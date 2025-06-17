فوری دعوت ناموں کے لیے AI انویٹیشن میکر

اسکرپٹس، تصاویر یا ایونٹ لنکس سے خوبصورت، شیئر کے لیے تیار ویڈیو دعوت نامے HeyGen کے مفت AI invitation maker کے ذریعے بنائیں۔ اپنا ایونٹ کا متن پیسٹ کریں، کوئی بصری اسٹائل منتخب کریں، اور فوراً اینیمیٹڈ مناظر، وائس اوور، کیپشنز اور ایکسپورٹ کے لیے تیار فارمیٹس کے ساتھ پروفیشنل دعوت نامے تخلیق کریں، کسی کیمرے یا ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

شادی اور اہم مواقع کی دعوت نامے

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

کارپوریٹ ایونٹس اور ویبینارز

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

پارٹیز اور نجی تقاریب

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

فنڈ ریزرز اور غیر منافع بخش اداروں کی آؤٹ ریچ

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

پروڈکٹ لانچز اور پریس دعوت نامے

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

ذاتی نوعیت کے مہمانوں کے تجربات

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

HeyGen بہترین AI دعوت نامہ بنانے والا کیوں ہے

HeyGen دعوت نامے کے متن کو مکمل AI سے بنی دعوتی ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے، جن میں پروڈکشن معیار کی ویژولز، اسمارٹ ٹائمنگ، اور کثیر لسانی ڈیلیوری شامل ہوتی ہے۔ ٹیمیں تیزی سے ایک جیسے برانڈڈ دعوت نامے تیار کرتی ہیں، آسانی سے لوکلائز کرتی ہیں، اور مہمانوں، پارٹنرز، اور شرکاء کے لیے دعوت ناموں کو کم سے کم محنت کے ساتھ بڑے پیمانے پر بھیج سکتی ہیں۔

فوری دعوتی ویڈیوز

اپنے ایونٹ کی تفصیلات کو چند منٹ میں مکمل ویڈیو میں بدلیں۔ HeyGen خودکار طور پر سینز کی ترتیب، اینیمیشن اور ٹائمنگ سنبھالتا ہے تاکہ آپ پروڈکشن کے بجائے پیغام پر توجہ دے سکیں۔

برانڈڈ اور قابلِ تدوین

اپنے برانڈ کے رنگ، فونٹس، لوگوز اور ٹیمپلیٹس لاگو کریں۔ مناظر ایڈٹ کریں، اثاثے تبدیل کریں یا متن میں معمولی تبدیلیاں کریں، جبکہ ہر دعوت نامے اور فارمیٹ میں ایک جیسی شناخت برقرار رکھیں۔

عالمی سطح کے لیے تیار دعوت نامے

ایونٹ کا متن ترجمہ کریں اور ویڈیوز کو دوسری زبانوں میں وائس اوور اور سب ٹائٹلڈ کیپشنز کے ساتھ دوبارہ تیار کریں۔ HeyGen کا ویڈیو ٹرانسلیٹر AI کی مدد سے آپ کی دعوت نامہ ویڈیو میں قدرتی انداز کی پیشکش کے لیے ٹائمنگ اور رفتار کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔

اسکرپٹ پر مبنی سین کی کمپوزیشن اور ٹائمنگ

اپنی دعوتی تحریر یہاں پیسٹ کریں یا مہمانوں کی فہرست اپ لوڈ کریں اور HeyGen آپ کے متن کے مطابق سین بہ سین ویڈیو تیار کرتا ہے۔ انجن خودکار طور پر ہیڈنگز، RSVP کی تفصیلات اور شیڈول بلاکس کو شناخت کر کے واضح، آسانی سے پڑھنے والے سینز بناتا ہے جن میں ہموار ٹرانزیشنز، اینیمیٹڈ ٹیکسٹ اور اہم معلومات پر نمایاں بصری زور شامل ہوتا ہے۔ استعمال کریں Image to video کنورژن تاکہ آپ کا آن لائن دعوت نامہ مزید مؤثر بن سکے۔ تصاویر کو اینیمیٹڈ بیک ڈراپس میں بدلنے کے لیے ان پٹس استعمال کریں اور مختلف ورژنز میں سینز کو بصری طور پر ہم آہنگ رکھیں۔

برانڈ کنٹرولز کے ساتھ اینیمیٹڈ ڈیزائن سسٹم

منتخب کردہ ٹیمپلیٹس میں سے چنیں یا مکمل طور پر اپنی مرضی سے کلر پیلیٹس، ٹائپوگرافی، موشن کرفز اور لوئر تھرڈز کو کسٹمائز کریں۔ HeyGen کا ڈیزائن انجن خودکار طور پر ہر انوائٹ پر آپ کا برانڈ کِٹ لاگو کرتا ہے، چھوٹی اسکرینز پر بھی متن کی وضاحت برقرار رکھتا ہے، اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ موشن اور پیسنگ ایونٹ کے انداز سے میل کھائیں—چاہے وہ رسمی ہو، خوشگوار ہو یا سنیماٹک۔

قدرتی وائس اوورز، میوزک، اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کی سہولت

درجنوں زبانوں میں اسٹوڈیو معیار کی AI وائس اوورز شامل کریں، موڈ کے مطابق بیک گراؤنڈ میوزک منتخب کریں، اور ذاتی پیغامات کے لیے آواز کی کاپی / وائس کلوننگ استعمال کریں۔ جب آپ اسکرین پر موجود پریزنٹر یا اواتار دکھاتے ہیں تو HeyGen نہایت درست لب کی ہم آہنگی / lip-sync لگاتا ہے تاکہ بولے گئے دعوت نامے تخلیق شدہ حرکات کے ساتھ بے جوڑ کے بغیر بالکل ہم آہنگ رہیں۔

پلیٹ فارم کے مطابق بہتر ایکسپورٹس اور آٹومیشن

دعوت نامے MP4، عمودی Shorts یا GIF کی صورت میں تیار کریں جو میسجنگ، سوشل میڈیا، ای میل یا ایونٹ پیجز کے لیے بالکل موزوں ہوں، اور یہ سب ایک حسبِ ضرورت ڈیزائن کے ساتھ۔ بلک جنریشن یا API استعمال کر کے اسپریڈشیٹ سے سینکڑوں ذاتی نوعیت کے دعوت نامے بنائیں اور ویب ہُکس اور کلاؤڈ اسٹوریج انٹیگریشنز کے ذریعے ڈیلیوری کو خودکار بنائیں۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں بس اس کا اسکرپٹ لکھوں، بھیج دوں، اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI انویٹیشن میکر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں AI سے بنی دعوتی ویڈیوز بنائیں — تحریر سے لے کر شیئر کے لیے تیار ویڈیو تک۔

مرحلہ 1

ایونٹ کی تفصیلات درج کریں یا اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں

نام، تاریخ، وقت، جگہ، RSVP لنک اور کوئی بھی نوٹس شامل کریں۔ HeyGen متن کو پڑھ کر اہم عناصر کی نشاندہی کرتا ہے اور ایک st تیار کرتا ہے

مرحلہ 2

بصری تھیم اور آواز منتخب کریں

اپنی دعوت ناموں کے لیے حسبِ ضرورت ٹیمپلیٹ، رنگوں کی اسکیم اور بیک گراؤنڈ میوزک منتخب کریں۔ اعلانات کے لیے کوئی آواز چنیں یا ایک مختصر کلپ اپ لوڈ کریں تاکہ اپنی مرضی کی آواز کی کاپی (وائس کلون) بنا سکیں۔

مرحلہ 3

مناظر اور پرسنلائزیشن کو بہتر انداز میں فائن ٹیون کریں

ٹیکسٹ میں ترمیم کریں، تصاویر بدلیں، یا ذاتی نوعیت کے ورژنز کے لیے مہمانوں کے ویری ایبلز شامل کریں۔ سادہ کنٹرولز کے ذریعے ٹائمنگ، موشن کی شدت، یا کیپشن اسٹائلز کو ایڈجسٹ کریں۔

مرحلہ 4

تخلیق کریں، ایکسپورٹ کریں، اور تقسیم کریں

سوشل میڈیا، ای میل اور ایونٹ پیجز کے لیے بہتر کردہ فائلیں ایک مفت انویٹیشن میکر کے ذریعے تیار کریں۔ بیچ موڈ یا API استعمال کر کے ہزاروں ذاتی نوعیت کے دعوت نامے بنائیں اور ویب ہُکس یا انٹیگریشنز کے ذریعے ان کی ڈیلیوری خودکار طور پر شروع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI دعوت نامہ بنانے والا کیا ہے اور یہ ٹیمپلیٹ ایڈیٹر سے کیسے مختلف ہے؟

AI invitation maker آپ کے ایونٹ کے متن، تصاویر یا لنکس کو جنریٹو visuals، motion design، voiceovers اور timing automation کی مدد سے مکمل تیار شدہ ویڈیو میں تبدیل کرتا ہے۔ روایتی سٹیٹک ٹیمپلیٹ ایڈیٹرز کے برعکس، HeyGen اینیمیٹڈ سینز بناتا ہے، خودکار رفتار (pacing) لاگو کرتا ہے، اور بغیر manual keyframing یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے فوراً شیئر کرنے کے قابل ویڈیو فارمیٹس تیار کرتا ہے۔

کیا میں دعوت ناموں کے ڈیزائن کو اپنی مرضی کے مطابق بنا کر اپنی برانڈ کے مطابق رکھ سکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen برانڈ کِٹس کو سپورٹ کرتا ہے جو ہر انوائٹ پر خودکار طور پر آپ کے رنگ، فونٹس، لوگوز اور لے آؤٹ رولز لاگو کرتے ہیں۔ آپ موشن کَروَز، سب ٹائٹل اسٹائلز اور سین کمپوزیشن کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہر ورژن آپ کے برانڈ کے معیار کے عین مطابق ہو۔

پرسانلائزیشن اور مہمان کے لیے مخصوص دعوت نامے کیسے کام کرتے ہیں؟

مہمانوں کے متغیرات — نام، فوٹو لنکس یا سلام — کے ساتھ ایک اسپریڈشیٹ اپ لوڈ کریں اور HeyGen بیچ میں انفرادی دعوت نامے تیار کرتا ہے۔ ہر فائل میں ایک ذاتی نوعیت کی وائس لائن یا تصویر شامل کی جا سکتی ہے، جس سے بغیر دستی ایڈیٹنگ کے بڑے پیمانے پر، ذاتی رابطہ ممکن ہوتا ہے۔

کیا کثیر لسانی دعوت ناموں کی سہولت موجود ہے؟

جی ہاں۔ اپنے ڈیزائن کے عمل کو آسان بنانے کے لیے بلٹ اِن مفت AI invitation generator استعمال کریں۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر تاکہ مقامی زبانوں میں ورژنز بنائیں۔ HeyGen اسکرپٹ کے متن کا ترجمہ کرتا ہے، قدرتی آواز والے وائس اوورز بناتا ہے، اور کیپشنز اور لب کی ہم آہنگی کو ترجمہ شدہ آڈیو کے ساتھ ٹائم کرتا ہے تاکہ بین الاقوامی مہمانوں تک پیغام فطری انداز میں پہنچے۔

کیا میں اپنی موسیقی استعمال کر سکتا ہوں یا رائلٹی فری ٹریکس منتخب کر سکتا ہوں؟

آپ لائسنس یافتہ ٹریکس اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا HeyGen کی کلیئرڈ میوزک لائبریری میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ انجن ویڈیو کی رفتار کے مطابق میوزک کو میچ کرتا ہے اور ایک پروفیشنل نتیجے کے لیے ایڈیٹس کو خودکار طور پر میوزیکل کیوز کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتا ہے۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس اور پلیٹ فارم پری سیٹس دستیاب ہیں؟

ای میل، سوشل میڈیا یا ایونٹ پیجز کے لیے موزوں MP4 فائلیں ایکسپورٹ کریں، Instagram اور TikTok کے لیے عمودی ریلز بنائیں، یا تیز میسجنگ کے لیے لوپڈ GIFs تیار کریں۔ پری سیٹس ہر پلیٹ فارم کے لیے درست اسپیکٹ ریشو، بٹریٹ اور سب ٹائٹل ایمبیڈنگ کو یقینی بناتے ہیں۔

دعوتی ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر دعوتی ویڈیوز چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں، جو ویڈیو کی لمبائی اور پیچیدگی پر منحصر ہے۔ بیچ جنریشن کا وقت حجم کے ساتھ بڑھتا ہے، اور بڑے کیٹلاگ کے لیے APIs اور webhooks غیر ہم وقت (asynchronous) ڈیلیوری کو سپورٹ کرتے ہیں۔

ویڈیوز کی ملکیت کس کے پاس ہوتی ہے اور کیا وہ محفوظ ہیں؟

آپ تمام بنائی گئی دعوتوں کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen ڈیٹا کو انٹرپرائز لیول کنٹرولز کے ساتھ محفوظ طریقے سے اسٹور اور ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ حساس ایونٹس کے لیے، تقسیم کو منظم کرنے کے لیے پرائیویٹ اسٹوریج انٹیگریشنز اور رول بیسڈ ایکسس استعمال کریں۔

کیا میں دعوت نامہ بننے کے بعد اسے اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ اپنا اسکرپٹ ایڈٹ کریں، ویژولز تبدیل کریں، یا وائس سیٹنگز بدل کر دوبارہ جنریٹ کریں۔ HeyGen صرف وہی سین اپ ڈیٹ کرتا ہے جو بدلے گئے ہوں، جس سے مرحلہ وار ایڈیٹنگ تیز اور مؤثر ہو جاتی ہے اور پوری ویڈیو دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

کیا HeyGen، RSVP یا ای میل سسٹمز کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے؟

HeyGen شیئر لنکس اور فائل ڈاؤن لوڈز کو ایکسپورٹ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے جو کسی بھی ای میل یا RSVP پلیٹ فارم کے ساتھ کام کرتی ہے، اور APIs کے ذریعے کنیکٹ ہو کر CRM، ای میل مارکیٹنگ یا ایونٹ مینجمنٹ ٹولز میں خودکار ڈیلیوری کو ممکن بناتا ہے۔

