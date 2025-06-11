مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي: أنشئ تسميات توضيحية فورية

حوّل كل فيديو إلى تجربة مشاهدة حتى النهاية باستخدام ترجمات نصية بالذكاء الاصطناعي تتزامن بدقة مع الصوت. تقوم HeyGen تلقائياً بكتابة النص من الصوت، وضبط التوقيت، وتصميم الترجمة بحيث يتمكن عدد أكبر من المشاهدين من المتابعة حتى مع إيقاف الصوت. لا حاجة للكتابة اليدوية ولا للأدوات المعقّدة، فقط ترجمات واضحة وجذابة ومتناسقة مع هوية علامتك التجارية.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تُطبَّق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
مقاطع قصيرة لوسائل التواصل وReels

مقاطع قصيرة لوسائل التواصل وReels

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

مقاطع فيديو YouTube ومقتطفات البودكاست

مقاطع فيديو YouTube ومقتطفات البودكاست

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

التدريب، والإعداد للموظفين الجدد، والتعلّم والتطوير

التدريب، والإعداد للموظفين الجدد، والتعلّم والتطوير

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

التسويق والإعلانات والعروض الترويجية

التسويق والإعلانات والعروض الترويجية

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

الندوات عبر الإنترنت والفعاليات والعروض التوضيحية للمنتجات

الندوات عبر الإنترنت والفعاليات والعروض التوضيحية للمنتجات

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

منشئو الدورات التعليمية والمعلمون

منشئو الدورات التعليمية والمعلمون

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

لماذا تختار مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

اجعل كل ثانية من فيديوهاتك ذات قيمة مع ترجمات نصية دقيقة، متوافقة مع هوية علامتك، وجاهزة لأي قناة. HeyGen يتولى النسخ، وضبط التوقيت، والترجمة، والتنسيق ضمن سير عمل واحد بسيط.


سواء كنت تعيد توظيف محتوى موجود أو تنشئ فيديوهات جديدة في HeyGen، يتم إنشاء الترجمات النصية وضبط توقيتها بنقرة واحدة فقط. خصص وقتك للقصة والاستراتيجية بدلًا من تعديل كل إطار على حدة، مع مولّد الترجمات النصية المجاني بالذكاء الاصطناعي لدينا.

ابدأ مجاناً
ترجمة فرعية دقيقة في دقائق بدلًا من ساعات

حمّل فيديوك أو أنشئه، اضغط على إنشاء، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ النص والتوقيت تلقائياً. تصفّح بسرعة وعدّل أي سطر في محرر منظم لتحافظ على التحكم الكامل في النتيجة النهائية.

أنماط متوافقة مع هوية علامتك التجارية وتنسجم مع محتواك

طبّق تسميات توضيحية جريئة مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو ترجمات فرعية احترافية للطابع المؤسسي، أو إبراز كلمات بأسلوب الكاريوكي خلال ثوانٍ. احفظ إعداداتك المفضلة للتسميات التوضيحية بحيث يبدو كل فيديو متسقًا في الشكل والإحساس عبر جميع محتوى الفيديو الخاص بك.

مصمم لفيديو عالمي يسهل الوصول إليه

أنشئ ترجمات نصية وترجمات بلغات متعددة في مساحة عمل واحدة باستخدام مولّد الترجمات النصية التلقائي لدينا. اجعل محتواك متاحًا للمشاهدين الصم وضعاف السمع، وغير الناطقين باللغة الأصلية، وأي شخص يشاهد الفيديو بدون صوت.

ترجمة فورية للنصوص في نقرة واحدة

اكتشف الكلام، وانسخ الصوت إلى نص، وقم بمزامنة الترجمات تلقائياً مع كل مشهد. لا حاجة للترميز الزمني اليدوي أو النسخ واللصق من أدوات نسخ منفصلة.

ابدأ مجاناً →
AI video creation software interface displaying a slide titled 'New York's Billiard Scene' with a female avatar and a 'Welcome' button.

تنسيق متقدّم ورسوم متحركة

اختر بين ترجمات سفلية أنيقة، أو تسميات توضيحية جريئة بأسلوب الشبكات الاجتماعية، أو تنسيقات «المتحدث أمام الكاميرا»، أو إبراز الكلمات بأسلوب الكاريوكي. عدّل الخطوط والأحجام والألوان والخلفيات والتوقيت ببضع نقرات فقط.

ابدأ مجاناً →
Smiling man with glasses on a green background, with an overlay showing "Intro" completed.

الترجمة متعددة اللغات

أنشئ ترجمات نصية بلغتك الأساسية باستخدام مولّد الترجمات التلقائي لدينا، ثم ترجمها فورًا إلى أكثر من 50 لغة. مثالي للعلامات التجارية العالمية، والفرق الدولية، وصنّاع المحتوى الذين يوطّنون المحتوى على نطاق واسع.

ابدأ مجاناً →
Voice cloning

خيارات تصدير مرنة

ادمج الترجمات النصية مباشرة في الفيديو الخاص بك لمنصات التواصل الاجتماعي أو حمّل ملفات الترجمة (مثل SRT) لرفعها أينما تستضيف الفيديو. أنشئ نسخًا بلغات مختلفة دون إعادة تحرير الفيديو.

ابدأ مجاناً →
UI showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected, and a smiling man in the background.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي

لا تحتاج أن تكون مهندس صوت أو متخصصاً محترفاً في إعداد الترجمات للحصول على ترجمات عالية الجودة. HeyGen تتولى الجزء الصعب تلقائياً، مع إتاحة عناصر تحكم بسيطة لك لضبط التفاصيل بدقة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

حمّل فيديوك أو أنشئه

ابدأ بأي فيديو: سجّل في HeyGen، أو حمّل ملفاً موجوداً، أو استورد فيديو أنشأته مسبقاً. يكتشف محركنا الكلام ويجهّز المسار لإضافة الترجمات

الخطوة 2

أنشئ ترجمات فرعية تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي

افتح لوحة الترجمة النصية واضغط لإنشاء الترجمة تلقائياً. HeyGen تنسخ الصوت، وتقسم العبارات المنطوقة إلى مقاطع سهلة القراءة، وتُحاذي الترجمة مع المخطط الزمني للفيديو.

الخطوة 3

حرّر العناوين الفرعية وعدّل أسلوبها

راجع النص المكتوب، وعدّل أي صياغة عند الحاجة، واختر نمط الترجمة النصية الذي تفضّله. يمكنك ضبط الخطوط والألوان والتأثيرات، أو تطبيق إعداد محفوظ مسبقًا بحيث تتوافق الترجمة النصية مع هوية علامتك التجارية.

الخطوة 4

ترجم وصدّر وانشر

أضف مسارات ترجمة فرعية عند الحاجة، ثم صدّر الفيديو مع ترجمة مدمجة أو حمّل ملفات الترجمة. انشره على منصاتك المفضلة وحافظ على تفاعل جمهورك أينما يشاهد.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائياً بتحويل الصوت في الفيديو إلى نص مكتوب، وتحويله إلى ترجمات قابلة للقراءة، ومزامنة النص مع الطوابع الزمنية الصحيحة. بدلاً من كتابة كل سطر يدوياً، يمكنك إنشاء مسار ترجمة نصية كامل تلقائياً خلال دقائق.

ما مدى دقة ترجمات HeyGen النصية؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنتاج نصوص دقيقة للغاية لمجموعة واسعة من إعدادات التسجيل. يمكنك بسرعة تصفح أي سطر داخل محرر الترجمة النصية وتعديله، بحيث تتوافق الترجمة النهائية مع أسلوب علامتك التجارية ومصطلحاتها.

هل يمكنني تخصيص مظهر الترجمات النصية الخاصة بي؟

نعم، يمكنك تخصيص نمط الترجمة النصية بالكامل. اختر الخطوط والأحجام والألوان والخلفيات والحركات، ثم احفظ تركيباتك المفضلة كقوالب جاهزة لإعادة استخدامها في جميع محتوى الفيديو الخاص بك للحصول على مظهر متناسق.

هل يدعم مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي لغات متعددة؟

يمكن للمولّد العمل مع العديد من اللغات الرئيسية لكل من النسخ والترجمة من خلال مترجم الفيديو. يمكنك إنشاء ترجمات بلغة واحدة، ثم ترجمتها إلى عدة لغات أخرى حتى يصل محتواك إلى جماهير حول العالم.

هل يمكنني تصدير ملفات الترجمة مثل SRT؟

يمكنك حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو أو تصديرها كملفات ترجمة مثل SRT، وذلك بحسب طريقة النشر التي تخطط لها. يتيح لك هذا مرونة استخدام الترجمات نفسها عبر المنصات التي تدعم الترجمات المغلقة.

هل ستساعد الترجمات النصية في تحسين أداء حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تزيد الترجمات النصية عادةً من مدة المشاهدة ومعدلات إكمال الفيديو، خاصة على الأجهزة المحمولة حيث يشاهد كثير من المستخدمين بدون صوت. تجعل التسميات التوضيحية الواضحة وسهلة القراءة من الأسهل على المشاهدين المتابعة، مما يعزز التفاعل ويحسّن أداء المحتوى بشكل عام.

هل يمكنني استخدام الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو الطويلة مثل الويبينارات؟

نعم، يُعد مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي مثاليًا للمحتوى الطويل مثل الويبينارات، جلسات التدريب، والعروض التقديمية. يمكنك إضافة ترجمة نصية تلقائيًا للجلسات الكاملة، ثم إعادة توظيف اللحظات المهمة في مقاطع أقصر مع ترجمة نصية كاملة باستخدام تنسيقات vtt أو txt.

هل أحتاج إلى خبرة في المونتاج لاستخدام ترجمات HeyGen؟

لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. تم تصميم أدوات العناوين الفرعية للمستخدمين غير التقنيين، مع واجهة بسيطة ومحرر نصوص سهل الاستخدام لإنشاء محتوى الفيديو بسهولة. إذا كنت تستطيع تعديل مستند، فيمكنك إنشاء العناوين الفرعية وتحسينها في HeyGen.

هل يمكنني ضبط التوقيت إذا كانت الترجمات تحتاج إلى تعديلات بسيطة؟

يمكنك ضبط توقيت كل ترجمة فرعية بدقة مباشرة من لوحة الترجمات. حرّك الأسطر أو دمجها أو تقسيمها بحيث تظهر تمامًا في اللحظة التي تريدها، من دون الحاجة إلى التعامل مع واجهات معقّدة لأكواد التوقيت.

هل يتضمن HeyGen أدوات إنشاء الفيديو ميزة إنشاء الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد الترجمات النصية هو جزء من تجربة إنشاء الفيديو في HeyGen، بحيث يمكنك الانتقال من كتابة النص وتسجيله إلى تصدير الفيديو مع الترجمات في مكان واحد. تحقّق من تفاصيل خطتك لمعرفة خيارات الترجمات النصية والترجمة المتاحة لحسابك.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background