Безкоштовний онлайн‑конструктор бізнес‑відео для Вашого бренду

Перетворюйте будь-який сценарій на професійне бізнес-відео за лічені хвилини за допомогою AI-відеоредактора для бізнесу. Жодних камер, знімальних груп чи програм для монтажу. Вставте текст, оберіть стиль і публікуйте відео на всіх каналах.

Business video maker turning a script into a polished business video for your brand.
141 933 535Створено відео
116 689 951Створено аватарів
19 574 242Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Ключові можливості

Можливості бізнес-редактора відео

Очищення мовлення для бездоганної подачі

Запишіть відео один раз і забудьте про нескінченні дублі. Редактор відео зі ШІ прибирає слова-паразити, паузи та невдалі початки, а потім поєднує Ваші найкращі фрагменти відео непомітними переходами, тож Ваше якісне бізнес-відео виглядає так, ніби його ідеально записали з першого дубля, без різких стрибків монтажу.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching business video clips into one seamless take.

Business video templates and AI video

Почніть з готового шаблону замість порожньої сторінки. Двигун перетворення тексту на відео автоматично вибудовує сцени та темп, тож Ви створюєте професійні відео й прискорюєте відеовиробництво, перетворюючи будь-який бізнес‑шаблон відео на готовий результат за лічені хвилини.

Почніть безкоштовно →
Business video templates and AI video engine building scenes automatically.

Озвучка зі ШІ понад 175 мовами

Надайте кожному онлайн-відео чіткий, впевнений закадровий голос без найму диктора. Голосовий генератор зі ШІ читає Ваш AI-скрипт природним тоном, а Ви можете один раз виконати клонування власного голосу, щоб зберігати послідовну озвучку в різних регіонах, кампаніях та оновленнях 175 мовами.

Почніть безкоштовно →
AI voiceover generator narrating a business video in 175+ languages.

Онлайн-редактор відео з інструментами ШІ

Завантажуйте відео, додавайте текст, прибирайте тло та анімуйте сцени з єдиної зручної панелі керування в онлайн-редакторі відео, створеному для людей без досвіду монтажу. Генератор субтитрів додає титри в один клік, а інструменти редагування разом із бренд-набором допомагають зберігати впізнаваний стиль кожного бізнес-відео.

Почніть безкоштовно →
Online video maker dashboard with AI editing tools and a brand kit.

Локалізуйте професійне бізнес-відео

Reach every market without rebuilding a single video. Run your script through AI dubbing to translate the business video into new languages with matched voice and lip-sync, so one recording becomes dozens of localized versions of your video content that sound native.

Почніть безкоштовно →
AI dubbing localizing a professional business video into new languages.

Ідеї бізнес-відео та варіанти використання

Marketing campaigns and promos

Marketing campaigns and promos

Agency production drags on for weeks and burns budget. Write your script, pick a style, and generate marketing videos and a promo in minutes that reach your target audience and drive results.

Навчальні відео та відео для адаптації персоналу

Навчальні відео та відео для адаптації персоналу

Filming step-by-step instruction eats time and money, and updates mean reshoots. Drop in your notes to build a training video the team watches right away, then edit the script anytime to keep video content current.

Персоналізоване відео для продажів та залучення клієнтів

Персоналізоване відео для продажів та залучення клієнтів

Generic email blasts get ignored, and recording a clip per prospect does not scale. Spin up an AI talking head that delivers a tailored pitch, so reps send personal video at volume to lift replies.

Корпоративні відео та внутрішні комунікації

Корпоративні відео та внутрішні комунікації

Long memos get skimmed and leadership filming takes hours. Convert a deck with ppt to video into a corporate video, the simplest of videos for your business to share company-wide in seconds.

Демонстрації продукту та запуск продукту

Демонстрації продукту та запуск продукту

Filming a demo needs planning, a presenter, and edits. Describe the workflow and generate a product demo video for new features and product launches, an eye-catching, dynamic video that helps customers understand the value quickly.

Контент для бізнесу в соціальних мережах

Контент для бізнесу в соціальних мережах

Posting daily clips is slow and hard to keep consistent. Turn quick ideas into AI social media content for TikTok and Instagram Reels, so your brand stays active across social media platforms.

Як це працює

Як працює конструктор бізнес-відео

Make a business video in four steps that take you from a blank script to a polished, share-ready video.

Крок 1

Оберіть стиль

Оберіть шаблон, задайте формат і співвідношення сторін та виберіть стиль, який відповідає бізнес-цілям Вашої компанії.

Крок 2

Write your script

Вставте або наберіть свій сценарій, а потім відкоригуйте тон, темп і наголоси, щоб повідомлення було максимально зрозумілим.

Крок 3

Налаштуйте відео

Додайте субтитри, брендинг і фони, потім відредагуйте дублі та налаштуйте таймінг в редакторі.

Крок 4

Створюйте та діліться

Створіть фінальне відео в HD або 4K, а потім завантажте його чи опублікуйте на своїх каналах за лічені хвилини.

Choose a style step illustration.
Write your script step illustration.
Customize the video step illustration.
Generate and share step illustration.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке онлайн-конструктор бізнес-відео та як він працює?

Онлайн-конструктор бізнес-відео — це AI-відео генератор, який перетворює сценарій на професійне бізнес-відео без зйомки. З HeyGen Ви створюєте бізнес-відео та завершуєте повний відео продакшн за лічені хвилини — без програм для відеомонтажу чи студії.

Чи може він прибрати слова-паразити та невдалі дублі з мого запису?

Так. Функція Speech Cleanup автоматично вирізає слова-паразити, паузи та невдалі початки фраз, а потім згладжує прогалини, щоб не було різких склейок. У поєднанні з AI lip-sync Ваш монтаж перетворюється на єдине плавне, високоякісне відео без ручного підрізання.

Чи можу я почати з безкоштовних бізнес-шаблонів відео та стокових медіа?

Так. Оберіть готовий бізнес-шаблон відео з бібліотеки професійно оформлених відеошаблонів, потім додайте власні відеокліпи за допомогою функції image to video або скористайтеся стоковою бібліотекою та медіатекою зі стоковими матеріалами й відео. Завантажуйте будь-що й додавайте відео в один клік. Безкоштовні бізнес-шаблони відео забезпечують професійний старт.

Як створювати бізнес-відео зі ШІ за допомогою промпту?

Type your idea or pick a template, choose an AI avatar or a real presenter, and the AI builds your video. Add animation, choose a font, use color from your palette, and layer in background music with music and sound effects, then tweak the video and let it render into a compelling business video that feels impactful.

Чи дійсно безкоштовний бізнес-відеоредактор є повністю безкоштовним у використанні?

Так. Безкоштовний відеоплан дає змогу створити й завантажити безкоштовне бізнес-відео без банківської картки, а для безобличкового відео взагалі не потрібна камера. Будь-хто може оптимізувати роботу з онлайн-відео за допомогою готових інструментів для редагування — від швидкого промо до повного набору бізнес-шаблонів відео. Платні плани починаються від $24 на місяць.

Чи можу я вбудувати та поширювати своє бізнес-відео, щоб просувати свій бренд?

Так. Вбудуйте готове відео на свій вебсайт або в інтернет-магазин і діліться ним у будь-яких промокампаніях із чіткими закликами до дії. Перекладач відео зі ШІ дає змогу без зусиль адаптувати один ролик для глобальних ринків, щоб Ви розповідали свою історію, просували продукти й послуги та робили свої відео яскравими завдяки передовому ШІ.

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Перетворюйте свої сценарії на професійні бізнес-відео за допомогою ШІ.

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