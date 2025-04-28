اپنی مواد کی تیاری کو وسعت دیں، وقت بچائیں، اور روایتی پروڈکشن کی جھنجھٹ کے بغیر پروفیشنل آن بورڈنگ، کمپلائنس، اور تعلیمی ویڈیوز تیار کریں۔
مفت AI ٹریننگ ویڈیو بنانے والا متعارف کروا رہے ہیں
کسی بھی اسکرپٹ یا ٹریننگ میٹیریل کو حقیقت سے قریب AI ٹریننگ ویڈیو میں بدلیں۔ ہماری پلیٹ فارم کے ساتھ، آپ چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ اسٹوڈیو کی، نہ ہی اداکاروں کی۔ چاہے بات ہو ملازمین کی آن بورڈنگ کی، تعلیمی مواد کی، یا کمپلائنس ٹریننگ کی، اعلیٰ معیار کی ٹریننگ ویڈیوز بنانا کبھی اتنا آسان نہیں تھا۔
سب سے پہلے اپنی پریزنٹیشن، PDF یا ٹیکسٹ پر مبنی ٹریننگ میٹیریلز کو براہِ راست پلیٹ فارم پر اپ لوڈ کریں۔ AI فوراً آپ کے مواد کو پروسیس کرے گا اور اسے ویڈیو نریشن اور ویژولز کے لیے تیار کرے گا۔
اپنی ٹریننگ کے مواد کی نمائندگی کے لیے بنائے گئے حقیقی انسان جیسے اواتارز کی وسیع رینج میں سے انتخاب کریں۔ یہ اواتارز آپ کا پیغام اس انداز میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو سیکھنے والوں کے ساتھ گونج پیدا کرے۔
جب آپ کی ویڈیو بن جائے، تو اپنے ٹریننگ کے تقاضوں کے مطابق اواتار کے لہجے، آواز اور حرکات کو ایڈجسٹ کریں۔ ذاتی نوعیت کے تجربے کے لیے رنگ، لوگوز اور حتیٰ کہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔
“Generate” پر کلک کریں، اور چند منٹوں میں آپ کی پروفیشنل، اعلیٰ معیار کی ٹریننگ ویڈیو تیار ہو جائے گی۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی پلیٹ فارم پر شیئر کریں، یا اسے براہِ راست اپنے Learning Management System (LMS) میں ضم کریں۔
AI ٹریننگ ویڈیو جنریٹر کی خصوصیات اور فوائد
اس AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو دلچسپ، پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز تیزی اور آسانی سے بنانے کے لیے چاہیے۔ یہ ہے کہ AI ویڈیو بنانے کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کا بہترین انتخاب کیوں ہے:
حسبِ ضرورت اواتارز
1,100+ سے زائد انتہائی حقیقی اواتارز میں سے انتخاب کریں، یا ایسا اواتار بنائیں جو آپ یا آپ کے برانڈ کی شخصیت کا عکس ہو۔ ہر اواتار قدرتی حرکات اور تاثرات کے ساتھ بالکل جیتا جاگتا محسوس ہوتا ہے، جس سے آپ کی ویڈیوز زیادہ مستند اور دلکش بن جاتی ہیں۔
کثیر لسانی صلاحیتیں
اپنی اسکرپٹ کو 175+ زبانوں میں قدرتی، انسان جیسی ادائیگی کے ساتھ ترجمہ کریں۔ دنیا بھر کے سیکھنے والوں کو متوجہ کریں اور مختلف ثقافتوں اور خطوں کے لیے اپنی ویڈیوز کو ذاتی نوعیت دیں۔
کیمرے یا اسٹوڈیو کی کوئی ضرورت نہیں
مہنگے آلات اور طویل فلم بندی سیشنز کو چھوڑ دیں۔ بس اپنا اسکرپٹ اور تصویر اپ لوڈ کریں، اور چند منٹوں میں اپنی ویڈیو بنائیں، جبکہ AI تمام تکنیکی تفصیلات خود سنبھال لے گا
تیز ویڈیو پروڈکشن
چند منٹ میں اعلیٰ معیار کی AI ٹریننگ ویڈیوز بنائیں، جو اُن کاروباروں اور تخلیق کاروں کے لیے بہترین ہے جنہیں مواد کی تیاری کو مؤثر طریقے سے بڑے پیمانے پر بڑھانے کی ضرورت ہے۔
AI ٹریننگ ویڈیو جنریٹر آپ کے اسکرپٹس، دستاویزات یا سلائیڈز کو حقیقی جیسے اواتارز اور حقیقت کے قریب آواز کی ہم آہنگی کے ساتھ پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ شوٹنگ، ایڈیٹنگ اور دستی پروڈکشن کے کام کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔
بس اپنا اسکرپٹ یا ٹریننگ میٹیریل اپ لوڈ کریں، ایک اواتار منتخب کریں، اور AI کو اجازت دیں کہ وہ مکمل ویڈیو تیار کرے جس میں نریشن، حرکات اور کیپشنز شامل ہوں۔ آپ چند منٹوں میں برانڈنگ، لہجہ اور ویژولز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اسکرپٹ لکھنے میں مدد چاہیے؟ استعمال کریں AI ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر۔
جی ہاں۔ آپ اپنا پورٹریٹ اور آواز کی ریکارڈنگ اپ لوڈ کرکے ذاتی نوعیت کی انسٹرکٹر اسٹائل ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ آپ سینکڑوں AI اواتارز اور قدرتی لگنے والے AI وائس آپشنز میں سے بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔
بالکل۔ کمپنیاں اسے آن بورڈنگ ماڈیولز، کمپلائنس اپ ڈیٹس، پروڈکٹ واک تھروز اور اندرونی کمیونیکیشن ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پریزنٹر اسٹائل ویڈیوز کے لیے، آپ AI Spokesperson Tool بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ پلیٹ فارم 175 سے زیادہ زبانوں اور لہجوں کو سپورٹ کرتا ہے، جن میں مقامی لہجے اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ پیشکش بھی شامل ہے۔ اس سے آپ کا ٹریننگ مواد دنیا بھر کے سیکھنے والوں کے لیے قابلِ رسائی رہتا ہے۔
یقیناً۔ AI ٹولز، ضوابط اور بہترین طریقہ کار بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ HeyGen کے ذریعے آپ کسی بھی وقت اپنے AI ٹریننگ کنٹینٹ کو دوبارہ شوٹنگ کیے بغیر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی ٹیمیں پالیسیز، ورک فلو اور بدلتی ہوئی AI گائیڈ لائنز کے بارے میں ہمیشہ تازہ ترین رہتی ہیں۔
ویڈیو جنریشن عموماً صرف چند منٹ لیتی ہے۔ لمبے ٹریننگ ماڈیولز بھی تیزی سے تیار ہو جاتے ہیں، جس سے ٹیمیں بغیر کسی تاخیر کے اپنا مواد اپ ڈیٹ یا بڑے پیمانے پر تیار کر سکتی ہیں۔
AI ٹریننگ کے لیے روایتی ویڈیو پروڈکشن میں عموماً موضوع کے ماہرین کو کیمرے پر لانا، مخصوص اسٹوڈیوز، اور ایڈیٹنگ ٹیموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ HeyGen ان اخراجات کو کم کرتا ہے کیونکہ یہ AI اواتارز اور ٹیکسٹ‑ٹو‑ویڈیو جنریشن استعمال کرتا ہے، جبکہ اب بھی پروفیشنل، برانڈڈ کنٹینٹ تیار کرتا ہے جو آپ کی پوری تنظیم میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ AI خودکار طور پر نریشن، ٹائمنگ، ویژولز اور سنکنگ سنبھالتا ہے۔ آپ فوراً اپنی پہلی ٹریننگ ویڈیو بنانا شروع کر سکتے ہیں HeyGen Signup کے ذریعے۔
