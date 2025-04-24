Як Reply.io посилила присутність свого CEO в TikTok за допомогою HeyGen
Reply.io, заснована у 2014 році, — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів у продажах для внутрішніх команд продажів та агенцій, яка допомагає їм звертатися до потенційних клієнтів.
У 2023 році засновник і CEO Oleg Campbell прагнув розширити свою присутність у соціальних мережах, але весь його час був зосереджений на безперебійній роботі платформи для sales engagement. Щоб посилити довіру до Reply.io та продемонструвати його експертизу в індустрії, команда Олега з соціальних мереж почала використовувати HeyGen, щоб підсилити його присутність у соцмережах, створюючи залучальний контент, який підкреслює його інсайти та технологічні інновації Reply.io.
Ми поспілкувалися з Анастасією Нак, менеджеркою з соціальних мереж Reply.io, яка веде соціальні канали Олега. Відтоді її команда успішно посилила присутність Олега в TikTok, використовуючи реалістичні аватари HeyGen.
Завдання
Спочатку запуск стратегії в соціальних мережах для їхнього CEO здавався складним і дорогим. Напружений графік Олега майже не залишав часу на запис, монтаж і узгодження роботи з продакшн-командами, які мали зустрічатися кілька разів на тиждень, щоб створювати контент для соцмереж. Без налагодженого робочого процесу команда хвилювалася, що демонстрація експертності Олега онлайн дасть мінімальні результати, і підтримувати стабільний, залучальний контент буде майже неможливо.
Однак усе змінилося з появою HeyGen. Платформа надала команді інструменти, щоб ефективно створювати високоякісні відео, витрачаючи мінімум часу на погодження з Олегом — і все це за невелику частину попередніх витрат.
Рішення
Олег хотів запровадити інструмент, який дозволив би його команді заощаджувати час на створенні контенту для соціальних мереж і демонструвати, як ШІ змінює глобальні взаємодії.
HeyGen дуже швидко став найбільш вигідним за вартістю та часом рішенням для Анастасії та її команди, щоб створювати персональні TikTok-відео Олега. HeyGen дає їм змогу створювати креативний контент і водночас суттєво збільшувати авдиторію Олега в соцмережах — без потреби в його безпосередній участі.
Після тестування кількох платформ для створення відео зі ШІ, команда обрала HeyGen, адже саме вони запропонували найбільш реалістичні аватари та простий у використанні процес створення відео.
З HeyGen команда соціальних мереж Reply.io тепер може створювати від 10 до 14 відео щотижня, знімаючи тиск щоденних зйомок і даючи змогу краще взаємодіяти з авдиторією Олега. Завантажуючи різні аватари, вони можуть непомітно покращувати свої відео — часто так, що глядачі навіть не помічають різниці.
Команді Анастасії більше не потрібно витрачати години на запис відео. Натомість вони можуть зосередитися на тому, що вміють найкраще — створювати захопливий контент.
Результати
Після 10 місяців використання HeyGen команда Олега з роботи з соціальними мережами побачила вражаючі результати. Використання HeyGen не лише заощадило команді до трьох годин на кожне відео, а й дало такі результати в TikTok:
- Вражаюча залученість: Їхнє найпопулярніше відео в TikTok набрало 5,7 мільйона переглядів завдяки HeyGen, а інші стабільно отримують від 8 000 до 30 000 переглядів.
- Зростання підписників: За 10 місяців кількість підписників Олега в TikTok стрімко зросла до 200 000 підписників, з вражаючими 50 000 нових підписників у перші шість місяців використання HeyGen.
- Збільшення трафіку:Завдяки посиланню в біо вони тепер можуть залучати більше трафіку з TikTok, ніж з будь-якої іншої соціальної платформи, що позитивно впливає на їхній бізнес, приводячи більше відвідувачів на їхній вебсайт і загалом привертаючи більше уваги до Reply.io.
«HeyGen був надзвичайно корисним для нас, особливо з огляду на те, що це була нова територія для всіх, хто брав участь. Не думаю, що багато креаторів щодня публікують по одному-двох відео про ШІ й водночас активно його використовують. Спочатку ми не були впевнені, наскільки успішними будемо. У нас не було жодного вірусного відео, доки ми не почали користуватися HeyGen. Коли ми почали його використовувати, усе змінилося. Кількість наших підписників зросла, а авдиторія стала значно активніше взаємодіяти з контентом.»
Анастасія Нак
SMM-менеджер у Reply.io