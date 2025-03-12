Конструктор кастомних аватарів

Запишіть 15 секунд себе й отримайте персональний аватар, який виглядає, рухається та звучить так само, як Ви. Введіть текст, створіть відшліфоване відео й більше ніколи не витрачайте час на виснажливі зйомки.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151 116 948Створено відео
126 457 969Створено аватарів
21 010 364Перекладено відео
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Стилізована біла іконка автомобіля на синьому тлі.Ключові можливості

Можливості користувацьких аватарів HeyGen

Одне 15-секундне відео, один цифровий двійник

Завантажте один 15-секундний кліп, і Avatar V створює постійний персональний аватар, який зберігає Ваше обличчя, голос і мікровирази у широких, середніх і крупних планах. Ідентичність залишається незмінною навіть у 30-хвилинних відео, тож кожне індивідуальне відео з аватаром виглядає саме як Ви.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Індивідуальний вигляд аватара без повторних зйомок

Avatar V відокремлює те, ким Ви є, від того, у що Ви вдягнені. Змінюйте образи, оточення та ракурси камери в редакторі, не записуючи нічого нового. Один запис охоплює запуск продукту, щоквартальне бізнес-оновлення та ролики для соцмереж — кожен у стилі свого каналу й авдиторії.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Ваш клонований голос понад 175 мовами

Поєднайте свого двійника з клонуванням голосу зі ШІ, щоб озвучування звучало саме як Ви, а не як стандартний диктор. Синхронізація губ на рівні фонем забезпечує точний рух рота більш ніж 175 мовами та діалектами, тож один сценарій може охопити всі ринки, на яких Ви продаєте, без повторного запису жодної репліки.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Прямі жести простою англійською

Custom Motion дає змогу прописувати режисерські вказівки так, як це робив би продюсер: подивіться в камеру, нахиліться ближче, зберігайте стриману подачу. Той самий кастомний аватар може зробити виважене звернення керівника або динамічний ролик для соцмереж з одного сценарію, тож подача відповідає Вашій особистості без повторних зйомок.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Кінематографічні сцени з Вашим двійником

Розмістіть свій аватар у кінематографічному відео з Seedance 2.0, єдиною інтеграцією, що запускає модель на реальних, верифікованих людських обличчях. Фізично точний рух і режисерський контроль камери перетворюють простий запис з вебкамери на брендове відео, рекламу та B-roll, гідні публікації.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Зелена піктограма подарункової коробки.Сфери використання

Сфери використання

Кастомний аватар експерта проводить модуль навчання та онбордингу співробітників у HeyGen.

Навчання та адаптація співробітників

Зйомка тренерів для кожного модуля гальмує календарі L&D. Створюйте кожне навчальне відео з кастомним аватаром Вашого експерта: оновіть сценарій, перезапустіть урок і підтримуйте курси актуальними, не бронюючи жодної додаткової зйомки.

Вертикальні UGC-ролики у стилі креаторів і кліпи для соцмереж, створені з кастомним аватаром у різних образах у HeyGen.

Кастомні аватари для UGC та соціальної реклами

Рекламні оголошення у стилі креаторів потребують постійно нових облич і свіжих ідей. Щодня створюйте ролики, готові до стрічки, з Вашим аватаром у різному вбранні та оточенні, швидко тестуйте зачіпки й підтримуйте активність у стрічках, поки конкуренти чекають на зйомки.

Кастомний аватар вітає потенційного клієнта на ім'я в персоналізованому відео для продажів у HeyGen.

Персоналізовані відео для продажів та залучення клієнтів

Типові текстові розсилки ігнорують. Надсилайте кожному ліду відео, де Ваш аватар вітається з ним на ім'я, записане нуль разів, щоб особистий підхід масштабувався далі, ніж дозволяє будь-який календар.

Кастомний аватар, локалізований кількома мовами з збереженим клонованим голосом за допомогою HeyGen AI video translator.

Багатомовна локалізація контенту

Агентствам дубляжу потрібні місяці, і при цьому Ви втрачаєте власний голос. Пропустіть готові відео через AI-відео перекладач, і Ваш кастомний аватар виступить більш ніж 175 мовами із збереженим lip-sync та Вашим клонованим тембром.

Цифровий двійник керівника щотижня доносить оновлення компанії без зйомок у HeyGen.

Керівні оновлення без зйомок

Лідери витрачають години на кожне бізнес-повідомлення. Цифровий двійник за лічені хвилини записує щотижневі оновлення, підсумки all-hands-зустрічей та нотатки для інвесторів, забезпечуючи часту комунікацію й залишаючи календар вільним для ухвалення рішень.

Кастомний аватар викладача проводить онлайн-модуль курсу без камери в HeyGen.

Онлайн-курси та контент від креаторів

Автори курсів витрачають вихідні на зйомки уроків. Просто введіть модулі в AI-відео генератор, і Ваш аватар проведе кожен урок, дозволяючи одному викладачу опублікувати повний навчальний курс, більше ніколи не торкаючись камери.

Розмитий білий значок документа з кнопкою відтворення на світло-блакитному тлі.Як це працює

Як працює конструктор кастомних аватарів

Перейдіть від запису на телефоні до готового кастомного відео з аватаром у чотири прості кроки, більшість з яких займають лише кілька хвилин.

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Крок 1: Запишіть 15 секунд відео

Зніміть себе на телефон або вебкамеру в добре освітленому приміщенні. Говоріть природно — рухи будуть відтворені на основі цього фрагмента.

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Крок 2: Підтвердіть згоду

Прочитайте унікальний код згоди на зйомку. Це підтверджує особу та блокує несанкціоноване створення аватара.

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Крок 3: Надайте стиль своєму аватару

Доберіть образи, фони та ракурси камери. Додайте свій клонований голос або оберіть один із понад 300 варіантів.

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Крок 4: Введіть текст і створіть

Вставте сценарій, відредагуйте темп і запустіть рендер. Завантажте готове відео в HD або 4K та публікуйте його де завгодно.

Поширені запитання про кастомні аватари

Що таке індивідуальний AI-аватар і як його створюють?

Користувацький AI-аватар — це цифрове відображення реальної людини, яке іноді називають персональним аватаром або цифровим двійником. Модель навчається Вашого обличчя, голосу та манери поведінки за коротким відео, а потім відтворює будь-який сценарій, який Ви запускаєте через робочий процес text to video, створюючи відео з аватаром, що говорить, без нового знімання.

Чи виглядатиме мій кастомний аватар неприродно або потрапить у «зловісну долину»?

Avatar V відтворює рухи з Вашого референсного кліпу, а не намагається вгадати їх зі фото, що усуває скутість, притаманну старішим моделям. Він посідає 1-ше місце серед найреалістичніших AI-аватарів на G2, а виразний 15-секундний запис створює так само виразного двійника.

Скільки відеоматеріалу потрібно, щоб створити власний аватар?

Одного 15-секундного кліпу достатньо. Зніміть відео на телефон або вебкамеру за рівномірного освітлення, говоріть природно й енергійно та жестикулюйте так, як Ви хочете, щоб жестикулював Ваш персональний аватар, адже модель точно відтворює все, що бачить на цьому записі.

Чому варто обрати HeyGen, а не інші платформи з кастомними аватарами?

Іншим платформам для відео зі ШІ потрібні студійні зйомки або дні обробки, щоб створити кастомний аватар. HeyGen потрібно 15 секунд запису та лише кілька хвилин обробки, платформа підтримує понад 175 мов проти типових 100–160 і дає змогу змінювати стиль одягу без повторного запису.

Чи отримують креатори реальні результати від власного аватара?

Так, і цифри цілком конкретні. Освітянин Антон Воронук заощаджує 15,5 години на тиждень і охопив понад 1 млн студентів за допомогою свого аватара, а вартість створення контенту виявилася у 40 разів нижчою, ніж під час зйомки. Повний розбір Ви можете прочитати в його історії клієнта.

Скільки коштує створення кастомного аватара в HeyGen?

Ви можете почати безкоштовно й протестувати платформу перед оплатою. Платні плани для креаторів починаються від $24 на місяць, а бізнес-команди можуть додавати додаткові слоти для відеоаватарів як доповнення, тож вартість зростає залежно від того, скількох людей Ви перетворюєте на аватари.

Чи можу я створити кастомний аватар для колеги або іншої людини?

Лише за їхньої згоди на зйомку. Людина на відео має самостійно записати заяву про згоду, з якою система верифікації звіряє навчальний кліп. Готовий аватар залишається приватним у Вашому акаунті й ніколи не додається до жодної публічної бібліотеки.

Чи може мій кастомний аватар говорити мовами, якими я сам не володію?

Так. Ваш склонований голос зберігається у понад 175 мовах і діалектах із синхронізацією губ на рівні фонем, тож рух губ відповідає кожній мові, а не виглядає як дубляж. Команди зазвичай локалізують одне готове відео для десятків ринків за один день.

Чи потрібні мені студія або зелений екран, щоб записати відео для аватара?

Ні. Достатньо камери телефона або вебкамери, причому камери смартфонів часто кращі за вбудовані камери ноутбуків. Записати відео просто: знайдіть тихе місце з рівномірним освітленням обличчя, залишайте фон статичним і рухайтеся небагато й природно. Жодного хромакею чи знімальної команди не потрібно.

Скільки часу потрібно, щоб мій кастомний аватар був готовий до створення відео?

Хвилини, а не дні. Обробка зазвичай завершується приблизно за 10–15 хвилин після завантаження Вашого кліпу та коду згоди. Платформи, що покладаються на студійні робочі процеси, називають термін у 5–15 робочих днів для того самого результату.

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