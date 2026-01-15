Внутрішні комунікаційні відео, які справді дивиться кожен співробітник
Оновлення від CEO, оголошення компанії, комунікація змін — створюйте професійні відео, які охоплюють усю Вашу команду їхньою мовою, без узгодження графіків керівників чи бронювання знімальних команд.
Виклик внутрішніх комунікацій
Ваша команда працює по всьому світу, розподілена між різними локаціями й потопає в електронних листах. Важливі повідомлення губляться. Загальні збори проходять о 3-й ночі для половини Ваших співробітників. У керівників є 15 хвилин між зустрічами — а не два дні на відеозйомки. І навіть коли Ви створюєте відео, воно однією мовою для команди, що розмовляє десятками мов. У результаті критично важливі комунікації не спрацьовують, ініціативи змін гальмуються, а співробітники відчувають відрив від керівництва. Текстові мемо вже не працюють, але відеовиробництво з такою швидкістю й у такому масштабі, яких потребує Ваша організація, здається неможливим.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Вашу команду внутрішніх комунікацій на справжній відеовиробничий двигун. Напишіть своє повідомлення — або дозвольте ШІ допомогти з чернеткою — оберіть AI-аватар або клонувати голос керівника, і створіть професійне відео за лічені хвилини. Жодних проблем із графіком. Жодних затримок у продакшені. CEO у відпустці? Їхній цифровий двійник усе одно може донести квартальне оновлення. Глобальна команда? Перекладіть відео на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ, щоб кожен співробітник почув повідомлення своєю мовою. Доставляйте комунікації з тією швидкістю, з якою рухається Ваша організація.
Усе, що потрібно командам внутрішніх комунікацій, щоб охопити кожного співробітника
Цифрові двійники керівників
Ваш CEO не може записувати кожне оновлення. Клонуйте своїх керівників один раз, а потім використовуйте їхню присутність у необмеженій кількості комунікацій. Послідовний голос, автентична подача, жодних конфліктів у розкладі. Лідерство залишається помітним, навіть коли вони недоступні.
• Створюйте аватари керівників із коротких записів
• Зберігайте автентичний голос і манеру подачі
• Оновлюйте сценарії без повторного запису
Локалізація глобальної робочої сили
Одне повідомлення — кожною мовою, якою розмовляють Ваші співробітники. Переклад відео зі ШІ адаптує звернення керівництва до 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Повідомлення Вашого CEO звучить природно і рідною мовою іспанською, китайською (мандаринською), німецькою, гінді — а не як звичайний дубляж.
• Клонування голосу зберігає автентичність керівника
• Lip-sync відповідає рухам обличчя
• Розгорніть відео по всьому світу з одного вихідного файлу
Швидке виконання виробництва
Оголошення не можуть чекати на виробничі графіки. Створюйте внутрішні відео за лічені хвилини, а не тижні, яких потребує традиційне виробництво. Термінові новини, невідкладні оновлення, часозалежні зміни — комунікуйте миттєво, коли час має значення.
• Створюйте відео за лічені хвилини
• Не потрібно бронювати Studio
• Реагуйте на події в режимі реального часу
PowerPoint у відео
Перетворюйте наявні презентації на захопливий відеоконтент. Завантажте свою презентацію для town hall або слайди all-hands, і HeyGen додасть озвучення аватаром, переходи та професійне оформлення. Ваша бібліотека контенту перетвориться на відеобібліотеку без потреби починати все з нуля.
• Імпортуйте наявні презентації
• Автоматично додайте аватар-ведучого
• Зберігайте структуру та повідомлення
Цілісність бренду та повідомлень
Закріпіть затверджені повідомлення, візуальний стиль і термінологію за допомогою Brand Kit. Brand Glossary гарантує, що назви компаній, назви продуктів і імена керівників вимовляються правильно — щоразу, будь-якою мовою.
• Централізовані бренд-активи
• Налаштування вимови для ключових термінів
• Послідовний результат в усіх комунікаціях
Доступні комунікації
Донесіть повідомлення до кожного співробітника, незалежно від того, як вони споживають контент. Автоматично створені субтитри, кілька мовних доріжок і формати для завантаження гарантують, що Ваше повідомлення буде почуте, чи дивляться співробітники на комп’ютері, з мобільного або офлайн.
• Автоматично створені субтитри
• Кілька мовних версій
• Гнучкі формати розповсюдження
Від повідомлення до глобального охоплення за 3 кроки
Підготуйте Ваше повідомлення
Напишіть свій сценарій, завантажте наявний меморандум або скористайтеся AI-генератором сценаріїв, щоб допомогти сформулювати Ваше повідомлення. Почніть із тез, нотаток до презентації чи стратегічних брифів — немає потреби починати з нуля.
Оберіть свого ведучого
Оберіть AI-аватар, який представлятиме Вашу організацію, або використайте цифрового двійника Вашого керівника для справжньої присутності лідера. Узгодьте голос, тон і візуальний стиль з Вашим брендом та форматом комунікації.
Створюйте та поширюйте
Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас буде професійне внутрішнє відео. Перекладіть його всіма мовами, якими розмовляють Ваші співробітники, одним кліком. Розповсюджуйте через Вашу внутрішню мережу, Slack, email або внутрішню відеоплатформу.
Створено для будь-яких потреб внутрішніх комунікацій
Комунікація керівництва
Забезпечуйте помітну присутність керівництва, не перевантажуючи їхні календарі. Оновлення від CEO, оголошення ради директорів, стратегічний курс —керівниче відеояке зберігає відчуття справжньої присутності в кожній комунікації.
Сценарій використання: надсилайте щоквартальні звернення CEO до глобальної команди 12 мовами, не плануючи жодного запису.
Оголошення компанії
Термінові новини, зміни в організації, оновлення політик — спілкуйтеся негайно, коли час має значення. Без очікування на доступність продакшену чи графіки керівників.
Випадок використання: оголосіть про поглинання або важливі новини компанії протягом кількох годин після затвердження, одночасно охопивши кожного співробітника.
Управління змінами
Масштабні ініціативи потребують чіткої, послідовної комунікації на кожному рівні й у кожній локації. Відео краще за службові записки пояснює «чому», а локалізація гарантує, що ніхто не залишиться осторонь.
Сценарій використання: підтримуйте цифрову трансформацію за допомогою відео, яке пояснює нові системи, процеси та очікування мовою кожного співробітника.
Збори Town Hall та загальні зустрічі
Не всі можуть бути присутніми наживо. Створюйте записи ключових зустрічей, які співробітники зможуть переглянути тоді, коли їм зручно — у своєму часовому поясі та своєю мовою.
Випадок використання: перетворіть щоквартальні загальні збори на серію відео за запитом, доступну для кожної зміни, локації та мовної групи.
Перевірений підхід: Workday створює внутрішній контент 10–15 мовами для кожного відео, скорочуючи локалізацію з тижнів до лічених хвилин.
Культура та цінності
Посилюйте організаційну культуру за допомогою відео, яке сприймається особистим, а не корпоративним. Вітальні повідомлення, акценти на цінностях, оголошення про визнання — контент, що створює відчуття єдності в розподілених командах.
Випадок використання: створюйте щомісячні відео про культуру компанії з участю різних лідерів і членів команди без необхідності узгоджувати графіки зйомок.
Антикризові комунікації
Коли термінові ситуації вимагають негайної, чіткої комунікації, Ви не можете чекати на виробництво. Створюйте відео для кризової комунікації за лічені хвилини, миттєво перекладайте їх і поширюйте на всіх каналах.
Сценарій використання: оперативно донесіть критично важливі повідомлення з безпеки або операційні оновлення до всього персоналу протягом кількох годин після виникнення ситуації.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на це є причина
Від глобального навчання до відеореклами, HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке відео для внутрішніх комунікацій?
Відео для внутрішніх комунікацій — це відеоконтент, створений для співробітників, а не для зовнішнього маркетингу. До нього належать звернення керівництва, оголошення компанії, комунікації щодо змін, загальні збори, контент про корпоративну культуру та антикризові повідомлення. HeyGen дає змогу командам внутрішніх комунікацій створювати професійні відео у великому масштабі за допомогою AI-аватарів і синтезу голосу — без виробничих витрат, притаманних традиційному відео.
Як створювати звернення керівників, не знімаючи їх на відео?
Клонуйте Вашого керівника один раз на основі короткого відеозапису. Його цифровий двійник зможе без обмежень записувати звернення — квартальні оновлення, оголошення, повідомлення для команди — без додаткового часу на зйомку. Коли змінюється сценарій, Ви просто оновлюєте текст і створюєте відео заново. Керівник записується один раз, а його справжня присутність масштабується на всі комунікації.
Чи можу я перекладати внутрішні відео для нашої глобальної команди?
Так — це одна з ключових сильних сторін HeyGen для внутрішніх комунікацій. Створіть своє повідомлення однією мовою, а потім скористайтеся AI video translation, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб керівники звучали природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота збігалися з мовленням). Workday створює контент 10–15 мовами для кожного відео, використовуючи цей підхід.
Як швидко я можу створювати відео для внутрішніх комунікацій?
Більшість внутрішніх відео створюються за лічені хвилини. Workday повідомляє, що час локалізації скоротився з тижнів до хвилин. Точний час залежить від тривалості та складності відео, але перехід від традиційних термінів виробництва (від днів до тижнів) до доставки того ж дня є типовим. Термінові повідомлення можна створити й розповсюдити протягом кількох годин.
Чи можу я перетворити наші загальні збори (town hall) на відео?
Так. Завантажте свої презентації PowerPoint, Google Slides або PDF, і HeyGen перетворить їх на відео з озвученням аватаром. Ваша наявна структура та контент зберігаються, водночас додається професійний відео-формат. Це особливо корисно для створення on-demand версій живих подій, до яких співробітники в різних часових поясах можуть отримати доступ.
Як підтримувати послідовність меседжів в усіх комунікаціях?
Brand Kit від HeyGen централізує Вашу візуальну айдентику — затверджені кольори, шрифти, логотипи та добірки аватарів. Brand Glossary керує вимовою назв компаній, імен керівників, продуктів і термінів, пов’язаних з організацією. Незалежно від того, чи створюєте Ви звернення від CEO чи командні оголошення, кожне відео зберігає послідовні бренд-стандарти.
Чи є HeyGen достатньо безпечним для конфіденційних внутрішніх комунікацій?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для корпоративних команд внутрішніх комунікацій, які працюють із конфіденційною інформацією організації, HeyGen пропонує виділені робочі простори з інтеграцією SSO та централізованим керуванням доступом. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Чи можу я поширювати відео через наші наявні внутрішні канали?
Так. HeyGen експортує стандартні відеофайли MP4, які працюють з будь-яким каналом дистрибуції — Вашою внутрішньою мережею, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, електронною поштою, внутрішніми відеоплатформами або цифровими екранами. Ви також можете вбудовувати відео безпосередньо або ділитися ними за посиланням. Формат підходить усюди, де Ваші співробітники вже переглядають контент.
Як мені враховувати різні часові пояси та робочі графіки?
Так. HeyGen надає відстеження переглядів і аналітику залученості, щоб Ви знали, які потенційні клієнти дивилися Ваші відео, як довго вони їх переглядали і коли. Використовуйте ці дані про наміри, щоб пріоритизувати подальші дії — потенційні клієнти, які дивляться Ваше відео повністю, імовірно більш зацікавлені, ніж ті, хто взагалі його не відкриває. Інтеграція з Вашою CRM дає змогу пов’язати ці дані з картками угод.
Чи можуть кілька людей з нашої комунікаційної команди користуватися HeyGen?
Так. HeyGen для бізнесу містить командні робочі простори, де менеджери з комунікацій, контент-креатори та регіональні лідери можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усіх до затверджених аватарів керівників, елементів бренду та шаблонів. Адмін-панель дає змогу керувати правами доступу й підтримувати послідовність повідомлень.
Які типи внутрішніх комунікацій я можу створювати?
HeyGen підтримує практично будь-який формат внутрішніх комунікацій: звернення керівництва, оголошення компанії, відео про управління змінами, підсумки загальних зборів, матеріали для онбордингу, пояснення політик, контент про культуру та цінності, оголошення про визнання досягнень, кризові комунікації та багато іншого. Якщо Ви можете написати повідомлення, HeyGen може створити відео — будь-якою мовою.
Чим це відрізняється від традиційного внутрішнього виробництва відео?
Традиційне внутрішнє виробництво відео вимагає узгодження графіків керівників, бронювання студій, зйомок і монтажу — зазвичай щонайменше 2–4 тижні на один відеоматеріал. Помножте це на кожну мову, якою Вам потрібно донести повідомлення. HeyGen забезпечує еквівалентну якість за лічені хвилини з миттєвим перекладом будь-якою мовою. Команди внутрішніх комунікацій відзначають різке зростання обсягів відеоконтенту без збільшення виробничих ресурсів чи штату.
