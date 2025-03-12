Поєднайте свого двійника з клонуванням голосу зі ШІ, щоб озвучування звучало саме як Ви, а не як стандартний диктор. Синхронізація губ на рівні фонем забезпечує точний рух рота більш ніж 175 мовами та діалектами, тож один сценарій може охопити всі ринки, на яких Ви продаєте, без повторного запису жодної репліки.