صرف چند منٹ میں تحریری اسکرپٹ سے پروفیشنل الیکشن مہم کی ویڈیوز بنائیں۔ چاہے آپ مقامی عہدے کے لیے انتخاب لڑ رہے ہوں یا قومی مہم کو کوآرڈی نیٹ کر رہے ہوں، الیکشن ویڈیو میکر آپ کو بغیر کیمروں، ٹیموں یا ایڈیٹنگ کے تجربے کے، باوقار اور پیغام کے عین مطابق ویڈیوز تیار کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ بس اپنا پیغام لکھیں، اسٹائل منتخب کریں، اور خودکار طور پر براڈکاسٹ کے لیے تیار ویڈیو حاصل کریں۔
برانڈز انتخابی ویڈیو میکر کے لیے HeyGen کو کیوں منتخب کرتے ہیں
کیمپین پرومو ویڈیوز کے لیے تیز رفتار اسکرپٹ سے ویڈیو
اپنی مہم کے اسکرپٹ کو چند منٹ میں مکمل پرومو ویڈیو میں بدلیں۔ اپنے اہم نکات، پالیسی مؤقف یا کال ٹو ایکشن کا متن پیسٹ کریں، اور AI ویڈیو جنریٹر خودکار طور پر آپ کے الفاظ کے گرد ایک پروفیشنل سیاسی اشتہاری ویڈیو بناتا ہے۔ نہ اسٹوری بورڈنگ کی جھنجھٹ، نہ پروڈکشن میں تاخیر۔ آپ کا پیغام اسی دن ہدفی ناظرین تک پہنچتا ہے جس دن آپ اسے لکھتے ہیں، نہ کہ ہفتوں بعد شوٹنگ کے بعد۔
ہر چینل پر کثیر لسانی ووٹر آؤٹ ریچ
اپنے حلقے کے ہر ووٹر تک پہنچیں، چاہے وہ گھر میں کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ بلٹ اِن AI ویڈیو ٹرانسلیٹر آپ کی اصل ویڈیو کو 175+ زبانوں میں تبدیل کرتا ہے، درست لب کی ہم آہنگی اور قدرتی آواز کے ساتھ۔ ایک بار ریکارڈ کریں، اور فوراً ہر اُس چینل کے لیے لوکلائز کریں جہاں آپ کو پہنچنا ہے — Facebook اور Instagram سے لے کر براڈکاسٹ اور ڈیجیٹل آؤٹ آف ہوم تک۔ جو انتخابی مہم کی ٹیمیں پہلے کثیر لسانی پروڈکشن پر مہینے لگاتی تھیں، اب وہ ایک ہی دوپہر میں ہر زبان بولنے والی کمیونٹی تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔
آن کیمرا ریکارڈنگ کے بغیر پروفیشنل پریزنٹر
بغیر کیمرا ٹیم بُک کیے ایک پروفیشنل، قابلِ اعتماد آن اسکرین موجودگی حاصل کریں۔ 500+ سے زائد AI human generator اسٹاک پریزینٹرز میں سے انتخاب کریں یا صرف ایک تصویر سے کسٹم پریزینٹر بنائیں، AI photo avatar ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے۔ نہ گرین اسکرین کی ضرورت، نہ لائٹنگ رِگز، نہ شیڈولنگ کی جھنجھٹ۔ آپ کے امیدوار کا پیغام ہر بار براڈکاسٹ معیار کے ساتھ اسکرین پر نظر آئے گا، جس سے مہنگی پروڈکشن ٹیلنٹ ہائر کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔
ہر کیمپین فارمیٹ کے لیے ٹیمپلیٹ پر مبنی برانڈنگ
ہر مہم کے چینل کی فارمیٹ کی الگ ضروریات ہوتی ہیں: ٹیلی ویژن اسپاٹس، سوشل میڈیا کلپس، ٹاؤن ہال ریکَیپس، فنڈ ریزنگ اپیلز۔ ہر پلیسمنٹ کے لیے سائز کیے گئے ٹیمپلیٹ سے شروع کریں، مکمل لمبائی کے YouTube اشتہارات سے لے کر 15 سیکنڈ کی موبائل ریلز تک۔ اپنے مہم کے رنگ، لوگو اور فونٹ کو صرف ایک بار ڈریگ اینڈ ڈراپ انٹرفیس کے ذریعے لاگو کریں، اور آپ کی بنائی گئی ہر ویڈیو خود بخود برانڈ کے مطابق رہے گی۔ script to video ٹول ہر فارمیٹ کو شروع سے دوبارہ بنائے بغیر اس کا سائز بدلنے اور اسے بہتر بنانے کو آسان بنا دیتا ہے۔
پورے کیمپین سائیکل میں قابل توسیع ویڈیو تخلیق
ایک ہی مہم کے لیے درجنوں ویڈیوز درکار ہوتی ہیں: اعلان کی ویڈیوز، پالیسی سمجھانے والی ویڈیوز، رضاکاروں کی بھرتی کے کلپس، ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے والے پیغامات، اور تیزی سے جواب دینے والا مواد۔ text to video انجن کی مدد سے آپ کی ٹیم کا کوئی بھی رکن صرف اسکرپٹ سے، بغیر کسی پروڈکشن مہارت کے، براڈکاسٹ معیار کی سیاسی مہم کی ویڈیوز بنا سکتا ہے۔ ہفتے میں ایک ویڈیو سے روزانہ ایک ویڈیو تک جائیں، وہ بھی بغیر اضافی اسٹاف یا بجٹ کے۔
الیکشن ویڈیو میکر کے استعمالات
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
الیکشن ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے؟
صرف چار مراحل میں اسکرپٹ سے مکمل انتخابی مہم کے لیے تیار ویڈیو بنائیں، بغیر فلم بندی، بغیر ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، اور بغیر کسی پروڈکشن کے تجربے کے۔
ایڈیٹر کھولیں اور اپنی مہم کا پیغام ٹائپ کریں یا پیسٹ کریں۔ اپنے اہم پالیسی نکات، ووٹرز کے لیے کال ٹو ایکشن، یا اعلان کا متن شامل کریں۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر آپ کی اسکرپٹ پڑھ کر سین کی ساخت، ٹائمنگ اور نریشن تیار کرتا ہے۔
اپنے کیمپین کے انداز کے مطابق پریزنٹر، ٹیمپلیٹ اور ویژول فارمیٹ منتخب کریں۔ ہر ویڈیو میں کیمپین کی شناخت برقرار رکھنے کے لیے ایسپیکٹ ریشو اور برانڈنگ کے رنگ اس طرح چنیں کہ وہ آپ کی کیمپین سے ہم آہنگ ہوں۔
اپنا مہم کا لوگو شامل کریں، سب ٹائٹل کا انداز ایڈجسٹ کریں، نریشن کی آواز کو فائن ٹیون کریں، اور سین کی تفصیل کا جائزہ لیں۔ ٹائم لائن یا ایکسپورٹ سیٹنگز کو چھیڑے بغیر صرف ٹیکسٹ ایڈیٹر کے ذریعے تبدیلیاں کریں۔
تیار شدہ انتخابی ویڈیو رینڈر کریں اور اسے براڈکاسٹ، سوشل یا ای میل کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ صرف ایک کلک میں مزید زبانوں میں لوکلائز کریں تاکہ آپ اپنے حلقے کی ہر ووٹر کمیونٹی تک پہنچ سکیں۔
الیکشن ویڈیو میکر ایک ایسا ٹول ہے جو تحریری انتخابی مہم کے اسکرپٹس کو بغیر شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کے مکمل، براڈکاسٹ کوالٹی ویڈیوز میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ اپنا پیغام ٹائپ کرتے ہیں، بصری فارمیٹ اور پریزنٹر منتخب کرتے ہیں، اور پلیٹ فارم خودکار طور پر ویڈیو بنا دیتا ہے، جس میں نریشن، سین کی ساخت، اسکرین پر ٹیکسٹ اور برانڈنگ سب شامل ہوتے ہیں۔ نتیجے میں آپ کو چند دنوں کے بجائے چند منٹوں میں ایک پروفیشنل ویڈیو ملتی ہے جو TV، سوشل میڈیا، ای میل یا ڈیجیٹل اشتہارات کے لیے تیار ہوتی ہے۔
جی ہاں۔ آپ فوٹو اواتار ٹیکنالوجی کی مدد سے صرف ایک تصویر سے پروفیشنل پریزنٹر بنا سکتے ہیں، جو بغیر کسی فلم بندی کے آپ کا اسکرپٹ پیش کرنے والا بالکل حقیقی معلوم ہونے والا آن اسکرین اسپیکر تیار کرتی ہے۔ متبادل طور پر، آپ AI اواتار لائبریری میں موجود 500+ اسٹاک پریزنٹرز میں سے بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔
زیادہ تر ویڈیوز آپ کا اسکرپٹ جمع کرانے کے چند منٹ کے اندر تیار ہو جاتی ہیں۔ مباحثے، خبر یا مخالف کی کسی اشتہاری مہم کے بعد فوری ردِعمل کے طور پر مواد بنانے کے لیے، آپ تحریری ٹاکنگ پوائنٹ سے مکمل ویڈیو تک دس منٹ سے بھی کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں۔ جو مہمات پہلے کسی تیار شدہ جواب کے لیے دو سے تین دن لیتی تھیں، اب وہی جواب اسی دن جاری کر سکتی ہیں۔
جی ہاں۔ پلیٹ فارم اسٹوڈیو معیار کی ویڈیو تیار کرتا ہے جو TV اشتہارات، پری رول ایڈز، YouTube مہمات اور سوشل میڈیا پلیسمنٹس کے لیے موزوں ہے۔ آپ برانڈنگ، فارمیٹنگ، ٹرانزیشنز اور نریشن کے معیار پر مکمل کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ آؤٹ پٹ بڑے اشتہاری پلیٹ فارمز اور براڈکاسٹ چینلز کی تکنیکی ضروریات کو بغیر کسی اضافی پوسٹ پروڈکشن کے پورا کرتا ہے۔
صرف ایک انتخابی ویڈیو کو ویڈیو ٹرانسلیٹر کی مدد سے 175 سے زائد زبانوں میں مقامی بنایا جا سکتا ہے، جو اصل پریزنٹر کے اندازِ گفتگو کو برقرار رکھتے ہوئے ہر ہدفی زبان میں درست نریشن اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) فراہم کرتا ہے۔ ایک ہی
آپ جتنی چاہیں ویڈیوز بنائیں، اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ انتخابی مہم کے دوران پیغام رسانی مسلسل بدلتی رہتی ہے، اور ہر اسکرپٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد نئی ویڈیو دوبارہ بننے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ بس ٹیکسٹ میں ترمیم کریں، دوبارہ رینڈر کریں، اور اپ ڈیٹ شدہ ورژن فوراً تقسیم کریں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت ہے، نہ ٹیم کو دوبارہ بُک کرنے کی، اور نہ ہی ایڈیٹر کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح مہمات روزانہ نئی ویڈیو کنٹینٹ شائع کر سکتی ہیں، وہ بھی بغیر اس کے کہ پروڈکشن کے وسائل پر دباؤ پڑے۔
روایتی سیاسی ویڈیو پروڈکشن میں عام طور پر ہر تیار شدہ اشتہار پر تقریباً $5,000 سے $25,000 تک لاگت آتی ہے اور ہر ویڈیو بنانے میں ایک سے تین ہفتے لگتے ہیں۔ ایک election video maker اسی براڈکاسٹ کوالٹی کی ویڈیو اس لاگت کے ایک حصے میں بناتا ہے اور چند منٹوں میں ڈیلیور کر دیتا ہے۔ HeyGen استعمال کرنے والے صارفین نے پروڈکشن لاگت میں 70% تک کمی کی رپورٹ دی ہے۔ محدود بجٹ والی down-ballot مہمات کے لیے اس کا مطلب ہے کہ پروفیشنل سیاسی اشتہارات اب اس پیمانے پر دستیاب ہیں جو پہلے صرف زیادہ فنڈنگ رکھنے والی مہمات تک محدود تھا۔
جی ہاں۔ AI وائس کلوننگ فیچر آپ کو ایک مختصر آڈیو نمونے سے اپنی آواز کی کاپی بنانے کی سہولت دیتا ہے، تاکہ ہر ویڈیو نریشن بالکل آپ ہی جیسی لگے، بغیر کسی اضافی ریکارڈنگ سیشن کے۔ آپ کی یہ آواز آپ کی بنائی گئی ہر ویڈیو پر لاگو ہوتی ہے، اور اسکرپٹس میں ہونے والی اپ ڈیٹس خودکار طور پر اسی کاپی شدہ آواز کو استعمال کرتی ہیں، جس سے آپ کا پیغام پورے کیمپین میں یکساں اور ہم آہنگ رہتا ہے۔
جی ہاں۔ PDF to video ٹول استعمال کریں تاکہ پالیسی دستاویزات، بریفنگ ڈیکس یا پرنٹ شدہ مواد کو خودکار طور پر بیان شدہ ویڈیو کنٹینٹ میں تبدیل کیا جا سکے۔ PPT To video ٹول PowerPoint فائلوں کے لیے بھی یہی کام کرتا ہے۔ دونوں ٹولز مواد نکالتے ہیں، سین کی ساخت بناتے ہیں، اور بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے مکمل بیان شدہ ویڈیو تیار کرتے ہیں۔
جی ہاں۔ ایک مفت پلان دستیاب ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں اور یہ آپ کو بغیر کسی لاگت کے ویڈیوز بنانے اور بنیادی فیچرز کو آزمانے کی سہولت دیتا ہے۔ پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، جو آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)، زیادہ لمبی ویڈیوز، پریزنٹر لائبریری تک مکمل رسائی اور کثیر لسانی آؤٹ پٹ کو ان لاک کرتے ہیں۔ ڈاؤن بیلٹ اور گراس روٹس مہمات بغیر کسی ابتدائی مالی کمٹمنٹ کے، سائن اپ کرنے والے اسی دن سے پروفیشنل ویڈیو کنٹینٹ بنانا شروع کر سکتی ہیں۔
جی ہاں۔ آپ اپنا خود کا فوٹیج، تصاویر اور آڈیو براہِ راست ایڈیٹر میں اپ لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ایک سیاسی اشتہاری ویڈیو بنائیں جو حقیقی مہم کے اثاثوں کو AI سے تیار کردہ عناصر کے ساتھ ملا کر استعمال کرے۔ ٹیکسٹ بینرز شامل کریں، فلٹرز لگائیں، اور اپنی اپ لوڈ کی گئی ویژول فائلوں کو AI نریشن کے ساتھ جوڑیں تاکہ ایک اعلیٰ معیار کی تیار شدہ ویڈیو بن سکے۔ یہ خاص طور پر اُن مہمات کے لیے بہت مفید ہے جو ایونٹس یا جلسوں کی فوٹیج کو جنریٹڈ کنٹینٹ کے ساتھ، بغیر ٹولز یا پلیٹ فارم بدلے، استعمال کرنا چاہتی ہیں۔
آپ سیاسی مہم کی ویڈیوز براہِ راست Facebook، Instagram، TikTok، YouTube اور کسی بھی ایسی ویب سائٹ یا ای میل پلیٹ فارم پر شائع کر سکتے ہیں جو معیاری ویڈیو فائلز قبول کرتا ہو۔ ایڈیٹر میں ری سائز کرنے کے ٹولز شامل ہیں تاکہ ہر ویڈیو خودکار طور پر ہر پلیٹ فارم کے لیے درست فارمیٹ اور اسپیکٹ ریشو میں ایکسپورٹ ہو جائے۔ تیار شدہ فائل ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے اکاؤنٹس کنیکٹ کریں، اور ایک ہی ورک فلو میں بغیر ہاتھ سے ری فارمیٹنگ کیے اپنا مواد ہر چینل پر تقسیم کریں۔
