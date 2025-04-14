15 saniyelik bir ses kaydı alın ve platform, tonunuza, konuşma hızınıza ve aksanınıza uyan bir ses oluşturur. Konuşan avatarınız daha sonra herhangi bir metni o sesle okur; böylece tek bir yeni cümle bile kaydetmenize gerek kalmadan, onlarca video boyunca tutarlı bir anlatım sağlanır.