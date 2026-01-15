Створено для всіх потреб Customer Success

Онбординг нових клієнтів Допоможіть клієнтам швидше отримати цінність завдяки онбординг-відео, які не залежать від доступності CSM. Вітальні послідовності, інструкції з налаштування та перші навчальні уроки, що масштабуються на всю Вашу клієнтську базу. Випадок використання: Створюйте автоматизовані онбординг-послідовності, які проводять кожного нового клієнта через початкове налаштування та перші ключові дії.

Ознайомлення з можливостями продукту Кожен запуск нової функції потребує навчання клієнтів. Навчальні відео, які пояснюють нові можливості, демонструють робочі процеси та стимулюють використання — виходять разом із функцією, а не через кілька місяців. Випадок використання: створюйте відео-анонси нових функцій для кожного релізу та вбудовуйте їх безпосередньо в примітки до релізу й внутрішні повідомлення в застосунку.

Матеріали довідкового центру Відео дає відповіді на запитання, які складно пояснити текстом. Перетворіть свої найпопулярніші довідкові статті на візуальні покрокові інструкції, які зменшують плутанину та навантаження на службу підтримки. Випадок використання: перетворіть топ-20 найпоширеніших тем звернень у підтримку на відеоінструкції, щоб зменшити кількість тікетів із цих питань.

Глобальна підтримка клієнтів Ваші клієнти розмовляють десятками мов. Ваші матеріали підтримки теж мають бути такими. Локалізуйте всю свою базу знань для клієнтів по всьому світу без окремого виробництва для кожного ринку. Випадок використання: перекладіть повну бібліотеку матеріалів онбордингу 10 мовами, щоб обслуговувати міжнародні сегменти клієнтів без додаткового розширення команди підтримки (CS). Перевірений підхід: AI Smart Ventures навчили понад 10 000 людей більш ніж 170 мовами за допомогою масштабованого відеоконтенту.

Персоналізовані точки контакту з клієнтами Індивідуальний підхід у масштабі. Персоналізовані відеоповідомлення для поновлень, QBR, рекомендацій щодо функцій та регулярних перевірок — без запису окремих відео для кожного клієнта. Випадок використання: створюйте персоналізовані відео для поновлення співпраці, які звертаються до кожного клієнта з урахуванням його конкретних показників використання та успіху. Підтверджений результат: Videoimagem досягла триразового зростання залученості завдяки персоналізованому відео, створивши понад 50 000 персоналізованих відео для корпоративних клієнтів.