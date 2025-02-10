Завдання

Важливою складовою маркетингової стратегії trivago є створення таргетованої телевізійної реклами.

Команди Жана та Жуана тісно співпрацюють над цими проєктами від початкової ідеї й до виробництва та фінального монтажу. Хоча раніше вони працювали з продакшн-компаніями, більшість роботи зараз виконують власними силами.

Їхні команди зіткнулися з серйозним викликом: знайти ефективний за часом і вартістю спосіб локалізувати рекламу для 30 ринків із різними мовами та діалектами.

Для цього їм потрібно було знайти одну людину, яка могла б говорити кількома мовами й однаково добре звертатися до кожного окремого ринку. Цей процес вимагав дорогих і тривалих досліджень, а також значного часу на постпродакшн, щоб відредагувати найдрібніші нюанси акцентів, що ще більше підвищувало загальні витрати. Попри використання ефектів озвучування, фінальний ролик так і не зміг повноцінно передати меседж, який trivago задумав.

Вони хотіли зберегти одну людину як обличчя бренду trivago для всіх мов і потребували платформи, яка б спростила цей тривалий процес.

Після тестування кількох платформ зі ШІ для створення контенту trivago обрала HeyGen.

Рішення

Використовуючи технології HeyGen, команда trivago відмовилася від дорогого плану пошуку одного актора, який би відповідав усім їхнім нішевим і нетиповим вимогам. Натомість trivago знайшла комплексне програмне рішення «все в одному», яке надало їм усе необхідне й навіть більше.

На початку команди зіткнулися з жорстким дедлайном для запуску рекламної кампанії, який не можна було перенести без додаткових часових і фінансових витрат. Впевнені у здатності HeyGen впоратися з продакшеном, trivago вирішили вперше скористатися цією технологією.

Команда HeyGen виявилася дуже чуйною та вміло розставила пріоритети для всіх необхідних змін, успішно працюючи в різних часових поясах і забезпечуючи своєчасне подання матеріалів.

Попри численні коригування в розпал виробництва та надзвичайно стислі терміни, команда trivago ризикнула співпрацею з HeyGen — і результат виявився успішним.

Результати

«Ми провели тести з іншими компаніями, і HeyGen завжди була на першому місці за якістю. Ми від самого початку були дуже відкритими з їхньою командою, тому що опинилися в ситуації з високими ризиками й високою віддачею: ми робили це вперше й справді покладалися на них — і це повністю себе виправдало», — сказав Жоау.

Після використання HeyGen менш ніж протягом року вплив як на витрати, так і на час виявився значним.

Ця технологія скоротила час постпродакшену вдвічі, у середньому заощаджуючи командам вражаючі 3–4 місяці.

Рекламу успішно локалізували в 15 локаціях за три місяці — досягнення, яке було б неможливим без HeyGen.

Використовуючи функцію перетворення тексту на мовлення в HeyGen

Функція перетворення тексту на мовлення дає змогу trivago швидко локалізувати контент для цільових ринків у всьому світі.

Менш ніж за рік використання HeyGen trivago створила телерекламу вже в 30 регіонах.