Пошук лідів SDR Виділяйтеся серед переповнених вхідних. Персоналізовані відео для пошуку потенційних клієнтів, які згадують компанію, посаду та конкретні виклики потенційного клієнта — у масштабі. Забезпечте кожному SDR показники відповідей, які Ваші найкращі фахівці отримують від персонально записаного відео. Приклад використання: створіть 500 персоналізованих відео для пошуку клієнтів для ABM-кампанії за той самий час, який зазвичай потрібен, щоб вручну записати 5. Підтверджений результат: Videoimagem досягла триразового зростання залученості завдяки персоналізованому відео, створивши понад 50 000 персоналізованих відео для корпоративних клієнтів.

Подальші дії після демо Посильте свою демонстрацію персоналізованими підсумковими відео. Узагальніть ключові моменти, дайте відповіді на конкретні запитання та зберігайте динаміку на всіх етапах угоди, не призначаючи ще один дзвінок. Випадок використання: надсилайте відео з фолоуапом демо того ж дня, які посилаються на конкретні болючі точки потенційного клієнта, обговорені на зустрічі.

Контент Deal Room Забезпечте своїх амбасадорів усередині компанії контентом, який допоможе їм переконати внутрішніх стейкхолдерів. Пояснення продукту , підсумки щодо ROI та повідомлення для конкретних стейкхолдерів, які допомагають Вашому контакту закрити угоду у своїй компанії. Випадок використання: створюйте відео з виконавчим підсумком для кожного стейкхолдера в межах складної корпоративної угоди.

Підтримка відділу продажів Забезпечте свою команду актуальним і послідовним контентом. Оновлення продукту, конкурентна аналітика, опрацювання заперечень — бібліотека матеріалів для розвитку команди, яка еволюціонує разом із Вашим продуктом і ринком. Випадок використання: запустіть нові продуктові меседжі для всієї команди продажів із навчальними відео, підготовленими того ж дня, коли виходить продукт.

Онбординг нового представника з продажу Скоротіть час адаптації завдяки структурованому контенту для онбордингу. Навчання методології, детальний розбір продукту та приклади розмовних сценаріїв, які допомагають новим сейлзам швидше стати продуктивними. Випадок використання: створіть 30-денну програму онбордингу, яку нові продавці проходять у власному темпі з гарантовано стабільною якістю.