HeyGen میں موجود ہالیڈے ویڈیو میکر کے ذریعے صرف ایک سادہ ٹیکسٹ اسکرپٹ سے پروفیشنل، نفیس ہالیڈے ویڈیوز بنائیں۔ بغیر کیمروں، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا پروڈکشن کے تجربے کے، ہر موقع کے لیے موسمی مبارکبادیں، فیسٹیو مہمات اور جشن کی ویڈیوز تیار کریں۔
برانڈز HeyGen ویڈیو میکر کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟
صرف ٹیکسٹ سے کسی بھی تہوار کی ویڈیو بنائیں
کیمرہ اور پوری ٹیم کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ اپنا اسکرپٹ یا مبارکباد لکھیں، کوئی موسمی ویژول اسٹائل منتخب کریں، اور ہالیڈے ویڈیو میکر خودکار طور پر آپ کے لیے مکمل ویڈیو بنا دے گا۔ چاہے آپ کرسمس میسج بنا رہے ہوں، دیوالی کی مبارکباد، نئے سال کی مہم، یا تھینکس گیونگ کا شکریہ، آپ الفاظ سے شروع کرتے ہیں اور ایک پروفیشنل ویڈیو پر ختم کرتے ہیں۔ پورا ورک فلو دنوں کے بجائے چند منٹ لیتا ہے، اور کسی ایڈیٹنگ کے پس منظر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹیکسٹ ٹو ویڈیو انجن استعمال کریں اور ایک ہی سیشن میں اسکرپٹ سے تیار ہالیڈے کنٹینٹ تک پہنچ جائیں۔
ہزاروں ہالیڈے ویڈیو ٹیمپلیٹس
دنیا بھر کی ثقافتوں اور موسموں کی ہر بڑی خوشی اور تہوار کے لیے تیار کیے گئے شاندار ہالیڈے ویڈیو ٹیمپلیٹس کی وسیع رینج براؤز کریں۔ تہواروں سے بھرپور بیک گراؤنڈز، موشن گرافکس، اور موسمی کلر پیلیٹس پہلے سے شامل ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو پہلے ہی فریم سے پروفیشنل اور پالش نظر آئے۔ اسٹیکرز، آئیکنز، اور ہالیڈے تھیمڈ اینیمیشن شامل کریں تاکہ ہر ویڈیو کو ایک منفرد انداز ملے جو آپ کے برانڈ اور موقع کے مطابق ہو۔ AI ویڈیو جنریٹر ہر ویژول لیئر کو خودکار طور پر سنبھالتا ہے، تاکہ آپ کی ٹیم پروڈکشن کے بجائے پیغام پر توجہ دے سکے۔
ڈریگ اینڈ ڈراپ ایڈیٹنگ ٹولز
اپنی ہالیڈے ویڈیو کو بغیر کسی تکنیکی مہارت کے بالکل اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ ڈریگ اینڈ ڈراپ انٹرفیس کے ذریعے آپ آسانی سے اپنی ویڈیو کو سیزنل اوورلے سے سجا سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ میوزک اور ساؤنڈ ایفیکٹس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ایسے فلٹرز لگا سکتے ہیں جو درست ہالیڈے ماحول پیدا کریں۔ اسٹاک فوٹوز شامل کریں، بیک گراؤنڈ بدلیں، یا مکمل انداز کے لیے کرسمس ٹری کا ویژول ڈال دیں۔ ہر ایڈٹ براہِ راست براؤزر میں ہوتا ہے، اس لیے کچھ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی پیچیدہ سافٹ ویئر کو سیکھنے کی۔ AI ویڈیو ایڈیٹر پورے ورک فلو کو شروع سے آخر تک استعمال میں آسان رکھتا ہے۔
175+ زبانوں میں قدرتی وائس اوورز
کسی بھی ہالیڈے ویڈیو میں بغیر ایک بھی جملہ ریکارڈ کیے گرم جوش، قدرتی انداز کی نریشن شامل کریں۔ اپنی آواز کو ایک مختصر آڈیو نمونے سے کلون کریں اور اسے ہر موسمی مبارک باد کی ویڈیو پر لاگو کریں جو آپ بناتے ہیں۔ ایک ہی خوشگوار ہالیڈے پیغام کو 40+ ممالک میں موجود اپنی ٹیموں، صارفین اور پارٹنرز کو ان کی پسندیدہ زبان میں بھیجیں، بغیر ہر بار ویڈیو دوبارہ بنانے کے۔AI وائس جنریٹر چند منٹوں میں ٹیکسٹ سے براڈکاسٹ معیار کی آڈیو تیار کرتا ہے، اور ہر زبان کے ورژن میں لہجے اور گرمجوشی کو برقرار رکھتا ہے۔
بڑی تعداد میں ہالیڈے ویڈیوز کو ذاتی نوعیت دیں
اپنی پوری کانٹیکٹ لسٹ کو ایک ہی عمومی ہالیڈے گریٹنگ بھیجنا آسان ہے۔ لیکن ہزاروں وصول کنندگان کو ذاتی نوعیت کی ویڈیو بھیجنا وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر ٹیمیں اٹک جاتی ہیں۔ بیچ پرسنلائزیشن کے ساتھ، آپ خودکار طور پر سینکڑوں ہالیڈے ویڈیو ورژنز میں نام، کمپنی کے حوالے اور کسٹم تفصیلات تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہر وصول کنندہ کو ایسی گریٹنگ ملتی ہے جو خاص طور پر اس کے لیے بنی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس سے بڑی تعداد میں پرسنلائزڈ ہالیڈے کنٹینٹ بنانا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ اسے AI فیس سوَاپ کے ساتھ ملا کر مختلف ریجنز یا کیمپینز میں مختلف پریزنٹرز کو بغیر اضافی فلم بندی کے نمایاں کریں۔
کسی بھی ہالیڈے ویڈیو کا فوراً ترجمہ کریں
جب ترجمہ پروڈکشن ورک فلو میں شامل ہو تو ایک ہی ہالیڈے ویڈیو دور دور تک ناظرین تک پہنچ سکتی ہے۔ اپنی موسمی کنٹینٹ کو 175+ زبانوں میں مقامی بنائیں، درست lip-sync اور محفوظ شدہ آواز کے معیار کے ساتھ، تاکہ ہر ورژن اتنا ہی قدرتی لگے جتنا اصل۔ دوپہر میں ایک ہی مہم کو تمام مارکیٹس میں شیئر کریں، بجائے اس کے کہ ہر ریجن کے لیے الگ الگ پروڈکشن ٹائم لائنز سنبھالنی پڑیں۔ استعمال کریں AI ویڈیو ٹرانسلیٹر تاکہ کسی بھی مارکیٹ کے لیے ہالیڈے کنٹینٹ کو مقامی بنائیں، بغیر یہ کہ اپنی ویڈیو کو شروع سے دوبارہ بنانا پڑے۔
ہالیڈے ویڈیو میکر کے استعمالات
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
ہالیڈے ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے؟
چھٹیوں کے اسکرپٹ سے لے کر مکمل، شیئر کرنے کے قابل ویڈیو تک صرف چار مراحل میں جائیں جو آغاز سے پبلش تک چند منٹ لیتے ہیں۔
ہر موقع اور تہوار کے لیے سیزنل ٹیمپلیٹس اور بصری تھیمز براؤز کریں۔ ایسے بیک گراؤنڈز، کلر پیلیٹس اور لے آؤٹ فارمیٹس منتخب کریں جو موقع اور آپ کے برانڈ سے مطابقت رکھتے ہوں۔ سسٹم آپ کے ایک لفظ لکھنے سے پہلے ہی تمام بصری عناصر، ٹرانزیشنز اور نیریشن سیٹنگز تیار کر دیتا ہے۔
اپنی ہالیڈے اسکرپٹ براہِ راست لکھیں یا موجودہ تحریر یہاں پیسٹ کریں۔ موقع کے مطابق ٹون، لمبائی اور رفتار کو ایڈجسٹ کریں۔ پلیٹ فارم آپ کے متن کا سین اسٹرکچر اور ٹائمنگ کے لحاظ سے تجزیہ کرتا ہے تاکہ اسے ویڈیو رینڈرنگ کے لیے تیار کیا جا سکے۔
اپنا لوگو شامل کریں، وائس اوور اسٹائل کو ایڈجسٹ کریں، سب ٹائٹلز لگائیں یا پریزنٹر کے ویژولز تبدیل کریں۔ بیچ کیمپینز کے لیے، اپنی ریسپیئنٹ لسٹ اپ لوڈ کریں اور سسٹم خودکار طور پر ہر ویڈیو ورژن کو پرسنلائز کر دیتا ہے۔ تمام ایڈیٹنگ ایک ٹیکسٹ بیسڈ انٹرفیس میں ہوتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کی کوئی مہارت درکار نہیں۔
حتمی ویڈیو رینڈر کریں اور اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا براہِ راست اپنے پسندیدہ چینل پر شائع کریں۔ ہالیڈے ویڈیوز چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا، ای میل یا اندرونی پلیٹ فارمز کے لیے فارمیٹ کی ہوئی، اور کسی پوسٹ پروڈکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔
ہالیڈے ویڈیو میکر ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے لکھے ہوئے اسکرپٹ یا پیغام کو مکمل سیزنل ویڈیو میں بدل دیتا ہے، جس میں ویژولز، نریشن اور موشن گرافکس شامل ہوتے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ Christmas greetings، New Year's campaigns، Diwali messages، Thanksgiving thank-yous، Hanukkah cards، Lunar New Year promos اور کسی بھی موقع کے لیے سیلیبریشن کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ script to video ورک فلو خودکار طور پر ویژول پروڈکشن سنبھالتا ہے، تاکہ آپ صرف ٹیکسٹ سے ایک پالشڈ، شیئر کرنے کے قابل ویڈیو تک پہنچ جائیں، وہ بھی بغیر کسی فلم بندی یا ایڈیٹنگ کے۔
جی ہاں۔ پرسنلائزیشن پروڈکشن ورک فلو میں ہی شامل ہے۔ آپ اپنی آواز کی کاپی بنا سکتے ہیں تاکہ نریشن بالکل آپ ہی جیسی لگے، اور بیچ پرسنلائزیشن کے ذریعے آپ ایک ہی ٹیمپلیٹ سے بننے والی سینکڑوں ویڈیو ورژنز میں نام، سلام اور ریفرنسز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہر وصول کنندہ کو ایک ایسی ویڈیو ملتی ہے جو خاص طور پر اسی کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ اس میں گرمجوشی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ڈیلیوری مخصوص اور ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے، عام اور ایک جیسی نہیں۔AI وائس کلوننگفیچر آپ کے قدرتی لہجے کو ہر ورژن میں برقرار رکھتا ہے۔
زیادہ تر ہالیڈے ویڈیوز آپ کا اسکرپٹ جمع کرانے کے پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں تیار ہو جاتی ہیں۔ رینڈرنگ انجن بیک وقت نریشن، سین کے انتخاب اور بصری ہم آہنگی کو پروسیس کرتا ہے، اس لیے کوئی دستی ایڈیٹنگ کی قطار نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی بڑی کانٹیکٹ لسٹ کے لیے ذاتی نوعیت کی ہالیڈے ویڈیوز کا بیچ تیار کر رہے ہیں، تو سسٹم تمام ورژنز کو متوازی طور پر بناتا ہے، یعنی 5 ویڈیوز کے مقابلے میں 500 ویڈیوز کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔
جی ہاں۔ کسی کیمرہ، اسٹوڈیو یا پریزنٹر کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ 1,000+ اسٹاک آپشنز کی لائبریری سے ایک ڈیجیٹل پریزنٹر استعمال کر سکتے ہیں، یا صرف ایک تصویر سے کسٹم پریزنٹر بنانے کے لیے AI Photo Avatar ٹیکنالوجی استعمال کریں، یا پھر مکمل طور پر بغیر چہرہ دکھائے ہالیڈے ویڈیو بنائیں جس میں صرف وائس اوور اور موسمی ویژولز ہوں۔ ہر طریقہ آپ یا آپ کی ٹیم کے کسی فرد کو کیمرے کے سامنے آئے بغیر پروفیشنل معیار کا نتیجہ فراہم کرتا ہے۔
اپنی اسکرپٹ ایک بار لکھیں اور ترجمہ انجن استعمال کر کے اسے 175+ زبانوں میں مقامی بنائیں۔ ہر ترجمہ شدہ ورژن اصل آواز کے لہجے کو برقرار رکھتا ہے اور بیانیہ کے وقت کو درست رکھتا ہے تاکہ ویڈیو ہر زبان میں قدرتی محسوس ہو۔ آپ دوپہر کے اندر اندر 40+ ممالک میں موجود ٹیموں یا صارفین تک ایک ہی موسمی مہم پہنچا سکتے ہیں AI ڈبنگ کے ذریعے، اور ہر مارکیٹ کے لیے الگ پروڈکشن ٹائم لائن کی ضرورت نہیں پڑتی۔
جی ہاں۔ اپنا اسکرپٹ ایڈٹ کریں، وائس اوور کو ایڈجسٹ کریں، ویژول بدلیں، یا ٹیکسٹ بیسڈ ایڈیٹر کے ذریعے کسی بھی عنصر میں تبدیلی کریں، پھر دوبارہ رینڈر کریں۔ اپ ڈیٹ شدہ ویڈیو چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو شروع سے دوبارہ بنانا پڑے یا کچھ نیا شوٹ کرنا ہو۔ اس سے ہالیڈے ویڈیو میکر وقت کے حساس پروموشنز کے لیے بہت مفید ہو جاتا ہے، جہاں پیک سیزن کے دوران آفر کی تفصیلات بدلتی رہتی ہیں۔AI ویڈیو ایڈیٹرکا استعمال کریں تاکہ آپ تیزی سے تبدیلیاں کر سکیں، بغیر اس کے کہ آپ کے باقی پروڈکشن ورک فلو میں کوئی خلل پڑے۔
HeyGen ایک مفت ہالیڈے ویڈیو میکر فراہم کرتا ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں، تاکہ آپ فوراً تخلیق کرنا شروع کریں اور بنیادی فیچرز کو ایکسپلور کر سکیں۔ ماہانہ $24 سے شروع ہونے والے پیڈ پلانز میں آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، زیادہ لمبی ویڈیوز، بیچ پرسنلائزیشن، اور سیزنل ٹیمپلیٹس کی مکمل لائبریری تک رسائی شامل ہے۔ ٹیمز اور انٹرپرائز پلانز میں کولیبریشن ٹولز، API تک رسائی، اور ہائی والیوم ہالیڈے کیمپینز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ بھی شامل ہے۔
کسی موسمی شوٹ کے لیے ویڈیوگرافر ہائر کرنے میں عام طور پر شیڈولنگ، سفر، سامان اور پوسٹ پروڈکشن کا وقت شامل ہوتا ہے، جو اکثر ہر ویڈیو کے لیے کئی دنوں اور ہزاروں ڈالر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسٹاک فوٹیج آپ کی یہ صلاحیت محدود کر دیتا ہے کہ آپ مواد کو اپنی برانڈنگ یا ذاتی نوعیت کے مطابق بنا سکیں۔ ہالیڈے ویڈیو میکر آپ کی ٹیم کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی موقع کے لیے پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بہت کم لاگت اور بہت کم وقت میں بنا سکے۔ صارفین روایتی طریقوں کے مقابلے میں پروڈکشن لاگت میں 70% تک کمی کی رپورٹ کرتے ہیں۔ پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو اور پرومو ورک فلو ہالیڈے مہم کے مواد پر بھی یہی ماڈل لاگو کرتے ہیں۔
جی ہاں۔ سب ٹائٹلز خودکار طور پر آپ کے اسکرپٹ سے بنائے جاتے ہیں اور انہیں اسٹائل کیا جا سکتا ہے، جگہ بدلی جا سکتی ہے، اور SRT یا VTT فارمیٹ میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیپشنز شامل کرنے سے رسائی بہتر ہوتی ہے اور سوشل پلیٹ فارمز پر ویڈیوز کی واچ ٹائم بڑھتی ہے جہاں ویڈیوز بغیر آواز کے آٹو پلے ہوتی ہیں۔ سب ٹائٹل جنریٹر استعمال کریں تاکہ کسی بھی ہالیڈے ویڈیو پر بغیر الگ ایڈیٹنگ کے مرحلے کے کیپشنز لگائیں اور انہیں اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالیں۔
آپ چھٹیوں کی ویڈیوز کو YouTube اور ای میل کے لیے لینڈ اسکیپ، Instagram اور LinkedIn کے لیے اسکوائر، اور TikTok اور Instagram Reels کے لیے ورٹیکل فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمام فارمیٹس ایک ہی اسکرپٹ اور ٹیمپلیٹ سے رینڈر ہوتے ہیں، ویڈیو کو دوبارہ بنائے بغیر۔ یہ AI سوشل میڈیا ٹول خودکار طور پر ہر پلیٹ فارم کے لیے موزوں ورژنز بناتا ہے، تاکہ آپ کو ہر چینل کے لیے ایک ہی ویڈیو کو ہاتھ سے دوبارہ فارمیٹ نہ کرنا پڑے۔
جی ہاں۔ آپ اپنی تصاویر اور ویڈیوز اپ لوڈ کریں اور پلیٹ فارم انہیں تیار کردہ ویژولز، موسمی بیک گراؤنڈز اور AI سے بنی نریشن کے ساتھ حتمی آؤٹ پٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت بہت مفید ہوتا ہے جب آپ کسی تعطیلاتی تھیم والی ویڈیو میں اصل پروڈکٹس، ٹیم کے ارکان یا برانڈ کے خاص لمحات دکھانا چاہتے ہوں۔image to videoٹول آپ کے اپنے ویژولز کو کسی بھی ہالیڈے ویڈیو کریئیشن ورک فلو میں شامل کرنا بالکل آسان بنا دیتا ہے۔
یہ پلیٹ فارم ویڈیو بنانے کے لیے تیار کیے گئے مکمل AI ٹولز پر مشتمل ہے: اسکرپٹ جنریشن، آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، لب کی ہم آہنگی (lip sync)، خودکار سین بلڈنگ، ترجمہ، اور بیچ پرسنلائزیشن۔ آپ کو مختلف ایپس کو آپس میں جوڑنے یا ہر کام کے لیے الگ الگ ورک فلو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خوشیوں بھری چھٹیوں کی ایک پروفیشنل، مؤثر ویڈیو بنانے کے لیے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، سب ایک ہی جگہ دستیاب ہے، جو براہِ راست آپ کے براؤزر میں قابلِ رسائی ہے اور کسی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کی ضرورت نہیں۔
