Використання стеку ШІ для масштабування маркетингових зусиль

Маркетингова команда Tomorrow.io працює з широким спектром завдань і в компактній структурі, що складається лише з п’яти учасників. Щоб конкурувати з більшими організаціями з необмеженими маркетинговими ресурсами, директорка з маркетингу Келлі Пітерс використовує стратегії та технологічні стеки на основі ШІ.

«Ми працюємо з багатьма різними бізнес-підрозділами. Нам потрібно вирізнятися, як і будь-якій маркетинговій команді. Але з огляду на наш розмір, ми маємо бути особливо винахідливими й ощадливими», — сказала Пітерс. «Тому ми свідомо й активно зробили ставку на ШІ, а не просто пасивно реагували».

Маркетингова команда Tomorrow.io значною мірою покладається на відео. Це критично важлива частина їхньої маркетингової стратегії як з погляду SEO, так і залучення авдиторії. Водночас традиційне створення відео потребує багато часу, адже вимагає координації з керівниками, відеографами та масштабного постпродакшену.

«Ми знаємо, що відео краще залучатиме людей і матиме більший вплив з погляду бренду», — сказав Пітерс. «Ми вважаємо, що воно буде критично важливим для майбутнього маркетингу».

Щоб перейти до підходу в стилі ABM, команді був потрібен спосіб масштабувати персоналізований контент на рівні акаунта та окремих людей і зберігати послідовність у дедалі ширшому діапазоні форматів. Саме це й привело їх до HeyGen.

Пошук оптимальної платформи для своєї контент-машини

Після використання Synthesia команда зрозуміла, що платформа не відповідає їхнім вимогам щодо якості аватарів. Tomorrow.io обрала HeyGen завдяки її реалістичним AI-аватарам і можливості створювати та надсилати персоналізовані відео від керівників.

«Одним із викликів, з яким ми стикалися до того, як почали користуватися HeyGen, був, безумовно, час. Потрібні тижні, щоб створити справді якісну, професійну на вигляд рекламу чи відео. І ми якраз прагнули скоротити цей час», — сказала Медісон Софілд, фахівчиня з AI Content Strategy and Video Creation у Tomorrow.io.

Тепер HeyGen забезпечує щоденну контент-машину Tomorrow.io та безшовно інтегрується в його робочі процеси з контентом. Команда використовує платформу, щоб створювати відеоконтент, який можна адаптувати до різних форматів — від продуктових пояснювальних роликів і відео від керівників до дописів у соцмережах та email-кампаній.

«Більшість маркетингових команд планують свій текстовий контент і вже з нього створюють відео. Натомість ми плануємо відеоконтент і перетворюємо його на текстові матеріали», — сказала Рут Фавела, менеджерка з маркетингу ШІ. «Ми зрозуміли: чому б просто не почати з відео, яке можна перетворити на кілька різних форматів контенту?»

Наприклад, Tomorrow.io використовує HeyGen, щоб створювати AI-аватари керівників, зокрема CMO, і виробляти персоналізований відеоконтент для найцінніших потенційних клієнтів. Усьому, що потрібно команді, — це зустрітися зі стейкхолдером, щоб визначити цілі, скористатися ChatGPT або Claude для написання сценарію, завантажити його в HeyGen, щоб створити відео з аватаром, і експортувати його для постпродакшену — усе за допомогою ШІ. Готові відео потім інтегруються в канали дистрибуції.

«Коли я подивилася своє перше відео HeyGen, це одночасно здавалося справді круто, але й дуже дивно, тому що я фактично створила відео свого керівника. Здавалося, ніби я тримаю в руках величезну силу, але водночас це було дуже круто, бо я одразу змогла зробити щось для нашої реклами», — сказала Медісон.

Поза межами маркетингу AI-аватари HeyGen знайшли застосування в різних відділах, з потенційними сценаріями використання, як-от навчальні модулі чи відео для підтримки клієнтів. «Наша маркетингова команда тепер стала своєрідним маяком лідерства у сфері AI-маркетингу як усередині компанії, так і назовні», — сказав Пітерс.

Перетворення відео зі ШІ на високорівневий маркетинг