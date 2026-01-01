Ürün açıklamalarınızı HeyGen ile dakikalar içinde profesyonel e-ticaret videolarına dönüştürün. Kamera yok, prodüksiyon ekibi yok, kurgu yazılımı yok. Metninizi yapıştırın, bir stil seçin ve yayına hazır ürün videoları, UGC reklamları ve demolar oluşturun.
E-ticaret video oluşturucunun özellikleri
Dakikalar içinde ürün videosu oluşturun
Ürün detaylarınızı ekleyin ve dakikalar içinde yüksek kaliteli e-ticaret ürün videoları oluşturun. Ürünü kısaca açıklayın, bir stil seçin ve metinden videoya motoru sahneleri, anlatımı ve hareketi otomatik olarak oluştursun. Bu e-ticaret video oluşturucu, öğrenme eğrisi olmadan profesyonel görünümlü video içerikler hazırlamanıza yardımcı olur.
Kusursuz kayıtlar için YZ Ses Temizleme
Bir kez kaydedin, gerisini YZ Konuşma Temizleme özelliği halletsin: gereksiz kelimeleri, uzun duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri otomatik olarak kaldırsın. Herhangi bir düzenleme becerisine ihtiyaç duymadan, en iyi anlarınızı görünmez geçişlerle birleştirir; böylece her ürün tanıtım videonuz kusursuz kaydedilmiş gibi görünür ve saatlerce video düzenleme süresinden tasarruf edersiniz.
Seslendirmeli içerik üreticisi tarzı UGC reklamları
Gerçek müşteri gönderileri gibi görünen, akışı durduran reklamlar oluşturun. Dikkat çekici bir giriş yazın, doğal seslendirmeler ekleyin ve referans tarzı klipleri hızla üretin. Dahili YZ reklam oluşturucu ve YZ araçları, içeriğinizi Instagram akışlarına ve ürün sayfalarınıza tıklama getiren Reels videolarına doğal bir şekilde uyumlu tutar.
Küresel markalar için çok dilli videolar
Tek bir videoyu yeniden oluşturmak zorunda kalmadan her pazardaki alışverişçilere ulaşın. 175+ dilde doğal anlatım oluşturun, ardından video çeviriciyle doğru dudak senkronizasyonu kullanarak tamamlanmış klipleri yerelleştirin. Tek bir ürün videosu, tek bir platformdan her bölge için mağazaya hazır bir varlığa dönüşür.
Tarayıcınızda hepsi bir arada düzenleyici
Bütçenizi zorlamadan daha fazla kreatifi test edin. Videolarınızı özelleştirin, her boyuta göre yeniden boyutlandırın veya açılışı değiştirin; ardından tek bir projeden varyasyonlar oluşturup indirin. Tümü bir arada yapay zeka video editörü tarayıcınızda çalışır, bu yüzden e-ticaret videolarını düzenlemek için video düzenleme deneyimine ihtiyacınız yoktur.
E-ticaret video fikirleri ve kullanım alanları
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
E-ticaret video oluşturucu nasıl çalışır
Ürün fikrinden cilalı, yayına hazır bir klibe uzanan dört basit adımda bir e-ticaret videosu oluşturun.
Mağazanız için bir şablon, en-boy oranı ve görünüm seçin, ardından istediğiniz ürün videosu türünü belirleyin.
Ürün bilgilerinizi veya açıklamanızı yapıştırın. Sistem metni sahnelere ayırır ve doğal bir tempo ayarlar.
Altyazılar, arka planlar, müzik, marka öğeleri veya ses ekleyin, ardından mesaj tam yerine otursun diye zamanlamayı ayarlayın.
Render a clean video, then export it in the right format for your store and social channels.
E-ticaret video oluşturucu, ürün detaylarını çekim yapmadan videoya dönüştüren bir yapay zeka platformudur. Bir stil seçin, metninizi yapıştırın ve birkaç dakika içinde ürün videoları oluşturabilirsiniz. Metinden videoya iş akışı, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar.
Evet. Alışveriş yapanların beklediği samimi tona uygun, doğal anlatıma sahip içerik üretici tarzı klipler oluşturmak için YZ kullanın. Pazarlamacılar, etkileşimli videolar oluşturmak, Instagram varyasyonlarını test etmek ve tıklama getiren, etkileşimi artıran klipleri ölçeklendirmek için bu YZ sosyal medya reklam araçlarına güveniyor.
Absolutely. No camera or editing skills are needed. Create a faceless video for your store using presenters and text, right in your browser or the mobile app. Publish online video to any social media platform, with no shoot required.
Bir ürün görseli yükleyin, bir metin veya hareket prompt'u seçin; görselden videoya aracı, sinematik kaydırmalar ve yakınlaştırmalarla animasyon eklesin. Durağan katalog çekimleri, Amazon'da sergileyebileceğiniz, lifestyle reklamlarında ve ürün listelemelerinde kolayca kullanabileceğiniz şık videolara dönüşsün.
Evet. Videolarınızı özelleştirin, dilediğiniz boyuta yeniden boyutlandırın ve her kanal için yüksek kaliteli dosyalar indirin. Bunu YZ ses klonlama ile birleştirerek tutarlı bir marka sesi koruyun, her versiyonu son dokunuşlarla güncelleyin ve test ile video düzenleme süreçlerinde zamandan tasarruf edin.
Evet. E-ticaret için hazırlanmış profesyonel şablonları seçin ve bunları bu sezgisel çevrimiçi video düzenleyicide veya Instagram video oluşturucuda düzenleyin. Tek tıkla altyazı ya da metin bindirmesi ekleyin, grafikler yerleştirin ve profesyonel görünümlü etkileyici videolar oluşturun.
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