارات واقعية وتعليقات صوتية احترافية. تندمج المنصة بسلاسة في عمليات AI Smart Ventures، مما يمكّن الفريق من إنتاج محتوى الفيديو بسرعة، وتوطينه، وتوزيعه عبر منصات مختلفة.

قالت نيكول: "الكثير من الناس يخافون من الفيديو. التعليق الذي نسمعه كثيرًا هو: (لا أحب تسجيل مقاطع الفيديو لأنني شديد الحساسية تجاه مظهري). بعد أن ننشئ أول فيديو على HeyGen، يشعرون بتحسن كبير لأنهم لم يعودوا مضطرين للتسجيل بأنفسهم، ولديهم مصدر جاهز لإنشاء مقاطع فيديو جديدة."

تبسيط ترجمة الفيديو لموقع you.com

من خلال الاستفادة من HeyGen، تمكّنت شركة AI Smart Ventures من فتح آفاق جديدة في إنشاء الفيديوهات متعددة اللغات، مما أتاح حلول تدريب وتسويق أسرع وأكثر تأثيرًا. لقد أصبح نظام HeyGen أساسيًا في مهمة AI Smart Ventures لدفع الابتكار وتقديم قيمة أكبر للعملاء.

يُستخدم من قبل ملايين الأشخاص، you.com هو محرّك إنتاجية يعتمد على الذكاء الاصطناعي يجري عمليات بحث متعمقة، ويشغّل الشيفرات، وينشئ الصور، ويستخدم الأدوات لتعزيز الإنتاجية. ولتبسيط عملية ترجمة الفيديوهات، استعان you.com بشركة AI Smart Ventures لترجمة فيديوهات التدريب المتقدّم وفيديوهات الشروحات التعليمية إلى اللغة الألمانية بسرعة وكفاءة.

قالت نيكول: "جزء كبير من حصولنا على عقد you.com كان قدرتنا على ترجمة دورات التدريب المؤسسي إلى الألمانية بسرعة. أعني، بسرعة كبيرة فعلًا. مع HeyGen، يمكننا القيام بذلك في اليوم نفسه الذي ينشئون فيه النسخة الإنجليزية ونحوّلها إلى الألمانية."

توسيع نطاق برامج التدريب المنقذة للحياة إلى بقية أنحاء العالم