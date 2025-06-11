حوّل كل فيديو إلى تجربة مشاهدة حتى النهاية باستخدام ترجمات نصية بالذكاء الاصطناعي تتزامن بدقة مع الصوت. تقوم HeyGen تلقائياً بكتابة النص من الصوت، وضبط التوقيت، وتصميم الترجمة بحيث يتمكن عدد أكبر من المشاهدين من المتابعة حتى مع إيقاف الصوت. لا حاجة للكتابة اليدوية ولا للأدوات المعقّدة، فقط ترجمات واضحة وجذابة ومتناسقة مع هوية علامتك التجارية.
Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.
Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.
Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.
Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.
Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.
Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.
لماذا تختار مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen
اجعل كل ثانية من فيديوهاتك ذات قيمة مع ترجمات نصية دقيقة، متوافقة مع هوية علامتك، وجاهزة لأي قناة. HeyGen يتولى النسخ، وضبط التوقيت، والترجمة، والتنسيق ضمن سير عمل واحد بسيط.
سواء كنت تعيد توظيف محتوى موجود أو تنشئ فيديوهات جديدة في HeyGen، يتم إنشاء الترجمات النصية وضبط توقيتها بنقرة واحدة فقط. خصص وقتك للقصة والاستراتيجية بدلًا من تعديل كل إطار على حدة، مع مولّد الترجمات النصية المجاني بالذكاء الاصطناعي لدينا.
حمّل فيديوك أو أنشئه، اضغط على إنشاء، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ النص والتوقيت تلقائياً. تصفّح بسرعة وعدّل أي سطر في محرر منظم لتحافظ على التحكم الكامل في النتيجة النهائية.
طبّق تسميات توضيحية جريئة مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو ترجمات فرعية احترافية للطابع المؤسسي، أو إبراز كلمات بأسلوب الكاريوكي خلال ثوانٍ. احفظ إعداداتك المفضلة للتسميات التوضيحية بحيث يبدو كل فيديو متسقًا في الشكل والإحساس عبر جميع محتوى الفيديو الخاص بك.
أنشئ ترجمات نصية وترجمات بلغات متعددة في مساحة عمل واحدة باستخدام مولّد الترجمات النصية التلقائي لدينا. اجعل محتواك متاحًا للمشاهدين الصم وضعاف السمع، وغير الناطقين باللغة الأصلية، وأي شخص يشاهد الفيديو بدون صوت.
ترجمة فورية للنصوص في نقرة واحدة
اكتشف الكلام، وانسخ الصوت إلى نص، وقم بمزامنة الترجمات تلقائياً مع كل مشهد. لا حاجة للترميز الزمني اليدوي أو النسخ واللصق من أدوات نسخ منفصلة.
تنسيق متقدّم ورسوم متحركة
اختر بين ترجمات سفلية أنيقة، أو تسميات توضيحية جريئة بأسلوب الشبكات الاجتماعية، أو تنسيقات «المتحدث أمام الكاميرا»، أو إبراز الكلمات بأسلوب الكاريوكي. عدّل الخطوط والأحجام والألوان والخلفيات والتوقيت ببضع نقرات فقط.
الترجمة متعددة اللغات
أنشئ ترجمات نصية بلغتك الأساسية باستخدام مولّد الترجمات التلقائي لدينا، ثم ترجمها فورًا إلى أكثر من 50 لغة. مثالي للعلامات التجارية العالمية، والفرق الدولية، وصنّاع المحتوى الذين يوطّنون المحتوى على نطاق واسع.
خيارات تصدير مرنة
ادمج الترجمات النصية مباشرة في الفيديو الخاص بك لمنصات التواصل الاجتماعي أو حمّل ملفات الترجمة (مثل SRT) لرفعها أينما تستضيف الفيديو. أنشئ نسخًا بلغات مختلفة دون إعادة تحرير الفيديو.
كيفية استخدام مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي
لا تحتاج أن تكون مهندس صوت أو متخصصاً محترفاً في إعداد الترجمات للحصول على ترجمات عالية الجودة. HeyGen تتولى الجزء الصعب تلقائياً، مع إتاحة عناصر تحكم بسيطة لك لضبط التفاصيل بدقة.
ابدأ بأي فيديو: سجّل في HeyGen، أو حمّل ملفاً موجوداً، أو استورد فيديو أنشأته مسبقاً. يكتشف محركنا الكلام ويجهّز المسار لإضافة الترجمات
افتح لوحة الترجمة النصية واضغط لإنشاء الترجمة تلقائياً. HeyGen تنسخ الصوت، وتقسم العبارات المنطوقة إلى مقاطع سهلة القراءة، وتُحاذي الترجمة مع المخطط الزمني للفيديو.
راجع النص المكتوب، وعدّل أي صياغة عند الحاجة، واختر نمط الترجمة النصية الذي تفضّله. يمكنك ضبط الخطوط والألوان والتأثيرات، أو تطبيق إعداد محفوظ مسبقًا بحيث تتوافق الترجمة النصية مع هوية علامتك التجارية.
أضف مسارات ترجمة فرعية عند الحاجة، ثم صدّر الفيديو مع ترجمة مدمجة أو حمّل ملفات الترجمة. انشره على منصاتك المفضلة وحافظ على تفاعل جمهورك أينما يشاهد.
مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائياً بتحويل الصوت في الفيديو إلى نص مكتوب، وتحويله إلى ترجمات قابلة للقراءة، ومزامنة النص مع الطوابع الزمنية الصحيحة. بدلاً من كتابة كل سطر يدوياً، يمكنك إنشاء مسار ترجمة نصية كامل تلقائياً خلال دقائق.
تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنتاج نصوص دقيقة للغاية لمجموعة واسعة من إعدادات التسجيل. يمكنك بسرعة تصفح أي سطر داخل محرر الترجمة النصية وتعديله، بحيث تتوافق الترجمة النهائية مع أسلوب علامتك التجارية ومصطلحاتها.
نعم، يمكنك تخصيص نمط الترجمة النصية بالكامل. اختر الخطوط والأحجام والألوان والخلفيات والحركات، ثم احفظ تركيباتك المفضلة كقوالب جاهزة لإعادة استخدامها في جميع محتوى الفيديو الخاص بك للحصول على مظهر متناسق.
يمكن للمولّد العمل مع العديد من اللغات الرئيسية لكل من النسخ والترجمة من خلال مترجم الفيديو. يمكنك إنشاء ترجمات بلغة واحدة، ثم ترجمتها إلى عدة لغات أخرى حتى يصل محتواك إلى جماهير حول العالم.
يمكنك حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو أو تصديرها كملفات ترجمة مثل SRT، وذلك بحسب طريقة النشر التي تخطط لها. يتيح لك هذا مرونة استخدام الترجمات نفسها عبر المنصات التي تدعم الترجمات المغلقة.
تزيد الترجمات النصية عادةً من مدة المشاهدة ومعدلات إكمال الفيديو، خاصة على الأجهزة المحمولة حيث يشاهد كثير من المستخدمين بدون صوت. تجعل التسميات التوضيحية الواضحة وسهلة القراءة من الأسهل على المشاهدين المتابعة، مما يعزز التفاعل ويحسّن أداء المحتوى بشكل عام.
نعم، يُعد مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي مثاليًا للمحتوى الطويل مثل الويبينارات، جلسات التدريب، والعروض التقديمية. يمكنك إضافة ترجمة نصية تلقائيًا للجلسات الكاملة، ثم إعادة توظيف اللحظات المهمة في مقاطع أقصر مع ترجمة نصية كاملة باستخدام تنسيقات vtt أو txt.
لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. تم تصميم أدوات العناوين الفرعية للمستخدمين غير التقنيين، مع واجهة بسيطة ومحرر نصوص سهل الاستخدام لإنشاء محتوى الفيديو بسهولة. إذا كنت تستطيع تعديل مستند، فيمكنك إنشاء العناوين الفرعية وتحسينها في HeyGen.
يمكنك ضبط توقيت كل ترجمة فرعية بدقة مباشرة من لوحة الترجمات. حرّك الأسطر أو دمجها أو تقسيمها بحيث تظهر تمامًا في اللحظة التي تريدها، من دون الحاجة إلى التعامل مع واجهات معقّدة لأكواد التوقيت.
مولّد الترجمات النصية هو جزء من تجربة إنشاء الفيديو في HeyGen، بحيث يمكنك الانتقال من كتابة النص وتسجيله إلى تصدير الفيديو مع الترجمات في مكان واحد. تحقّق من تفاصيل خطتك لمعرفة خيارات الترجمات النصية والترجمة المتاحة لحسابك.
