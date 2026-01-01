Build a polished onboarding video from a simple script in minutes. No cameras, no editing software. Paste your text, pick a style, and welcome new hires or customers with clear, on-brand video.
Onboarding video oluşturucunun özellikleri
Pürüzsüz, kusursuz kayıtlar için konuşma düzenleme
Bir kez kaydedin, her zaman profesyonel duyulsun. Konuşma Temizleme özelliği, YZ video düzenleyicisi içinde doldurma kelimelerini, rahatsız edici duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri otomatik olarak kaldırır, ardından her geçişi yumuşatarak uyum süreci videonuzun tek seferde kusursuz çekilmiş gibi görünmesini sağlar. Yeniden çekime gerek yok, video düzenleme becerisi gerekmiyor.
Metinden onboarding videoları oluşturun
Kamera ve ekibi boş verin. Bir metin veya prompt yapıştırın, sade bir stil seçin; gerisini bu yapay zeka destekli video platformu halletsin. Metinden videoya özelliğiyle HeyGen, yazılı adımlarınızdan ve politikalarınızdan tek tıkla yayımlanmaya hazır, profesyonel işe alıştırma içerikleri oluşturmanıza yardımcı olur.
Çeşitli dillerde YZ seslendirmeleri
Her yeni çalışanı kendi dilinde karşılayın. Metninizden 175+ dil ve aksanda doğal anlatım oluşturun veya özel bir sesle ekibinizin tonunu birebir yakalayın. Yerleşik YZ ses oluşturucu, hiçbir ses kaydı yapmanıza gerek kalmadan metinden sese teknolojisiyle net ve tutarlı bir anlatım sağlar.
Altyazıları ve ekrandaki metni özelleştirin
Uyum süreci içeriklerini her yerde kolayca takip edilebilir hale getirin. Altyazılar, anlatımınıza göre otomatik olarak oluşturulur ve zamanlanır; böylece her izleyici videoyu sessizde veya gürültülü bir ofiste izleyebilir. Altyazı oluşturucu, cihazlar arasında sorunsuz görüntülenen, temiz ve özelleştirilebilir metinler sunar ve kapsamlı dil desteği sağlar.
Slaytları ve şablonları videoya dönüştürün
Elinizde zaten bulunan materyalleri yeniden kullanın. Bir slayt destesi, el kitabı veya politika dokümanı yükleyin ve bunu otomatik olarak anlatımlı bir işe alım videosuna dönüştürün. PPT'den videoya ve işe alım video şablonlarıyla, sunumlarınız hiçbir tasarım çalışması gerektirmeden animasyonlu, tamamen özelleştirilebilir ve ilgi çekici anlatımlara dönüşür.
Onboarding videosu fikirleri ve kullanım alanları
Filming orientation takes days and dates fast. Write your welcome flow, pick a layout, and produce a consistent training video that helps introduce company culture, so new hires feel ready from day one.
Live setup calls don't scale and notes get ignored. Turn your setup guide into a product demo video that shows customers how to get started, lifting satisfaction and retention while cutting support tickets.
Updating compliance decks every year is slow and costly. Drop in your policy notes and build a structured course your team completes across departments, with a course builder that keeps every module current and consistent.
Screen recordings look messy and go stale fast. Describe each step, choose a format, and a tutorial video maker lets you easily create how-to content that helps new users learn features without a live demo.
Reshooting onboarding for every region costs months. Create once and use a video translator to localize into 175+ languages with synced delivery, giving distributed teams a seamless welcome in their own language.
Long help articles and manuals go unread. Convert a handbook with PDF to video and give customers and marketing teams a short, narrated asset they can watch on demand, reducing repeat questions and support load.
Onboarding video oluşturucu nasıl çalışır
Create an onboarding video in four simple steps, from first draft to a polished, share-ready video your team can watch today.
Choose a style and layout built for onboarding, then set your aspect ratio and brand colors.
Karşılama mesajınızı, adımlarınızı veya politika metninizi yapıştırın; ardından ifadenizi ve akışı netlik için gözden geçirip iyileştirin.
Anlatım, altyazılar ve markanızı ekleyin, ardından Speech Cleanup'ın gereksiz kelimeleri ve duraklamaları kaldırmasına izin verin.
Tamamlanan işe alım videonuzu oluşturun ve yeni çalışanlarınız ve müşterilerinizle indirin veya paylaşın.
Bu, hiçbir çekim veya montaj gerektirmeden, yazılı bir metinden onboarding videoları oluşturmayı sağlayan bir araçtır. Metninizi yapıştırır, bir stil seçersiniz ve HeyGen anlatımı ile zamanlamayı yönetir. YZ video oluşturucu, video oluşturma sürecini birkaç hızlı tıklamaya dönüştürür.
Kısa ve net tutun. İpucu: her sahnede tek bir fikre odaklanın. Temiz bir metin, doğal bir anlatım ve altyazılar, dikkati üzerinde tutan etkili bir onboarding videosu oluşturur. Metinden videoya iş akışı üzerine kurulu etkili bir onboarding, yeniden çekim yapmadan etkileşimi artırır.
Evet. Hazır onboarding video şablonlarından başlayın, metninizi ekleyin ve görünümü özelleştirin. Başlamak için ücretsiz onboarding video şablonları ile birkaç dakika içinde ilgi çekici onboarding videoları oluşturmanıza yardımcı olan animasyonlu sunum düzenleri mevcuttur.
Evet. Platform, video oluşturmayı zahmetsiz hale getirir; böylece elinizdeki metinleri kullanarak herkes onboarding videoları hazırlayabilir. Şablonlardan oluşan bir içerik merkezi ve yüz göstermeyen video seçeneği sunar; böylece ekip gerektirmeden, kolayca profesyonel görünümlü videolar oluşturabilirsiniz.
Kredi kartı gerektirmeyen bir ücretsiz plan vardır; böylece temel araçları ve şablonları keşfedebilirsiniz. Ücretli planlar, sınırsız video, daha fazla ses seçeneği ve YZ dublaj özellikleriyle, her yeni işe alımınız için sorunsuz bir başlangıç deneyimi sunarak aylık yaklaşık 29 $’dan başlar.
Evet. Etkileşimli modüller, videonun içine yerleştirilmiş sınavlar ve etkileşimler ekler ve eğitim videosu olarak LMS’iniz için SCORM formatına aktarılır. Güvenli giriş, denetim kayıtları ve sıkı veri gizliliği, her bir işe alım videosunun markanızı tam olarak yansıtmasını sağlar.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Metinlerinizi ve şirket politikalarınızı yapay zeka ile ilgi çekici işe alım videolarına dönüştürün.