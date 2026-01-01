Перетворюйте будь-який сценарій на професійне бізнес-відео за лічені хвилини за допомогою AI-відеоредактора для бізнесу. Жодних камер, знімальних груп чи програм для монтажу. Вставте текст, оберіть стиль і публікуйте відео на всіх каналах.
Можливості бізнес-редактора відео
Очищення мовлення для бездоганної подачі
Запишіть відео один раз і забудьте про нескінченні дублі. Редактор відео зі ШІ прибирає слова-паразити, паузи та невдалі початки, а потім поєднує Ваші найкращі фрагменти відео непомітними переходами, тож Ваше якісне бізнес-відео виглядає так, ніби його ідеально записали з першого дубля, без різких стрибків монтажу.
Business video templates and AI video
Почніть з готового шаблону замість порожньої сторінки. Двигун перетворення тексту на відео автоматично вибудовує сцени та темп, тож Ви створюєте професійні відео й прискорюєте відеовиробництво, перетворюючи будь-який бізнес‑шаблон відео на готовий результат за лічені хвилини.
Озвучка зі ШІ понад 175 мовами
Надайте кожному онлайн-відео чіткий, впевнений закадровий голос без найму диктора. Голосовий генератор зі ШІ читає Ваш AI-скрипт природним тоном, а Ви можете один раз виконати клонування власного голосу, щоб зберігати послідовну озвучку в різних регіонах, кампаніях та оновленнях 175 мовами.
Онлайн-редактор відео з інструментами ШІ
Завантажуйте відео, додавайте текст, прибирайте тло та анімуйте сцени з єдиної зручної панелі керування в онлайн-редакторі відео, створеному для людей без досвіду монтажу. Генератор субтитрів додає титри в один клік, а інструменти редагування разом із бренд-набором допомагають зберігати впізнаваний стиль кожного бізнес-відео.
Локалізуйте професійне бізнес-відео
Reach every market without rebuilding a single video. Run your script through AI dubbing to translate the business video into new languages with matched voice and lip-sync, so one recording becomes dozens of localized versions of your video content that sound native.
Ідеї бізнес-відео та варіанти використання
Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.
Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.
Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.
Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.
Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.
Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.
Як працює конструктор бізнес-відео
Make a business video in four steps that take you from a blank script to a polished, share-ready video.
Оберіть шаблон, задайте формат і співвідношення сторін та виберіть стиль, який відповідає бізнес-цілям Вашої компанії.
Вставте або наберіть свій сценарій, а потім відкоригуйте тон, темп і наголоси, щоб повідомлення було максимально зрозумілим.
Додайте субтитри, брендинг і фони, потім відредагуйте дублі та налаштуйте таймінг в редакторі.
Створіть фінальне відео в HD або 4K, а потім завантажте його чи опублікуйте на своїх каналах за лічені хвилини.
Онлайн-конструктор бізнес-відео — це AI-відео генератор, який перетворює сценарій на професійне бізнес-відео без зйомки. З HeyGen Ви створюєте бізнес-відео та завершуєте повний відео продакшн за лічені хвилини — без програм для відеомонтажу чи студії.
Так. Функція Speech Cleanup автоматично вирізає слова-паразити, паузи та невдалі початки фраз, а потім згладжує прогалини, щоб не було різких склейок. У поєднанні з AI lip-sync Ваш монтаж перетворюється на єдине плавне, високоякісне відео без ручного підрізання.
Так. Оберіть готовий бізнес-шаблон відео з бібліотеки професійно оформлених відеошаблонів, потім додайте власні відеокліпи за допомогою функції image to video або скористайтеся стоковою бібліотекою та медіатекою зі стоковими матеріалами й відео. Завантажуйте будь-що й додавайте відео в один клік. Безкоштовні бізнес-шаблони відео забезпечують професійний старт.
Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.
Так. Безкоштовний відеоплан дає змогу створити й завантажити безкоштовне бізнес-відео без банківської картки, а для безобличкового відео взагалі не потрібна камера. Будь-хто може оптимізувати роботу з онлайн-відео за допомогою готових інструментів для редагування — від швидкого промо до повного набору бізнес-шаблонів відео. Платні плани починаються від $24 на місяць.
Так. Вбудуйте готове відео на свій вебсайт або в інтернет-магазин і діліться ним у будь-яких промокампаніях із чіткими закликами до дії. Перекладач відео зі ШІ дає змогу без зусиль адаптувати один ролик для глобальних ринків, щоб Ви розповідали свою історію, просували продукти й послуги та робили свої відео яскравими завдяки передовому ШІ.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої сценарії на професійні бізнес-відео за допомогою ШІ.