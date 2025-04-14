نعم. يمكنك تحديد الترتيب الدقيق عن طريق سحب الشرائح، واختيار عدد الثواني التي يبقى فيها كل صورة أو مقطع على الشاشة. لا يوجد أي شيء ثابت، لذلك يمكنك ضبط الإيقاع بدقة للتأكد من أنه يتوافق مع الموسيقى أو التعليق الصوتي قبل التصدير.