Cắt video một cách dễ dàng với HeyGen. Tải lên đoạn clip của bạn, điều chỉnh thanh trượt và để AI mang lại những chuyển cảnh mượt mà, cắt gọt sắc nét và chất lượng đồng nhất.

Để đạt được kết quả tốt nhất:

Tập trung vào những khoảnh khắc chính trước khi cắt tỉa

Sử dụng AI để loại bỏ những khoảng lặng hoặc lỗi

Cắt ở những điểm ngắt tự nhiên để tạo dòng chảy mượt mà

Tối ưu hóa độ dài cho mỗi nền tảng

Sau khi bạn đã cắt gọn đoạn phim, dễ dàng chuyển đổi nó thành các định dạng phù hợp với nền tảng sử dụng công cụ Repurpose Video của chúng tôi cho TikTok, Instagram Reels, YouTube và nhiều hơn nữa.