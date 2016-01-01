Cắt, rút ngắn và chỉnh sửa video của bạn với công cụ cắt video trực tuyến miễn phí. Công cụ nhanh và dựa trên trình duyệt này làm cho việc chỉnh sửa trở nên đơn giản và chính xác. Loại bỏ các phần không mong muốn, tinh chỉnh đoạn clip của bạn và đạt được kết quả chất lượng chuyên nghiệp, tất cả mà không cần tải phần mềm. Cho dù là cho mạng xã hội, demo sản phẩm, hay hướng dẫn, bạn có thể tạo ra những video sạch sẽ, hấp dẫn chỉ trong vài phút.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Chỉnh sửa video một cách dễ dàng với độ chính xác của AI
Biến đổi những đoạn phim dài hoặc nguyên bản thành những đoạn clip ngắn, hấp dẫn phù hợp với mọi nền tảng. Với công cụ cắt video thông minh của HeyGen, bạn có thể chỉnh sửa video ngay lập tức, không cần công cụ phức tạp hay kỹ năng biên tập. Lý tưởng cho những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhà tiếp thị, và chuyên gia muốn có kết quả nhanh chóng và chất lượng cao.
Cắt và chỉnh sửa video của bạn một cách dễ dàng
Cắt video một cách dễ dàng với HeyGen. Tải lên đoạn clip của bạn, điều chỉnh thanh trượt và để AI mang lại những chuyển cảnh mượt mà, cắt gọt sắc nét và chất lượng đồng nhất.
Để đạt được kết quả tốt nhất:
Tập trung vào những khoảnh khắc chính trước khi cắt tỉa
Sử dụng AI để loại bỏ những khoảng lặng hoặc lỗi
Cắt ở những điểm ngắt tự nhiên để tạo dòng chảy mượt mà
Tối ưu hóa độ dài cho mỗi nền tảng
Sau khi bạn đã cắt gọn đoạn phim, dễ dàng chuyển đổi nó thành các định dạng phù hợp với nền tảng sử dụng công cụ Repurpose Video của chúng tôi cho TikTok, Instagram Reels, YouTube và nhiều hơn nữa.
Tùy chỉnh đoạn clip của bạn cho mỗi nền tảng
Chọn tỷ lệ khung hình, cắt khung hình và thay đổi kích thước video của bạn cho TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts hoặc Facebook. Điều chỉnh âm thanh, tắt tiếng hoặc thêm những điều chỉnh cuối cùng, tất cả ngay từ trình duyệt của bạn.
Cắt, Điều chỉnh kích thước & Tái sử dụng video của bạn trong 4 Bước đơn giản
Tạo video chuyên nghiệp trong vài phút với những bước đơn giản. Sử dụng công cụ Làm nổi bật tức thì được hỗ trợ bởi AI để tìm và chia sẻ những phần hay nhất của nội dung bạn, nhanh chóng với trình dịch video trực tuyến và công cụ tạo video AI của chúng tôi.
Nhập video từ thiết bị của bạn hoặc thêm URL công cộng. Công cụ hỗ trợ các định dạng MP4, MOV và AVI.
Sử dụng thanh trượt để chọn điểm bắt đầu và kết thúc của đoạn clip để cắt nhanh và chính xác.
Cắt xén, thay đổi kích thước, hoặc tắt âm thanh của các phần trong video để phù hợp với nhu cầu của nền tảng của bạn.
Lưu đoạn clip đã chỉnh sửa của bạn hoặc chia sẻ trực tiếp lên TikTok, Instagram, hoặc YouTube.
HeyGen hỗ trợ MP4, MOV, AVI và hầu hết các định dạng video phổ biến để tải lên nhanh chóng. Nếu một tệp không tải được, có thể là do nó bị hỏng hoặc vượt quá giới hạn tải lên.
Bạn có thể cắt video mà không cần tạo tài khoản, giúp bạn bắt đầu ngay lập tức một cách dễ dàng. Chỉ đăng ký nếu bạn muốn có thêm tính năng và tùy chọn lưu trữ đám mây.
Vâng. Bạn có thể cắt bỏ nhiều phần và loại bỏ những khoảnh khắc không mong muốn trong một lần chỉnh sửa. Khi hoàn tất, chỉ cần xuất đoạn clip đã chỉnh sửa của bạn trong vài giây.
Không. Công cụ này giữ nguyên độ phân giải gốc của video trong khi cắt một cách mượt mà, chính xác. Bạn cũng có thể thay đổi kích thước đoạn clip của mình bằng công cụ Resize Video nếu cần.
Vâng. Tất cả các video đều được xử lý bằng mã hóa và tự động bị xóa ngay sau khi hoàn thành. Nội dung của bạn luôn được giữ kín và bảo vệ ở mọi bước.
Chắc chắn rồi. Bạn có thể cắt xén, thay đổi kích thước và xuất video ở các định dạng hoàn hảo cho TikTok, Reels và YouTube Shorts. Để tái sử dụng toàn diện, hãy thử công cụ Repurpose Video.
Đúng. Sau khi cắt tỉa, bạn có thể nâng cao chất lượng video của mình bằng cách sử dụng các công cụ AI như avatar, lồng tiếng, và dịch thuật. Khám phá AI Talking Head Generator để tùy chỉnh nâng cao.
