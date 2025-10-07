منشئ الإعلانات بالفيديو: أنشئ إعلانات إبداعية في دقائق

أنشئ إعلانات فيديو بجودة الاستوديو من دون كاميرات أو فرق تصوير أو أدوات مونتاج معقدة. مع HeyGen يمكنك تحويل أفكارك البسيطة إلى مواد إعلانية مصقولة وفعّالة تجذب الانتباه وتحقق نتائج حقيقية للأعمال. أنشئ المزيد من الإعلانات، اختبرها بسرعة أكبر، ووسّع حملاتك بسهولة.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إعلانات إطلاق المنتجات

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

إعلانات فيديو بأسلوب المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC)

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

حملات تعزيز الوعي بالعلامة التجارية

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

إعلانات التسويق بالأداء

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

عروض التجارة الإلكترونية

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

إعلانات الدورات والخدمات

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

لماذا تستخدم HeyGen لإعلانات الفيديو؟

HeyGen توفر لك سير عمل متكامل لإنتاج الفيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل من السهل إنشاء إعلانات تحقق نتائج عبر كل القنوات. من النصوص إلى العناصر البصرية إلى الأفاتارات، يتم التعامل مع كل شيء في تجربة واحدة سلسة من خلال مولّد إعلانات الفيديو لدينا. أطلق حملاتك بسرعة أكبر ووسّع نطاق وصولك إلى الحد الأقصى.

إنتاج سريع لنمو متسارع

أنشئ إعلانات جذابة في دقائق باستخدام نصوص وصور ورسائل يتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحقيق أداء قوي على كل منصة.

مصمَّم للأداء العالي

يتم تصميم كل إعلان لزيادة التفاعل وتحسين معدلات النقر، حتى تحصل على قيمة أكبر من كل حملة باستخدام أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا.

أنشئ على نطاق واسع

أنشئ نسخًا متعددة، ومواءمات محلية، وأفكار إعلانية جديدة على الفور، لمساعدة فريقك على الحفاظ على إنتاج ثابت دون الحاجة إلى موارد إضافية.

إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي

حوّل الموجّهات البسيطة إلى نصوص إعلانية جذابة ومقنعة تبرز قيمة منتجك. يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بصياغة كل رسالة بطريقة تشد انتباه المشاهدين بسرعة وتدفعهم إلى اتخاذ الإجراء المطلوب.

A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية

اجعل رسالتك تنبض بالحياة باستخدام أفاتارات طبيعية المظهر وتعليقات صوتية معبّرة بعدة لغات. أنشئ مقاطع فيديو احترافية من دون تصوير لقطات أو توظيف مقدّمين، وذلك عبر أداة إنشاء إعلانات الفيديو المجانية لدينا.

Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

تصدير متعدد الصيغ

صدّر إعلانك بصيغ عمودية أو مربعة أو أفقية للمنصات مثل TikTok وInstagram وYouTube وغيرها باستخدام أداة إنشاء إعلانات الفيديو عبر الإنترنت لدينا. قدّم مواد إبداعية متوافقة مع هوية علامتك التجارية باستمرار أينما كان جمهورك.

A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

أدوات تحسين المظهر البصري

حسّن مظهر إعلانك من خلال ضبط الإضاءة والإيقاع والتصميم تلقائياً لإنشاء فيديو إعلان فعّال. أنشئ صوراً احترافية ونظيفة حتى لو لم يسبق لك تحرير فيديو من قبل.

A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام منشئ إعلانات الفيديو

تجعل HeyGen من السهل على أي شخص إنتاج إعلانات فيديو جاهزة للإطلاق. لا تحتاج إلى أي معدات أو مهارات مونتاج أو خبرة إنتاج لإنشاء إعلان الفيديو الخاص بك خلال دقائق.

الخطوة 1

ابدأ بموجّه

صف منتجك أو جمهورك أو هدف حملتك في بضع جمل. تستخدم HeyGen هذا الإدخال لإنشاء نص مخصص ولوحة قصة أولية متوافقة مع هدفك التسويقي.

الخطوة 2

راجع النص وصقله

راجع النص واللوحات القصصية التي تم إنشاؤها، واختصر أو أطِل الجمل لضبط الإيقاع، وعدّل عبارة الدعوة إلى الإجراء، وتأكد من أن النبرة والرسائل متوافقة مع علامتك التجارية قبل الانتقال إلى العناصر البصرية.

الخطوة 3

خصّص العناصر المرئية والصوت

اختر أفاتاراً أو مقدّم عرض، وحدد الخلفيات والصور، وأضف الموسيقى والترجمات، ثم اختر صوتاً أو سجّل صوتك الخاص. عدّل التوقيت وترتيب المشاهد بحيث يتدفق الإعلان بشكل طبيعي.

الخطوة 4

تصدير وتشغيل

أنشئ نسخًا جاهزة للمنصات باستخدام الإعدادات المسبقة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الويب أو البث، أو حمّل ملفات MP4. أنشئ عدة نسخ للاختبار، ثم ارفعها وابدأ حملتك.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو منشئ إعلانات الفيديو؟

منشئ إعلانات الفيديو هو أداة تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو ترويجية بسرعة باستخدام نصوص بالذكاء الاصطناعي، وأفاتارات، وقوالب، وتحسينات بصرية. فهو يبسّط عملية إنشاء الإعلان بالكامل.

هل أحتاج إلى خبرة في المونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا تحتاج إلى أي خبرة لاستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي والأدوات المرافقة له. تتولى HeyGen تلقائياً إعداد النصوص، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والتنسيق، بحيث يمكن لأي شخص إنتاج إعلانات احترافية وفعّالة.

هل يمكنني تخصيص الإعلانات التي ينشئها HeyGen؟

نعم، إعلانات الفيديو المجانية لدينا سهلة الاستخدام. يمكنك تخصيص النص، والعناصر البصرية، والأفاتار، واللغة، والإيقاع، والأسلوب بما يتوافق مع هوية علامتك التجارية وأهداف حملتك.

ما أنواع الإعلانات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنشاء عروض ترويجية للمنتجات، وإعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، وفيديوهات للعلامة التجارية، وفيديوهات توضيحية، وإعلانات أداء، وشهادات عملاء، وغير ذلك لجميع قنوات التسويق.

هل يمكنني إنشاء إعلانات بلغات مختلفة؟

بالتأكيد. يدعم HeyGen التعليق الصوتي المتعدد اللغات والأفاتارات، مما يتيح لك تكييف الإعلانات محلياً لجماهير عالمية خلال ثوانٍ.

هل يدعم HeyGen التنسيقات الخاصة بالمنصات المختلفة؟

نعم. يمكنك تصدير الفيديوهات بجميع المقاسات الشائعة بما في ذلك 9:16 و1:1 و16:9، لضمان ملاءمة إعلاناتك لـ TikTok وInstagram وYouTube وFacebook وغيرها من المنصات.

هل يمكنني استخدام هذه الإعلانات لأغراض تجارية؟

نعم. يمكن استخدام جميع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة HeyGen في الإعلانات التجارية عبر القنوات المدفوعة والعضوية.

كم يستغرق إنشاء إعلان فيديو؟

يُنشئ معظم المستخدمين إعلان فيديو مصقولًا وجاهزًا للإطلاق خلال بضع دقائق فقط. يتولى الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من العمل لتتمكن من إنجاز مهامك بسرعة وثقة.

هل يمكنني اختبار عدة نسخ من الإعلان؟

نعم. يمكنك إنشاء مقدمات جديدة، ونصوص إعلانية، وأنماط، وصيغ مختلفة فورًا باستخدام مولّد الإعلانات لدينا لإجراء اختبارات A/B وتحسين أداء حملاتك التسويقية.

هل أحتاج إلى تنزيل برنامج لاستخدام HeyGen؟

لا حاجة إلى تنزيلات. تعمل HeyGen بالكامل عبر الإنترنت، مما يتيح لك إنشاء إعلانات فيديو من أي جهاز متصل بالإنترنت.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

