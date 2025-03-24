فوری ڈیکس کے لیے ویڈیو پریزنٹیشن میکر

صرف چند منٹ میں اپنی سٹیٹک سلائیڈز اور لمبے ڈاکیومنٹس کو واضح، پریزنٹر کے ساتھ ویڈیو پریزنٹیشنز میں تبدیل کریں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ بغیر خود ویڈیو ریکارڈ کیے یا اسٹوڈیو ٹائم بُک کیے، ایسی explainer ویڈیوز، ٹریننگ اور اپ ڈیٹس بنا سکتے ہیں جو بالکل انسانی اور دل چسپ محسوس ہوں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں ٹائپ کریں
HeyGen AI اواتار، جس میں ایک خاتون ویڈیو کال انٹرفیس میں بات کر رہی ہے

ملازمین کی آن بورڈنگ اور HR ٹریننگ

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

پروڈکٹ ڈیموز اور فیچر اوورویوز

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

سیلز پچز اور پروپوزلز

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

کسٹمر ایجوکیشن اور ٹیوٹوریلز

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

لیڈرشپ اپ ڈیٹس اور آل ہینڈز میٹنگز

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

اکیڈمک اور آن لائن کورس پریزنٹیشنز

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

HeyGen بہترین AI ویڈیو پریزنٹیشن بنانے والا ٹول کیوں ہے؟

HeyGen آپ کا پیغام ایک پروفیشنل ویڈیو پریزنٹیشن میں بدلنا بہت آسان بنا دیتا ہے جسے لوگ واقعی آخر تک دیکھتے ہیں۔ اسکرپٹ، آؤٹ لائن، URL یا موجودہ ڈیک سے شروع کریں اور AI کو پریزنٹر سیگمنٹس، وژیولز اور وائس اوور خودکار طور پر بنانے دیں۔ آپ کہانی پر توجہ مرکوز رکھیں جبکہ HeyGen پس منظر میں پوری پروڈکشن سنبھالتا ہے۔

سادہ سلائیڈز کو کہانی پر مبنی ویڈیوز میں اپ گریڈ کریں

بھاری بھرکم پریزنٹیشن ڈیکس شیئر کرنے کے بجائے، اہم نکات کو ایسے مناظر میں بدلیں جو پریزنٹر کے حصوں، وژولز اور کیپشنز کو یکجا کریں۔ ناظرین کو بہتر پس منظر، وضاحت اور وہ انسانی لمس ملتا ہے جو صرف سلائیڈز کبھی فراہم نہیں کر سکتیں۔

ہر پریزنٹیشن کو برانڈ کے مطابق رکھیں

اپنے لوگوز، فونٹس اور رنگوں کو ہمارے AI پریزنٹیشن میکر کے ساتھ بنائی گئی تمام پریزنٹیشنز پر لاگو کریں تاکہ ہر چیز یکساں اور ہم آہنگ محسوس ہو۔ لےآؤٹس اور اسٹائلز کو مستقبل کی ویڈیوز کے لیے دوبارہ استعمال کریں، جس سے ٹیمیں معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر تیزی سے کام کر سکیں۔

پریزنٹیشنز کو ٹیموں اور مارکیٹس میں بڑے پیمانے پر پھیلائیں

ایک ہی پریزنٹیشن کی متعدد ورژنز مختلف آڈیئنس، کرداروں یا زبانوں کے لیے بنائیں۔ HeyGen کے ساتھ آپ اسکرپٹس کو بہت تیزی سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تاکہ معلومات ہر جگہ تازہ اور متعلقہ رہے۔

اسکرپٹ اور سلائیڈز سے ویڈیو بنائیں

ایک تحریری اسکرپٹ، بلٹ پوائنٹ آؤٹ لائن یا امپورٹ کی گئی سلائیڈز سے شروع کریں اور مکمل ویڈیو پریزنٹیشن بنائیں۔ HeyGen آپ کے مواد کو مناظر میں تقسیم کرتا ہے، جن میں پریزنٹر سیگمنٹس اور آن اسکرین ٹیکسٹ شامل ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو کبھی بھی خالی کینوس سے شروع نہ کرنا پڑے۔

A digital screen displays a person looking at a phone with a "Hey Mina!" message, next to a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity course script.

AI پریزنٹرز اور کثیر لسانی وائس اوور

حقیقی نظر آنے والے AI پریزنٹرز اور آوازیں منتخب کریں جو آپ کا پیغام متعدد زبانوں میں پہنچائیں۔ اس سے آپ بغیر اضافی ریکارڈنگ آلات یا بار بار لائیو ٹیک لینے کے، عالمی ناظرین تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

Smiling woman beside a voice tone interface with 'Calm' selected, delivering a soothing message.

بصری لے آؤٹس، میڈیا، اور کیپشنز

سلائیڈ کے مواد، اسکرین کیپچرز اور سپورٹنگ ویژولز کو لچکدار لےآؤٹس میں یکجا کریں تاکہ ایسی پریزنٹیشنز بنائیں جو آپ کے ناظرین کو واقعی متوجہ کریں۔ رسائی میں آسانی اور بغیر آواز والے ماحول میں بہتر سمجھ بوجھ کے لیے خودکار کیپشنز شامل کریں۔

A digital content creation interface with menu options, displaying a red slide featuring "New York's Billiard Scene", a smiling woman avatar, and a "Welcome" button.

آسان ایڈیٹنگ اور ایکسپورٹ کے اختیارات

سادہ ایڈیٹر میں ٹیکسٹ، مناظر اور ٹائمنگ کو اپ ڈیٹ کریں، پھر اعلیٰ معیار کی ویڈیو فائلیں ایکسپورٹ کریں۔ انہیں LMS پلیٹ فارمز، سیلز ٹولز، انٹرانیٹس اور عوامی چینلز میں بغیر کسی اضافی مرحلے کے استعمال کریں۔

A smiling man next to a user interface showing "Export as SCORM" enabled with "SCORM 1.2" selected.

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں استعمال کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک اسکرپٹ لکھوں، اسے بھیج دوں، اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI ویڈیو پریزنٹیشن میکر کو کیسے استعمال کریں

HeyGen آپ کو ایک سادہ اور واضح ورک فلو فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی، چاہے اس کے پاس پہلے سے ایڈیٹنگ کا تجربہ نہ ہو، AI ویڈیو پریزنٹیشنز بنا سکتا ہے۔ آپ اپنا مواد لاتے ہیں، پلیٹ فارم اسے ایک دلکش ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔

مرحلہ 1

اسکرپٹ، سلائیڈز یا URL سے شروع کریں

اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں، ہماری AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ بنی پریزنٹیشن اپ لوڈ کریں، یا کوئی اہم URL شیئر کریں۔ HeyGen مواد کا تجزیہ کرتا ہے اور AI ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کی ویڈیو پریزنٹیشن کے لیے ابتدائی اسٹرکچر تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

اپنا پریزنٹر اور انداز منتخب کریں

اپنے برانڈ اور آڈینس سے مطابقت رکھنے والا AI پریزنٹر، آواز اور ویژول اسٹائل منتخب کریں۔ طے کریں کہ اسکرین کا کتنا حصہ پریزنٹر، سلائیڈز اور سپورٹنگ ویژولز کے لیے مختص ہوگا۔

مرحلہ 3

مناظر اور معاون ویژولز کو بہتر بنائیں

ہر سین کا جائزہ لیں اور کاپی، رفتار اور لے آؤٹ کو ایڈجسٹ کریں۔ تصاویر، چارٹس یا اسکرین ریکارڈنگز شامل کریں تاکہ پیغام شروع سے آخر تک واضح اور یادگار رہے۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

حتمی ویڈیو بنائیں اور اسے اپنے مطلوبہ چینل کے لیے ایکسپورٹ کریں۔ ای میل، LMS، اندرونی پورٹلز یا میٹنگ انوائٹس کے ذریعے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق اسے دیکھ سکے۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI ویڈیو پریزنٹیشن میکر کیا ہے؟

AI ویڈیو پریزنٹیشن میکر خودکار طور پر اسکرپٹس، سلائیڈز یا آئیڈیاز کو ویڈیو پریزنٹیشنز میں بدل دیتا ہے۔ یہ AI پریزنٹرز، وائس اوورز اور ویژولز کو یکجا کرتا ہے، تاکہ آپ کو کیمروں، اسٹوڈیوز یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹولز کی ضرورت نہ پڑے۔

کیا مجھے HeyGen استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن یا ویڈیو کی مہارت کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ HeyGen کاروباری صارفین، اساتذہ اور مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹیمپلیٹس اور گائیڈڈ ورک فلو آپ کو بغیر کسی سابقہ ویڈیو پروڈکشن تجربے کے پروفیشنل پریزنٹیشنز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔

کیا میں اپنی موجودہ سلائیڈز کو HeyGen کے اندر استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، آپ ویڈیو مواد بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ سلائیڈز امپورٹ کر سکتے ہیں یا اہم نکات کو HeyGen کے اندر دوبارہ تیار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک پریزنٹر، نریشن اور معاون ویژولز شامل کرتے ہیں تاکہ پریزنٹیشن ڈیک کو ایک مربوط ویڈیو پریزنٹیشن میں بدل سکیں۔

کیا HeyGen پریزنٹیشنز کے لیے متعدد زبانوں کی سہولت فراہم کرتا ہے؟

جی ہاں۔ آپ ایک مفت AI پریزنٹیشن میکر کے ذریعے کئی زبانوں اور لہجوں میں وائس اوورز اور پریزنٹر سیگمنٹس بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے لیے مختلف خطوں اور ناظرین کے لیے ایک ہی پریزنٹیشن اسٹرکچر کو دوبارہ استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

ویڈیو پریزنٹیشن بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر معیاری لمبائی کی پریزنٹیشنز آپ کا مواد تیار ہونے کے بعد چند منٹوں میں بن سکتی ہیں۔ جب معلومات میں تبدیلی آئے یا فیڈبیک ملے تو آپ تیزی سے تبدیلیاں کر کے سیکشنز دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔

کیا میں اپنی برانڈ کے مطابق پریزنٹیشنز کو مستقل اور ہم آہنگ رکھ سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ اپنے لوگوز، فونٹس اور رنگوں کے پیلیٹس کو تمام ویڈیوز پر لاگو کر سکتے ہیں۔ برانڈ کی یکسانیت برقرار رہتی ہے جبکہ پھر بھی ٹیم یا پروجیکٹ کی سطح پر حسبِ ضرورت کسٹمائزیشن کی اجازت ہوتی ہے۔

میں ایکسپورٹ کی گئی پریزنٹیشن ویڈیوز کو کہاں استعمال کر سکتا ہوں؟

آپ ہمارے ساتھ بنائی گئی ایکسپورٹ کی ہوئی ویڈیوز کو AI ویڈیو جنریٹر میں لرننگ پلیٹ فارمز، سیلز ٹولز، اندرونی کمیونیکیشن ہبز، ویب سائٹس اور سوشل چینلز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فائلیں عام ہوسٹنگ اور پلے بیک سسٹمز کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔

کیا متعدد لوگ ایک ہی پریزنٹیشن پر مل کر کام کر سکتے ہیں؟

جی ہاں۔ ٹیمیں پروجیکٹس تک مشترکہ رسائی حاصل کر سکتی ہیں، تجاویز دے سکتی ہیں، اور مختلف ورژنز کو مینیج کر سکتی ہیں۔ اس سے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس، ٹرینرز، اور کمیونیکیشنز ٹیمیں آسانی سے مل کر کام کر سکتی ہیں۔

کیا AI ویڈیو پریزنٹیشنز خفیہ مواد کے لیے موزوں ہیں؟

جی ہاں، جب تک آپ AI generator استعمال کرتے وقت اپنی تنظیم کی پالیسیوں اور ڈیٹا کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں۔ HeyGen کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ محفوظ ورک فلو کو سپورٹ کرے تاکہ اندرونی اپ ڈیٹس اور ٹریننگ محفوظ رہیں۔

کیا میں پریزنٹیشن کو شروع سے دوبارہ بنائے بغیر اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ کسی موجودہ پروجیکٹ کو کھول کر اس کی اسکرپٹ یا سلائیڈز میں ترمیم کر سکتے ہیں اور متاثرہ مناظر کو دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور بار بار ہونے والی ٹریننگ اور پریزنٹیشنز کو ذاتی نوعیت کے تازہ ترین مواد کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھا جا سکتا ہے۔

