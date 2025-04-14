Evet, bu süreç, hiçbir kurgu geçmişi olmayan ilk kez kullanacak kişiler için tasarlandı. Daha önce stüdyoda hiç çalışmamış içerik üreticileri de aynı kolaylığı görüyor: eğitimci Anton Voroniuk her hafta 15,5 saat tasarruf ettiğini ve prodüksiyon maliyetlerinin 40 kata kadar daha ucuzladığını bildirdi. Eğer onlar hızlıca video oluşturabiliyorsa, yas tutan bir aile de oluşturabilir.