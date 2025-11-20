Агенції цифрового маркетингу Масштабуйте контент для соцмереж, рекламні креативи та відео для кампаній без розширення Вашої команди. Надавайте більше кожному клієнту, беріть більше клієнтів і підвищуйте свою маржу. Сценарій використання: створюйте понад 50 відео для соцмереж на місяць для кожного клієнта замість 5–10, які Ви могли робити раніше. Підтверджений результат: Vision Creative Labs допомогла клієнтам перейти від 1–2 відео на рік до 50–60 на день з HeyGen.

Креативні агенції Створюйте варіації концепцій, презентаційні відео та контент для кампаній з тією ж швидкістю, з якою з’являються ідеї. Тестуйте більше креативних напрямів без виробничих обмежень, що стримують експерименти. Сценарій використання: створіть 20 креативних варіацій для перегляду клієнтом за той самий час, за який раніше встигали підготувати лише 2.

Агенції локалізації Перетворіть локалізацію з витратного центру на джерело прибутку. Перекладайте відеоконтент клієнтів на 175+ мов із клонуванням голосу та синхронізацією губ — швидше й дешевше, ніж традиційний дубляж. Випадок використання: локалізуйте клієнтські кампанії 15 мовами за кілька годин замість тижнів. Підтверджений результат: Attention Grabbing Media скоротили виробництво з 3 днів до кількох годин і водночас вийшли ще на 10+ нових мов.

Відеопродакшн-компанії Додайте виробництво на основі ШІ як окремий напрям послуг. Запропонуйте клієнтам швидше виконання замовлень, більше варіацій і глобальну локалізацію поряд із традиційними можливостями продакшену. Випадок використання: запропонуйте пакети «швидкого контенту» для соцмереж і діджиталу разом із преміальним традиційним продакшеном.

Агенції performance-маркетингу Креативне тестування потребує великої кількості креативів. Створюйте варіації рекламних оголошень у масштабі, щоб Ви могли тестувати більше, швидше отримувати інсайти та оптимізувати клієнтські кампанії на основі даних про їхню реальну ефективність. Випадок використання: створіть 100 варіацій рекламних оголошень для креативного тестування на різних платформах, для різних авдиторій і повідомлень. Підтверджений результат: Videoimagem створила понад 50 000 персоналізованих відео для AB InBev, що забезпечило зростання залученості в 3 рази.