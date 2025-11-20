Персоналізовані продажні відео, які справді отримують відповіді
Пошукові листи, фоллоу-апи після демо, контент для deal room — створюйте персоналізовані відео для кожного ліда, не записуючи кожне окремо. Забезпечте всій своїй команді продажів рівень залучення, як у Вашого найкращого сейлза.
- Банківська картка не потрібна
- Інтеграція з HubSpot включена
Ваш контент‑календар не дає перепочинку. Для запусків продуктів потрібні відео. Соціальні мережі вимагають щоденного контенту. Кампаніям потрібні локалізовані креативи для кожного ринку. Але традиційне відеовиробництво означає бронювати студії, координувати знімальну команду й спікерів, чекати тижнями на монтаж — і витрачати весь бюджет на одну зйомку. Коли контент нарешті готовий, момент уже втрачено. Ваші конкуренти випускають відео щодня, а Ви все ще на етапі препродакшену. А попросити керівництво виступити на камеру? Успіхів у розв’язанні цього календарного кошмару.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює кожного сейлз-репа на Вашого найкращого продавця. Створіть один відеошаблон, а потім створюйте тисячі персоналізованих версій — кожна з іменем ліда, його компанією та конкретними болями — без запису жодного додаткового відео. Персоналізований сейлз-аутріч у масштабі автоматизації з рівнем залучення як у 1:1 спілкуванні. Створюйте бібліотеки матеріалів для продажів, які залишаються актуальними, коли продукти розвиваються. Навчайте нових сейлз-репів із послідовними меседжами. Діставайтеся до потенційних клієнтів по всьому світу їхньою мовою. Дайте всій Вашій команді інструменти, щоб продавати так само ефективно, як Ваші найкращі.
Усе, що потрібно відділам продажу, щоб закривати більше угод
Персоналізовані відео в масштабі
Перетворіть один запис на тисячі персоналізованих відео для залучення клієнтів. Динамічні змінні підставляють імена лідів, назви компаній, галузеві болі та інші індивідуальні деталі. Кожне відео сприймається як записане окремо — адже персоналізація справжня — але Ви створюєте його один раз і запускаєте на весь свій пайплайн.
• Динамічні поля персоналізації
• Пакетне створення для кампаній
• Індивідуальне таргетування потенційних клієнтів
Інтеграція з CRM
Відео органічно вбудовується у Ваш продажний робочий процес там, де він уже існує. Інтеграція з HubSpot автоматично запускає персоналізовані відео: новий лід створює вітальне відео, заброньована зустріч генерує вступ перед дзвінком, зміна етапу угоди надсилає релевантний кейс. Zapier, Make та n8n підключають HeyGen практично до будь-якої CRM.
• Рідна інтеграція з HubSpot
• Автоматизація через Zapier/Make
• Запускайте відео з етапів угод
Бібліотека для підсилення продажів
Забезпечте кожного сейлза матеріалами, які потрібні, щоб закривати угоди. Демо продукту, конкурентне позиціонування, опрацювання заперечень, історії клієнтів — бібліотека сейлз-активів, яка завжди залишається актуальною, поки Ваш продукт і меседжинг розвиваються.
• Централізована бібліотека контенту
• Миттєво оновлюйте повідомлення
• Узгодженість для всіх представників
Адаптація та навчання сейлз-команди
Скоротіть час адаптації нових співробітників за допомогою навчальних відео, які пояснюють Вашу методологію, продукт і сценарії розмов. Кожен представник отримує однаково якісний онбординг, незалежно від того, хто його навчає і коли він починає.
• Навчання методології та процесів
• Відео про продукт
• Послідовний онбординг представників відділу продажів
Багатомовна комунікація
Ваші потенційні клієнти розмовляють різними мовами. Ваші звернення теж мають бути такими. Переклад відео зі ШІ адаптує Ваші продажні відео 175+ мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Дістаньтеся до потенційних клієнтів у регіонах EMEA, APAC і LATAM їхньою рідною мовою.
• Клонування голосу зберігає автентичність
• Lip-sync відповідає рухам обличчя
• Один шаблон, глобальний конвеєр
Аналітика відео
Знайте, які відео залучають авдиторію та які ліди вже готові купувати. Відстежуйте перегляди, час перегляду та залученість, щоб пріоритизувати подальші дії й зрозуміти, які повідомлення найбільше відгукуються.
• Відстеження переглядів та залученості
• Сигнали намірів потенційних клієнтів
• Оптимізуйте на основі даних
Від шаблону до персоналізованого звернення за 3 кроки
Створіть свій шаблон
Запишіть відео один раз або напишіть сценарій. Створіть своє повідомлення для залучення з плейсхолдерами для імені ліда, компанії, індустрії та власних полів. Один шаблон перетворюється на необмежену кількість персоналізованих відео.
Обирайте свій креатив
Обирайте з понад 200 різноманітних AI-аватарів, які відповідають Вашому бренду та авдиторії. Підберіть голоси, фони та візуальні стилі. Або створіть клон ведучого для послідовної присутності бренду в усьому контенті.
Надсилайте та відстежуйте
Створюйте персоналізовані відео пакетно або на вимогу. Вбудовуйте їх у email-розсилки, діліться посиланням або надсилайте безпосередньо у Вашу CRM. Відстежуйте залученість і пріоритезуйте лідів, які демонструють готовність до покупки.
Створено для кожного формату продажів
Пошук лідів SDR
Виділяйтеся серед переповнених вхідних.Персоналізовані відео для пошуку потенційних клієнтів,які згадують компанію, посаду та конкретні виклики потенційного клієнта — у масштабі. Забезпечте кожному SDR показники відповідей, які Ваші найкращі фахівці отримують від персонально записаного відео.
Приклад використання: створіть 500 персоналізованих відео для пошуку клієнтів для ABM-кампанії за той самий час, який зазвичай потрібен, щоб вручну записати 5.
Підтверджений результат: Videoimagem досягла триразового зростання залученості завдяки персоналізованому відео, створивши понад 50 000 персоналізованих відео для корпоративних клієнтів.
Подальші дії після демо
Посильте свою демонстрацію персоналізованими підсумковими відео. Узагальніть ключові моменти, дайте відповіді на конкретні запитання та зберігайте динаміку на всіх етапах угоди, не призначаючи ще один дзвінок.
Випадок використання: надсилайте відео з фолоуапом демо того ж дня, які посилаються на конкретні болючі точки потенційного клієнта, обговорені на зустрічі.
Контент Deal Room
Забезпечте своїх амбасадорів усередині компанії контентом, який допоможе їм переконати внутрішніх стейкхолдерів.Пояснення продукту, підсумки щодо ROI та повідомлення для конкретних стейкхолдерів, які допомагають Вашому контакту закрити угоду у своїй компанії.
Випадок використання: створюйте відео з виконавчим підсумком для кожного стейкхолдера в межах складної корпоративної угоди.
Підтримка відділу продажів
Забезпечте свою команду актуальним і послідовним контентом. Оновлення продукту, конкурентна аналітика, опрацювання заперечень — бібліотека матеріалів для розвитку команди, яка еволюціонує разом із Вашим продуктом і ринком.
Випадок використання: запустіть нові продуктові меседжі для всієї команди продажів із навчальними відео, підготовленими того ж дня, коли виходить продукт.
Онбординг нового представника з продажу
Скоротіть час адаптації завдяки структурованому контенту для онбордингу. Навчання методології, детальний розбір продукту та приклади розмовних сценаріїв, які допомагають новим сейлзам швидше стати продуктивними.
Випадок використання: створіть 30-денну програму онбордингу, яку нові продавці проходять у власному темпі з гарантовано стабільною якістю.
Глобальні команди продажів
Продавайте на кожному ринку без окремого контенту для кожного регіону. Миттєво локалізуйте матеріали для продажів для команд у регіонах EMEA, APAC та LATAM.
Випадок використання: перекласти бібліотеку матеріалів для підтримки продажів 10 мовами для глобального старту продажів.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на це є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких потреб. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке персоналізоване відео для продажів?
Персоналізоване відео для продажів — це контент для аутрічу, який містить дані, специфічні для потенційного клієнта: його ім’я, компанію, галузеві виклики та релевантні тези, завдяки чому кожне відео сприймається як записане особисто для цього отримувача. HeyGen дає змогу масштабувати персоналізовані відео: створіть один шаблон із динамічними змінними, а потім створіть тисячі унікальних версій для всього Вашого пайплайну без ручного запису кожного відео.
Як створювати персоналізовані відео для продажів та вихідних контактів?
Напишіть свій сценарій або дозвольте HeyGen AI script generator створити його на основі Вашого брифу. Оберіть AI-аватара як ведучого у кадрі, підберіть голос і візуальний стиль та створіть своє відео. Увесь процес триває лічені хвилини й не потребує продакшн-експертизи. Для збереження цілісності бренду клонувати свого спікера, щоб його цифровий двійник міг представляти Ваш бренд в усьому контенті.
Чи інтегрується HeyGen з моєю CRM-системою?
Так — HeyGen експортує відео в кількох співвідношеннях сторін з одного проєкту. Створіть відео один раз, а потім експортуйте його у форматі 16:9 для YouTube, 9:16 для TikTok та Instagram Reels і 1:1 для публікацій у стрічці Instagram. Немає потреби щоразу створювати контент заново для кожної платформи чи керувати кількома виробничими робочими процесами.
Як персоналізоване відео підвищує показники відгуку?
Створіть своє маркетингове відео основною мовою, а потім скористайтеся функцією перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб голос Вашого бренду звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота відповідали перекладеному аудіо). Запускайте глобальні кампанії з одного вихідного відео.
Чи можу я використовувати HeyGen для контенту з підтримки продажів?
Так. Окрім пошуку потенційних клієнтів, HeyGen забезпечує повноцінні бібліотеки для підтримки продажів. Створюйте демо продукту, відео про конкурентні переваги, гіди з опрацювання заперечень і стислий виклад історій клієнтів. Коли змінюються продукти або повідомлення, просто оновіть сценарій і створіть відео заново — Ваша бібліотека залишається актуальною без повторних зйомок. Команди відзначають значно швидше оновлення контенту порівняно з традиційним відеовиробництвом.
Як мені навчати нових менеджерів із продажу за допомогою HeyGen?
Створюйте структурований онбординг-контент який охоплює Вашу методологію, продукт, ринок і сценарії розмов. Нові продавці проходять навчання у власному темпі, отримуючи послідовні, якісні інструкції незалежно від того, хто їх навчає і коли вони приєднуються. Оновлюйте навчальний контент миттєво, щойно змінюються процеси — жодних застарілих матеріалів чи непослідовного досвіду онбордингу.
Чи можу я звертатися до міжнародних потенційних клієнтів їхньою мовою?
Так. Створіть свій контент для продажів основною мовою, а потім скористайтеся функцією перекладу, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (Ваше повідомлення звучить природно кожною мовою) і синхронізацію губ (рухи рота відповідають перекладеному аудіо). Охоплюйте потенційних клієнтів у регіонах EMEA, APAC і LATAM без окремого виробництва для кожного ринку.
Як швидко я можу створювати персоналізовані відео для продажів?
HeyGen підтримує відео різної тривалості, щоб відповідати Вашому формату навчання. Більшість модулів із комплаєнсу добре працюють у діапазоні 3–10 хвилин для мікронавчання, але Ви можете створювати й довші матеріали для комплексних тем. Для розширених тренінгів (20+ хвилин) варто розбивати контент на розділи або модулі, щоб підвищити залученість слухачів і якість відстеження результатів.
Чи можу я відстежувати, хто переглядає мої продажні відео?
Так. HeyGen надає відстеження переглядів і аналітику залученості, щоб Ви знали, які потенційні клієнти дивилися Ваші відео, як довго вони їх переглядали і коли. Використовуйте ці дані про наміри, щоб пріоритизувати подальші дії — потенційні клієнти, які дивляться Ваше відео повністю, ймовірно, більш зацікавлені, ніж ті, хто його навіть не відкриває. Інтеграція з Вашою CRM дає змогу зберігати ці дані безпосередньо в записах про угоди.
Як мені підтримувати послідовність меседжів у моїй команді продажів?
Система шаблонів HeyGen гарантує, що кожен сейлз-представник доносить узгоджені меседжі. Створюйте шаблони для різних сценаріїв звернень, відповідей на заперечення та пояснень продукту. Представники персоналізують їх під своїх потенційних клієнтів, водночас залишаючись у межах затвердженого меседжу. Brand Kit фіксує візуальну айдентику, а централізовані бібліотеки забезпечують, щоб усі використовували актуальний контент, а не застарілі слайди чи скрипти розмов.
Які типи відео для продажів я можу створювати?
HeyGen підтримує практично будь-який формат відео для продажів: первинний вихід на потенційних клієнтів, фоллоу-апи після демо, контент для deal room, покрокові огляди комерційних пропозицій, підсумкові огляди для керівництва, презентації кейсів, позиціонування щодо конкурентів, опрацювання заперечень, навчання нових сейлзів, пояснення методологій та багато іншого. Якщо Вашій команді продажів потрібен відеоконтент, HeyGen може створювати його у великих масштабах.
Чи є мій контент для продажів захищеним?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для відділів продажу, які працюють із конфіденційною інформацією про угоди або конкурентними матеріалами, HeyGen пропонує корпоративні функції безпеки, зокрема інтеграцію з SSO та централізоване керування доступом. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Почніть створювати персоналізовані продажні відео вже сьогодні
Припиніть обирати між персоналізацією та масштабом. Створюйте персоналізовані відео для пошуку клієнтів за лічені хвилини, забезпечуйте свою команду актуальними матеріалами для продажів і дайте кожному менеджеру інструменти, щоб продавати так само ефективно, як Ваш найкращий співробітник. Приєднуйтеся до відділів продажів у Reply.io, HubSpot та великих компаніях по всьому світу, які вже трансформували свою комунікацію з клієнтами.
