Перетворюйте свій текстовий контент на реалістичні, живі озвучування за лічені хвилини за допомогою HeyGen’s AI Voice Acting Tool. Чи потрібні Вам озвучування для відео, e-learning, подкастів або віртуальних асистентів — наш інструмент допоможе швидко й легко створити озвучування професійної якості. Жодної потреби в акторах озвучування чи записувальних студіях — лише передові технології ШІ, що забезпечують швидкий і вигідний за вартістю результат.
AI-актори озвучування для будь-якого сценарію, стилю чи сцени
Інструмент AI voice actor від HeyGen дає змогу створювати виразні озвучування без мікрофона чи студії звукозапису. Просто вставте свій сценарій, оберіть мову або емоцію — і створіть високоякісне аудіо. Чи озвучуєте Ви explainer-відео, персонажів у стилі аніме чи продуктові туторіали — голоси адаптуються до Вашого контексту.
Найкращі практики створення природних озвучок зі ШІ
1. Дотримуйтеся простоти
Використовуйте чіткий і лаконічний текст, щоб Ваше повідомлення було легким для розуміння. Уникайте перевантаження відео чи аудіо надмірною кількістю інформації.
2. Оберіть відповідний голос
Виберіть голос, який відповідає тону Вашого відео. Чи то невимушений, професійний чи освітній стиль — важливо, щоб він узгоджувався з Вашим контентом.
3. Використовуйте ненав’язливі анімації
Анімація тексту може додати динаміки Вашому відео, але не варто зловживати нею. Обирайте прості анімації, які підсилюють повідомлення, а не відволікають від нього.
4. Відшліфуйте таймінг
Стежте, щоб текст залишався на екрані достатньо довго для комфортного читання, але не настільки, щоб почати відволікати.
5. Перегляньте та вдоскональте
Завжди переглядайте відео або озвучку перед фінальним експортом. Відкоригуйте розмір тексту, розташування та анімації, щоб отримати бездоганний результат.
Можливості та переваги інструменту AI Voice Acting від HeyGen
1. Різноманітні голосові опції Обирайте з широкого спектра голосів і акцентів різними мовами, щоб найкраще відповідати Вашому контенту. Налаштовуйте висоту, швидкість і тембр, щоб створити ідеальний озвучення.
2. Швидке та просте створення Створюйте та завантажуйте озвучення за лічені хвилини, без потреби у складному програмному забезпеченні для монтажу.
3. Гнучкі налаштування голосу Точно налаштовуйте висоту, швидкість і тембр для природного, «людського» звучання, яке відповідає Вашим конкретним потребам.
4. Безшовна інтеграція Легко інтегруйте озвучення, створені за допомогою ШІ, на вебсайти, у соціальні мережі, e-learning платформи та інші канали.
5. Вигідне рішення Заощаджуйте на акторах озвучення та студіях звукозапису. Наші озвучення на базі ШІ забезпечують високу якість за доступною ціною.
Зробіть дубляж Вашого відео за 4 прості кроки
Створюйте багатомовні відео зі ШІ з синхронізацією губ за лічені хвилини.
Почніть з того, що надрукуйте або вставте свій сценарій в редактор. Незалежно від того, це коротке повідомлення чи детальний сценарій, HeyGen перетворить його на реалістичний голосовий супровід за лічені хвилини.
Оберіть один із різноманітних голосів, створених ШІ. Налаштуйте тон, акцент і стиль так, щоб вони відповідали Вашому контенту та авдиторії.
Точно налаштуйте висоту тону, швидкість і тембр, щоб голос відповідав потрібному Вам ефекту. Отримайте ідеальне озвучення свого сценарію за лічені хвилини.
Коли Ви будете задоволені своїм озвученням, натисніть «Generate». Ваше озвучення зі ШІ миттєво буде готове до завантаження — ідеальне для сайтів, реклами, e-learning або будь-якого іншого проєкту
Озвучування зі ШІ перетворює Ваш текст на природні, реалістичні закадрові голоси за допомогою передових технологій ШІ. Воно усуває потребу в людських акторах озвучування чи записувальних студіях і дає змогу створювати професійне аудіо за лічені хвилини. Ви можете поєднати своє аудіо з візуальним рядом за допомогою AI Video Generator, щоб пришвидшити виробництво.
Ви вводите або вставляєте свій сценарій, обираєте голос, налаштовуєте тон чи швидкість і миттєво створюєте аудіо. Платформа автоматично обробляє весь синтез мовлення й повністю працює у Вашому браузері. Ви також можете перетворити свій озвучений текст на повноцінне відео з аватаром за допомогою інструмента Text to Speech Avatar.
Так. Ви можете обрати з кількох голосів, мов і акцентів, а потім відкоригувати висоту, темп і тон, щоб відповідати потрібному Вам стилю. Така гнучкість допомагає створювати озвучування, адаптоване під Ваш бренд, навчальний контент, маркетингові кампанії або цифрових асистентів.
Більшість озвучок буде готово за кілька хвилин. Щойно Ви налаштуєте свій сценарій і параметри, рушій HeyGen автоматично обробить їх і створить високоякісне аудіо, готове до завантаження та інтеграції.
Так. Ви можете вільно використовувати свої озвучування зі ШІ для маркетингу, навчання, подкастів, відео на YouTube або клієнтських проєктів. Багато команд поєднують озвучування з AI Video Templates, щоб масштабувати створення контенту в різних відділах.
Ні. Усе працює онлайн у Вашому браузері з простим керуванням. Вам не потрібні аудіоінструменти, плагіни чи студійне обладнання. Просто введіть свій текст, оберіть голос і завантажте готовий файл.
Озвучування зі ШІ чудово підходить для вебсайтів, e-learning уроків, explainer-відео, маркетингових оголошень, контенту для онбордингу, подкастів і віртуальних асистентів. Якщо Ви хочете перетворити свій сценарій на повноцінне відео, Ви також можете скористатися AI Video Generator для спрощеного створення.
