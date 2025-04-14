Her türlü etkinlik için Save the Date video oluşturucu

Bir senaryo, bir fotoğraf ya da basit bir fikirden yola çıkarak şık bir save the date videosu oluşturun. Kamera yok, ekip yok, kurgu deneyimi gerekmiyor. Bir stil seçin, mesajınızı ekleyin ve HeyGen videonuzu dakikalar içinde paylaşılabilir bir klibe dönüştürsün.

129.160.923Oluşturulan videolar
103.427.367Oluşturulan avatarlar
17.753.384Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Markaların HeyGen Save the Date video oluşturucusunu tercih etme nedenleri

Etkinlik senaryonuzdan videolar oluşturun

Etkinlik detaylarınızı yazın, bir save the date video şablonu seçin ve video projenizi başlatın. Platform, anlatım, geçişler ve sahne zamanlamasıyla tamamlanmış bir animasyonu otomatik olarak oluşturur. YZ araçları, tempoyu ve sıralamayı yöneterek duyurunuzu anında hazır hale getirir. İster bir düğünü ister dönüm noktası niteliğinde bir doğum gününü duyuruyor olun, metinden videoya özelliği senaryonuzu hiçbir düzenleme gerektirmeden kusursuz bir videoya dönüştürür.

Ücretsiz başlayın →
Online fitness training session with a man leading and three participants visible across four screens.

Save the Date video şablonunuzu tasarlayın

Zarif, düğün temalı bir şablon seçin veya her türlü etkinlik için tasarımlara göz atın. Her save the date video şablonu, temanıza uyacak şekilde ayarlayabileceğiniz, önceden eşleştirilmiş grafikler, geçişler ve yerleşim seçenekleriyle birlikte gelir. Sezgisel sürükle-bırak düzenleyici, yeni başlayanlar için uygundur ve tasarım geçmişi gerektirmez. Sıfırdan başlayın veya mevcut bir stilin üzerine inşa edin. YZ video oluşturucu size tam şablon kütüphanesine anında erişim sağlar.

Ücretsiz başlayın →
HeyGen face swap avatar June HR role with tips for AI video creation.

Sizin gibi seslendiren anlatım

Kısa bir ses örneği kaydedin, platform bu örneği klonlayarak sizin tonunuzda içten bir mesaj oluşturur. Romantik duyurunuzdaki her kelime doğal gelir, çünkü ses kaydı tam olarak sizin sesinize ve tarzınıza uyar. Son metni hiç kaydetmemiş olsanız bile, konuklarınız sizi duyar. Alternatif olarak, etkinliğiniz için en uygun sesi bulmak üzere onlarca yerleşik ses seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Her bir save the date davetiyenize kendi sesinizi eklemek için YZ ses klonlama özelliğini kullanın.

Ücretsiz Başlayın →
HeyGen face swap editor with demo faces and layout options in edit looks UI.

Fotoğrafları ve görüntüleri videoya dönüştürün

Kendi çekimlerinizi yükleyin veya stok video kütüphanesinden seçim yaparak çok sahneli bir duyuru oluşturun. Fotoğrafları geçiş efektleriyle canlandırın, görselleri her türlü kadraja uyacak şekilde kırpın ve sahneleri karmaşık düzenleme yazılımlarına ihtiyaç duymadan ideal uzunluğa getirin. Çekim gününden kareler, mekan fotoğrafları veya stok görüntüler otomatik olarak profesyonel video içeriğine dönüşür. görüntüden videoya aracı sahne kurgusunu, görsel zamanlamasını ve çıktıyı sizin yerinize yönetir; böylece hiçbir manuel düzenleme yapmadan kullanıma hazır bir klip elde edersiniz.

Ücretsiz başlayın →
A language selection panel showing English highlighted, with video previews on either side for Spanish and Chinese content.

Dilediğiniz formatta düzenleyin, altyazı ekleyin ve paylaşın

Hazır videonuz HD olarak dışa aktarılır ve her kanal için kullanıma hazırdır: SMS, e-posta, Instagram, WhatsApp veya doğrudan indirme. Çevrimiçi editörün temel araçlarını kullanarak altyazıları ince ayar yapın, zamanlamayı düzenleyin ve son halini vermeden önce partneriniz veya planlayıcınızla birlikte çalışın. Düzenleme araçları altyazı oluşturmayı otomatik olarak halleder, böylece duyurunuz sessiz izlendiğinde bile okunabilir olur. Doğru altyazıları saniyeler içinde eklemek veya farklı ülkelerdeki misafirleriniz için çeviri yapmak üzere altyazı oluşturucuyu kullanın.

Ücretsiz başlayın →
A woman presents next to a slide titled "New York's Billiard Scene," with text editing options for "Bring your story to life," and a blue banner displaying "unforgettable."

Save the Date video oluşturucusunun kullanım alanları

Düğün tarihini kaydedin duyuruları

Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.

Nişan partisi video davetiyeleri

Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.

Dönüm noktası doğum günü için tarih kaydı videosu

Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.

Kurumsal etkinlikler ve konferans davetleri

A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.

Bebek partisi ve doğum duyuruları

Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.

Yurtdışı düğünleri ve aile buluşmaları

When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.

Save the Date video oluşturucu nasıl çalışır

Tarih duyuru videonuzu, tarz seçmekten listedeki tüm konuklara göndermeye kadar dört net adımda oluşturun.

Adım 1

Tarzınızı seçin

Etkinlik şablonlarına göz atın ve kutlamanızın tonuna ve temasına uygun bir stil seçin.

Adım 2

Etkinlik bilgilerinizi ekleyin

Etkinliğinizin adını, tarihini, konumunu ve misafirlerin hatırlamasını istediğiniz tüm detayları yazın.

Adım 3

Mesajınızı özelleştirin

Kendi sesinizi ekleyin, görselleri ayarlayın ve videoyu kişiselleştirmek için dilediğiniz fotoğrafları yükleyin.

Adım 4

Konuklarınızla paylaşın

Videonuzu indirin ve davetli listenize SMS, e-posta veya sosyal medya üzerinden gönderin.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Save the date video oluşturucu nedir ve nasıl çalışır?

Bir save the date video oluşturucu, çekim veya montaj yapmadan duyuru videosu hazırlamanızı sağlar. Etkinlik detaylarınızı yazın, bir save the date video şablonu seçin, anlatım ekleyin ve platform sizin için hazır bir video oluştursun. script to video özelliğini kullanarak yazılı bir mesajı dakikalar içinde paylaşmaya hazır bir klibe dönüştürebilirsiniz. Tüm davetli listenize SMS, e‑posta veya sosyal medya üzerinden gönderin.

Düğünüm için hazırlayacağım save the date videosu yeterince kişisel hissettirecek mi?

Evet. Fotoğraflarınızı, sesinizi ve etkinlik detaylarınızı içeren bir video davetiye, basılı bir karttan çok daha kişisel hissettirir. Düğün “save the date” videonuzu oluştururken her unsur sizin kontrolünüzdedir: görseller, anlatım, müzik ve mesaj. Tüm sahnelerde tutarlı bir görünüm istiyorsanız, YZ yüz değiştirme fotoğraflarınızı istediğiniz kareye yerleştirir. Kendi sesinizi ekleyerek tam olarak sizin gibi duyulmasını sağlayabilirsiniz.

Kendi sesimi save the date videosuna nasıl ekleyebilirim?

Kısa bir ses örneği kaydedin; platform bu örneği klonlayarak videonuzu kendi tonunuzla anlatır. Anlatımınız tüm sahnelere otomatik olarak uygulanır. Kayıt yapmak istemezseniz, bunun yerine doğal seslere sahip seçenekler arasından seçim yapmak için YZ ses oluşturucuyu kullanın. Her iki durumda da, son video herhangi bir post prodüksiyon çalışmasına gerek kalmadan kişisel bir his verir.

Save the date videosunda hangi bilgileri eklemeliyim?

Videonuzda etkinlik adı, tarih, konum ve RSVP ya da düğün web sitesi bağlantısı yer almalıdır. Kısa bir kişisel mesaj, çiftin veya mekanın fotoğrafları ve etkinliğin teması ya da giyim kodu da faydalıdır. Ayrıntıları içeren bir slayt sunumunuz varsa, bunu doğrudan videoya dönüştürmek için PPT'den videoya özelliğini kullanın. Son videonun 60 saniyenin altında olmasına dikkat edin.

Save the date videosunu SMS veya WhatsApp üzerinden paylaşabilir miyim?

Evet. Hazır videonuz, tüm cihazlarda oynatılabilen ve WhatsApp, iMessage, e-posta ile sosyal platformlar üzerinden gönderilebilen standart MP4 formatında dışa aktarılır. Ayrıca Reels veya Hikayeler için kısa dikey bir versiyon da oluşturabilirsiniz; bunun için reel generator aracını kullanabilirsiniz. Tüm formatlar, misafirlerinizin cihaz değiştirmeden videoyu açıp kaydedebilmesi için mobile göre optimize edilmiştir.

Konuklara kaç tane save the date videosu gönderebilirim?

Videonuzu kaç kişiyle paylaşabileceğiniz konusunda herhangi bir sınır yoktur. Hazır olduğunda MP4 dosyasını indirin ve davetliler listenizin tamamına SMS, e-posta veya herhangi bir mesajlaşma platformu üzerinden gönderin. Çok sayıda davetlinin olduğu listelerde, bağlantıyı bir grup mesajına veya toplu e-postaya yapıştırabilirsiniz. Ayrıca bir barındırılan sürüm oluşturmak ve dosya yerine bağlantı paylaşmak için url to video özelliğini de kullanabilirsiniz.

Bir video, tarih kaydetme web sitesi veya kartıyla karşılaştırıldığında nasıl bir fark yaratır?

Bir video, kart veya web sayfasına göre insanların açma ve hatırlama olasılığının daha yüksek olduğu bir formatta bilgi sunar. Görselleri, anlatımı, müziği ve hareketi bir araya getirerek etkinlikten önce gerçek bir heyecan yaratan kısa bir deneyim oluşturur. Bir web sitesinin aksine, video her türlü mesajlaşma uygulamasında oynatılabilir.YZ lip-syncanlatım ile görsel zamanlamanın kusursuz şekilde eşleşmesini sağlayarak son derece profesyonel bir sonuç ortaya çıkarır.

Ücretsiz olarak çevrimiçi save the date videosu nasıl oluşturabilirim?

Kredi kartı gerektirmeden ücretsiz bir save the date videosu oluşturabilirsiniz. Ücretsiz plan, videonuzu çevrimiçi olarak ücretsiz oluşturmanıza, sonucu önizlemenize ve yükseltme yapmadan önce dışa aktarmanıza olanak tanır. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar, ses klonlama, daha uzun video süreleri ve tam stil kütüphanesinin kilidini açar. Ücretsiz bir video ile başlayın ve hazır olduğunuzda yükseltin.

Nişan fotoğraflarımdan bir save the date videosu oluşturabilir miyim?

Evet. Nişan fotoğraflarınızı yükleyin, platform görsellerinizle, geçişlerle, anlatımla ve müzikle otomatik olarak çok sahneli bir video oluşturur. Fotoğrafları istediğiniz sıraya göre düzenleyin ve her sahneye altyazılar veya etkinlik detayları ekleyin. Mesaj konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, videoya eklemeden önce duyurunuzu taslak haline getirmek için video senaryo oluşturucuyu kullanın.

Save the date videom için slayt gösterisi formatı kullanabilir miyim?

Evet. Slayt gösterisi formatı, özellikle nişan çekiminden çalışırken, save the date videoları için popüler bir tercihtir. Her fotoğraf, yumuşak geçişler, anlatım ve müzikle birlikte bir sahneye dönüşür. slayt gösterisi oluşturucu ile herhangi bir tasarım deneyimine ihtiyaç duymadan profesyonel bir fotoğraf slayt gösterisi oluşturabilirsiniz. Ortaya çıkan son video, mesaj veya e‑posta ile paylaşmaya hazır bir MP4 olarak dışa aktarılır.

Konuklara göndermek için bir save the date GIF’i oluşturabilir miyim?

Evet. Save the date içeriğinizi bir GIF olarak veya standart bir video dosyası olarak dışa aktarın. Otomatik oynatma tetiklenmeyebileceği için, animasyonlu GIF’ler e-postalarda ve sosyal akışlarda sorunsuz çalışır. Dahili düzenleme araçlarını kullanarak duyuru klibinizden kısa bir animasyonlu döngü oluşturun. GIF’ler çoğu e-posta istemcisinde otomatik olarak oynatılır ve bu da onları save the date içerikleri için popüler bir format haline getirir. Nerede paylaşmayı planladığınıza bağlı olarak GIF veya MP4 formatında dışa aktarın.

İyi bir save the date videosu hazırlamak için tasarım veya video becerilerine ihtiyacım var mı?

Herhangi bir beceri gerekmiyor. Platform, ilk oturumdan itibaren kullanımı kolaydır; tasarımı otomatik olarak yöneten şablonlar ve düzenleme araçlarıyla birlikte gelir. Yaratıcılığınızı getirin, gerisini araçlar halleder. Tarzınızı seçin, detayları doldurun ve yönlendirmeli adımlarla şık bir duyuru veya basit bir davetiye kartı oluşturun. Çoğu kişi, daha önce hiçbir düzenleme deneyimi olmadan ilk “save the date” videosunu on dakikadan kısa sürede tamamlar.

Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar

Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.

Yapay Zekâ Video OluşturucuVideo ÇeviriciMetinden Videoya Yapay ZekâSesten Videoya Yapay ZekâYapay Zekâ Dudak SenkronuYüz Değiştirme Yapay ZekâsıYapay Zekâ Ses OluşturucuYapay Zekâ UGC ReklamlarıVideonun URL’siMetinden VideoyaYapay Zekâ Reels OluşturucuYapay Zekâ Avatar OluşturucuGörüntüden Videoya Yapay ZekâSes KlonlamaYouTube Video ÇevirmeniVideo AvatarYapay Zekâ YouTube Video OluşturucuYapay Zekâ TikTok Video OluşturucuYapay Zekâ Altyazı OluşturucuVideoya Metin EkleYapay Zekâ Altyazı OluşturucuVideo Senaryo OluşturucuMetinden Konuşmaya AvatarıVideoya Fotoğraf EkleYapay Zekâlı Video Sıkıştırıcı

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background