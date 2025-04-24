background leftbackground right
Аватар-відеоМаркетингКорпоративний сегмент

Як Reply.io посилила присутність свого CEO в TikTok за допомогою HeyGen

ІНДУСТРІЯ:Корпоративний тариф
ВІДДІЛ:Маркетинг
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:Офіси в США, Канаді та Україні
5,7 млнПерегляди в TikTok
50 тис.нові підписники
3 годиниЗекономлено на одне відео
Подивіться, яких результатів Ви можете досягти з HeyGen.
Дізнатися більше

Як Reply.io посилила присутність свого CEO в TikTok за допомогою HeyGen

Reply.io, заснована у 2014 році, — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів у продажах для внутрішніх команд продажів та агенцій, яка допомагає їм звертатися до потенційних клієнтів.

У 2023 році засновник і CEO Oleg Campbell прагнув розширити свою присутність у соціальних мережах, але весь його час був зосереджений на безперебійній роботі платформи для sales engagement. Щоб посилити довіру до Reply.io та продемонструвати його експертизу в індустрії, команда Олега з соціальних мереж почала використовувати HeyGen, щоб підсилити його присутність у соцмережах, створюючи залучальний контент, який підкреслює його інсайти та технологічні інновації Reply.io.

Ми поспілкувалися з Анастасією Нак, менеджеркою з соціальних мереж Reply.io, яка веде соціальні канали Олега. Відтоді її команда успішно посилила присутність Олега в TikTok, використовуючи реалістичні аватари HeyGen.

Завдання

Спочатку запуск стратегії в соціальних мережах для їхнього CEO здавався складним і дорогим. Напружений графік Олега майже не залишав часу на запис, монтаж і узгодження роботи з продакшн-командами, які мали зустрічатися кілька разів на тиждень, щоб створювати контент для соцмереж. Без налагодженого робочого процесу команда хвилювалася, що демонстрація експертності Олега онлайн дасть мінімальні результати, і підтримувати стабільний, залучальний контент буде майже неможливо.

Однак усе змінилося з появою HeyGen. Платформа надала команді інструменти, щоб ефективно створювати високоякісні відео, витрачаючи мінімум часу на погодження з Олегом — і все це за невелику частину попередніх витрат.

Рішення

Олег хотів запровадити інструмент, який дозволив би його команді заощаджувати час на створенні контенту для соціальних мереж і демонструвати, як ШІ змінює глобальні взаємодії.

HeyGen дуже швидко став найбільш вигідним за вартістю та часом рішенням для Анастасії та її команди, щоб створювати персональні TikTok-відео Олега. HeyGen дає їм змогу створювати креативний контент і водночас суттєво збільшувати авдиторію Олега в соцмережах — без потреби в його безпосередній участі.

Після тестування кількох платформ для створення відео зі ШІ, команда обрала HeyGen, адже саме вони запропонували найбільш реалістичні аватари та простий у використанні процес створення відео.

З HeyGen команда соціальних мереж Reply.io тепер може створювати від 10 до 14 відео щотижня, знімаючи тиск щоденних зйомок і даючи змогу краще взаємодіяти з авдиторією Олега. Завантажуючи різні аватари, вони можуть непомітно покращувати свої відео — часто так, що глядачі навіть не помічають різниці.

Команді Анастасії більше не потрібно витрачати години на запис відео. Натомість вони можуть зосередитися на тому, що вміють найкраще — створювати захопливий контент.

Результати

Після 10 місяців використання HeyGen команда Олега з роботи з соціальними мережами побачила вражаючі результати. Використання HeyGen не лише заощадило команді до трьох годин на кожне відео, а й дало такі результати в TikTok: 

  • Вражаюча залученість: Їхнє найпопулярніше відео в TikTok набрало 5,7 мільйона переглядів завдяки HeyGen, а інші стабільно отримують від 8 000 до 30 000 переглядів.
  • Зростання підписників: За 10 місяців кількість підписників Олега в TikTok стрімко зросла до 200 000 підписників, з вражаючими 50 000 нових підписників у перші шість місяців використання HeyGen. 
  • Збільшення трафіку:Завдяки посиланню в біо вони тепер можуть залучати більше трафіку з TikTok, ніж з будь-якої іншої соціальної платформи, що позитивно впливає на їхній бізнес, приводячи більше відвідувачів на їхній вебсайт і загалом привертаючи більше уваги до Reply.io.
quote icon
«HeyGen був надзвичайно корисним для нас, особливо з огляду на те, що це була нова територія для всіх, хто брав участь. Не думаю, що багато креаторів щодня публікують по одному-двох відео про ШІ й водночас активно його використовують. Спочатку ми не були впевнені, наскільки успішними будемо. У нас не було жодного вірусного відео, доки ми не почали користуватися HeyGen. Коли ми почали його використовувати, усе змінилося. Кількість наших підписників зросла, а авдиторія стала значно активніше взаємодіяти з контентом.»

Анастасія Нак

SMM-менеджер у Reply.io

Рекомендовані історії клієнтів

Resource Image
Avatar Video

Vision Creative Labs використовує AI-аватари та інструменти перекладу HeyGen, щоб допомогти фінансовим компаніям масштабувати виробництво відео з кількох на рік до 50–60 на день, підвищуючи залученість і рентабельність інвестицій (ROI).

Дізнатися більше
Resource Image
Avatar Video

STUDIO 47, провідний регіональний новинний мовник у Німеччині, трансформував свою ньюзрум-редакцію за допомогою HeyGen, досягнувши на 80% швидшого виробництва та 60% економії витрат під час масштабування контенту.

Дізнатися більше
Resource Image
Avatar Video

Дізнайтеся, як Ліза Анугвом Нарх використала HeyGen, щоб перетворити свої знання на успішний бізнес у сфері комунікацій, без зусиль створювати відео та легко масштабувати свій вплив.

Дізнатися більше

Почніть створювати відео з AI

Подивіться, як компанії, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та прискорюють зростання за допомогою найінноваційнішого AI-відео.

Замовити зустріч
CTA background