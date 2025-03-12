Запишіть 15 секунд себе й отримайте персональний аватар, який виглядає, рухається та звучить так само, як Ви. Введіть текст, створіть відшліфоване відео й більше ніколи не витрачайте час на виснажливі зйомки.
Можливості користувацьких аватарів HeyGen
Одне 15-секундне відео, один цифровий двійник
Завантажте один 15-секундний кліп, і Avatar V створює постійний персональний аватар, який зберігає Ваше обличчя, голос і мікровирази у широких, середніх і крупних планах. Ідентичність залишається незмінною навіть у 30-хвилинних відео, тож кожне індивідуальне відео з аватаром виглядає саме як Ви.
Індивідуальний вигляд аватара без повторних зйомок
Avatar V відокремлює те, ким Ви є, від того, у що Ви вдягнені. Змінюйте образи, оточення та ракурси камери в редакторі, не записуючи нічого нового. Один запис охоплює запуск продукту, щоквартальне бізнес-оновлення та ролики для соцмереж — кожен у стилі свого каналу й авдиторії.
Ваш клонований голос понад 175 мовами
Поєднайте свого двійника з клонуванням голосу зі ШІ, щоб озвучування звучало саме як Ви, а не як стандартний диктор. Синхронізація губ на рівні фонем забезпечує точний рух рота більш ніж 175 мовами та діалектами, тож один сценарій може охопити всі ринки, на яких Ви продаєте, без повторного запису жодної репліки.
Прямі жести простою англійською
Custom Motion дає змогу прописувати режисерські вказівки так, як це робив би продюсер: подивіться в камеру, нахиліться ближче, зберігайте стриману подачу. Той самий кастомний аватар може зробити виважене звернення керівника або динамічний ролик для соцмереж з одного сценарію, тож подача відповідає Вашій особистості без повторних зйомок.
Кінематографічні сцени з Вашим двійником
Розмістіть свій аватар у кінематографічному відео з Seedance 2.0, єдиною інтеграцією, що запускає модель на реальних, верифікованих людських обличчях. Фізично точний рух і режисерський контроль камери перетворюють простий запис з вебкамери на брендове відео, рекламу та B-roll, гідні публікації.
Зйомка тренерів для кожного модуля гальмує календарі L&D. Створюйте кожне навчальне відео з кастомним аватаром Вашого експерта: оновіть сценарій, перезапустіть урок і підтримуйте курси актуальними, не бронюючи жодної додаткової зйомки.
Рекламні оголошення у стилі креаторів потребують постійно нових облич і свіжих ідей. Щодня створюйте ролики, готові до стрічки, з Вашим аватаром у різному вбранні та оточенні, швидко тестуйте зачіпки й підтримуйте активність у стрічках, поки конкуренти чекають на зйомки.
Типові текстові розсилки ігнорують. Надсилайте кожному ліду відео, де Ваш аватар вітається з ним на ім'я, записане нуль разів, щоб особистий підхід масштабувався далі, ніж дозволяє будь-який календар.
Агентствам дубляжу потрібні місяці, і при цьому Ви втрачаєте власний голос. Пропустіть готові відео через AI-відео перекладач, і Ваш кастомний аватар виступить більш ніж 175 мовами із збереженим lip-sync та Вашим клонованим тембром.
Лідери витрачають години на кожне бізнес-повідомлення. Цифровий двійник за лічені хвилини записує щотижневі оновлення, підсумки all-hands-зустрічей та нотатки для інвесторів, забезпечуючи часту комунікацію й залишаючи календар вільним для ухвалення рішень.
Автори курсів витрачають вихідні на зйомки уроків. Просто введіть модулі в AI-відео генератор, і Ваш аватар проведе кожен урок, дозволяючи одному викладачу опублікувати повний навчальний курс, більше ніколи не торкаючись камери.
Як працює конструктор кастомних аватарів
Перейдіть від запису на телефоні до готового кастомного відео з аватаром у чотири прості кроки, більшість з яких займають лише кілька хвилин.
Зніміть себе на телефон або вебкамеру в добре освітленому приміщенні. Говоріть природно — рухи будуть відтворені на основі цього фрагмента.
Прочитайте унікальний код згоди на зйомку. Це підтверджує особу та блокує несанкціоноване створення аватара.
Доберіть образи, фони та ракурси камери. Додайте свій клонований голос або оберіть один із понад 300 варіантів.
Вставте сценарій, відредагуйте темп і запустіть рендер. Завантажте готове відео в HD або 4K та публікуйте його де завгодно.
Користувацький AI-аватар — це цифрове відображення реальної людини, яке іноді називають персональним аватаром або цифровим двійником. Модель навчається Вашого обличчя, голосу та манери поведінки за коротким відео, а потім відтворює будь-який сценарій, який Ви запускаєте через робочий процес text to video, створюючи відео з аватаром, що говорить, без нового знімання.
Avatar V відтворює рухи з Вашого референсного кліпу, а не намагається вгадати їх зі фото, що усуває скутість, притаманну старішим моделям. Він посідає 1-ше місце серед найреалістичніших AI-аватарів на G2, а виразний 15-секундний запис створює так само виразного двійника.
Одного 15-секундного кліпу достатньо. Зніміть відео на телефон або вебкамеру за рівномірного освітлення, говоріть природно й енергійно та жестикулюйте так, як Ви хочете, щоб жестикулював Ваш персональний аватар, адже модель точно відтворює все, що бачить на цьому записі.
Іншим платформам для відео зі ШІ потрібні студійні зйомки або дні обробки, щоб створити кастомний аватар. HeyGen потрібно 15 секунд запису та лише кілька хвилин обробки, платформа підтримує понад 175 мов проти типових 100–160 і дає змогу змінювати стиль одягу без повторного запису.
Так, і цифри цілком конкретні. Освітянин Антон Воронук заощаджує 15,5 години на тиждень і охопив понад 1 млн студентів за допомогою свого аватара, а вартість створення контенту виявилася у 40 разів нижчою, ніж під час зйомки. Повний розбір Ви можете прочитати в його історії клієнта.
Ви можете почати безкоштовно й протестувати платформу перед оплатою. Платні плани для креаторів починаються від $24 на місяць, а бізнес-команди можуть додавати додаткові слоти для відеоаватарів як доповнення, тож вартість зростає залежно від того, скількох людей Ви перетворюєте на аватари.
Лише за їхньої згоди на зйомку. Людина на відео має самостійно записати заяву про згоду, з якою система верифікації звіряє навчальний кліп. Готовий аватар залишається приватним у Вашому акаунті й ніколи не додається до жодної публічної бібліотеки.
Так. Ваш склонований голос зберігається у понад 175 мовах і діалектах із синхронізацією губ на рівні фонем, тож рух губ відповідає кожній мові, а не виглядає як дубляж. Команди зазвичай локалізують одне готове відео для десятків ринків за один день.
Ні. Достатньо камери телефона або вебкамери, причому камери смартфонів часто кращі за вбудовані камери ноутбуків. Записати відео просто: знайдіть тихе місце з рівномірним освітленням обличчя, залишайте фон статичним і рухайтеся небагато й природно. Жодного хромакею чи знімальної команди не потрібно.
Хвилини, а не дні. Обробка зазвичай завершується приблизно за 10–15 хвилин після завантаження Вашого кліпу та коду згоди. Платформи, що покладаються на студійні робочі процеси, називають термін у 5–15 робочих днів для того самого результату.
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