Bir kez kaydedin, gerisini YZ Konuşma Temizleme özelliği halletsin: gereksiz kelimeleri, uzun duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri otomatik olarak kaldırsın. Herhangi bir düzenleme becerisine ihtiyaç duymadan, en iyi anlarınızı görünmez geçişlerle birleştirir; böylece her ürün tanıtım videonuz kusursuz kaydedilmiş gibi görünür ve saatlerce video düzenleme süresinden tasarruf edersiniz.