صانع عروض فيديو شرائح مع موسيقى مجانية

حوّل صورك ومقاطع الفيديو والموسيقى إلى فيديو عرض شرائح احترافي عبر الإنترنت في دقائق. بدون تصوير، بدون برامج مونتاج، وبدون مهارات تصميم. اختر قالبًا، أضف ملفاتك، وشارك الفيديو في أي مكان.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
١٤٥٬٣٧٥٬٠٩٢Videos generated
١٢٠٬٣٩٢٬٠٠٤Avatars generated
٢٠٬٠٧٥٬٥٤١Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
أيقونة سيارة بيضاء بتصميم مُبسّط على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا صانع عرض الشرائح بالفيديو

اجمع بين الصور ومقاطع الفيديو

Upload your photos and video clips, then drag them into any order on one timeline to create slideshows that flow. The editor blends stills and footage into a single visual story, and you can animate any still photo into motion with image to video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

أضف موسيقى وتعليقاً صوتياً بالذكاء الاصطناعي

أضف مقطعاً من مكتبة الموسيقى الجاهزة أو ارفع موسيقى الخلفية الخاصة بك لتهيئة الأجواء. في عروض الشرائح مع التعليق الصوتي، يمكن للمحرر إنشاء تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي من النص المكتوب خلال ثوانٍ، بحيث لا تحتاج إلى تسجيل أي سطر صوتي بنفسك.

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A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

القوالب والانتقالات والمؤثرات

ابدأ من مجموعة من قوالب فيديو الشرائح المصممة لحفلات الزفاف وأعياد الميلاد والسفر أو الأعمال، ثم خصّص الأسلوب باستخدام الانتقالات وتأثيرات الحركة بنقرة واحدة. حوّل عرضًا ثابتًا إلى عرض تقديمي متحرك، واضبط الإيقاع، وأضف بطاقات عناوين مميزة ونصوصًا احترافية.

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Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

تغيير الحجم والتصدير بدون علامة مائية

بدّل عرض الشرائح بين الوضع الرأسي والمربّع والعريض ليتناسب مع TikTok وInstagram Reels وYouTube أو فعالية على شاشة كبيرة. عندما يبدو المونتاج مناسبًا، صدّر ملف MP4 كاملًا بجودة HD بدون علامة مائية، لنتيجة احترافية جاهزة للنشر أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو العرض في مناسبة.

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A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Narrate Slideshows in 175+ Languages

أنشئ عرض شرائح واحدًا، ثم وصل إلى كل جمهور حول العالم. مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء التعليق الصوتي والترجمة النصية بأكثر من 175 لغة مع توقيت دقيق، حتى تتمكن من مشاركة الفيديوهات بسرد صوتي بالذكاء الاصطناعي في كل سوق دون إعادة بناء المشروع بالكامل.

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A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام فيديوهات العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي

عرض شرائح لحفل زفاف وذكرى سنوية مع مونتاج على موسيقى

Wedding and Anniversary Slideshows

اجمع الصور والمقاطع من اليوم الكبير، واختر لها موسيقى مناسبة، وأنشئ مونتاجًا مميزًا يستمتع الضيوف بمشاهدته. شارك الرابط في حفل الاستقبال أو أرسله للأقارب البعيدين.

عرض شرائح تذكاري وتكريمي مع موسيقى هادئة في الخلفية.

عروض شرائح تذكارية وتكريمية

أنشئ تكريمًا يليق بالراحل من مجموعة صور تمتد على مدى حياته. أضف موسيقى خلفية هادئة وكلمات تأبين بصوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي، ثم شارك الفيديو بسرعة في المراسم أو على نحو خاص مع المقرّبين.

عرض شرائح مجمّع لعيد ميلاد واحتفال.

Birthday and Celebration Montages

Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.

فيديو عرض شرائح يلخّص رحلة وسفرة لقضاء الإجازة.

فيديوهات ملخصات السفر والإجازات

Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.

عرض شرائح ترويجي للمنتج مُنشأ من ملف عرض تقديمي.

عروض المنتجات وفيديوهات عرض القوائم

استخدم فيديوهات الشرائح لعرض إطلاق منتج جديد، أو مجموعة تجزئة، أو قائمة عقار بدون فريق تصوير. حمّل عرض الشرائح في سير عمل PPT إلى فيديو، أضف التعليق الصوتي، ثم انشر فيديو ترويجي جاهز للمبيعات.

A multilingual social media slideshow with AI voiceover.

منشورات متعددة اللغات لوسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ عرض شرائح واحدًا فقط، ثم انشر فيديوهات بصوت معلّق بالذكاء الاصطناعي لكل سوق تستهدفه. أعد إنشاء الترجمات النصية بكل لغة، وغيّر مقاس الفيديو لـ Reels أو Shorts، ووصل إلى المتابعين حول العالم من دون إعادة بناء الفيديو في كل مرة.

أيقونة مستند أبيض ضبابي مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل صانع عروض الفيديو

أنشئ فيديو عرض شرائح في أربع خطوات مع دليل بسيط، من صور خام إلى فيديو جاهز للمشاركة يمكنك نشره في أي مكان.

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حمّل الوسائط الخاصة بك

اسحب صورك ولقطات الفيديو وأي موسيقى أو صوت تريد استخدامه في عرض الشرائح.

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رتّب شرائحك

اضبط الترتيب، واختر مدة عرض كل صورة، وأضف انتقالات بين الشرائح بنقرة واحدة.

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أضف الصوت والنص

اختر مقطعًا صوتيًا، وأنشئ تعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي من النص الخاص بك، ثم أضِف العناوين أو الترجمات على الفيديو.

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صدّر وشارك

غيّر مقاس الفيديو ليناسب منصتك، وصدّر ملف MP4 بجودة HD بدون علامة مائية، ثم انشر عرض الشرائح أو أرسله في أي مكان.

الأسئلة الشائعة حول فيديوهات الشرائح

ما هو صانع عروض الفيديو التقديمية وكيف يعمل؟

أداة إنشاء عروض الشرائح بالفيديو تساعدك على إنشاء فيديوهات عرض شرائح جذابة من الصور ومقاطع الفيديو، مع موسيقى وانتقالات وتوقيت مضبوط. تقوم برفع الوسائط الخاصة بك، وترتيبها بالترتيب الذي تريده، وإضافة موسيقى خلفية أو تعليق صوتي، ثم تصدير ملف MP4 جاهز للمشاركة.

هل يمكنني التحكّم في ترتيب وتوقيت كل صورة؟

نعم. يمكنك تحديد الترتيب الدقيق عن طريق سحب الشرائح، واختيار عدد الثواني التي يبقى فيها كل صورة أو مقطع على الشاشة. لا يوجد أي شيء ثابت، لذلك يمكنك ضبط الإيقاع بدقة للتأكد من أنه يتوافق مع الموسيقى أو التعليق الصوتي قبل التصدير.

كيف يمكنني إنشاء فيديو عرض شرائح من الصور ونص مكتوب؟

ارفع صورك، ثم الصق النص الذي تريد استخدامه حتى يقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء مشاهد مُعلَّقة صوتيًا حول كل صورة. عدّل الترتيب والتوقيت، أضف موسيقى، ودع عرض الشرائح يتولى مهمة الإنشاء حتى تتمكّن من تجميع فيديو جاهز بسرعة.

لماذا تستخدم HeyGen بدلًا من أدوات إنشاء فيديوهات العروض التقديمية الأخرى؟

معظم الأدوات تقتصر على الصور والموسيقى والانتقالات فقط. بصفتها أداة لإنشاء عروض الشرائح مع موسيقى وتعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي، تتيح لك HeyGen أيضاً إعادة إنشاء الفيديو بالكامل بأكثر من 175 لغة، وكل عملية تصدير تكون خالية من العلامة المائية، بحيث يمكن لمشروع واحد أن يصل إلى جمهور عالمي.

هل يمكن لأداة إنشاء عروض الشرائح أن توفّر الوقت في إنشاء المحتوى الدوري بالفعل؟

نعم. يشير صناع المحتوى إلى توفير كبير في الوقت بعد الاستغناء عن التصوير والمونتاج، مما يجعل إنتاج المحتوى الدوري أسهل بكثير.Anton Voroniukوفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا وخفّض تكاليف الإنتاج بمقدار 40 مرة بعد الانتقال إلى HeyGen، مع الوصول إلى أكثر من مليون طالب.

هل أداة HeyGen لإنشاء عروض الفيديو التقديمية مجانية، وهل يتم تصدير الفيديوهات بعلامة مائية؟

بصفتها أداة مجانية لصناعة عروض الشرائح، تتيح لك HeyGen إنشاء وتصدير فيديوهات عروض الشرائح بدون أي تكلفة، كما أن التحميلات تكون بدون علامة مائية. تتضمن الأسعار أيضًا خططًا مدفوعة تضيف مدة أطول، ودقة أعلى، ولغات إضافية مع توسّع احتياجاتك.

هل يمكنني إضافة موسيقاي الخاصة أو استخدام مقطع موسيقي خالٍ من حقوق الملكية؟

كلا الخيارين متاحان. اختر المقطع الموسيقي المناسب من المكتبة المدمجة أو ارفع أغنيتك الخاصة، ثم قصّ مسار الصوت للطول المطلوب واضبط مستواه مع التعليق الصوتي. سيظل الصوت متزامنًا حتى إذا قمت بإعادة ترتيب الشرائح أو تغيير توقيتها.

Can I combine photos and video clips in one slideshow?

نعم. أضِف الصور الثابتة ومقاطع الفيديو إلى نفس المخطط الزمني، وسيقوم المحرّر بدمجها في عرض شرائح متواصل واحد. امزج الوسائط الرأسية والأفقية بحرية، وطوّرها بالمؤثرات الانتقالية، وسيتم تغيير حجم التصدير بسلاسة ليتوافق مع أي نسبة عرض إلى ارتفاع تختارها.

كيف يمكنني إضافة انتقالات وتأثيرات بين الشرائح؟

حدّد الفاصل بين شريحتين واختر انتقالاً مثل التلاشي أو الانزلاق، ثم طبّقه على المشروع بالكامل أو شريحة بشريحة. أضف حركة إلى الصور الثابتة بحيث تتحرك أفقياً أو تُقرَّب وتُبعَّد، مما يمنحك تحكماً إبداعياً في أسلوب كل مشهد.

ما هي نسب الأبعاد التي يمكنني التصدير بها لـ TikTok وReels وYouTube؟

صدّر الفيديو بالصيغة الرأسية 9:16 لـ TikTok وReels وShorts، أو المربعة 1:1 لمنشورات الفيد، أو العرضية 16:9 لـ YouTube والعروض التقديمية. يمكنك تغيير نسبة الأبعاد في أي وقت، وسيُعاد ضبط عرض الشرائح تلقائياً ليبدو كأن محترفاً أنشأه من البداية دون الحاجة لإعادة البناء.

هل يمكنني إنشاء فيديو عرض شرائح تذكاري أو تكريمي؟

نعم. اجمع صورًا من مختلف مراحل حياة الشخص مع موسيقى هادئة وخيار إضافة كلمة تأبينية مسموعة، ثم صدّر الفيديو لتشغيله في المراسم أو لمشاركته بشكل خاص. يمكنك الرجوع إلى المشروع لاحقًا وتحديثه إذا ظهرت صور إضافية.

كم عدد الصور التي أحتاجها وما المدة التي يجب أن يكون عليها؟

ضع المناسبة في الاعتبار. عرض الشرائح لمدة خمس دقائق يحتوي عادةً على 45 إلى 60 صورة مع بعض المقاطع القصيرة، وبمعدل ثلاث إلى خمس ثوانٍ لكل صورة ثابتة، مع إمكانية تعديل المدة وفقًا لقصتك. يمكنك إضافة أو إزالة الوسائط في أي وقت وسيتم تحديث التوقيت تلقائيًا.

هل يمكنني إنشاء عرض شرائح على هاتفي وما هي الملفات المدعومة؟

يعمل المحرّر في أي متصفح، لذلك يمكنك الإنشاء من موبايل أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. يمكنك رفع صيغ شائعة مثل JPG وPNG وHEIC وMP4، ثم تصدير ملف MP4 جاهز بالإضافة إلى ملف ترجمة SRT لتحسين سهولة الوصول.

هل أحتاج إلى تنزيل برنامج أو إنشاء حساب؟

لا. أداة إنشاء عرض الشرائح تعمل في متصفحك، لذلك لا تحتاج إلى أي تنزيل أو تثبيت. يمكنك البدء كضيف، ويسمح لك الحساب المجاني بحفظ المشاريع، والعودة إلى عملية إنشاء الفيديو، والمتابعة من حيث توقفت.

هل يمكنني إنشاء عروض شرائح فيديو بالذكاء الاصطناعي تبدو احترافية؟

نعم. مجموعة متنوعة من قوالب المصممين، والانتقالات السلسة، والتعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي تساعد فيديوهات عرض الشرائح بالذكاء الاصطناعي على إبهار جمهورك وجذب انتباهه. يمكنك مطابقة المظهر مع هوية علامتك التجارية، ليبدو المنتج النهائي احترافياً ومصمماً بعناية، وليس مجرّد عناصر مجمّعة بسرعة.

هل يمكنني تعديل عرض الشرائح أو تحديثه بعد إنشائه؟

نعم. أعد فتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لاستبدال الصور، وتغيير الموسيقى، وإعادة كتابة التعليق الصوتي، أو تعديل التوقيت، ثم إعادة التصدير. الإصدارات المحفوظة تجعل عملية التحرير سريعة، لذلك يستغرق تحديث عرض الشرائح بضع دقائق فقط بدلًا من البدء من جديد.

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