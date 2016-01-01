Công cụ cắt video trực tuyến

Cắt, rút ngắn và chỉnh sửa video của bạn với công cụ cắt video trực tuyến miễn phí. Công cụ nhanh và dựa trên trình duyệt này làm cho việc chỉnh sửa trở nên đơn giản và chính xác. Loại bỏ các phần không mong muốn, tinh chỉnh đoạn clip của bạn và đạt được kết quả chất lượng chuyên nghiệp, tất cả mà không cần tải phần mềm. Cho dù là cho mạng xã hội, demo sản phẩm, hay hướng dẫn, bạn có thể tạo ra những video sạch sẽ, hấp dẫn chỉ trong vài phút.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Chọn một hình đại diện có sẵn
Step 1:Chọn một hình đại diện có sẵn
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Công cụ cắt video trực tuyến

Chỉnh sửa video một cách dễ dàng với độ chính xác của AI

Biến đổi những đoạn phim dài hoặc nguyên bản thành những đoạn clip ngắn, hấp dẫn phù hợp với mọi nền tảng. Với công cụ cắt video thông minh của HeyGen, bạn có thể chỉnh sửa video ngay lập tức, không cần công cụ phức tạp hay kỹ năng biên tập. Lý tưởng cho những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhà tiếp thị, và chuyên gia muốn có kết quả nhanh chóng và chất lượng cao.

một người phụ nữ đang thuyết trình về việc học một ngôn ngữ
Công cụ cắt video trực tuyến

Cắt và chỉnh sửa video của bạn một cách dễ dàng

Cắt video một cách dễ dàng với HeyGen. Tải lên đoạn clip của bạn, điều chỉnh thanh trượt và để AI mang lại những chuyển cảnh mượt mà, cắt gọt sắc nét và chất lượng đồng nhất.

Để đạt được kết quả tốt nhất:

Tập trung vào những khoảnh khắc chính trước khi cắt tỉa

Sử dụng AI để loại bỏ những khoảng lặng hoặc lỗi

Cắt ở những điểm ngắt tự nhiên để tạo dòng chảy mượt mà

Tối ưu hóa độ dài cho mỗi nền tảng

Sau khi bạn đã cắt gọn đoạn phim, dễ dàng chuyển đổi nó thành các định dạng phù hợp với nền tảng sử dụng công cụ Repurpose Video của chúng tôi cho TikTok, Instagram Reels, YouTube và nhiều hơn nữa.

ảnh chụp màn hình của một trang web với dòng chữ tải lên một tệp ppt / pdf
Công cụ cắt video trực tuyến

Tùy chỉnh đoạn clip của bạn cho mỗi nền tảng

Chọn tỷ lệ khung hình, cắt khung hình và thay đổi kích thước video của bạn cho TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts hoặc Facebook. Điều chỉnh âm thanh, tắt tiếng hoặc thêm những điều chỉnh cuối cùng, tất cả ngay từ trình duyệt của bạn.

một bức ảnh của một người phụ nữ với dòng chú thích nói rằng tăng cường tương tác với các chú thích
Nó hoạt động như thế nào?

Cắt, Điều chỉnh kích thước & Tái sử dụng video của bạn trong 4 Bước đơn giản

Tạo video chuyên nghiệp trong vài phút với những bước đơn giản. Sử dụng công cụ Làm nổi bật tức thì được hỗ trợ bởi AI để tìm và chia sẻ những phần hay nhất của nội dung bạn, nhanh chóng với trình dịch video trực tuyến và công cụ tạo video AI của chúng tôi.

Bước 1

Tải lên Video của bạn hoặc Dán Liên kết

Nhập video từ thiết bị của bạn hoặc thêm URL công cộng. Công cụ hỗ trợ các định dạng MP4, MOV và AVI.

Bước 2

Thiết lập Điểm Bắt đầu và Kết thúc

Sử dụng thanh trượt để chọn điểm bắt đầu và kết thúc của đoạn clip để cắt nhanh và chính xác.

Bước 3

Tinh chỉnh đoạn clip của bạn

Cắt xén, thay đổi kích thước, hoặc tắt âm thanh của các phần trong video để phù hợp với nhu cầu của nền tảng của bạn.

Bước 4

Tải xuống hoặc Chia sẻ

Lưu đoạn clip đã chỉnh sửa của bạn hoặc chia sẻ trực tiếp lên TikTok, Instagram, hoặc YouTube.

Câu hỏi thường gặp về công cụ cắt video trực tuyến

Các định dạng tệp nào được hỗ trợ?

HeyGen hỗ trợ MP4, MOV, AVI và hầu hết các định dạng video phổ biến để tải lên nhanh chóng. Nếu một tệp không tải được, có thể là do nó bị hỏng hoặc vượt quá giới hạn tải lên.

Tôi cần phải đăng ký không?

Bạn có thể cắt video mà không cần tạo tài khoản, giúp bạn bắt đầu ngay lập tức một cách dễ dàng. Chỉ đăng ký nếu bạn muốn có thêm tính năng và tùy chọn lưu trữ đám mây.

Tôi có thể cắt nhiều phần từ cùng một video không?

Vâng. Bạn có thể cắt bỏ nhiều phần và loại bỏ những khoảnh khắc không mong muốn trong một lần chỉnh sửa. Khi hoàn tất, chỉ cần xuất đoạn clip đã chỉnh sửa của bạn trong vài giây.

Việc cắt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng video của tôi không?

Không. Công cụ này giữ nguyên độ phân giải gốc của video trong khi cắt một cách mượt mà, chính xác. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước đoạn clip của mình bằng công cụ Resize Video nếu cần.

Liệu các tệp của tôi có an toàn trong quá trình xử lý không?

Vâng. Tất cả các video đều được xử lý bằng mã hóa và tự động bị xóa ngay sau khi hoàn thành. Nội dung của bạn luôn được giữ kín và bảo vệ ở mọi bước.

Tôi có thể chuẩn bị video cho các nền tảng mạng xã hội sau khi cắt gọt không?

Chắc chắn rồi. Bạn có thể cắt xén, thay đổi kích thước và xuất video ở các định dạng hoàn hảo cho TikTok, Reels và YouTube Shorts. Để tái sử dụng toàn diện, hãy thử công cụ Repurpose Video.

Tôi có thể kết hợp tính năng cắt tỉa với các tính năng AI khác không?

Đúng. Sau khi cắt tỉa, bạn có thể nâng cao chất lượng video của mình bằng cách sử dụng các công cụ AI như avatar, lồng tiếng, và dịch thuật. Khám phá AI Talking Head Generator để tùy chỉnh nâng cao.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background