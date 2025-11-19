พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างบุคคลเสมือนจริงสำหรับวิดีโอ AI สมจริง

สร้างบุคคลเสมือนเพื่อพรีเซนต์ อธิบาย ขาย และสอน โดยไม่ต้องออกกล้องทุกครั้ง ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างบุคคลเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สมจริง พูดได้เป็นธรรมชาติ ส่งมอบข้อความได้สม่ำเสมอ และขยายการใช้งานได้ในหลากหลายวิดีโอ หลายภาษา และหลายกรณีการใช้งาน สร้างความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และสื่อสารได้อย่างชัดเจนด้วยตัวตนดิจิทัลที่เหมือนมนุษย์

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

การขายและการมีส่วนร่วมกับลีด

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

การตลาดและการเล่าเรื่องแบรนด์

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศพนักงาน

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

การให้ความรู้และการดูแลลูกค้า

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

การสื่อสารภายในองค์กร

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

คอนเทนต์หลายภาษาและระดับโลก

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างบุคคลเสมือนที่ดีที่สุด

การผลิตวิดีโอไม่ควรต้องขึ้นอยู่กับตารางถ่ายทำ สตูดิโอ หรือการถ่ายซ้ำหลายรอบ Virtual Person Maker ของ HeyGen ช่วยขจัดข้อจำกัดเหล่านี้ พร้อมคงไว้ซึ่งความชัดเจน บุคลิก และความน่าเชื่อถือที่ผู้ชมคาดหวังจากผู้บรรยายตัวจริง

พร้อมใช้งานเสมอ สม่ำเสมอทุกครั้ง

บุคคลเสมือนจะถ่ายทอดน้ำเสียง รูปลักษณ์ และคุณภาพแบบเดียวกันในทุกวิดีโอ ความสม่ำเสมอนี้ช่วยเสริมการจดจำแบรนด์และลดความแปรผันที่เกิดจากการถ่ายทำจริง ทำให้ประสบการณ์ดิจิทัลฮิวแมนมีมาตรฐานเดียวกัน

ออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายและความเร็ว

สร้างบุคคลเสมือนเพียงหนึ่งเดียวแล้วนำไปใช้ซ้ำได้ในวิดีโอนับสิบหรือนับพัน ทีมคอนเทนต์เผยแพร่ผลงานได้เร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนของการผลิต

ความเป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อจำกัดของมนุษย์

บุคคลเสมือนผสานความคุ้นเคยแบบผู้บรรยายตัวจริงเข้ากับประสิทธิภาพของ AI สร้างประสบการณ์โต้ตอบที่สมจริง อยู่บนหน้าจอได้ตลอดโดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดต

รูปลักษณ์สมจริงเหมือนมนุษย์

บุคคลเสมือนถูกออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพบนหน้าจอ ด้วยท่าทางที่สมดุล รายละเอียดใบหน้า และความคมชัดของภาพ การเคลื่อนไหวเล็กน้อยช่วยหลีกเลี่ยงความรู้สึกนิ่งหรือไม่เป็นธรรมชาติ ความสมจริงนี้ทำให้ผู้ชมโฟกัสที่สารที่สื่อออกไปมากกว่าตัวเทคโนโลยีเบื้องหลัง

การพูดเป็นธรรมชาติและการถ่ายทอดอารมณ์อย่างมีชีวิตชีวา

แต่ละบุคคลเสมือนพูดด้วยจังหวะที่ลื่นไหล การออกเสียงชัดเจน และน้ำเสียงเป็นธรรมชาติ ระบบสร้างเสียงพูดให้ฟังเหมือนการสนทนาจริง ไม่ใช่สคริปต์หรือหุ่นยนต์ ทำให้วิดีโอที่ยาวดูได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นผ่านสีหน้าและแววตาที่ดึงดูด

นำเสนอแบรนด์ได้อย่างสม่ำเสมอ

บุคคลเสมือนของคุณจะคงเอกลักษณ์ภาพลักษณ์และสไตล์การพูดนำเสนอแบบเดียวกันในทุกวิดีโอ ช่วยให้แบรนด์จดจำได้ง่ายแม้ต้องผลิตคอนเทนต์จำนวนมากอย่างรวดเร็ว ความสม่ำเสมอยังช่วยให้ขั้นตอนการรีวิวและอนุมัติของทีมขนาดใหญ่ทำได้ง่ายขึ้น

นำกลับมาใช้ซ้ำได้ในหลายรูปแบบและหลายช่องทาง

อวตารเสมือนคนเดียวกันสามารถปรากฏในวิดีโออธิบาย วิดีโอเทรนนิง วิดีโอประกาศข่าวสาร และวิดีโอซัพพอร์ตได้ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้พิธีกรหลายคนหรือหลายสไตล์ ผู้ชมจะคุ้นเคยกับใบหน้าดิจิทัลที่มีความสม่ำเสมอเพียงหนึ่งเดียว

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือวันที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องสร้างบุคคลเสมือน

สร้างบุคคลเสมือนจริงให้มีชีวิตด้วยตัวสร้างบุคคลเสมือนจริงสมจริงนี้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกบุคคลเสมือนของคุณ

เลือกอวตารเสมือนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างอวตารส่วนตัวของคุณเอง แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 2

เขียนสคริปต์ของคุณ

พิมพ์หรือวางข้อความที่ต้องการให้มนุษย์เสมือนพูด จากนั้นเลือกภาษาและโทนเสียงตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งวิดีโอของคุณ

ปรับพื้นหลัง เลย์เอาต์ และภาพประกอบให้เหมาะสม รักษาเอกลักษณ์แบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกคอนเทนต์

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและเผยแพร่

สร้างวิดีโอของคุณและส่งออกไปใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์ม ใช้คนเสมือนคนเดิมซ้ำได้สำหรับการอัปเดตในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Virtual Person คืออะไร?

บุคคลเสมือนคือผู้บรรยายดิจิทัลที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ซึ่งสร้างขึ้นด้วย AI สามารถพูด นำเสนอข้อมูล และปรากฏในวิดีโอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำจริง คล้ายกับอวตารในโลกเสมือน

บุคคลเสมือนต่างจากแชทบอตอย่างไร?

แชทบอตสื่อสารผ่านข้อความ ส่วน virtual person สื่อสารทั้งภาพและเสียงผ่านวิดีโอ ช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อแบบมนุษย์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สามารถใช้อวตารเสมือนสำหรับวิดีโอธุรกิจได้หรือไม่?

ใช่แล้ว บุคคลเสมือนถูกใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับการตลาด การขาย การฝึกอบรม และการสื่อสารภายใน โดยใช้แอนิเมชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม และถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพ

บุคคลเสมือนดูสมจริงไหม

ได้ HeyGen virtual persons ถูกออกแบบมาให้มีการเคลื่อนไหวใบหน้าที่เป็นธรรมชาติ จังหวะการพูดที่สมจริง และสไตล์การนำเสนอที่ลื่นไหล ทำให้วิดีโอดูง่ายและน่าเชื่อถือ

สามารถอัปเดตวิดีโอได้โดยไม่ต้องสร้างบุคคลเสมือนใหม่ได้ไหม

ได้ อวตารเสมือนคนเดียวกันสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนวิดีโอ เพียงอัปเดตสคริปต์เพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIเท่านั้น

บุคคลเสมือนเหมาะสำหรับผู้ชมทั่วโลกหรือไม่?

ได้ อวตารเสมือนสามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้หลายภาษาโดยยังคงเอกลักษณ์ภาพลักษณ์เดิมไว้ด้วยฟีเจอร์ video translator ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระดับโกลบอลมีความสม่ำเสมอ

ใครเป็นผู้ควบคุมเนื้อหาของบุคคลเสมือนจริง?

คุณยังคงควบคุมสคริปต์ วิดีโอ และการใช้งานได้อย่างเต็มที่ บุคคลเสมือนจะใช้งานได้เฉพาะภายในเวิร์กสเปซ HeyGen ของคุณเท่านั้น

ทำไมต้องใช้อวตารเสมือนแทนการถ่ายวิดีโอจริง

บุคคลเสมือนช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต และอัปเดตได้รวดเร็วขึ้น มอบประสบการณ์เหมือนมีคนจริงโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านการถ่ายทำ สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูงแผน Proเริ่มต้นที่ $49

