Duygusal Anmalar İçin Anı Videosu Oluşturucu

Sevdiğiniz fotoğrafları birkaç dakika içinde duygu yüklü bir anma videosuna dönüştürün. Video düzenleme becerilerine veya kameraya gerek yok. Bir portreyi nazikçe canlandırın, anlatım ve müzik ekleyin ve tüm ailenizin değer vereceği bir anma videosu oluşturun.

147.858.572Oluşturulan videolar
122.996.006Oluşturulan avatarlar
20.457.309Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Stylized white car icon on a blue background.Öne çıkan özellikler

Features of the Memorial Video Maker

Değerli bir fotoğraf için yumuşak hareket

Tek bir portre yükleyin ve görüntüden videoya aracı, durağan bir fotoğrafın yaşayan bir ana dönüşmesi için hafif bir gülümseme veya küçük bir baş hareketi eklesin. Sonuç asla tuhaf hissettirmeden, onların hikâyesini hayata geçirmenin zarif bir yoludur.

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A single framed portrait gaining a soft, gentle motion in a warm memorial video editor.

Fotoğrafları ve video klipleri birleştirin

Topladığınız resimleri ve görüntüleri sürükleyip bırakın; HeyGen, fotoğrafları ve video klipleri geçişleri ve zamanlaması sizin için ayarlanmış akıcı bir slayt gösterisi videosu hâline getirsin. Sahne sırasını değiştirin veya basit bir metin tabanlı editörden görselleri kolayca değiştirin.

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Cherished photos and short clips arranged into a flowing memorial slideshow timeline.

Sizin sözlerinizden anlatılan bir anma videosu

Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.

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A written tribute being turned into a warm, gentle spoken narration for a memorial video.

Ekrandaki altyazılar, isimler ve tarihler

Her slaytı, herkesin rahatça okuyabileceği net ekran metni olarak isimler, yaşam tarihleri, alıntılar veya en sevilen bir sözle özelleştirin. Metni bir kez yazın ve dilediğiniz slayta yerleştirin. En çok anlam taşıyan sözlerle anma videonuzu kişisel hale getirin.

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A memorial slide showing a name, life dates, and a favorite saying as clean on-screen text.

A Memorial Video in 175+ Languages

Families are rarely in one place anymore. Generate the finished video in more than 175 languages with lip-synced narration, so relatives overseas can hear the same loving words in a language they grew up speaking.

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A memorial tribute offered in many languages so family overseas can hear the same words.
Green gift box icon.Kullanım alanları

Use cases for the memorial video maker

Aile fotoğraflarından oluşturulmuş, tempolu bir anma töreni slayt gösterisi; MP4 olarak dışa aktarmaya hazır.

Cenaze ve anma töreni videoları

Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.

A warm celebration-of-life highlight video set to an uplifting song with joyful photos.

Celebration of Life Highlight Videos

A somber montage does not fit everyone. Set warm photos to an upbeat song their friends will recognize, mix in short clips of laughter, and create an emotional tribute that sends the room out smiling instead of only grieving.

Yazılı bir ağıtı sakin, doğal bir sesle okuyan, yumuşak anlatımlı bir hayat hikâyesi anma videosu.

Anlatımlı hayat hikâyesi anma videosu

When no one can face reading the eulogy aloud, the AI voice generator narrates your written words in a calm voice, so you can pay tribute to them without anyone breaking down.

İlk günlerden sakin geçen ileriki öğleden sonralara uzanan fotoğrafları bir araya getiren, duygusal bir evcil hayvan anı videosu.

Evcil hayvan anı ve anma videoları

Bir evcil hayvanı kaybetmek de aynı özeni hak eder. Yavruyken çekilmiş fotoğraflardan son sakin öğleden sonralara kadar tüm kareleri ekleyin, yumuşak bir müzikle birleştirin ve ailenizin bir parçası olan dostunuzu anın.

Yurt dışındaki aile üyeleri için, dudak hareketleriyle birebir uyumlu olacak şekilde başka bir dilde yeniden oluşturulmuş anma videosu.

Yurtdışındaki aile için anı videoları

Seyahat edemeyen akrabalarınızın da bu anın parçası olmayı hak ediyor. YZ video çevirmeni, tüm video anma kaydını onların dilinde ve dudak hareketleriyle uyumlu şekilde yeniden oluşturur; böylece mesafe, hiç kimsenin veda etmesini engellemez.

Her yıl yeniden açılan ve yeni aile fotoğraflarıyla güncellenen bir yıl dönümü anı hatırası.

Yıl dönümü anı hatıraları

On each anniversary, reopen the project and easily add photos a relative sent, then regenerate in minutes. It becomes a legacy video that keeps their memory alive with a memorial slideshow the family can cherish forever, instead of a file frozen on an old flash drive.

Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.Nasıl çalışır

Anı videosu oluşturucu nasıl çalışır

Our memorial slideshow maker will help you create a memorial video in 3 to 4 short steps, from a folder of photos to a share-ready tribute. The tribute video maker allows you to create a memorial slideshow and share your video in minutes, with no timeline to wrestle.

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1. adım: Fotoğraflarınızı ekleyin

Fotoğraflar, portreler ve kısa klipler yükleyin. Neredeyse tüm formatlar desteklenir ve daha sonra yenilerini ekleyebilirsiniz.

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Adım 2: Bir stil seçin

Pick from a variety of templates and explore more video styles, then customize the background and font. Every video template is editable, so you can choose a beautiful memorial slideshow template for memorial and funeral services alike.

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3. adım: Müzik ve metin ekleyin

Müzikli bir video oluşturmak için bir şarkı seçin veya yükleyin, ardından isimler, tarihler, altyazılar ve doğal bir sesle isteğe bağlı anlatım ekleyin.

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4. adım: Dışa aktarın ve paylaşın

HD veya 4K olarak işleyin, ardından anma videonuzu MP4 formatında indirip cenaze evine bir kopyasını verin ya da özel bir bağlantı gönderin.

Anı videosu oluşturucu hakkında sık sorulan sorular (SSS)

Anma videosu oluşturucu nedir ve nasıl çalışır?

A memorial video maker is a tool that helps you create a memorial slideshow from photos, video clips, music, and text. You upload your images, choose a template, and it builds a memorial tribute in minutes. Many families use it to create a tribute video for a service or a lasting keepsake.

How many photos should a memorial slideshow have, and how long should it be?

Most families use 60 to 100 photos in a memorial photo slideshow, each shown for three to five seconds, which fills a five to ten minute video. For a looping reception video, ten to fifteen minutes works. Match the length to your songs so the music and photos end together.

Sevdiğim kişinin YZ ile canlandırılmış fotoğrafı saygılı görünecek mi?

Evet, hareketler hafif kaldığında. HeyGen'in Avatar IV modeli, abartılı hareketler yerine yumuşak bir gülümseme veya hafif bir baş çevirme ekler; böylece durağan bir portre, tuhaf hissettiren bir şey yerine duygusal bir anı gibi görünür. Ne kadar hareket edeceğini siz kontrol edersiniz.

How do I turn old printed photos into a memorial slideshow?

Her baskıyı 300 DPI çözünürlükte tarayın veya iyi ışıkta düz bir şekilde fotoğraflayın, ardından dosyaları yükleyin. HeyGen JPG, PNG ve HEIC formatlarını kabul eder, her görüntüyü keskinleştirir ve cenaze slayt gösterinize yerleştirir. Bu, bir kutu dolusu baskıdan anma videosu oluşturmanın basit bir yoludur.

Anma videosunda hangi müzikleri kullanabilirim?

For a private service you can use almost any meaningful song. For anything posted publicly online, choose royalty-free or licensed tracks so it is not muted or removed. One or two songs suits most funeral slideshows.

Neden diğer anma videosu oluşturucuları yerine HeyGen'i kullanmalısınız?

Most tribute video makers stop at a photo slideshow. HeyGen also animates a portrait, narrates your written words, and rebuilds the whole video in 175+ languages. That mix lets you create a beautiful tribute video in minutes for both the service and family far away.

Anma videosunu oluşturduktan sonra düzenleyebilir miyim?

Yes. HeyGen doubles as an online video editor. Open the project in the AI video editor to swap a photo, fix a caption, or change the song, then regenerate in minutes. There is no separate editing software to learn and nothing to rebuild from scratch.

Cenaze töreninde anı videosunu nasıl oynatır ve paylaşırım?

Videoyu HD veya 4K çözünürlükte MP4 olarak dışa aktarın; bu, çoğu şapelin tercih ettiği formattır. Cenaze videosunu, deneme yapabilmeleri için en az 48 saat önceden cenaze sorumlusuna gönderin. Özel bir bağlantı, cenaze anma videosunun törene katılamayan herkese de ulaşmasını sağlar.

Hiç düzenleme deneyimim olmadan anma videosu oluşturabilir miyim?

Evet, bu süreç, hiçbir kurgu geçmişi olmayan ilk kez kullanacak kişiler için tasarlandı. Daha önce stüdyoda hiç çalışmamış içerik üreticileri de aynı kolaylığı görüyor: eğitimci Anton Voroniuk her hafta 15,5 saat tasarruf ettiğini ve prodüksiyon maliyetlerinin 40 kata kadar daha ucuzladığını bildirdi. Eğer onlar hızlıca video oluşturabiliyorsa, yas tutan bir aile de oluşturabilir.

Ücretsiz bir anma videosu oluşturucu var mı ve bunun maliyeti nedir?

Evet. Bu ücretsiz anma videosu oluşturucu, peşin ödeme yapmadan tam bir anma videosu hazırlamaya başlamanıza ve onu oluşturmanıza olanak tanır. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar ve daha uzun videolar, HD ve 4K dışa aktarma ile daha fazla dil seçeneğinin kilidini açar. Ücretsiz bir anma videosu oluşturucu olarak başlangıç planı, çoğu zaman tek bir tören videosu için yeterlidir.

Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar

Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.

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