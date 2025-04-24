Як Reply.io посилила присутність свого CEO в TikTok за допомогою HeyGen

Reply.io, заснована у 2014 році, — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів у продажах для внутрішніх команд продажів та агенцій, яка допомагає їм звертатися до потенційних клієнтів.

У 2023 році засновник і CEO Oleg Campbell прагнув розширити свою присутність у соціальних мережах, але весь його час був зосереджений на безперебійній роботі платформи для sales engagement. Щоб посилити довіру до Reply.io та продемонструвати його експертизу в індустрії, команда Олега з соціальних мереж почала використовувати HeyGen, щоб підсилити його присутність у соцмережах, створюючи залучальний контент, який підкреслює його інсайти та технологічні інновації Reply.io.

Ми поспілкувалися з Анастасією Нак, менеджеркою з соціальних мереж Reply.io, яка веде соціальні канали Олега. Відтоді її команда успішно посилила присутність Олега в TikTok, використовуючи реалістичні аватари HeyGen.