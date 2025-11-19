สร้างบุคคลเสมือนเพื่อพรีเซนต์ อธิบาย ขาย และสอน โดยไม่ต้องออกกล้องทุกครั้ง ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างบุคคลเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สมจริง พูดได้เป็นธรรมชาติ ส่งมอบข้อความได้สม่ำเสมอ และขยายการใช้งานได้ในหลากหลายวิดีโอ หลายภาษา และหลายกรณีการใช้งาน สร้างความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และสื่อสารได้อย่างชัดเจนด้วยตัวตนดิจิทัลที่เหมือนมนุษย์
Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.
Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.
Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.
Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.
Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.
Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างบุคคลเสมือนที่ดีที่สุด
การผลิตวิดีโอไม่ควรต้องขึ้นอยู่กับตารางถ่ายทำ สตูดิโอ หรือการถ่ายซ้ำหลายรอบ Virtual Person Maker ของ HeyGen ช่วยขจัดข้อจำกัดเหล่านี้ พร้อมคงไว้ซึ่งความชัดเจน บุคลิก และความน่าเชื่อถือที่ผู้ชมคาดหวังจากผู้บรรยายตัวจริง
บุคคลเสมือนจะถ่ายทอดน้ำเสียง รูปลักษณ์ และคุณภาพแบบเดียวกันในทุกวิดีโอ ความสม่ำเสมอนี้ช่วยเสริมการจดจำแบรนด์และลดความแปรผันที่เกิดจากการถ่ายทำจริง ทำให้ประสบการณ์ดิจิทัลฮิวแมนมีมาตรฐานเดียวกัน
สร้างบุคคลเสมือนเพียงหนึ่งเดียวแล้วนำไปใช้ซ้ำได้ในวิดีโอนับสิบหรือนับพัน ทีมคอนเทนต์เผยแพร่ผลงานได้เร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนของการผลิต
บุคคลเสมือนผสานความคุ้นเคยแบบผู้บรรยายตัวจริงเข้ากับประสิทธิภาพของ AI สร้างประสบการณ์โต้ตอบที่สมจริง อยู่บนหน้าจอได้ตลอดโดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดต
รูปลักษณ์สมจริงเหมือนมนุษย์
บุคคลเสมือนถูกออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพบนหน้าจอ ด้วยท่าทางที่สมดุล รายละเอียดใบหน้า และความคมชัดของภาพ การเคลื่อนไหวเล็กน้อยช่วยหลีกเลี่ยงความรู้สึกนิ่งหรือไม่เป็นธรรมชาติ ความสมจริงนี้ทำให้ผู้ชมโฟกัสที่สารที่สื่อออกไปมากกว่าตัวเทคโนโลยีเบื้องหลัง
การพูดเป็นธรรมชาติและการถ่ายทอดอารมณ์อย่างมีชีวิตชีวา
แต่ละบุคคลเสมือนพูดด้วยจังหวะที่ลื่นไหล การออกเสียงชัดเจน และน้ำเสียงเป็นธรรมชาติ ระบบสร้างเสียงพูดให้ฟังเหมือนการสนทนาจริง ไม่ใช่สคริปต์หรือหุ่นยนต์ ทำให้วิดีโอที่ยาวดูได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นผ่านสีหน้าและแววตาที่ดึงดูด
นำเสนอแบรนด์ได้อย่างสม่ำเสมอ
บุคคลเสมือนของคุณจะคงเอกลักษณ์ภาพลักษณ์และสไตล์การพูดนำเสนอแบบเดียวกันในทุกวิดีโอ ช่วยให้แบรนด์จดจำได้ง่ายแม้ต้องผลิตคอนเทนต์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว ความสม่ำเสมอยังช่วยให้ขั้นตอนการรีวิวและอนุมัติของทีมขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น
นำกลับมาใช้ซ้ำได้ในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง
อวตารเสมือนคนเดียวกันสามารถปรากฏในวิดีโออธิบาย วิดีโอเทรนนิง วิดีโอประกาศข่าวสาร และวิดีโอซัพพอร์ตได้ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้พิธีกรหลายคนหรือหลายสไตล์ ผู้ชมจะคุ้นเคยกับใบหน้าดิจิทัลที่มีความสม่ำเสมอเพียงหนึ่งเดียว
วิธีใช้เครื่องสร้างบุคคลเสมือน
สร้างบุคคลเสมือนจริงให้มีชีวิตด้วยตัวสร้างบุคคลเสมือนจริงสมจริงนี้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
เลือกอวตารเสมือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างอวตารส่วนตัวของคุณเอง แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
พิมพ์หรือวางข้อความที่ต้องการให้มนุษย์เสมือนพูด จากนั้นเลือกภาษาและโทนเสียงตามต้องการ
ปรับพื้นหลัง เลย์เอาต์ และภาพประกอบให้เหมาะสม รักษาเอกลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกคอนเทนต์
สร้างวิดีโอของคุณและส่งออกไปใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์ม ใช้คนเสมือนคนเดิมซ้ำได้สำหรับการอัปเดตในอนาคต
บุคคลเสมือนคือผู้บรรยายดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ซึ่งสร้างขึ้นด้วย AI สามารถพูด นำเสนอข้อมูล และปรากฏในวิดีโอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำจริง คล้ายกับอวตารในโลกเสมือน
แชทบอตสื่อสารผ่านข้อความ ส่วน virtual person สื่อสารทั้งภาพและเสียงผ่านวิดีโอ ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อแบบมนุษย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ใช่แล้ว บุคคลเสมือนถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการตลาด การขาย การฝึกอบรม และการสื่อสารภายใน โดยใช้แอนิเมชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม และถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพ
ได้ HeyGen virtual persons ถูกออกแบบมาให้มีการเคลื่อนไหวใบหน้าที่เป็นธรรมชาติ จังหวะการพูดที่สมจริง และสไตล์การนำเสนอที่ลื่นไหล ทำให้วิดีโอดูง่ายและน่าเชื่อถือ
ได้ อวตารเสมือนคนเดียวกันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนวิดีโอ เพียงอัปเดตสคริปต์เพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIเท่านั้น
ได้ อวตารเสมือนสามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้หลายภาษาโดยยังคงเอกลักษณ์ภาพลักษณ์เดิมไว้ด้วยฟีเจอร์ video translator ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระดับโกลบอลมีความสม่ำเสมอ
คุณยังคงควบคุมสคริปต์ วิดีโอ และการใช้งานได้อย่างเต็มที่ บุคคลเสมือนจะใช้งานได้เฉพาะภายในเวิร์กสเปซ HeyGen ของคุณเท่านั้น
บุคคลเสมือนช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต และอัปเดตได้รวดเร็วขึ้น มอบประสบการณ์เหมือนมีคนจริงโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านการถ่ายทำ สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูงแผน Proเริ่มต้นที่ $49
