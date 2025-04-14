Наш інструмент для створення поминальних відео допоможе Вам зробити зворушливе відео-посвяту, перетворивши фотографії, домашні відео та улюблені пісні на професійно оформлений ролик за лічені хвилини. Без камер і без програм для відеомонтажу. Вшануймо Вашу близьку людину пам’ятним відео, яке можна показати під час церемонії, поділитися ним онлайн або зберегти як особливу згадку.
Можливості конструктора відео для похорону
Фотографічні та відео-меморіальні слайдшоу
Завантажте зібрані фотографії та відеокліпи — цей конструктор пам’ятних відео дає змогу створити меморіальне слайдшоу під обрану Вами пісню. Просто перетягніть зображення в онлайн-редактор відео, створений на базі HeyGen's AI video generator, без складкої таймлайна та без встановлення програмного забезпечення.
Готові шаблони меморіальних відео
Виберіть шаблон із бібліотеки меморіальних та похоронних дизайнів замість того, щоб починати з порожнього екрана. Кожен шаблон відео-триб’юту задає для Вас фон, переходи, титульний слайд і темп. Налаштуйте кольори, шрифти та текст, щоб персоналізувати своє відео й створити емоційний триб’ют, поки Ви зосереджуєтеся на виборі найкращих фотографій.
Імена, дати та цитати на екрані
Додайте текст, наприклад імена, дати та цитати, щоб кожен гість міг легко стежити за історією. генератор субтитрів підтримує зручну для читання подачу тексту на великому екрані, а Ви можете додати текст до будь-якого слайда й залишити його на екрані достатньо довго, щоб люди з іншого кінця залу встигли прочитати кожне слово.
Влучна музика, синхронізована з кожним слайдом
Зробіть своє вшанування по-справжньому особистим: додайте пісню, яка була важливою для цієї людини, або завантажте композицію від родини, щоб отримати відео з музикою, що відповідає моменту. Ви контролюєте тривалість показу кожного фото, тож слайдшоу ніколи не виглядає поспішним, а настрій залишається рівним, м’яким і таким, що легко берегти в пам’яті.
Поділіться вшануванням пам'яті більш ніж 175 мовами
Коли родичі живуть у різних країнах, AI-відео перекладач відтворює весь відеоспогад більш ніж 175 мовами з природним голосом і синхронізацією губ, а не лише субтитрами. Поділіться своїм відео, щоб одне щире пам’ятне відео дійшло і до бабусі за кордоном, і до двоюрідних братів та сестер в інших країнах мовою, якою кожен із них спілкується вдома.
Раніше родини просто передавали до похоронного бюро коробку з фотографіями. Тепер Ви легко можете додати світлини самостійно, оживити одну особливо цінну фотографію за допомогою перетворення зображення на відео та вшанувати пам’ять близької людини готовим відео для зворушливої прощальної церемонії.
Святкування життя має бути теплим, а не похмурим. Оберіть красиву пам’ятну слайдшоу-презентацію, згрупуйте яскравіші фото в розділи — сім’я, подорожі, робота — і створіть унікальну шану, яка вшанує життя, прожите на повну.
Читати вголос надгробну промову в день прощання дуже важко. Вставте текст, і генератор голосу зі ШІ перетворить його на теплу, рівну розповідь для пам’ятного слайдшоу, яке розкаже їхню історію, щоб її почули навіть тоді, коли говорити надто боляче.
Домашній улюбленець — теж член родини. Зберіть фото з телефона та короткі відео вашого собаки чи кота, додайте ніжну мелодію й створіть пам’ятне відео, до якого Ви зможете повертатися ще довго після втрати — зворушливий спогад про друга, якого Ви так цінуєте.
Збережене голосове повідомлення — це щось дуже цінне, але його легко втратити. Перетворіть його на кліп, яким можна ділитися, за допомогою інструмента аудіо у відео, поєднайте запис із фотографіями й збережіть пам’ять про близьку людину у вигляді пам’ятного слайдшоу, яке вся родина зможе берегти.
Смуток не знає кордонів, і вшанування пам’яті теж не повинно їх мати. Створіть меморіальне відео, а потім зробіть його версію мовою кожного родича, щоб ніхто, хто дивиться з іншої країни, не відчував себе осторонь прощання, перетворивши цей день на спільне відео-спадщину.
Як працює конструктор відео для похорон
Цей простий процес створення відео показує, як зробити пам’ятне відео: від папки з фотографіями до готового ролика в чотири кроки, який буде готовий до показу на церемонії того ж дня.
Додайте фотографії, домашні відео та будь-які відеокліпи від родини в будь-якому поширеному форматі з будь-якого пристрою.
Оберіть стриманий, поважний дизайн, який автоматично налаштує фон, переходи та темп, а потім відредагуйте його на свій смак.
Додайте значущу пісню, впишіть текст — імена, дати та цитати — і задайте тривалість показу кожного слайда.
Download your tribute video in HD, save it to a USB drive for the venue, or send a private link to family anywhere.
Онлайн-конструктор відео для похорону — це інструмент, який перетворює Ваші фото, відеокліпи та музику на пам’ятне відео, яке Ви можете показати під час церемонії або поділитися ним онлайн. За допомогою цього сервісу для створення поминальних слайдшоу Ви завантажуєте свої спогади, обираєте шаблон, додаєте підписи й пісню та експортуєте готове відео — без жодних навичок відеомонтажу. Ви можете створити пам’ятне відео онлайн за кілька хвилин, просто у браузері.
Most funeral slideshows run five to eight minutes, which is roughly 40 to 80 photos at four to five seconds each, set to one or two songs. If you only have a handful of older images, hold each one longer and mix in photos of meaningful places, and a memorial slideshow maker will help you build a memorial photo slideshow that still feels full.
Так. Додайте пісню з бібліотеки або завантажте MP3, який був для них важливим, і налаштуйте таймінг так, щоб фото змінювалися в ритм музики. Якщо відео показуватимуть під час публічної церемонії чи служби, переконайтеся, що Ви маєте право використовувати цю композицію, адже в закладів можуть бути власні правила щодо ліцензування.
Export in HD as a standard MP4, which plays on venue projectors, TVs, and laptops. Save a copy to a USB drive and email a backup link to the funeral director ahead of time. Testing playback the day before is the safest way to avoid surprises with a funeral memorial video.
Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.
Beyond building the slideshow, HeyGen turns a written eulogy into a spoken narration and can create memorial videos in 175+ languages with lip-synced voice. Other tools stop at photos and music, so relatives who speak another language get subtitles at best when they should feel part of the goodbye.
Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.
Download the video and post it to a memorial website, YouTube, or a private link you send by text or email. You can also share it on Facebook so distant family and friends can watch and add their own memories to this touching tribute video, keeping it alive as a personalized tribute they can revisit.
You can start with a free video and build a full tribute at no cost, which makes HeyGen a genuinely free tribute video maker and free memorial video maker for a one-time service. Paid plans begin around $24 per month and add longer runtimes, HD and 4K export, and no watermark.
Так. Відкрийте проєкт у редакторі відео зі ШІ, щоб додати фото, яке з’явилося пізніше, замінити пісню або виправити підпис, не починаючи все спочатку. Родини часто роблять кілька проходів у цьому онлайн-інструменті для створення пам’ятних відео, перш ніж створене відео відчується повністю правильним, і кожна зміна повторно експортується за лічені хвилини.
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