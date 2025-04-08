Tomorrow.io, провідна у світі платформа Resilience Platform™, надає можливість державному та приватному секторам зменшувати вплив погодних умов на їхні операції. Завдяки зростанню власного сузір’я супутників вона інтегрує передові дані у власні моделі, щоб забезпечувати неперевершені прогностичні інсайти через свою платформу Resilience Platform™. Це дає змогу організаціям завчасно передбачати та керувати перебоями, пов’язаними з погодою, забезпечуючи стійкість і безперервність роботи за будь-яких умов. Наприклад, страхова компанія з автострахування може попередити страхувальників, щоб вони переставили свої автомобілі, якщо наближається град.
Оскільки Tomorrow.io працює з широким спектром індустрій і сценаріїв використання, компанія зіткнулася з викликами масштабування персоналізованого та ефективного відеоконтенту, щоб підтримувати свої різноманітні авдиторії, підвищувати ефективність, посилювати присутність керівництва та розвивати контент-стратегію.
Використання стеку ШІ для масштабування маркетингових зусиль
Маркетингова команда Tomorrow.io працює з широким спектром завдань і в компактній структурі, що складається лише з п’яти учасників. Щоб конкурувати з більшими організаціями з необмеженими маркетинговими ресурсами, директорка з маркетингу Келлі Пітерс використовує стратегії та технологічні стеки на основі ШІ.
«Ми працюємо з багатьма різними бізнес-підрозділами. Нам потрібно вирізнятися, як і будь-якій маркетинговій команді. Але з огляду на наш розмір, ми маємо бути особливо винахідливими й ощадливими», — сказала Пітерс. «Тому ми свідомо й активно зробили ставку на ШІ, а не просто пасивно реагували».
Маркетингова команда Tomorrow.io значною мірою покладається на відео. Це критично важлива частина їхньої маркетингової стратегії як з погляду SEO, так і залучення авдиторії. Водночас традиційне створення відео потребує багато часу, адже вимагає координації з керівниками, відеографами та масштабного постпродакшену.
«Ми знаємо, що відео краще залучатиме людей і матиме більший вплив з погляду бренду», — сказав Пітерс. «Ми вважаємо, що воно буде критично важливим для майбутнього маркетингу».
Щоб перейти до підходу в стилі ABM, команді був потрібен спосіб масштабувати персоналізований контент на рівні акаунта та окремих людей і зберігати послідовність у дедалі ширшому діапазоні форматів. Саме це й привело їх до HeyGen.
Пошук оптимальної платформи для своєї контент-машини
Після використання Synthesia команда зрозуміла, що платформа не відповідає їхнім вимогам щодо якості аватарів. Tomorrow.io обрала HeyGen завдяки її реалістичним AI-аватарам і можливості створювати та надсилати персоналізовані відео від керівників.
«Одним із викликів, з яким ми стикалися до того, як почали користуватися HeyGen, був, безумовно, час. Потрібні тижні, щоб створити справді якісну, професійну на вигляд рекламу чи відео. І ми якраз прагнули скоротити цей час», — сказала Медісон Софілд, фахівчиня з AI Content Strategy and Video Creation у Tomorrow.io.
Тепер HeyGen забезпечує щоденну контент-машину Tomorrow.io та безшовно інтегрується в його робочі процеси з контентом. Команда використовує платформу, щоб створювати відеоконтент, який можна адаптувати до різних форматів — від продуктових пояснювальних роликів і відео від керівників до дописів у соцмережах та email-кампаній.
«Більшість маркетингових команд планують свій текстовий контент і вже з нього створюють відео. Натомість ми плануємо відеоконтент і перетворюємо його на текстові матеріали», — сказала Рут Фавела, менеджерка з маркетингу ШІ. «Ми зрозуміли: чому б просто не почати з відео, яке можна перетворити на кілька різних форматів контенту?»
Наприклад, Tomorrow.io використовує HeyGen, щоб створювати AI-аватари керівників, зокрема CMO, і виробляти персоналізований відеоконтент для найцінніших потенційних клієнтів. Усьому, що потрібно команді, — це зустрітися зі стейкхолдером, щоб визначити цілі, скористатися ChatGPT або Claude для написання сценарію, завантажити його в HeyGen, щоб створити відео з аватаром, і експортувати його для постпродакшену — усе за допомогою ШІ. Готові відео потім інтегруються в канали дистрибуції.
«Коли я подивилася своє перше відео HeyGen, це одночасно здавалося справді круто, але й дуже дивно, тому що я фактично створила відео свого керівника. Здавалося, ніби я тримаю в руках величезну силу, але водночас це було дуже круто, бо я одразу змогла зробити щось для нашої реклами», — сказала Медісон.
Поза межами маркетингу AI-аватари HeyGen знайшли застосування в різних відділах, з потенційними сценаріями використання, як-от навчальні модулі чи відео для підтримки клієнтів. «Наша маркетингова команда тепер стала своєрідним маяком лідерства у сфері AI-маркетингу як усередині компанії, так і назовні», — сказав Пітерс.
Перетворення відео зі ШІ на високорівневий маркетинг
HeyGen став невід'ємною частиною контент-стратегії Tomorrow.io, надаючи команді змогу масштабувати створення матеріалів і підвищувати залученість без втрати якості. Оптимізувавши процес створення відео та відкривши можливість персоналізованої комунікації, HeyGen допоміг Tomorrow.io по-новому поглянути на потенціал відео в їхніх маркетингових активностях.
Запровадження HeyGen суттєво скоротило терміни виробництва відео: учасники команди тепер створюють якісні, відшліфовані ролики за години, а не за тижні. Завдяки HeyGen команда тепер готує відео всього за два дні замість повного тижня, що пришвидшує запуск кампаній і дає змогу відповідати на зростальний попит на контент. Масштабованість і персоналізація, досягнуті з HeyGen, докорінно змінили здатність Tomorrow.io залучати свою авдиторію та покращувати шлях покупця, не виснажуючи внутрішні ресурси.
«Я навіть не можу уявити, як ми зробили б це з традиційною відеозйомкою», — сказала Медісон. «Нам довелося б запросити відеографа, дати керівнику начитати хвилинний сценарій і чекати на відзнятий матеріал».
Tomorrow.io демонструє, як передові інструменти ШІ дають змогу невеликим командам конкурувати з галузевими гігантами, стимулюючи інновації та операційну досконалість і водночас змінюючи спосіб, у який організації взаємодіють зі своєю авдиторією.
Маючи команду лише з 3–5 маркетологів, які створюють контент у обсягах рівня великого підприємства, Tomorrow.io демонструє, як ШІ відкриває непропорційно великий вплив для компактних, високоефективних команд. Загалом команда щороку заощаджує орієнтовно 2–3 місяці на виробництві відео, усуваючи традиційну організацію зйомок, численні погодження правок та час підрядників.
«Йдеться не лише про економію часу. Річ у тім, що, не витрачаючи цей час на рекламу, я можу більше думати про масштабніші проєкти — наприклад, документальні фільми чи кампанії, які я навіть не зміг би уявити до появи цього інструменту», — сказав Пітерс.