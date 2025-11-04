ELB Learning هي مزوّد متكامل لخدمات التدريب الاحترافية وتقنيات التعلّم، تساعد المؤسسات على نقل التعلّم إلى الإنترنت والارتقاء بجودته. يقود ريتش فاس، نائب الرئيس الأول للتعلّم العالمي، عمليات ELB في الولايات المتحدة والهند لفريق الخدمات، ويعمل على حلول التعلّم المخصّصة، واستشارات استراتيجيات التعلّم، وتنفيذ تقنيات التعلّم.
تضم قائمة عملاء ELB حوالي 90% من شركات Fortune 100. يبنون كل شيء بدءًا من أدوات التدريب بالواقع الافتراضي ومكتبات الأصول وصولًا إلى منصات التعلّم المصغّر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ومع تحوّل الفيديو إلى عنصر محوري في التعلّم، احتاجت ELB إلى طريقة أذكى وأسرع لإنتاج محتوى قابل للتوسّع وعالي الجودة. هنا جاء دور HeyGen.
التغلّب على عنق الزجاجة في سير عمل الفيديو التقليدي
على مدى أكثر من عقد، أنشأت فرق ELB Learning فيديوهات شرح، ومقاطع «توكينغ هيد»، ورسومًا متحركة باستخدام أدوات تقليدية مثل Adobe After Effects وCamtasia. وكما قال ريتش: "الفيديو وسيلة بالغة الأهمية للتعلّم". ومع ذلك، ظلّت العملية كثيفة الاعتماد على العمل اليدوي وغير مرنة.
كان إنشاء الفيديوهات بالطريقة التقليدية يتطلّب كتابة النص، والتصوير، والمونتاج، وتصميم الجرافيكس، وهو ما يكلّف الكثير من الوقت والجهد البشري. كما أن ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة كانت تستلزم إعادة تنفيذ أجزاء رئيسية من سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، بدأ العملاء يسألون بشكل متزايد: "ما الأداة التي تستخدمها؟" مما وضع ضغطًا على ELB لاعتماد أساليب أكثر حداثة وشفافية.
وصف ريتش كيف أن ELB جرّبت في البداية منصة Colossyan، لكنها انتقلت إلى HeyGen عندما دفعهم مهندسو الشركة من الداخل وطلبات العملاء في هذا الاتجاه. أحد العملاء أصرّ على استخدام HeyGen، مما سرّع قرارهم. وقال ريتش: "المرونة التي قدّمتموها لنا كانت بالضبط ما نحتاجه".
ما كان يستغرق في السابق شهورًا لإصدار النسخ المختلفة، والترجمة، وإعادة العمل، أصبح يمثل عائقًا استراتيجيًا كبيرًا. كان على ELB أن تجد حلاً للفيديو يتيح لها السرعة، والتوسّع، والتوطين، وتقليل التكلفة مع الحفاظ على الجودة.
تحويل الإنتاج والمبيعات من خلال تطبيق HeyGen
عندما اعتمدت ELB منصة HeyGen، أصبحت أداة استراتيجية ليس فقط ضمن خط إنتاجهم، بل أيضًا في المبيعات وتصميم الحلول. يوضح ريتش أن الفيديو بالذكاء الاصطناعي أصبح الآن جزءًا من عروضهم القياسية: "قبل أن نوقّع بيان العمل، نضمّن الفيديو كحل. يسألنا العملاء عن الأداة التي نستخدمها، فنخبرهم أنها HeyGen."
في أحد مشروعات التعلّم المصغّر الكبيرة، قدّرت ELB أن المشروع يحتاج إلى أكثر من 200 ساعة من التصميم وكتابة النصوص والمراجعة ووقت التنفيذ. باستخدام HeyGen، أنهوا المشروع في حوالي 70 ساعة فقط، أي بتخفيض يقارب 65–75%.
فرق المبيعات في ELB تعرض الآن HeyGen كعامل لزيادة القيمة وليس مجرد وسيلة لإنتاج فيديوهات أقل تكلفة. وكما يقول ريتش، هم يتجنبون تقديمه على أنه «الطريق الرخيص»، ويطرحونه بدلاً من ذلك كحل «فعّال من حيث التكلفة ومبني على القيمة».
ساهمت HeyGen أيضًا في مساعدة ELB على الفوز بأعمال جديدة. أشار ريتش إلى عميل يعمل كمجمّع محتوى منح ELB عقدًا لمئات الدورات القصيرة أساسًا لأن ELB استطاعت الالتزام بالجداول الزمنية الضيقة باستخدام HeyGen.
في النهاية، تظل ELB شفافة مع العملاء بشأن مجموعة الأدوات التي تستخدمها. قال ريتش: "هم يسألون عن الأداة التي نستخدمها، فنفتح الكود ونوضّح لهم كل شيء. استخدام HeyGen يمنحهم الثقة في أننا نستخدم حلولًا متقدّمة وحديثة."
تعزيز الميزة التنافسية لشركة ELB بفيديو سريع وأصيل بالذكاء الاصطناعي
منذ اعتماد HeyGen، سرّعت ELB وتيرة التسليم، ووسّعت قدراتها، وحسّنت تموضعها في السوق:
- خفض بنسبة 65–75% في ساعات التطوير: في مشروع تعلّم مصغّر ضمن نطاق SaaS، انتقلت ELB من حوالي 200+ ساعة إلى حوالي 70 ساعة باستخدام HeyGen.
- السرعة تصبح نقطة قوة في العروض: يمكن لـ ELB الآن أن تعد بثقة بجداول زمنية أقصر في كلٍ من المشاريع القادمة وعروض المبيعات.
- عملاء جدد بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي: HeyGen ساعدت ELB في الحصول على عقد لإنشاء "مئات من الدورات المصغّرة" من خلال تقديم جداول تسليم سريعة وتكلفة إنتاج أقل.
أشار ريتش إلى أن الفرق الداخلية وقادة الهندسة المنضمّين بعد الاستحواذ هم من دفعوا نحو هذه الخطوة، قائلاً: "المهندسون كانوا يوصون باستخدام HeyGen ويقولون: ’إنه الأفضل في السوق‘، وأحد العملاء الرئيسيين طلب منّا استخدامه، فقررنا التنفيذ". اليوم، يتم دمج HeyGen بشكل منتظم في حزم الحلول التي تقدمها ELB.
بعيدًا عن الأرقام، شدّد ريتش على التحوّل غير الملموس: العملاء، وأصحاب المصلحة الداخليين، والعملاء المحتملون باتوا يرون ELB كشريك متقدّم وقادر في مجال الفيديو بالذكاء الاصطناعي. قال ريتش: "هم يعرفون ما يكفي ليسألوا عن الأداة التي نستخدمها". "HeyGen جزء من الطريقة التي نميّز بها أنفسنا الآن".