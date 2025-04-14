YZ konuşan avatar: Herhangi bir fotoğrafı metninizi konuşur hale getirin

Herhangi bir fotoğrafı, metni veya kısa klibi konuşturun. Kamera, kurgu yazılımı veya yeniden çekim olmadan; sosyal medya, eğitim, reklam ve çok dilli içerikler için dakikalar içinde profesyonel bir YZ avatar videosu oluşturun.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147.858.572Oluşturulan videolar
122.996.006Oluşturulan avatarlar
20.457.309Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Mavi arka plan üzerinde stilize beyaz araba simgesi.Öne çıkan özellikler

YZ Konuşan Avatar Oluşturucunun özellikleri

Herhangi bir fotoğrafı konuşan bir avatara dönüştürün

Tek bir net referans fotoğrafı yükleyin; motor, yüzü doğal mimikler ve baş hareketleriyle senaryonuzu sunacak şekilde canlandırır. Aynı görüntüden videoya iş akışı; selfieleri, marka maskotlarını, tarihi portreleri ve YZ ile oluşturulmuş karakterleri işler, böylece her sabit görsel, ekranda inandırıcı bir sunucuya dönüşür.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Bir metin yazın, 300+ YZ sesini dinleyin

Metninizi yapıştırın ve farklı aksanlar, yaşlar ve anlatım tarzlarında 300+ YZ sesini keşfedin. Metinden konuşmaya motoru, konuşan avatar senaryonuzu doğal bir ritim ve vurgu ile okur; böylece anlatım, seslendirme sanatçıları tutmadan veya stüdyo seansları ayarlamadan, üretilmiş değil de kaydedilmiş gibi duyulur.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Her dilde kare hassasiyetinde dudak senkronizasyonu

Model, her bir fonemi ağız şekilleri, çene hareketi ve mikro ifadelerle kare kare hizalar. Aynı YZ lip-sync motoru üzerine kurulu olduğundan, tam videolara dublaj yapan bu teknoloji, yakın planlarda konuşmayı inandırıcı kılar ve 175+ dil ve lehçede yüksek doğruluğu korur.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Kısa bir örnekten sesinizi klonlayın

15 saniyelik bir ses kaydı alın ve platform, tonunuza, konuşma hızınıza ve aksanınıza uyan bir ses oluşturur. Konuşan avatarınız daha sonra herhangi bir metni o sesle okur; böylece tek bir yeni cümle bile kaydetmenize gerek kalmadan, onlarca video boyunca tutarlı bir anlatım sağlanır.

Ücretsiz başlayın →
A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Avatar V ile dijital ikizinizi oluşturun

Avatar V tek bir 15 saniyelik klipten kalıcı bir dijital ikiz avatar oluşturur ve geniş, orta ve yakın plan çekimlerde hiçbir kayma olmadan sizin görünümünüzü korur. Kıyafeti, ortamı veya kamera açısını, bir daha kameranın karşısına geçmenize gerek kalmadan, sade bir İngilizce prompt ile değiştirebilirsiniz.

Ücretsiz başlayın →
A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Yeşil hediye kutusu simgesi.Kullanım alanları

YZ konuşan avatar oluşturucu için kullanım alanları

TikTok, Reels ve Shorts için dikey sosyal akışta, tutarlı bir sunucuya sahip konuşan avatar klibi.

Çekim yapmadan sosyal medya içeriği

Her gün kamera karşısına geçmek içerik üreticilerini yoruyor. TikTok, Reels ve Shorts için bir metinden konuşan avatar klipleri oluşturun, ekranda tutarlı bir kimlik kullanın ve kendinizi tek bir kez bile kaydetmeden her gün taze görsel içerik yayınlayın.

Genel, markasız bir ürünü elinde tutan yapay zeka sunuculu bir konuşan kafa ile hazırlanmış birden fazla UGC tarzı reklam varyasyonu.

UGC-Style Ads and Product Promos

Booking creators for every ad brief slows testing to weeks. Spin up an AI talking head presenter, swap scripts and hooks per variation, and A/B test dozens of ad angles in one afternoon.

Bir kurs slaytının yanında avatar eğitmenin ve ilerleme çubuğunun yer aldığı bir e-öğrenme modülü.

Eğitim ve e-öğrenme modülleri

Her ürün güncellemesinden sonra dersleri yeniden çekmek bütçenizi boşa harcar. Her onboarding ve L&D eğitimi için tutarlı bir avatar eğitmen kullanın, içerik değiştiğinde metni düzenleyin ve stüdyoyu yeniden ayırtmak yerine modülü dakikalar içinde yeniden oluşturun.

A faceless YouTube setup with an AI talking avatar presenter fronting a video thumbnail and play bar.

Konuşan avatarla yüzsüz YouTube içerikleri

Birçok kanal sahibi yüzünün internette görünmesini istemez. Konuşan bir avatar, videolarınızda profesyonel bir sunucu görevi görerek yüzü görünmeyen kanalların, kimsenin kimliğini açığa çıkarmadan insan sunucunun sağladığı izlenme ve elde tutma avantajlarından yararlanmasını sağlar.

Bir e-postada, bir adayı ismiyle selamlayan yapay zeka video sözcüsünden kişiselleştirilmiş bir satış iletişim videosu.

Kişiselleştirilmiş satış iletişimi videoları

Generic text emails get ignored. Send each prospect a short video message from your video spokesperson that greets them by name and pitches their specific use case, produced in batches rather than one by one.

One talking avatar video localized into multiple languages with matched lip sync and country flag chips.

One Script, 175+ Language Versions

Localizing video normally means new actors per market. Translate your talking avatar video into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice, shipping localized videos at scale on the same day.

Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.How it works

YZ konuşan avatar nasıl çalışır

İlk konuşan avatar videonuzu, yüz seçmekten paylaşmaya hazır MP4’ü dakikalar içinde indirmeye kadar dört adımda oluşturun.

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Step 1: Pick your avatar

1.000'den fazla stok avatar arasından seçim yapın, bir referans fotoğrafı yükleyin veya kısa bir klipten dijital ikizinizi oluşturun.

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Step 2: Add your script

Metninizi yazın veya yapıştırın ya da bir ses dosyası yükleyin. Bir YZ ses seçin veya klonladığınız sesi kullanın.

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Step 3: Direct the delivery

Ton, jestler, arka plan ve altyazıları seçin. Sahneyi işleme almadan önce önizleyin.

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4. adım: Oluşturun ve paylaşın

Render in HD or 4K, save the MP4 to your workspace, or publish straight to your social channels.

YZ konuşan avatar SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

YZ konuşan avatar nedir ve nasıl çalışır?

Konuşan avatar, bir fotoğraftan, stok kütüphanesinden veya kendi kaydınızdan oluşturulan; senkronize dudak hareketleri ve mimiklerle bir metni seslendiren dijital bir yüzdür. Yapay zeka, seste yer alan her sesi karşılık gelen ağız şekilleri ve yüz hareketleriyle eşleştirir, ardından ortaya çıkan son videoyu oluşturur.

Bir fotoğraftan yapay zeka ile konuşan avatarı nasıl oluşturabilirim?

Net, önden çekilmiş bir portre yükleyin, metninizi yazın ve bir ses seçin. YZ, yüzü sesle eşleştirerek canlandırır ve indirilebilir bir video oluşturur. Selfie’ler, illüstrasyonlar ve yapay zeka ile oluşturulmuş portreler kaynak görsel olarak kullanılabilir, bu nedenle stüdyo fotoğrafına gerek yoktur.

Ücretsiz bir YZ konuşan avatar uygulaması veya web sitesi var mı?

Evet. HeyGen'in ücretsiz konuşan avatar oluşturucusu, stok avatarlar ve YZ sesleriyle hiçbir ücret ödemeden, kredi kartı gerektirmeden video oluşturmanıza olanak tanır. Ücretli planlar, ihtiyaç duyduğunuzda daha uzun videolar, özel avatarlar ve daha yüksek çözünürlüklü çıktı sunar.

Konuşan avatarım yapay mı görünecek veya ürkütücü bir yapaylık hissi mi verecek?

Gerçekçilik modele bağlıdır. HeyGen'in Avatar V modeli, sahneler boyunca fonem düzeyinde dudak senkronizasyonuyla tutarlı tek bir kimliği korur ve G2'de en gerçekçi YZ avatarları arasında 1 numara seçilmiştir; bu sayede çıktı, özellikle uzun videolarda bile animasyon yerine çekilmiş video görüntüsü gibi algılanır.

HeyGen neden en iyi YZ konuşan avatar oluşturucusudur?

Temel bir YZ avatar oluşturucu her klipte yalnızca tek bir yüzü canlandırmakla sınırlıyken, HeyGen uçtan uca bir YZ video oluşturucu olarak çalışır; sahneler, altyazılar, 175+ dile çeviri, 4K dışa aktarma ve bir API ekleyerek prodüksiyon ölçeği büyüdüğünde hiçbir şeyin aksamasını önler.

How much does it cost to make talking avatar videos?

Ücretsiz başlayabilirsiniz. Creator planları, düzenli prodüksiyon için ayda 24 ila 29 $ arasında değişir ve API, geliştiriciler için Avatar V çıktısını saniye başına 0,05 $ olarak fiyatlandırır. Özel kurumsal planlar, farklı pazarlarda yüksek hacimde avatar videosu yayımlayan ekipleri kapsar.

Konuşan bir avatar, kameraya karşı kendinizi çekmenin yerini alabilir mi?

Çoğu içerik için evet. Eğitmen Anton Voroniuk, kanallarını bir HeyGen avatarıyla yöneterek haftada 15,5 saat tasarruf ediyor, prodüksiyon maliyetlerini 40 kat azaltıyor ve tek bir dersi bile kendisi çekmeden 1 milyondan fazla öğrenciye ulaşıyor.

Çizgi film karakterimi, maskotumu veya evcil hayvanımı konuşturabilir miyim?

Evet. Fotoğraf tabanlı Avatar IV, insan olmayan yüzleri de destekler; böylece illüstrasyon karakterler, marka maskotları ve hayvanlar, doğru dudak senkronizasyonuyla ve kendi kişilikleriyle metinleri sunabilir. İçerik üreticileri bunu konuşan evcil hayvan videoları, maskot tanıtımları ve animasyonlu açıklayıcı videolar için kullanır.

HeyGen konuşan bir avatar kaç dil konuşabilir?

175+ dil ve lehçe. Orijinal videoyu tek bir dilde oluşturun, ardından YZ Video Çevirmeni ile dudak senkronizasyonu ve klonlanmış sesiniz eşleşmiş yerelleştirilmiş sürümler üretin; böylece tek bir senaryo satış yaptığınız tüm pazarları kapsasın.

Canlı yayın veya gerçek zamanlı sohbet için konuşan bir avatar kullanabilir miyim?

Evet. LiveAvatar, avatarınızı gerçek zamanlı olarak çalıştırır; sesli asistanlar, web seminerleri ve destek widget'ları içinde canlı sohbetler gerçekleştirir. Önceden oluşturulmuş konuşan avatar videoları ise yayın açılışlarında, VTuber tarzı bölümlerde ve planlanmış prömiyerlerde de kullanılabilir.

Daha fazlasını keşfedin Yapay zeka destekli araçlar

Avatar IV ile herhangi bir fotoğrafı son derece gerçekçi ses ve hareketle hayata geçir.

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HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Herhangi bir fotoğrafı veya metni, dudak senkronizasyonlu YZ konuşan avatar videosuna dönüştürün.

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