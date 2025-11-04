ELB Learning هي مزوّد متكامل لخدمات التدريب الاحترافية وتقنيات التعلّم، تساعد المؤسسات على نقل التعلّم إلى الإنترنت والارتقاء بجودته. يقود ريتش فاس، نائب الرئيس الأول للتعلّم العالمي، عمليات ELB في الولايات المتحدة والهند لفريق الخدمات، ويعمل على حلول التعلّم المخصّصة، واستشارات استراتيجيات التعلّم، وتنفيذ تقنيات التعلّم.

تضم قائمة عملاء ELB حوالي 90% من شركات Fortune 100. يبنون كل شيء بدءًا من أدوات التدريب بالواقع الافتراضي ومكتبات الأصول وصولًا إلى منصات التعلّم المصغّر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ومع تحوّل الفيديو إلى عنصر محوري في التعلّم، احتاجت ELB إلى طريقة أذكى وأسرع لإنتاج محتوى قابل للتوسّع وعالي الجودة. هنا جاء دور HeyGen.

التغلّب على عنق الزجاجة في سير عمل الفيديو التقليدي

على مدى أكثر من عقد، أنشأت فرق ELB Learning فيديوهات شرح، ومقاطع «توكينغ هيد»، ورسومًا متحركة باستخدام أدوات تقليدية مثل Adobe After Effects وCamtasia. وكما قال ريتش: "الفيديو وسيلة بالغة الأهمية للتعلّم". ومع ذلك، ظلّت العملية كثيفة الاعتماد على العمل اليدوي وغير مرنة.

كان إنشاء الفيديوهات بالطريقة التقليدية يتطلّب كتابة النص، والتصوير، والمونتاج، وتصميم الجرافيكس، وهو ما يكلّف الكثير من الوقت والجهد البشري. كما أن ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة كانت تستلزم إعادة تنفيذ أجزاء رئيسية من سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، بدأ العملاء يسألون بشكل متزايد: "ما الأداة التي تستخدمها؟" مما وضع ضغطًا على ELB لاعتماد أساليب أكثر حداثة وشفافية.

وصف ريتش كيف أن ELB جرّبت في البداية منصة Colossyan، لكنها انتقلت إلى HeyGen عندما دفعهم مهندسو الشركة من الداخل وطلبات العملاء في هذا الاتجاه. أحد العملاء أصرّ على استخدام HeyGen، مما سرّع قرارهم. وقال ريتش: "المرونة التي قدّمتموها لنا كانت بالضبط ما نحتاجه".

ما كان يستغرق في السابق شهورًا لإصدار النسخ المختلفة، والترجمة، وإعادة العمل، أصبح يمثل عائقًا استراتيجيًا كبيرًا. كان على ELB أن تجد حلاً للفيديو يتيح لها السرعة، والتوسّع، والتوطين، وتقليل التكلفة مع الحفاظ على الجودة.