Uyum süreci içeriklerini her yerde kolayca takip edilebilir hale getirin. Altyazılar, anlatımınıza göre otomatik olarak oluşturulur ve zamanlanır; böylece her izleyici videoyu sessizde veya gürültülü bir ofiste izleyebilir. Altyazı oluşturucu, cihazlar arasında sorunsuz görüntülenen, temiz ve özelleştirilebilir metinler sunar ve kapsamlı dil desteği sağlar.