Масштабуйте створення клієнтських відео без розширення команди
Рекламні креативи, локалізація, персоналізовані кампанії, UGC-контент — створюйте більше відео для більшої кількості клієнтів більшою кількістю мов без найму додаткових монтажерів. Перетворіть відеовиробництво з вузького місця на центр прибутку.
Проблема масштабованості агенції
Подивіться, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення тексту на відео зі ШІ.
Ваш контент‑календар не дає перепочинку. Для запусків продуктів потрібні відео. Соціальні мережі вимагають щоденного контенту. Кампаніям потрібні локалізовані креативи для кожного ринку. Але традиційне відеовиробництво означає бронювати студії, координувати знімальну команду й спікерів, чекати тижнями на монтаж — і витрачати весь бюджет на одну зйомку. Коли контент нарешті готовий, момент уже втрачено. Ваші конкуренти випускають відео щодня, а Ви все ще на етапі препродакшну. А попросити керівництво виступити на камеру? Успіхів у розв’язанні цього календарного кошмару.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює кожного продавця на Вашого найкращого виконавця. Створіть один відеошаблон, а потім створюйте тисячі персоналізованих версій — кожна з іменем ліда, його компанією та конкретними болями — без запису жодного додаткового відео. Персоналізований продажовий аутріч у масштабі автоматизації з рівнем залучення як у 1:1 спілкуванні. Створюйте бібліотеки матеріалів для продажів, які залишаються актуальними в міру розвитку продуктів. Навчайте нових продавців послідовними меседжами. Діставайтеся до клієнтів по всьому світу їхньою мовою. Дайте всій Вашій команді інструменти, щоб продавати так само ефективно, як Ваші найкращі.
Усе, що потрібно агенціям, щоб масштабувати роботу з клієнтами
Швидке створення контенту
Припиніть обмінювати години на відео. Створюйте професійний контент для клієнтів за лічені хвилини — рекламні креативи, пояснювальні ролики, контент для соцмереж, відео про продукти. Ваша команда зосереджується на стратегії та відносинах із клієнтами, а HeyGen бере на себе обсяги виробництва.
• Створюйте відео за лічені хвилини, а не дні
• Обслуговуйте більше клієнтів на одного члена команди
• Масштабуйте обсяг роботи без збільшення штату
Багатоклієнтський робочий процес
Керуйте кількома брендами з однієї платформи. Кожен клієнт отримує власний Brand Kit із затвердженими кольорами, шрифтами, логотипами та добіркою аватарів. Перемикайтеся між клієнтськими проєктами, не змішуючи ресурси й не ризикуючи плутаниною з брендами.
• Окремі бренд-набори для кожного клієнта
• Організоване управління проєктами
• Чітке розділення ресурсів
Креативне тестування в масштабі
Клієнти хочуть варіацій. Дайте їм варіації. Створюйте кілька версій рекламних креативів для A/B-тестування — з різними зачіпками, різними аватарами, різними повідомленнями — без окремих продакшенів для кожного варіанта.
• Миттєво отримуйте кілька креативних варіантів
• Тестуйте більше, навчайтеся швидше
• Жодних пересйомок для варіацій
Глобальна локалізація
Клієнти виходять на міжнародні ринки? Локалізуйте їхній контент на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ. Одне вихідне відео перетворюється на глобальну кампанію без окремих продакшенів для кожного ринку.
• Клонування голосу зберігає голос бренду
• Lip-sync синхронізує рухи обличчя
• Одне виробництво — необмежена кількість ринків
Контент у стилі UGC
Контент, що виглядає автентично, без клопотів з інфлюенсерами. Створюйте UGC-стиль відео, які показують результат у соцмережах — формати відгуків, реакції на продукт, невимушений talking-head контент — у великому обсязі й у стислі терміни.
• Різноманітні варіанти аватарів
• Натуральна, невимушена подача
• Масштабуйтеся без координації з креаторами
Персоналізовані кампанії
Перетворіть одне відео на тисячі персоналізованих версій для клієнтських кампаній. Динамічні змінні підставляють імена, компанії та інші індивідуальні дані. Персоналізоване відео яке забезпечує залучення в масштабі, потрібному клієнтам.
• Динамічна персоналізація
• Пакетне створення
• Результат, готовий до запуску кампанії
Від брифу клієнта до готового контенту за 3 кроки
Налаштуйте клієнта
Створюйте Brand Kit для кожного клієнта з усіма затвердженими елементами — кольорами, шрифтами, логотипами, голосовими гайдлайнами. Після налаштування кожне відео автоматично зберігатиме цілісність бренду.
Створюйте швидко
Напишіть сценарії самостійно або дозвольте ШІ створити їх на основі брифів клієнтів. Оберіть аватари, що відповідають бренду клієнта. Створюйте відео за лічені хвилини. Потрібні варіації? Створіть кілька версій. Потрібна локалізація? Перекладіть одним кліком.
Доставляйте та виставляйте рахунки
Експортуйте у будь-якому форматі — 16:9, 9:16, 1:1 — для будь-якої платформи. Здавайте проєкти клієнтам швидше, ніж вони очікують. Виставляйте рахунок за цінність, яку Ви створили, а не за години, які витратили.
Створено для будь-якої моделі агенції
Агенції цифрового маркетингу
Масштабуйте контент для соцмереж, рекламні креативи та відео для кампаній без розширення Вашої команди. Надавайте більше кожному клієнту, беріть більше клієнтів і підвищуйте свою маржу.
Сценарій використання: створюйте понад 50 відео для соцмереж на місяць для кожного клієнта замість 5–10, які Ви могли робити раніше.
Підтверджений результат: Vision Creative Labs допомогла клієнтам перейти від 1–2 відео на рік до 50–60 на день з HeyGen.
Креативні агенції
Створюйте варіації концепцій, презентаційні відео та контент для кампаній з тією ж швидкістю, з якою з’являються ідеї. Тестуйте більше креативних напрямів без виробничих обмежень, що стримують експерименти.
Сценарій використання: створіть 20 креативних варіацій для перегляду клієнтом за той самий час, за який раніше встигали підготувати лише 2.
Агенції локалізації
Перетворіть локалізацію з витратного центру на джерело прибутку. Перекладайте відеоконтент клієнтів на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ — швидше й дешевше, ніж традиційний дубляж.
Випадок використання: локалізуйте клієнтські кампанії 15 мовами за кілька годин замість тижнів.
Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротили виробництво з 3 днів до кількох годин і водночас вийшли ще на 10+ нових мов.
Відеопродакшн-компанії
Додайте виробництво на основі ШІ як окремий напрям послуг. Запропонуйте клієнтам швидше виконання замовлень, більше варіацій і глобальну локалізацію поряд із традиційними можливостями продакшену.
Випадок використання: запропонуйте пакети «швидкого контенту» для соцмереж і діджиталу разом із преміальним традиційним продакшеном.
Агенції performance-маркетингу
Креативне тестування потребує великої кількості креативів. Створюйте варіації рекламних оголошень у масштабі, щоб Ви могли тестувати більше, швидше отримувати інсайти та оптимізувати клієнтські кампанії на основі даних про їхню реальну ефективність.
Випадок використання: створіть 100 варіацій рекламних оголошень для креативного тестування на різних платформах, для різних авдиторій і повідомлень.
Підтверджений результат: Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео для AB InBev, що забезпечило зростання залученості в 3 рази.
Агенції персоналізації
Запускайте персоналізовані відеокампанії у великому масштабі. Динамічна персоналізація з іменами, компаніями та індивідуальними деталями — тисячі унікальних відео з єдиних шаблонів.
Випадок використання: створюйте персоналізовані відеокампанії для ABM-програм клієнтів з тисячами цільових контактів.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на те є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу кожному (так, саме Вам) створювати високоякісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Подивіться, як компанії, подібні до Вашої, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.
Маєте запитання? У нас є відповіді
Як агенції використовують HeyGen, щоб масштабувати виробництво відео?
Агентства використовують HeyGen, щоб примножити свої виробничі потужності без додаткового найму. Замість того, щоб обмінювати години на відео, команди створюють контент за лічені хвилини — рекламні креативи, відео для соцмереж, локалізацію, персоналізовані кампанії. Vision Creative Labs перейшли від 1–2 відео на клієнта на рік до 50–60 на день. Економіка відеовиробництва в агентствах кардинально змінюється, коли час виробництва скорочується з днів до хвилин.
Чи можу я керувати кількома брендами клієнтів у HeyGen?
Так. HeyGen для бізнесу підтримує кілька бренд-наборів (Brand Kits), кожен з власними затвердженими активами — кольорами, шрифтами, логотипами та добірками аватарів. Перемикайтеся між клієнтськими проєктами, не змішуючи активи. Контент кожного клієнта автоматично відповідає його бренд-стандартам, що скорочує час на QA та усуває ризики плутанини з брендом.
Як HeyGen допомагає з креативним тестуванням для клієнтів?
Миттєво створюйте кілька креативних варіацій. Різні зачіпки, різні аватари, різні повідомлення, різні формати — без окремого продакшену для кожного варіанту. Агенції повідомляють, що тестують у 10–20 разів більше креативних концепцій, ніж дозволяло традиційне виробництво, що приводить до ефективніших кампаній і більш дата-орієнтованої оптимізації.
Чи можу я локалізувати контент клієнтів кількома мовами?
Так — це один із основних сценаріїв використання для агенцій. Створюйте контент основною мовою, а потім використовуйте функцію перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу та синхронізацію губ. Компанія Attention Grabbing Media вийшла більш ніж на 10 нових мовних ринків, скоротивши час виробництва з 3 днів до кількох годин.
Як створювати UGC-контент у подібному стилі для клієнтів?
Так. Окрім пошуку потенційних клієнтів, HeyGen забезпечує повноцінні бібліотеки для підтримки продажів. Створюйте демо продукту, відео про конкурентні переваги, гіди з опрацювання заперечень і стислий виклад історій клієнтів. Коли змінюються продукти або меседжинг, просто оновіть сценарій і створіть відео заново — Ваша бібліотека залишається актуальною без повторних зйомок. Команди відзначають значно швидше оновлення контенту порівняно з традиційним відеовиробництвом.
Чи можу я пропонувати клієнтам персоналізовані відеокампанії?
Так. HeyGen підтримує динамічну персоналізацію з полями змінних для імен, компаній та індивідуальних деталей. Створіть один шаблон і створюйте тисячі персоналізованих версій для ABM-кампаній для клієнтів, програм прямої пошти або продажів. Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео для AB InBev, досягнувши зростання залученості в 3 рази.
Як працюють ціни та маржа для агентств?
Кредитна модель HeyGen дає змогу створювати більше контенту за менших витрат, ніж за традиційного продакшену. Більшість агенцій виставляють рахунки клієнтам за цінність, яку вони отримують (створені відео, запущені кампанії, досягнуті результати), а не за витрачений час. Різниця між Вашими витратами на HeyGen і рахунком для клієнта перетворюється на прибутковість. Агенції відзначають суттєве покращення економіки бізнесу порівняно з традиційними моделями продакшену.
Як швидко я можу передати контент клієнту?
Більшість відео створюється за лічені хвилини. Attention Grabbing Media повідомляє, що скоротила виробничі цикли з 3 днів до кількох годин. Перехід від традиційних термінів (тижні) до здачі в той самий день змінює стосунки з клієнтами — Ви стаєте агенцією, яка доставляє результат, а не тією, що постійно просить відтермінування.
Чи може вся моя команда отримати доступ до HeyGen?
Так. HeyGen надає відстеження переглядів і аналітику залученості, щоб Ви знали, які потенційні клієнти дивилися Ваші відео, як довго вони їх переглядали і коли. Використовуйте ці дані про наміри, щоб пріоритизувати подальші дії — потенційні клієнти, які дивляться Ваше відео повністю, ймовірно, більш зацікавлені, ніж ті, хто взагалі його не відкриває. Інтеграція з Вашою CRM дає змогу зберігати ці дані безпосередньо в картках угод.
Який тип контенту для клієнтів я можу створювати?
HeyGen підтримує практично будь-який формат відео, який створюють агенції: рекламні креативи, контент для соцмереж, продуктові відео, пояснювальні ролики, відгуки, контент у стилі UGC, персоналізовані кампанії, локалізовані версії, навчальні відео та багато іншого. Якщо Вашим клієнтам потрібен відеоконтент, HeyGen може створити його швидше, ніж традиційні методи.
Чим це відрізняється від традиційного відеовиробництва?
Традиційне виробництво вимагає написання сценарію, створення сторіборду, залучення акторів, обладнання, зйомок і монтажу — від кількох днів до тижнів на один проєкт. HeyGen забезпечує порівняну якість за лічені хвилини. Для агенції це означає можливість обробляти у 10–50 разів більший обсяг роботи тією самою командою, брати більше клієнтів і підвищувати маржинальність. Агенції, які перемагають сьогодні, — це ті, що вже зрозуміли, як масштабуватися. HeyGen — це інструмент, з яким у них це виходить.
Чи є контент клієнтів захищеним?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для відділів продажу, які працюють із конфіденційною інформацією про угоди або конкурентними матеріалами, HeyGen пропонує корпоративні функції безпеки, зокрема інтеграцію з SSO та централізоване керування доступом. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Історії клієнтів
- Vision Creative Labs: 50–60 відео щодня
- Медійний контент, що привертає увагу: виробництво у 3 рази швидше
- Videoimagem: у 3 рази більше залучення
- AI Smart Ventures: понад 10 000 навчених
- Ogilvy: персоналізовані кампанії
- Publicis Groupe: глобальний масштаб
- HubSpot: масштабовані відео зі ШІ
- Advantive: створення контенту на 50% швидше
- Workday: локалізація за лічені хвилини
