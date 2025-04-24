Всесвітній економічний форум — це міжнародна організація державно-приватного співробітництва, що надає глобальну, неупереджену та неприбуткову платформу для змістовних контактів між зацікавленими сторонами. Під час нещодавнього Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, президент Аргентини Хав'єр Мілей скористався Video Translation від HeyGen, щоб перекласти свій виступ у режимі реального часу з іспанської на кілька мов, зокрема англійську, французьку, мандаринську та арабську.

З HeyGen Хав'єр Мілей виголосив усю свою промову власним акцентом, без дубляжу, для глобальної авдиторії, долаючи географічні кордони та мовні бар'єри. На відміну від дубляжу, HeyGen може точно виконувати lip-sync голосу та відтворювати акцент, тембр і тон мовця без затримок більш ніж 175 мовами.