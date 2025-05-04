چند منٹ میں اسکرپٹ سے AI ویڈیو ٹیوٹوریل بنائیں

کسی اسکرپٹ، سلائیڈ ڈیک یا اسکرین ریکارڈنگ سے شروع کریں اور HeyGen کے ساتھ پروفیشنل ٹیوٹوریل ویڈیوز تیار کریں۔ وائس اوورز، کیپشنز، سین کی ترتیب اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس خودکار طور پر بنائیں تاکہ ٹیمیں ٹریننگ، ڈیموز اور ہاؤ ٹو ویڈیوز بغیر کیمروں یا ٹائم لائن ایڈیٹنگ کے کہیں تیزی سے شائع کر سکیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

تیز رفتار ملازمین کی آن بورڈنگ ماڈیولز

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

پروڈکٹ واک تھرو اور فیچر ٹیوٹوریلز

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

کسٹمر ایجوکیشن اور سپورٹ کلپس

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

کورس ماڈیولز اور ای لرننگ مواد

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

مائیکرو لرننگ اور کارکردگی میں معاونت

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

کثیر لسانی ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

HeyGen بہترین AI ویڈیو ٹیوٹوریل جنریٹر کیوں ہے

HeyGen اسکرپٹ پر مبنی جنریشن، درست نریشن، اور انسٹرکشنل ڈیزائن پیٹرنز کو یکجا کر کے پیشہ ورانہ ٹیوٹوریل ویڈیوز تیزی سے تیار کرتا ہے۔ کورس ماڈیولز سے لے کر مختصر ایکسپلینر ویڈیوز تک، ٹیمیں ٹریننگ کو اسکیل کرتی ہیں جبکہ کوالٹی، برانڈ، اور ایکسیسبلٹی کو ٹیوٹوریل ویڈیو میکر کے ساتھ مستقل رکھتی ہیں۔

تیز رفتار سبق تیار کرنا

صرف چند منٹ میں ٹیکسٹ یا سلائیڈز کو مکمل تیار اسباق کی ویڈیوز میں بدلیں۔ HeyGen خودکار طور پر سین اسکرپٹس لکھتا ہے، نریشن کا وقت طے کرتا ہے اور ویژولز کو اس طرح جوڑتا ہے کہ آپ کی انسٹرکشنل ٹیم ریکارڈنگ سیشنز اور دستی ایڈیٹنگ سے بچ سکے۔

اسٹوڈیو کے بغیر اسٹوڈیو معیار کی صاف شفاف آڈیو

HeyGen خودکار طور پر لائٹنگ، کیمرہ موومنٹ اور صاف وائس اوور تیار کرتا ہے تاکہ ٹیوٹوریل ویڈیوز بغیر آن سائٹ پروڈکشن کے بھی پروفیشنل نظر آئیں اور سنائی دیں۔

اسکیل اور مقامی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا

بہت سے اسباق کو بیچ میں ایک ساتھ بنائیں، اسکرپٹس کو ویڈیو ٹرانسلیٹر کے ساتھ ترجمہ کریں، اور ہر زبان کے مطابق وائس اوورز اور کیپشنز تیار کریں تاکہ ٹریننگ کو دوبارہ ریکارڈنگ کے بغیر عالمی سطح پر جاری کیا جا سکے۔

سمارٹ کورس اسکرپٹنگ اور سیگمنٹیشن

کوئی لیسن آؤٹ لائن فراہم کریں یا مکمل اسکرپٹ پیسٹ کریں اور HeyGen خودکار طور پر اسے مناظر، ہیڈنگز اور ٹائمنگ کیو میں منظم کر دیتا ہے۔ سسٹم لرننگ آبجیکٹوز تجویز کرتا ہے، مواد کو آسانی سے سمجھ آنے والے مائیکرو لیسنز میں تقسیم کرتا ہے، اور کوئز یا CTA مارکرز شامل کرتا ہے تاکہ ہر ٹیوٹوریل آزمودہ تدریسی فلو کے مطابق ہو اور فوراً پبلش کرنے کے لیے تیار ہو۔

قدرتی وائس اوورز اور ہم آہنگ کیپشنز

متعدد زبانوں اور لہجوں میں انسان جیسی آواز میں نریشن بنائیں۔ HeyGen اسکرین پر موجود پریزینٹرز کے ساتھ درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync) پیدا کرتا ہے، خودکار طور پر کیپشنز جنریٹ کرتا ہے، اور SRT یا برن اِن کیپشنز ایکسپورٹ کرتا ہے تاکہ رسائی (accessibility) اور LMS کے ساتھ مطابقت برقرار رہے۔ اس سے سیکھنے والوں کے لیے واضح آڈیو ڈیلیوری اور سرچ کی جا سکنے والی ٹرانسکرپٹس یقینی بنتی ہیں۔

بصری کمپوزیشن اور اسمارٹ بی رول

HeyGen سلائیڈز، اسکرین شاٹس اور پروڈکٹ کیپچرز کو موشن، زومز اور بی رول تجاویز کے ساتھ ڈائنامک سینز میں تبدیل کرتا ہے۔ پلیٹ فارم امیج ٹو ویڈیو اسموڈنگ لگاتا ہے، کوڈ اسنیپٹس یا کال آؤٹس اوورلے کرتا ہے، اور رفتار کو نریشن کے مطابق بناتا ہے تاکہ walkthroughs اور demos دلچسپ رہیں اور آسانی سے فالو کی جا سکیں۔

بیچ تخلیق، ورژننگ، اور LMS ایکسپورٹس

اسپریڈشیٹس یا کنٹینٹ لائبریریز سے بیچ ورک فلو کے ذریعے سینکڑوں لیسن ویریئنٹس بنائیں تاکہ آپ کا ویڈیو تخلیق کرنے کا عمل آسان اور منظم ہو جائے۔ HeyGen برانڈ کِٹس، ٹیمپلیٹس اور ورژن ہسٹری محفوظ رکھتا ہے اور SCORM، LTI، MP4 اور کیپشن بنڈلز ایکسپورٹ کرتا ہے، تاکہ اس کی ویڈیو تخلیق کرنے کی صلاحیتوں کے ذریعے LMS پر اپ لوڈ اور مختلف پلیٹ فارمز پر ڈسٹری بیوشن بالکل سیدھا اور آسان ہو جائے۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI ویڈیو ٹیوٹوریل جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار واضح مراحل میں مکمل ٹیوٹوریل ویڈیوز بنائیں، مواد سے لے کر لرنرز کے لیے تیار اثاثوں تک۔

مرحلہ 1

اپنی مواد اپ لوڈ کریں یا ایک مختصر بریف پیسٹ کریں

سلائیڈز، اسکرین ریکارڈنگز، کوئی دستاویز یا ایک مختصر اسکرپٹ فراہم کریں۔ HeyGen ساخت کا تجزیہ کرتا ہے اور اہم نکات نکال کر سبق کا خاکہ تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

اسٹائل، آواز اور رفتار منتخب کریں

پریزنٹر کی قسم، وائس ماڈل، دورانیہ اور بصری تھیم منتخب کریں۔ اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں تاکہ ہر ویڈیو میں درست فونٹس، رنگ اور اوورلے استعمال ہوں۔

مرحلہ 3

پری ویو کریں، ایڈٹ کریں، اور انٹرایکٹیویٹی شامل کریں

بنائی گئی ڈرافٹس کا جائزہ لیں، اسکرپٹس میں تبدیلی کریں، کوئزز یا کال آؤٹس شامل کریں، اور متبادل ٹیکز دوبارہ جنریٹ کریں۔ ایڈیٹس تمام ویریئنٹس میں خود بخود لاگو ہو کر آپ کا وقت بچاتی ہیں۔

مرحلہ 4

اپنی ویڈیو تخلیقات ایکسپورٹ کریں اور سیکھنے والوں کے لیے شائع کریں۔

SCORM، LTI، MP4 اور کیپشن فائلیں ایکسپورٹ کریں یا براہِ راست LMS پر پبلش کریں۔ بیچ ایکسپورٹس استعمال کریں تاکہ مکمل کورس لائبریریاں ڈپلائے کریں اور لرنرز کی پیش رفت ٹریک کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI ویڈیو ٹیوٹوریل کیا ہوتا ہے اور HeyGen انہیں کیسے بناتا ہے؟

AI ویڈیو ٹیوٹوریل ایک تعلیمی ویڈیو ہوتی ہے جو متن، سلائیڈز یا اسکرین کیپچرز سے خودکار اسکرپٹنگ، نیریشن اور سین کمپوزیشن کے ذریعے AI video generator کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ HeyGen آپ کے سورس مٹیریلز لیتا ہے، سبق کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے، وائس اوورز اور کیپشنز بناتا ہے، اور جدید ویڈیو تخلیق کی تکنیکوں کے ذریعے بغیر کسی دستی فلم بندی کے ویژولز کو جوڑ کر شائع کرنے کے قابل ٹیوٹوریل ویڈیوز تیار کرتا ہے۔

کیا مجھے ٹیوٹوریل ویڈیوز بنانے کے لیے ریکارڈنگ کی مہارت یا خاص سامان کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ HeyGen بغیر کیمروں یا ساؤنڈ بوتھ کے پروفیشنل ٹیوٹوریل ویڈیوز بناتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی ریکارڈنگز اپ لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن HeyGen کے text to video اور image to video ورک فلو اس کے ویڈیو جنریٹر کے ذریعے موجودہ مواد سے پالشڈ اسباق تخلیق کرتے ہیں۔

بنائے گئے اسکرپٹس اور نریشن کتنے درست ہوتے ہیں؟

HeyGen ایک AI ٹول ہے جو آپ کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر کنورژن پر مبنی اسکرپٹس تیار کرتا ہے اور متعدد زبانوں میں قدرتی انداز کی وائس اوور بنا سکتا ہے۔ اسکرپٹس کو آپ آسانی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور HeyGen آواز کی کاپی (voice cloning) اور لہجے کے انتخاب کی سہولت دیتا ہے تاکہ نیریشن آپ کے تدریسی انداز سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔

کیا میں ٹیوٹوریلز میں کوئزز اور اسیسمنٹس شامل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، آپ مزید بہتری کے لیے ویڈیو ایڈیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ HeyGen سبق کے مواد سے کوئز سوالات اور اسیسمنٹ روبریکس بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ آپ انہیں ویڈیو فلو میں شامل کر سکتے ہیں یا ٹریکنگ اور اسکورنگ کے لیے LMS-compatible آئٹمز کے طور پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس اور LMS انٹیگریشنز سپورٹ کی جاتی ہیں؟

ایکسپورٹ کے آپشنز میں MP4 ویڈیو فائلز، SRT/VTT کیپشنز، SCORM پیکجز اور LTI-ready ایکسپورٹس شامل ہیں۔ HeyGen عام LMS پلیٹ فارمز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے اور بڑے کورس کیٹلاگز کے لیے بلک اپ لوڈز کو سپورٹ کرتا ہے۔

کثیر لسانی ٹریننگ کے لیے لوکلائزیشن کیسے کام کرتی ہے؟

استعمال کریں video translator تاکہ اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، ہدف زبانوں میں وائس اوور دوبارہ بنائیں، اور ہم آہنگ سب ٹائٹلز تیار کریں۔ HeyGen جہاں ممکن ہو ٹائمنگ اور lip sync کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ مقامی زبان میں تیار کردہ اسباق بالکل مقامی محسوس ہوں۔

کیا میں متعدد ٹیوٹوریلز میں اپنی برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھ سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ لوگوز، فونٹس اور کلر پیلیٹس کے ساتھ اپنا برانڈ کِٹ اپ لوڈ کریں۔ HeyGen انہیں خودکار طور پر لاگو کرتا ہے اور ٹیمپلیٹس اور لاک کیے گئے عناصر کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ کے اسباق کی ویژولز اور میسجنگ مستقل رہے۔

ایک ٹیوٹوریل ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

سادہ مائیکرو لیسن چند منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ طویل، ملٹی سین ماڈیولز کی رینڈرنگ وقت اور پیچیدگی کے مطابق زیادہ وقت لے سکتی ہے۔ بہت سے لیسنز کے لیے بیچ جابز ایک ساتھ متوازی طور پر چلتی ہیں، اس لیے بڑے کیٹلاگ مؤثر طریقے سے پروسیس ہو جاتے ہیں، جس سے ویڈیو مواد بنانا آسان ہو جاتا ہے۔

کیا بنائی گئی ٹیوٹوریل ویڈیوز سرٹیفیکیشن یا کمپلائنس ٹریننگ کے لیے موزوں ہیں؟

جی ہاں۔ HeyGen ایسی اسباق تیار کرتا ہے جن میں کیپشنز ہوں، مختلف ورژنز ہوں اور جو ایکسپورٹ کیے جا سکیں، تاکہ رسائی (accessibility) اور ٹریس ایبلٹی کی ضروریات پوری ہوں۔ سرٹیفیکیشن اور آڈٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایکسپورٹ میٹا ڈیٹا اور کمپلیشن ٹریکنگ استعمال کریں۔

HeyGen کے ساتھ بنائی گئی مواد کا مالک کون ہوتا ہے؟

آپ اپنی بنائی ہوئی تمام ویڈیوز اور اثاثوں کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen لائسنس یافتہ وسائل استعمال کرتا ہے اور تیار کی گئی آؤٹ پٹس آپ کو تجارتی اور تعلیمی استعمال کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ یقینی بنائیں کہ جو بھی تھرڈ پارٹی مواد آپ اپ لوڈ کریں، اس کے پاس آپ کے tutorial video maker میں استعمال کے لیے مناسب حقوق موجود ہوں۔

