کلینیکل نوٹس، نگہداشت کی ہدایات، اور صحت سے متعلق مواد کو چند منٹ میں پروفیشنل مریضوں کی آگاہی ویڈیوز میں بدلیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ پروڈکشن ٹیم، نہ ہی ایڈیٹنگ کا تجربہ درکار۔ بس ایک بار اپنا مواد لکھیں اور واضح، کثیر لسانی ویڈیوز بنائیں جنہیں مریض واقعی دیکھیں اور یاد بھی رکھیں۔
برانڈز مریضوں کی آگاہی ویڈیوز کے لیے HeyGen کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟
واضح نریشن جسے مریض آسانی سے فالو کر سکیں
الجھن پیدا کرنے والی تحریری ہدایات کی وجہ سے مریض کم عمل کرتے ہیں اور بار بار کیئر ٹیم کو کال کرتے ہیں۔ AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ، آپ کی تحریری کیئر ہدایات قدرتی رفتار، واضح انداز اور اسکرین پر نظر آنے والے متن کے ساتھ بیان کی گئی ویڈیوز بن جاتی ہیں جو ہر اہم نکتے کو مضبوط کرتی ہیں۔ مریض اپائنٹمنٹ کے بعد ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جاتے ہیں جسے وہ گھر پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک پمفلٹ ہو جسے وہ نظر انداز کر دیں۔ نہ وائس اوور ریکارڈنگ کی ضرورت، نہ اسٹوڈیو ٹائم، اور نہ ہی کسی پریزنٹر کی۔
طبی دستاویزات کو فوراً ویڈیو میں تبدیل کریں
کیئر ٹیمیں پیچیدہ کلینیکل مواد کو مریضوں کے لیے آسان اور قابلِ فہم شکل میں ترجمہ کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں۔ PDF سے ویڈیو ٹول آپ کے موجودہ دستاویزات، جیسے ڈسچارج سمریز، آپریشن کے بعد کی ہدایات، اور بیماری کے بارے میں گائیڈز کو لے کر خودکار طور پر آواز کے ساتھ، منظر بہ منظر ویڈیوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فارمیٹنگ، رفتار (pacing)، اور بصری ترتیب آپ کے لیے سنبھال لی جاتی ہے۔ جو کام ڈیزائن میں کئی دن لیتا تھا، اب چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، جس سے کلینیکل ایجوکیٹرز کو پروڈکشن کے انتظامات کے بجائے مواد کی درستگی پر توجہ دینے کی آزادی ملتی ہے۔
مریضوں تک ان کی اپنی زبان میں پہنچیں
زبان کی رکاوٹیں خراب صحت کے نتائج کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ بلٹ اِن AI ویڈیو ترجمہ کے ساتھ، جو 175+ زبانوں اور لہجوں کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کی بنائی ہوئی ہر مریض کی تعلیمی ویڈیو کو بغیر شروع سے دوبارہ بنانے کے آسانی سے مقامی بنایا جا سکتا ہے۔ وائس کلوننگ ترجموں میں اصل مقرر کی آواز اور لہجے کو برقرار رکھتی ہے، اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ویڈیو بالکل قدرتی نظر آئے اور سنائی دے۔ ایک ہی سورس ویڈیو ایک مکمل کثیر لسانی تعلیمی لائبریری بن جاتی ہے، جو کسی بھی مریض پورٹل یا ڈیوائس پر تقسیم کے لیے تیار ہوتی ہے۔
بغیر دوبارہ شوٹنگ کے مواد اپ ڈیٹ کریں
علاج کی گائیڈ لائنز بدلتی رہتی ہیں۔ دوائی کے استعمال کی ہدایات اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ٹیکسٹ ٹو ویڈیو کے ساتھ مریضوں کی آگاہی کی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا اتنا ہی تیز ہے جتنا کسی دستاویز کو ایڈٹ کرنا۔ اپنا اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں، ویڈیو دوبارہ بنائیں، اور چند منٹوں میں نیا ورژن شائع کریں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پروڈکشن ٹیم کو دوبارہ بُک کرنے کی، نہ پوسٹ پروڈکشن میں تاخیر۔ ہیلتھ کیئر ٹیمیں اپنی پوری ویڈیو لائبریری کو اسی رفتار سے تازہ رکھ سکتی ہیں جس رفتار سے وہ تحریری پروٹوکولز کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔
محکموں اور مہارتوں میں بڑے پیمانے پر توسیع کریں
کسی بھی اسپتال یا ہیلتھ سسٹم کو کارڈیالوجی، آنکولوجی، آرتھوپیڈکس اور درجنوں دیگر ڈیپارٹمنٹس میں مریضوں کو آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تعلیمی ویڈیو ٹول کے ذریعے آپ بڑی تعداد میں، ایک جیسے معیار اور برانڈ کے مطابق ویڈیو مواد تیار کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ پروڈکشن ٹیم کو بڑھانا پڑے۔ مختلف ڈیپارٹمنٹس مشترکہ ٹیمپلیٹس اور برانڈ گائیڈ لائنز استعمال کرتے ہوئے اپنے مخصوص مریضوں کی ضروریات کے مطابق مواد بنا سکتے ہیں۔ جو پروڈکشن پہلے ایک علیحدہ میڈیا ٹیم مانگتی تھی، اب اسے ہر ڈیپارٹمنٹ اپنی سطح پر اِن ہاؤس چلا سکتا ہے۔
Patient Education Videos Maker کے استعمالات
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
Patient Education ویڈیوز میکر کیسے کام کرتا ہے؟
صرف چار مراحل میں پروفیشنل مریضوں کی آگاہی کی ویڈیوز بنائیں — تحریری مواد سے لے کر مکمل، شیئر کرنے کے قابل ویڈیو تک، جسے آپ کے مریض کسی بھی ڈیوائس پر دیکھ سکتے ہیں۔
اپنی کیئر ہدایات پیسٹ کریں، کوئی PDF امپورٹ کریں یا کوئی پریزنٹیشن ڈراپ کریں۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر اہم معلومات نکالتا ہے اور ایک منظم ویڈیو اسکرپٹ تیار کرتا ہے۔
ہیلتھ کیئر ایجوکیشن کے لیے موزوں ٹیمپلیٹ منتخب کریں۔ رفتار، لے آؤٹ اور ٹیکسٹ ڈسپلے کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ آپ کے مواد کے فارمیٹ اور مریضوں کی آڈینس سے مطابقت رکھے۔
اپنے مریضوں کی ضرورت کے مطابق زبان میں وائس اوور لگائیں۔ اپنی تنظیم کا لوگو، رنگوں کی اسکیم، اور اہم ہدایات کے لیے اسکرین پر نظر آنے والے کسی بھی کال آؤٹس شامل کریں۔
چند منٹ میں حتمی ویڈیو رینڈر کریں۔ اسے اپنے patient portal کے لیے ایکسپورٹ کریں، ڈسچارج پیپر ورک میں ایمبیڈ کریں، یا براہِ راست لنک کے ذریعے شیئر کریں۔ کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں۔
مریضوں کی آگاہی کے لیے ویڈیوز مختصر، آواز کے ساتھ چلنے والی بصری وضاحتیں ہوتی ہیں جو بیماریوں، علاج کے منصوبوں، طریقۂ کار یا نگہداشت کی ہدایات کو آسان انداز میں سمجھاتی ہیں۔ یہ تحریری مواد کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ تر مریض ویڈیو سے حاصل کی گئی معلومات کو پرنٹ شدہ متن کے مقابلے میں کہیں زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پریشان ہوں یا نئی تشخیص کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ویڈیو میں آڈیو نیریشن، اسکرین پر لکھا ہوا متن، اور رفتار کے اشارے شامل ہوتے ہیں جو ناظر کو پیچیدہ معلومات کے ہر مرحلے سے منظم انداز میں گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والی تنظیموں کے لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علاج پر عمل درآمد واضح طور پر بہتر ہوتا ہے، ڈسچارج کے بعد فالو اپ کالز کم ہو جاتی ہیں، اور مریضوں کی اطمینان کی درجہ بندی زیادہ ہو جاتی ہے۔
کوئی بھی موضوع جس پر مریضوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کلینیکل سیٹنگ سے نکلنے کے بعد عمل کریں، ایک مضبوط امیدوار ہے۔ سب سے زیادہ اثر رکھنے والے شعبوں میں پروسیجر کے بعد کی دیکھ بھال، دائمی بیماریوں کا انتظام، ادویات سے متعلق ہدایات، اپائنٹمنٹ سے پہلے کی تیاری، اور نئے مریضوں کی آن بورڈنگ شامل ہیں۔ مختصر، ایک ہی موضوع پر مبنی ویڈیوز ہمیشہ طویل عمومی اوورویوز سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں کیونکہ مریض بغیر غیر متعلقہ مواد دیکھے بالکل وہی چیز تلاش کر سکتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہو۔ یہویڈیو اسکرپٹ جنریٹرکلینیکل ٹیموں کو کسی بھی صحت کے موضوع کے لیے ایسا مواد ترتیب دینے میں مدد دے سکتا ہے جو مریضوں کے لیے واضح، تیزی سے نظر آنے والا، اور مناسب رفتار کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔
جی ہاں۔ آپ PDFs، PowerPoint فائلیں یا سادہ ٹیکسٹ براہِ راست پلیٹ فارم پر اپ لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ خودکار طور پر مواد نکال کر اسے ویڈیو اسکرپٹ کی شکل میں ترتیب دے دے گا۔ PDF سے ویڈیو ورک فلو خاص طور پر اُن ٹیموں کے لیے بنایا گیا ہے جو دستاویزات پر زیادہ کام کرتی ہیں، جن کے پاس پہلے ہی درست کلینیکل مواد موجود ہوتا ہے اور جنہیں اسے شروع سے دوبارہ لکھے بغیر قابلِ مشاہدہ (watchable) فارمیٹ میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ ڈسچارج ہدایات، کیئر پلانز، پروٹوکول گائیڈز اور کنڈیشن بروشرز سب بہت صاف طریقے سے کنورٹ ہو جاتے ہیں۔
ویڈیو کو اپ ڈیٹ کرنا اتنا ہی تیز ہے جتنا اصل اسکرپٹ کو ایڈٹ کرنا۔ پروجیکٹ کھولیں، گائیڈ لائن میں ہونے والی تبدیلی کے مطابق ٹیکسٹ میں ترمیم کریں، اور دوبارہ جنریٹ کریں۔ نیا ورژن چند منٹوں میں رینڈر ہو کر آپ کے ڈسٹری بیوشن چینل میں پرانی ویڈیو کی جگہ لے لیتا ہے، بغیر کسی دوبارہ شوٹنگ یا آڈیو کو دوبارہ ریکارڈ کیے۔ یہ روایتی طریقے سے بنائی گئی ویڈیو کے مقابلے میں سب سے اہم فوائد میں سے ایک ہے: آپ کی لائبریری اتنی ہی تیزی سے اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے جتنی تیزی سے آپ کے کلینیکل پروٹوکول اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔
ویڈیوز کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں تیار یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ AI ویڈیو ترجمہ انجن آواز کی کاپی کے ساتھ بیانیہ کو مقامی بناتا ہے جو لہجے اور اندازِ بیان کو برقرار رکھتی ہے، اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نتیجہ بالکل قدرتی لگے۔ ایسے ہیلتھ سسٹمز کے لیے جو کثیر لسانی کمیونٹیز کو سروس دیتے ہیں، اس سے ہر زبان کے ورژن کے لیے الگ الگ ترجمہ اور پروڈکشن وینڈرز رکھنے کی لاگت اور وقت دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔
جی ہاں۔ آؤٹ پٹ کوالٹی اسٹوڈیو لیول کی ہوتی ہے، جس میں صاف ستھری نریشن، پروفیشنل ویژول لے آؤٹس، اور ہموار ٹرانزیشنز شامل ہوتی ہیں جو ہر قسم کے ڈیجیٹل ہیلتھ ماحول کے لیے موزوں ہیں۔ ویڈیوز ایسے اسٹینڈرڈ فارمیٹس میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں جو تمام بڑے پیشنٹ پورٹل پلیٹ فارمز، LMS سسٹمز، اور ویب سائٹ ایمبیڈ کوڈز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ادارے ایسا مواد تیار کر سکتے ہیں جو پروفیشنلی بنائی گئی ویڈیو سے تقریباً مشابہ نظر آتا ہے، اور وہ بھی وقت اور لاگت کے ایک چھوٹے حصے میں۔
حجم پر کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ٹیمیں جو مخصوص بیماریوں، ڈیپارٹمنٹ لیول یا کثیر لسانی مریضوں کی تعلیمی مواد کی مکمل لائبریری تیار کر رہی ہیں، وہ بیک وقت متعدد ویڈیوز بنا سکتی ہیں۔ کورس بلڈر اُن تنظیموں کے لیے منظم، ملٹی ماڈیول ہیلتھ ایجوکیشن پروگرامز کو سپورٹ کرتا ہے جنہیں صرف انفرادی ویڈیو اثاثوں کے بجائے پوری مریض آبادی یا کلینیکل ورک فورس میں مواد تعینات کرنے کی ضرورت ہو۔
ایک پروفیشنل ہیلتھ کیئر ویڈیو پروڈکشن کمپنی عام طور پر تیار شدہ ویڈیو کے ہر منٹ کے لیے تقریباً $3,000 سے $10,000 تک چارج کرتی ہے، کئی ہفتوں کی پروڈکشن ٹائم لیتی ہے، اور بعد میں اپ ڈیٹس کو مہنگا اور سست بنا دیتی ہے۔ ایک AI ویڈیو جنریٹر اسی معیار کی پروفیشنل ویڈیو صرف اسکرپٹ سے چند منٹوں میں تیار کر دیتا ہے، اور ایڈیٹنگ اور ورژننگ پر مکمل اندرونی کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ ایسے ہیلتھ سسٹمز کے لیے جنہیں درجنوں یا سیکڑوں تازہ ترین مریضوں کی تعلیمی ویڈیوز برقرار رکھنی ہوتی ہیں، لاگت اور رفتار کا فرق بہت اہم ہو جاتا ہے، اور فوراً اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت وقت کے ساتھ معیار کے فائدے کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔
کسی قسم کے ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا ورک فلو مکمل طور پر ٹیکسٹ پر مبنی ہے: اپنا مواد لکھیں یا اپ لوڈ کریں، ایک بصری فارمیٹ منتخب کریں، اور پلیٹ فارم خود بخود ویڈیو بنا دیتا ہے۔ کلینیکل ایجوکیٹرز، مریضوں کی انگیجمنٹ کے کوآرڈینیٹرز، اور L&D مینیجرز جن کا ویڈیو پروڈکشن میں کوئی پس منظر نہیں ہوتا، عموماً اپنی پہلی ہی سیشن میں پروفیشنل، تقسیم کے لیے تیار مواد تیار کر لیتے ہیں۔ AI ویڈیو ایڈیٹر اُن ٹیموں کے لیے دستیاب ہے جو مناظر کو خود سے مزید بہتر بنانا چاہتی ہیں، لیکن یہ ایک اختیاری فیچر ہے، لازمی نہیں۔
جی ہاں۔ ایک مفت پلان دستیاب ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، جو ہیلتھ کیئر ٹیموں کو بنیادی ویڈیو جنریشن فیچرز تک رسائی دیتا ہے تاکہ وہ کسی بھی پیڈ ٹئیر پر جانے سے پہلے آؤٹ پٹ کے معیار کا جائزہ لے سکیں۔ پیڈ پلانز $24 فی مہینہ سے شروع ہوتے ہیں اور اضافی فیچرز ان لاک کرتے ہیں جن میں آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، زیادہ لمبی ویڈیوز، ترجمہ، اور ماہانہ پروڈکشن کی زیادہ مقدار شامل ہے، جو اُن ٹیموں کے لیے موزوں ہے جو مکمل پیشنٹ ایجوکیشن لائبریری تیار اور برقرار رکھ رہی ہیں۔
