Onboarding videoları oluşturmak için YZ onboarding video oluşturucu

Build a polished onboarding video from a simple script in minutes. No cameras, no editing software. Paste your text, pick a style, and welcome new hires or customers with clear, on-brand video.

AI onboarding video maker creating an engaging onboarding video from a script.
141.942.891Oluşturulan videolar
116.690.525Oluşturulan avatarlar
19.574.816Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Öne çıkan özellikler

Onboarding video oluşturucunun özellikleri

Pürüzsüz, kusursuz kayıtlar için konuşma düzenleme

Bir kez kaydedin, her zaman profesyonel duyulsun. Konuşma Temizleme özelliği, YZ video düzenleyicisi içinde doldurma kelimelerini, rahatsız edici duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri otomatik olarak kaldırır, ardından her geçişi yumuşatarak uyum süreci videonuzun tek seferde kusursuz çekilmiş gibi görünmesini sağlar. Yeniden çekime gerek yok, video düzenleme becerisi gerekmiyor.

Ücretsiz Başlayın →
Speech Cleanup polishing a recorded onboarding video into a flawless take.

Metinden onboarding videoları oluşturun

Kamera ve ekibi boş verin. Bir metin veya prompt yapıştırın, sade bir stil seçin; gerisini bu yapay zeka destekli video platformu halletsin. Metinden videoya özelliğiyle HeyGen, yazılı adımlarınızdan ve politikalarınızdan tek tıkla yayımlanmaya hazır, profesyonel işe alıştırma içerikleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz başlayın →
Creating onboarding videos from text with an AI-powered video platform.

Çeşitli dillerde YZ seslendirmeleri

Her yeni çalışanı kendi dilinde karşılayın. Metninizden 175+ dil ve aksanda doğal anlatım oluşturun veya özel bir sesle ekibinizin tonunu birebir yakalayın. Yerleşik YZ ses oluşturucu, hiçbir ses kaydı yapmanıza gerek kalmadan metinden sese teknolojisiyle net ve tutarlı bir anlatım sağlar.

Ücretsiz başlayın →
AI voiceovers generating onboarding narration in diverse languages.

Altyazıları ve ekrandaki metni özelleştirin

Uyum süreci içeriklerini her yerde kolayca takip edilebilir hale getirin. Altyazılar, anlatımınıza göre otomatik olarak oluşturulur ve zamanlanır; böylece her izleyici videoyu sessizde veya gürültülü bir ofiste izleyebilir. Altyazı oluşturucu, cihazlar arasında sorunsuz görüntülenen, temiz ve özelleştirilebilir metinler sunar ve kapsamlı dil desteği sağlar.

Ücretsiz Başlayın →
Customizing captions and on-screen text on an onboarding video.

Slaytları ve şablonları videoya dönüştürün

Elinizde zaten bulunan materyalleri yeniden kullanın. Bir slayt destesi, el kitabı veya politika dokümanı yükleyin ve bunu otomatik olarak anlatımlı bir işe alım videosuna dönüştürün. PPT'den videoya ve işe alım video şablonlarıyla, sunumlarınız hiçbir tasarım çalışması gerektirmeden animasyonlu, tamamen özelleştirilebilir ve ilgi çekici anlatımlara dönüşür.

Ücretsiz Başlayın →
Turning slides and templates into a narrated onboarding video.

Onboarding videosu fikirleri ve kullanım alanları

Yeni işe alınanlar için çalışan işe alıştırma

Yeni işe alınanlar için çalışan işe alıştırma

Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.

Müşteri işe alımı ve ürün tanıtım turları

Müşteri işe alımı ve ürün tanıtım turları

Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.

Departmanlar arası uyum eğitimi

Departmanlar arası uyum eğitimi

Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.

Yazılım eğitimleri ve nasıl yapılır kılavuzları

Yazılım eğitimleri ve nasıl yapılır kılavuzları

Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.

Küresel ekipler için çok dilli işe alıştırma

Küresel ekipler için çok dilli işe alıştırma

Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.

Self servis yardım ve pazarlama içerikleri

Self servis yardım ve pazarlama içerikleri

Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.

Nasıl çalışır

Onboarding video oluşturucu nasıl çalışır

Create an onboarding video in four simple steps, from first draft to a polished, share-ready video your team can watch today.

Adım 1

Bir şablon seçin

Choose a style and layout built for onboarding, then set your aspect ratio and brand colors.

Step 2

Metninizi ekleyin

Karşılama mesajınızı, adımlarınızı veya politika metninizi yapıştırın; ardından ifadenizi ve akışı netlik için gözden geçirip iyileştirin.

Adım 3

Özelleştirin ve düzenleyin

Anlatım, altyazılar ve markanızı ekleyin, ardından Speech Cleanup'ın gereksiz kelimeleri ve duraklamaları kaldırmasına izin verin.

Adım 4

Dışa aktarın ve paylaşın

Tamamlanan işe alım videonuzu oluşturun ve yeni çalışanlarınız ve müşterilerinizle indirin veya paylaşın.

Picking an onboarding video template with a style and layout.
Adding a script to an onboarding video and refining the pacing.
Customizing narration and captions, then cleaning up an onboarding video.
Exporting a finished onboarding video to share with new hires.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is an AI onboarding video maker and how does it work?

Bu, hiçbir çekim veya montaj gerektirmeden, yazılı bir metinden onboarding videoları oluşturmayı sağlayan bir araçtır. Metninizi yapıştırır, bir stil seçersiniz ve HeyGen anlatımı ile zamanlamayı yönetir. YZ video oluşturucu, video oluşturma sürecini birkaç hızlı tıklamaya dönüştürür.

Etkili bir onboarding videosunu nasıl oluşturabilirim?

Kısa ve net tutun. İpucu: her sahnede tek bir fikre odaklanın. Temiz bir metin, doğal bir anlatım ve altyazılar, dikkati üzerinde tutan etkili bir onboarding videosu oluşturur. Metinden videoya iş akışı üzerine kurulu etkili bir onboarding, yeniden çekim yapmadan etkileşimi artırır.

Şablonlarla ilgi çekici işe alıştırma videoları oluşturabilir miyim?

Evet. Hazır onboarding video şablonlarından başlayın, metninizi ekleyin ve görünümü özelleştirin. Başlamak için ücretsiz onboarding video şablonları ile birkaç dakika içinde ilgi çekici onboarding videoları oluşturmanıza yardımcı olan animasyonlu sunum düzenleri mevcuttur.

Deneyiminiz olmasa bile onboarding videoları oluşturmak kolay mı?

Evet. Platform, video oluşturmayı zahmetsiz hale getirir; böylece elinizdeki metinleri kullanarak herkes onboarding videoları hazırlayabilir. Şablonlardan oluşan bir içerik merkezi ve yüz göstermeyen video seçeneği sunar; böylece ekip gerektirmeden, kolayca profesyonel görünümlü videolar oluşturabilirsiniz.

Neden bir YZ onboarding video oluşturucu kullanmalısınız ve bu hizmet ücretsiz mi?

Kredi kartı gerektirmeyen bir ücretsiz plan vardır; böylece temel araçları ve şablonları keşfedebilirsiniz. Ücretli planlar, sınırsız video, daha fazla ses seçeneği ve YZ dublaj özellikleriyle, her yeni işe alımınız için sorunsuz bir başlangıç deneyimi sunarak aylık yaklaşık 29 $’dan başlar.

Platform, LMS takibini ve veri gizliliğini destekliyor mu?

Evet. Etkileşimli modüller, videonun içine yerleştirilmiş sınavlar ve etkileşimler ekler ve eğitim videosu olarak LMS’iniz için SCORM formatına aktarılır. Güvenli giriş, denetim kayıtları ve sıkı veri gizliliği, her bir işe alım videosunun markanızı tam olarak yansıtmasını sağlar.

Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar

Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.

Yapay Zekâ Video OluşturucuVideo ÇeviriciMetinden Videoya Yapay ZekâSesten Videoya Yapay ZekâYapay Zekâ Dudak SenkronuYüz Değiştirme Yapay ZekâsıYapay Zekâ Ses OluşturucuYapay Zekâ UGC ReklamlarıVideonun URL’siMetinden VideoyaYapay Zekâ Reels OluşturucuYapay Zekâ Avatar OluşturucuGörüntüden Videoya Yapay ZekâSes KlonlamaYouTube Video ÇevirmeniVideo AvatarYapay Zekâ YouTube Video OluşturucuYapay Zekâ TikTok Video OluşturucuYapay Zekâ Altyazı OluşturucuVideoya Metin EkleYapay Zekâ Altyazı OluşturucuVideo Senaryo OluşturucuMetinden Konuşmaya AvatarıVideoya Fotoğraf EkleYapay Zekâlı Video Sıkıştırıcı

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Metinlerinizi ve şirket politikalarınızı yapay zeka ile ilgi çekici işe alım videolarına dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background