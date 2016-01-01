Các hiệu ứng chuyển cảnh hướng dẫn người xem từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và giúp video của bạn trở nên có mục đích và dễ theo dõi. Khi được sử dụng một cách có suy nghĩ, chúng cải thiện nhịp độ, làm nổi bật các cảnh quan trọng và làm cho câu chuyện của bạn trở nên rõ ràng hơn.

Hầu hết các trình biên tập hiện nay đều bao gồm các hiệu ứng chuyển cảnh có sẵn, từ những hiệu ứng mờ dần cơ bản đến những lựa chọn động hơn như phóng to, xoay hoặc hiệu ứng lỗi. Với HeyGen, bạn có thể làm việc với các hiệu ứng chuyển cảnh một cách đơn giản, giữ cho quy trình làm việc của bạn gọn gàng đồng thời mang lại cho video của bạn vẻ ngoài chuyên nghiệp, sạch sẽ.

Nếu những đoạn clip của bạn cần được cắt gọn trước khi thêm các hiệu ứng chuyển cảnh, bạn có thể nhanh chóng làm sạch chúng với công cụ Online Video Trimmer.