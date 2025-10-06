OpenAI Sora 2 اب HeyGen میں شامل ہے

HeyGen اور Sora 2 کا انٹیگریشن تخلیق کاروں، اساتذہ، انٹرپرینیورز اور کاروباروں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اپنے ورک فلو کے اندر ہی سنیماٹک B-roll، مناظر اور ویژولز تخلیق کریں۔ یہ انٹیگریشن کہانی سنانے کے عمل کو تیز تر، زیادہ تخلیقی اور زیادہ مؤثر بناتا ہے، وہ بھی بغیر کسی اضافی مرحلے کے۔

تخلیقی صلاحیت کو آزاد کریں

آپ ایک سادہ پرامپٹ کے ساتھ فوراً B-roll، مناظر اور visuals بنا سکتے ہیں۔ اس سے ہر ویڈیو پروجیکٹ کی تخلیقی گنجائش بڑھ جاتی ہے اور آپ کو خیال سے لے کر سپورٹنگ visuals تک چند سیکنڈز میں جانے کی سہولت ملتی ہے، HeyGen کے بلٹ اِن AI B-roll generator کے ساتھ۔

ورک فلو میں بے رکاوٹ

نہ کوئی ایپ بدلنے کی ضرورت ہے، نہ ایکسپورٹس، اور نہ ہی اضافی ٹولز درکار ہیں۔ ہر چیز HeyGen کے اندر ہی ہوتی ہے، جہاں صارفین پہلے ہی تخلیق کرتے ہیں۔ اس سے ورک فلو سادہ رہتا ہے جبکہ ہر ویڈیو کو زیادہ متحرک بنایا جاتا ہے۔

اعلیٰ معیار کی ویژولز اور لے آؤٹس

بلٹ اِن ویژولز استعمال کریں یا اپنی اسکرین شاٹس، ریکارڈنگز یا برانڈ اثاثے اپ لوڈ کریں۔ HeyGen صاف ستھری لے آؤٹس، پڑھنے میں آسان ٹیکسٹ کی جگہ اور یکساں اسپیسنگ برقرار رکھتا ہے تاکہ ناظرین کی توجہ ہدایت پر رہے، نہ کہ بصری بے ترتیبی پر۔ ہر سین وضاحت اور سیکھنے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔, normal

رابطے کی قدر

آپ اپنے پیغام کو سپورٹ کرنے والے سیاق و سباق پر مبنی ویژولز کے ذریعے بات کو زیادہ واضح بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی کمیونی کیشن زیادہ مؤثر اور اثر انگیز ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی، آپ تخلیقی صلاحیت پر سمجھوتہ کیے بغیر پروڈکشن کا وقت بھی کم کر دیتے ہیں۔

OpenAI Sora 2 سے تقویت یافتہ

OpenAI Sora 2 ایک جدید ویڈیو اور آڈیو جنریشن ماڈل ہے جو HeyGen کی نئی کہانی سنانے والی خصوصیات کو طاقت دیتا ہے۔ یہ حقیقت کے قریب نتائج، درست فزکس، قدرتی مکالمہ، اور ملٹی شاٹ سیکوئنسز پر مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ Sora 2 حقیقی، اینیمی اسٹائل اور سنیما کی طرز کی AI ویژولز ہم آہنگ ساؤنڈ ایفیکٹس کے ساتھ بنانے میں بے مثال ہے۔

HeyGen کے ساتھ، اب یہ طاقت براہِ راست آپ کے ورک فلو کے اندر دستیاب ہے اور ایڈوانسڈ صارفین کے لیے نئے Sora 2 ڈیسک ٹاپ ایپ کے ذریعے بھی۔

یہ کیسے کام کرتا ہے

AI کے ساتھ Sora ویڈیوز کیسے بنائیں

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا تیز اور آسان ہے۔ HeyGen کے ساتھ، آپ تحریری مراحل کو ایک مکمل ٹیوٹوریل ویڈیو میں بدلتے ہیں، جس کے لیے ایسا گائیڈڈ ورک فلو استعمال ہوتا ہے جو رفتار اور آسان اپ ڈیٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

مرحلہ 1

اپنا مقصد طے کریں

اپنی آڈینس، پلیٹ فارم اور لرننگ آؤٹ کم منتخب کریں۔ طے کریں کہ ناظر کو ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا سمجھنا یا مکمل کرنا چاہیے۔

مرحلہ 2

اپنا پرامپٹ یا اسکرپٹ شامل کریں

اپنے مراحل پیسٹ کریں یا ایک مختصر وضاحت لکھیں۔ HeyGen خودکار طور پر مکمل ٹیوٹوریل ویڈیو بناتا ہے۔

مرحلہ 3

مزید بہتر بنائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالیں

ٹیکسٹ میں ترمیم کریں، وائس اوور کے انداز بدلیں، ویژولز ایڈجسٹ کریں، یا ویڈیو کا ترجمہ اضافی زبانوں میں کریں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں

اپنی ٹیوٹوریل ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے کہیں بھی شائع کریں۔ کبھی بھی صرف ٹیکسٹ میں ترمیم کر کے اور دوبارہ جنریٹ کر کے ویڈیو کو اپ ڈیٹ کریں۔

Sora 2 کے بارے میں عمومی سوالات

HeyGen اور OpenAI Sora 2 کیا ہے؟

یہ OpenAI کے Sora 2 ویڈیو ماڈل کا HeyGen کے ساتھ انٹیگریشن ہے، جو پلیٹ فارم کے اندر فوری طور پر B-roll، مناظر اور ویژولز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ محدود وقت کے لیے، Sora واٹر مارک کے بغیر جتنی چاہیں ویڈیوز بنائیں۔

OpenAI Sora کیا ہے؟

OpenAI Sora اگلی نسل کا AI ماڈل ہے جو ویڈیو اور آڈیو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ Sora ایپ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے حقیقت کے قریب، فزکس کے اصولوں کے مطابق اور نیٹو آواز کے ساتھ AI سے بنی ویڈیوز تخلیق، ریمکس اور شیئر کرتی ہے۔

Sora 2 دوسرے AI ویڈیو ماڈلز سے کیسے مختلف ہے؟

Sora 2 بے مثال حقیقت، درست فزکس، قدرتی مکالمہ، اور متعدد شاٹس پر مشتمل سیکوئنسز پر مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

کیا مجھے HeyGen میں Sora 2 استعمال کرنے کے لیے کوئی اضافی ایپ کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ ہر چیز HeyGen کے اندر ہی ہوتی ہے، بغیر ایپس تبدیل کیے یا فائلیں ایکسپورٹ کیے۔ Sora 2 ڈیسک ٹاپ ایپ ان تخلیق کاروں کے لیے بہترین ہے جو ہم آہنگ آڈیو کے ساتھ ایک طاقتور AI ویڈیو جنریٹر چاہتے ہیں۔

کیا میں اپنے پروڈکٹ میں تبدیلی آنے پر ٹیوٹوریل ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ چونکہ ورک فلو اسکرپٹ پر مبنی ہے، آپ کسی بھی اسٹیپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، کوئی سین بدل سکتے ہیں، یا اصطلاحات اپ ڈیٹ کر کے بہت تیزی سے دوبارہ رینڈر کر سکتے ہیں۔ یہ تیز رفتار ٹیموں کے لیے بہترین ہے جنہیں موجودہ ٹیوٹوریلز درکار ہوتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہر بار UI یا پالیسی میں تبدیلی پر دوبارہ ریکارڈنگ کرنی پڑے۔

کیا میرا مواد محفوظ ہے، اور جو میں بناتا ہوں اس کی ملکیت کس کے پاس ہوتی ہے؟

آپ اپنی تخلیق کردہ تمام مواد کے حقوق برقرار رکھتے ہیں، جن میں آپ کے اسکرپٹس اور ایکسپورٹ کی گئی ویڈیوز شامل ہیں۔ سکیورٹی اور رسائی کے اختیارات آپ کے پلان اور ورک اسپیس سیٹنگز پر منحصر ہوتے ہیں۔ حساس ٹریننگ کے لیے، اپنی اندرونی پالیسیوں پر عمل کریں اور رسائی کو صرف اُن ٹیموں تک محدود رکھیں جنہیں واقعی ان اثاثوں کی ضرورت ہے۔

