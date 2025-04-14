Онлайн-конструктор відео для похорону — це інструмент, який перетворює Ваші фото, відеокліпи та музику на пам’ятне відео, яке Ви можете показати під час церемонії або поділитися ним онлайн. За допомогою цього сервісу для створення поминальних слайдшоу Ви завантажуєте свої спогади, обираєте шаблон, додаєте підписи й пісню та експортуєте готове відео — без жодних навичок відеомонтажу. Ви можете створити пам’ятне відео онлайн за кілька хвилин, просто у браузері.