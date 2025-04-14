Herhangi bir fotoğrafı, metni veya kısa klibi konuşturun. Kamera, kurgu yazılımı veya yeniden çekim olmadan; sosyal medya, eğitim, reklam ve çok dilli içerikler için dakikalar içinde profesyonel bir YZ avatar videosu oluşturun.
YZ Konuşan Avatar Oluşturucunun özellikleri
Herhangi bir fotoğrafı konuşan bir avatara dönüştürün
Tek bir net referans fotoğrafı yükleyin; motor, yüzü doğal mimikler ve baş hareketleriyle senaryonuzu sunacak şekilde canlandırır. Aynı görüntüden videoya iş akışı; selfieleri, marka maskotlarını, tarihi portreleri ve YZ ile oluşturulmuş karakterleri işler, böylece her sabit görsel, ekranda inandırıcı bir sunucuya dönüşür.
Bir metin yazın, 300+ YZ sesini dinleyin
Metninizi yapıştırın ve farklı aksanlar, yaşlar ve anlatım tarzlarında 300+ YZ sesini keşfedin. Metinden konuşmaya motoru, konuşan avatar senaryonuzu doğal bir ritim ve vurgu ile okur; böylece anlatım, seslendirme sanatçıları tutmadan veya stüdyo seansları ayarlamadan, üretilmiş değil de kaydedilmiş gibi duyulur.
Her dilde kare hassasiyetinde dudak senkronizasyonu
Model, her bir fonemi ağız şekilleri, çene hareketi ve mikro ifadelerle kare kare hizalar. Aynı YZ lip-sync motoru üzerine kurulu olduğundan, tam videolara dublaj yapan bu teknoloji, yakın planlarda konuşmayı inandırıcı kılar ve 175+ dil ve lehçede yüksek doğruluğu korur.
Kısa bir örnekten sesinizi klonlayın
15 saniyelik bir ses kaydı alın ve platform, tonunuza, konuşma hızınıza ve aksanınıza uyan bir ses oluşturur. Konuşan avatarınız daha sonra herhangi bir metni o sesle okur; böylece tek bir yeni cümle bile kaydetmenize gerek kalmadan, onlarca video boyunca tutarlı bir anlatım sağlanır.
Avatar V ile dijital ikizinizi oluşturun
Avatar V tek bir 15 saniyelik klipten kalıcı bir dijital ikiz avatar oluşturur ve geniş, orta ve yakın plan çekimlerde hiçbir kayma olmadan sizin görünümünüzü korur. Kıyafeti, ortamı veya kamera açısını, bir daha kameranın karşısına geçmenize gerek kalmadan, sade bir İngilizce prompt ile değiştirebilirsiniz.
Her gün kamera karşısına geçmek içerik üreticilerini yoruyor. TikTok, Reels ve Shorts için bir metinden konuşan avatar klipleri oluşturun, ekranda tutarlı bir kimlik kullanın ve kendinizi tek bir kez bile kaydetmeden her gün taze görsel içerik yayınlayın.
Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.
Her ürün güncellemesinden sonra dersleri yeniden çekmek bütçenizi boşa harcar. Her onboarding ve L&D eğitimi için tutarlı bir avatar eğitmen kullanın, içerik değiştiğinde metni düzenleyin ve stüdyoyu yeniden ayırtmak yerine modülü dakikalar içinde yeniden oluşturun.
Birçok kanal sahibi yüzünün internette görünmesini istemez. Konuşan bir avatar, videolarınızda profesyonel bir sunucu görevi görerek yüzü görünmeyen kanalların, kimsenin kimliğini açığa çıkarmadan insan sunucunun sağladığı izlenme ve elde tutma avantajlarından yararlanmasını sağlar.
Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.
Localizing video normally means new actors per market. Translate your talking avatar video into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice, shipping localized videos at scale on the same day.
YZ konuşan avatar nasıl çalışır
İlk konuşan avatar videonuzu, yüz seçmekten paylaşmaya hazır MP4’ü dakikalar içinde indirmeye kadar dört adımda oluşturun.
1.000'den fazla stok avatar arasından seçim yapın, bir referans fotoğrafı yükleyin veya kısa bir klipten dijital ikizinizi oluşturun.
Metninizi yazın veya yapıştırın ya da bir ses dosyası yükleyin. Bir YZ ses seçin veya klonladığınız sesi kullanın.
Ton, jestler, arka plan ve altyazıları seçin. Sahneyi işleme almadan önce önizleyin.
Render in HD or 4K, save the MP4 to your workspace, or publish straight to your social channels.
Konuşan avatar, bir fotoğraftan, stok kütüphanesinden veya kendi kaydınızdan oluşturulan; senkronize dudak hareketleri ve mimiklerle bir metni seslendiren dijital bir yüzdür. Yapay zeka, seste yer alan her sesi karşılık gelen ağız şekilleri ve yüz hareketleriyle eşleştirir, ardından ortaya çıkan son videoyu oluşturur.
Net, önden çekilmiş bir portre yükleyin, metninizi yazın ve bir ses seçin. YZ, yüzü sesle eşleştirerek canlandırır ve indirilebilir bir video oluşturur. Selfie’ler, illüstrasyonlar ve yapay zeka ile oluşturulmuş portreler kaynak görsel olarak kullanılabilir, bu nedenle stüdyo fotoğrafına gerek yoktur.
Evet. HeyGen'in ücretsiz konuşan avatar oluşturucusu, stok avatarlar ve YZ sesleriyle hiçbir ücret ödemeden, kredi kartı gerektirmeden video oluşturmanıza olanak tanır. Ücretli planlar, ihtiyaç duyduğunuzda daha uzun videolar, özel avatarlar ve daha yüksek çözünürlüklü çıktı sunar.
Gerçekçilik modele bağlıdır. HeyGen'in Avatar V modeli, sahneler boyunca fonem düzeyinde dudak senkronizasyonuyla tutarlı tek bir kimliği korur ve G2'de en gerçekçi YZ avatarları arasında 1 numara seçilmiştir; bu sayede çıktı, özellikle uzun videolarda bile animasyon yerine çekilmiş video görüntüsü gibi algılanır.
Temel bir YZ avatar oluşturucu her klipte yalnızca tek bir yüzü canlandırmakla sınırlıyken, HeyGen uçtan uca bir YZ video oluşturucu olarak çalışır; sahneler, altyazılar, 175+ dile çeviri, 4K dışa aktarma ve bir API ekleyerek prodüksiyon ölçeği büyüdüğünde hiçbir şeyin aksamasını önler.
Ücretsiz başlayabilirsiniz. Creator planları, düzenli prodüksiyon için ayda 24 ila 29 $ arasında değişir ve API, geliştiriciler için Avatar V çıktısını saniye başına 0,05 $ olarak fiyatlandırır. Özel kurumsal planlar, farklı pazarlarda yüksek hacimde avatar videosu yayımlayan ekipleri kapsar.
Çoğu içerik için evet. Eğitmen Anton Voroniuk, kanallarını bir HeyGen avatarıyla yöneterek haftada 15,5 saat tasarruf ediyor, prodüksiyon maliyetlerini 40 kat azaltıyor ve tek bir dersi bile kendisi çekmeden 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşıyor.
Evet. Fotoğraf tabanlı Avatar IV, insan olmayan yüzleri de destekler; böylece illüstrasyon karakterler, marka maskotları ve hayvanlar, doğru dudak senkronizasyonuyla ve kendi kişilikleriyle metinleri sunabilir. İçerik üreticileri bunu konuşan evcil hayvan videoları, maskot tanıtımları ve animasyonlu açıklayıcı videolar için kullanır.
175+ dil ve lehçe. Orijinal videoyu tek bir dilde oluşturun, ardından YZ Video Çevirmeni ile dudak senkronizasyonu ve klonlanmış sesiniz eşleşmiş yerelleştirilmiş sürümler üretin; böylece tek bir senaryo satış yaptığınız tüm pazarları kapsasın.
Evet. LiveAvatar, avatarınızı gerçek zamanlı olarak çalıştırır; sesli asistanlar, web seminerleri ve destek widget'ları içinde canlı sohbetler gerçekleştirir. Önceden oluşturulmuş konuşan avatar videoları ise yayın açılışlarında, VTuber tarzı bölümlerde ve planlanmış prömiyerlerde de kullanılabilir.
Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar
Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.
Herhangi bir fotoğrafı veya metni, dudak senkronizasyonlu YZ konuşan avatar videosuna dönüştürün.