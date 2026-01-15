Проблема навчання клієнтів
Подивіться, як команди з навчання клієнтів перетворюють складні продукти на зрозумілий, масштабований контент, що прискорює впровадження та стимулює зростання.
Вузьке місце в навчанні клієнтів
Ваш продукт постійно розвивається. Нові функції виходять щотижня. Але довідкові матеріали застаріли, ваші онбординг-відео показують інтерфейс минулого року, а клієнти знову й знову ставлять ті самі запитання, на які ваш контент мав би відповідати. Традиційне відеовиробництво не встигає за змінами — щойно Ви узгодите все з продакт-командою, забронюєте запис і змонтуєте відео, інтерфейс уже знову інший. Тим часом ваша служба підтримки потопає в тікетах, яких можна було б уникнути завдяки кращому самообслуговуванню. А ваші глобальні клієнти? Вони змушені користуватися лише англомовними матеріалами — або взагалі залишаються без жодних ресурсів.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Вашу команду customer success на контент-двигун, що працює з швидкістю продукту. Напишіть сценарій — або дозвольте ШІ створити його з Вашої бази довідкових матеріалів — оберіть AI-аватар і створюйте професійні навчальні відео за лічені хвилини. Інтерфейс продукту змінився? Оновіть сценарій, перезапустіть створення — і Ваш контент завжди актуальний. Глобальна база клієнтів? Перекладайте більш ніж 175 мовами миттєво, щоб кожен клієнт навчався своєю мовою. Створіть бібліотеку самообслуговування, яка масштабує підтримку, підвищує залучення до продукту та зменшує кількість звернень, що змушують Вашу команду реагувати, а не діяти стратегічно.
Усе, що потрібно командам Customer Success для масштабного навчання клієнтів
Швидке створення навчальних матеріалів
Рухайтеся в ногу з дорожньою картою продукту. Створюйте навчальні матеріали про продукт та покрокові огляди функцій за лічені хвилини, а не тижні, яких потребує традиційне виробництво. Коли змінюється інтерфейс, оновіть свій сценарій і створіть відео заново — контент завжди буде актуальним без додаткових зйомок.
• Створюйте навчальні матеріали за лічені хвилини
• Миттєво оновлюйте, коли змінюються продукти
• Без виробничих залежностей
Відео з інструкціями та довідкою
Перетворіть об’ємні текстові довідкові матеріали на захопливий відеоконтент. Пояснювальні відео показують клієнтам, як саме виконувати завдання — зменшуючи плутанину, кількість звернень у підтримку та час до отримання цінності.
• Перетворюйте статті довідки на відео
• Візуальні покрокові інструкції ефективніші за текст
• Вбудовуйте безпосередньо в базу знань
Багатомовне навчання клієнтів
Обслуговуйте кожного клієнта їхньою мовою. Переклад відео зі ШІ адаптує Ваші онбординг-матеріали 175+ мовами з клонуванням голосу та синхронізацією губ. Ваші японські клієнти отримують такий самий якісний досвід, як і англомовна авдиторія.
• Клонування голосу зберігає автентичність
• Lip-sync відповідає рухам обличчя
• Один контент — глобальна база клієнтів
Персоналізовані звернення до клієнтів
Перетворіть одне відео на тисячі персоналізованих версій. Динамічні змінні дають змогу налаштовувати імена, дані про компанію та конкретні рекомендації для персоналізованих комунікацій із клієнтами, які підвищують залученість і продовження контрактів.
• Динамічні поля персоналізації
• Масштабне пакетне створення
• Індивідуальне таргетування клієнтів
Послідовний бренд-досвід
Закріпіть свій візуальний стиль в усьому контенті для клієнтів. Brand Kit гарантує, що кожен навчальний матеріал, кожне відео для онбордингу, кожен довідковий ресурс виглядатиме й звучатиме так, ніби його створила саме Ваша компанія, а не як випадковий набір записів екрана.
• Централізовані бренд-активи
• Послідовний ведучий та голос
• Професійний рівень у масштабі
Самообслуговувана бібліотека контенту
Створіть бібліотеку ресурсів, якою Ваші клієнти справді користуються. Відеоконтент, що відповідає на запитання ще до того, як вони перетворяться на тікети, пояснює функції до того, як знадобляться дзвінки, і стимулює використання продукту до того, як клієнти почнуть відмовлятися.
• Зменште кількість звернень до служби підтримки
• Прискорте отримання цінності
• Масштабуйте персональну передачу знань 1:1
Від довідкової статті до відео для клієнта за 3 кроки
Почніть з Ваших знань
Вставте свою статтю довідки, завантажте продуктову документацію або дозвольте генератору сценаріїв зі ШІ створити навчальний сценарій на основі опису Вашої функції. Почніть з того, що Ваша команда вже знає.
Оберіть свого ведучого
Оберіть AI-аватар, який представляє Ваш бренд, або створіть послідовного представника служби підтримки для всього контенту для клієнтів. Узгодьте голос і стиль зі стандартами Вашої комунікації з клієнтами.
Створюйте та розгортайте
Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас буде професійне навчальне відео для клієнтів. Перекладіть його будь-якою мовою, якою спілкуються Ваші клієнти. Вбудуйте відео у свій довідковий центр, базу знань, онбординг-послідовності або клієнтські комунікації.
Створено для всіх потреб Customer Success
Онбординг нових клієнтів
Допоможіть клієнтам швидше отримати цінність завдяки онбординг-відео, які не залежать від доступності CSM. Вітальні послідовності, інструкції з налаштування та перші навчальні уроки, що масштабуються на всю Вашу клієнтську базу.
Випадок використання: Створюйте автоматизовані онбординг-послідовності, які проводять кожного нового клієнта через початкове налаштування та перші ключові дії.
Ознайомлення з можливостями продукту
Кожен запуск нової функції потребує навчання клієнтів. Навчальні відео, які пояснюють нові можливості, демонструють робочі процеси та стимулюють використання — виходять разом із функцією, а не через кілька місяців.
Випадок використання: створюйте відео-анонси нових функцій для кожного релізу та вбудовуйте їх безпосередньо в примітки до релізу й внутрішні повідомлення в застосунку.
Матеріали довідкового центру
Відео дає відповіді на запитання, які складно пояснити текстом. Перетворіть свої найпопулярніші довідкові статті на візуальні покрокові інструкції, які зменшують плутанину та навантаження на службу підтримки.
Випадок використання: перетворіть топ-20 найпоширеніших тем звернень у підтримку на відеоінструкції, щоб зменшити кількість тікетів із цих питань.
Глобальна підтримка клієнтів
Ваші клієнти розмовляють десятками мов. Ваші матеріали підтримки теж мають бути такими. Локалізуйте всю свою базу знань для клієнтів по всьому світу без окремого виробництва для кожного ринку.
Випадок використання: перекладіть повну бібліотеку матеріалів онбордингу 10 мовами, щоб обслуговувати міжнародні сегменти клієнтів без додаткового розширення команди підтримки (CS).
Перевірений підхід: AI Smart Ventures навчили понад 10 000 людей більш ніж 170 мовами за допомогою масштабованого відеоконтенту.
Персоналізовані точки контакту з клієнтами
Індивідуальний підхід у масштабі. Персоналізовані відеоповідомлення для поновлень, QBR, рекомендацій щодо функцій та регулярних перевірок — без запису окремих відео для кожного клієнта.
Випадок використання: створюйте персоналізовані відео для поновлення співпраці, які звертаються до кожного клієнта з урахуванням його конкретних показників використання та успіху.
Підтверджений результат: Videoimagem досягла триразового зростання залученості завдяки персоналізованому відео, створивши понад 50 000 персоналізованих відео для корпоративних клієнтів.
Підтримка успіху клієнтів
Забезпечте свою CS-команду послідовними повідомленнями та сценаріями розмов. Навчальний контент, який гарантує, що кожен CSM надає однаково якісні рекомендації, незалежно від стажу.
Сценарій використання: створіть бібліотеку матеріалів для підтримки CSM, що охоплює роботу із запереченнями, позиціонування функцій і розмови про розширення співпраці.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке відео для онбордингу клієнтів?
Онбордінгові відео для клієнтів — це навчальний контент, який допомагає новим користувачам швидко почати роботу з Вашим продуктом. До них належать вітальні повідомлення, інструкції з налаштування, покрокові огляди функцій і гайди з найкращих практик. HeyGen дає змогу командам customer success створювати професійні онбордінгові відео за допомогою AI-аватарів і синтезу голосу — без камер, студій чи затримок у продакшні — щоб Ви могли масштабувати навчання клієнтів разом із зростанням їхньої кількості.
Як створювати продуктові туторіали без запису екрана?
Напишіть свій сценарій туторіалу або дозвольте HeyGen AI script generator створити його на основі опису функцій. Оберіть AI-аватара як ведучого, додайте візуальні елементи чи позначки та створіть своє відео. Для демонстрацій інтерфейсу продукту Ви можете додати скриншоти або запис екрана разом із аватаром-ведучим. У результаті Ви отримаєте професійний навчальний контент без ручного запису екрана та складкого монтажу.
Чи можу я оновлювати відео, коли змінюється інтерфейс нашого продукту?
Так — це одна з ключових переваг HeyGen для команд успіху клієнтів. Коли інтерфейс Вашого продукту змінюється, просто оновіть сценарій відповідно до нового UI і заново створіть відео. Без повторних зйомок і без координації з продакшн-командами. Ваш навчальний контент для клієнтів залишається актуальним і відповідає дорожній карті продукту, а не відстає від неї на місяці.
Як працює багатомовна підтримка клієнтів?
Створіть контент для своїх клієнтів один раз основною мовою. Потім скористайтеся функцією перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб ведучий звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота збігалися з мовленням). Ваші японські, німецькі та іспаномовні клієнти отримують однаково якісний досвід онбордингу.
Чи можу я персоналізувати відео для окремих клієнтів?
Так. HeyGen підтримує динамічну персоналізацію з використанням змінних полів для імен клієнтів, назв компаній, даних про використання та індивідуальних деталей. Створіть один шаблон, а потім створюйте тисячі персоналізованих версій для онбордингу, продовження підписок, QBR або відзначення успіхів. Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео за цим підходом і досягла зростання залученості у 3 рази.
Як вбудувати відео в наш довідковий центр або базу знань?
HeyGen експортує стандартні відеофайли MP4 і надає коди для вбудовування, які працюють з будь-якою платформою довідкового центру — Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion або Вашою власною базою знань. Завантажуйте відео безпосередньо або вбудовуйте їх за посиланням. Ваш навчальний контент для клієнтів розміщується там, де вони вже шукають допомогу.
Чи справді відеоконтент зменшить кількість звернень до служби підтримки?
Відеопояснення стабільно перевершують текст, коли йдеться про складні інструкції щодо продукту. Клієнти краще запам’ятовують інформацію, швидше виконують завдання й ставлять менше додаткових запитань. Ключовим є підтримувати контент актуальним — HeyGen дає змогу оновлювати його миттєво, без потреби повністю перезаписувати матеріали. Команди відзначають суттєве зменшення кількості звернень із тем, які висвітлені у відеоінструкціях.
Як мені підтримувати стабільну якість у всьому контенті для клієнтів?
Brand Kit від HeyGen централізує Вашу візуальну айдентику — затверджені кольори, шрифти, логотипи та добірки аватарів. Обирайте послідовного аватара-ведучого та голос для всього контенту, спрямованого до клієнтів. Незалежно від того, чи створюєте Ви онбординг-послідовності, навчальні матеріали щодо функцій або довідкову документацію, кожне відео автоматично відповідає професійним стандартам бренду.
Чи можуть кілька людей з моєї команди підтримки клієнтів створювати контент?
Так. HeyGen для бізнесу містить робочі простори для команд, де менеджери з успіху клієнтів, фахівці з навчання та розвитку й спеціалісти з підтримки можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усіх до затверджених елементів бренду та шаблонів. Адміністративні налаштування гарантують послідовність, водночас даючи Вашій команді змогу створювати контент у масштабі.
Як швидко я можу створювати навчальні відео для клієнтів?
Більшість навчальних та онбордингових відео створюються за лічені хвилини. Компанія Advantive повідомила про 50% скорочення часу на створення контенту, а виробництво озвучування скоротилося з кількох днів до 2–3 годин. Перехід від традиційних термінів виробництва (тижні) до доставки в той самий день означає, що контент для Ваших клієнтів може виходити одночасно з релізами продукту.
Які типи контенту для customer success я можу створювати?
HeyGen підтримує практично будь-який формат відео для роботи з клієнтами: послідовності онбордингу, навчальні матеріали про функції, покрокові демонстрації продукту, довідкову документацію, оголошення про релізи, персоналізовані звернення, підсумки QBR, комунікацію щодо поновлення підписок, святкування досягнутих успіхів і навчальні курси для клієнтів. Якщо Ви можете написати сценарій, HeyGen зможе створити відео — будь-якою мовою.
Чи є контент моїх клієнтів у безпеці?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для команд з роботи з клієнтами, які працюють із конфіденційною інформацією про продукт або даними клієнтів у персоналізованих відео, HeyGen пропонує корпоративні функції безпеки, зокрема інтеграцію SSO та централізоване керування доступом.
