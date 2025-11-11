พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือโลคัลไลซ์วิดีโอสำหรับผู้ชมทั่วโลก

ปรับวิดีโอของคุณให้เข้ากับหลายสิบภาษาได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ตัดต่อใหม่ หรือจัดการนักพากย์เสียง การทำวิดีโอโลคัลไลซ์ด้วย AI ของ HeyGen ช่วยแปล พากย์เสียง ใส่ซับไตเติล และซิงก์วิดีโอให้ตรงกัน เพื่อให้สารของคุณฟังเป็นธรรมชาติในทุกตลาด เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมรักษามาตรฐานด้านความสม่ำเสมอ ความคมชัด และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในทุกระดับ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
แคมเปญการตลาดระดับโลก

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

การแนะนำผลิตภัณฑ์และเดโม

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

การสื่อสารภายในองค์กร

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

เนื้อหาฝ่ายบริการลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือ

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

คอนเทนต์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือแปลวิดีโอที่ดีที่สุด

การทำวิดีโอหลายภาษาควรไม่ทำให้การเติบโตช้าลงหรือใช้ต้นทุนการผลิตสูงเกินไป HeyGen เข้ามาแทนที่เวิร์กโฟลว์การแปลที่กระจัดกระจายด้วยระบบ AI ที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว ความแม่นยำ และความสม่ำเสมอในทุกภาษาและทุกฟอร์แมต พร้อมรองรับทั้งเสียงพากย์และข้อความบนหน้าจอ

สร้างมาเพื่อการขยายธุรกิจระดับโลก

HeyGen ช่วยให้ทีมสามารถทำโลคัลไลซ์วิดีโอได้ตั้งแต่ระดับหนึ่งคลิปไปจนถึงหลายพันคลิปโดยไม่ต้องเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ ไม่ว่ากำลังเปิดตัวแคมเปญระดับโลกหรืออัปเดตคอนเทนต์การเทรนนิง การทำโลคัลไลซ์จะยังคงรวดเร็วและทำซ้ำได้ง่าย

ออกแบบมาให้สมจริง

วิดีโอที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นยังคงโทนเสียง จังหวะการพูด และการจัดวางภาพที่เป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกว่าวิดีโอนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่แปลด้วยวิธีเชิงกล

ปรับให้เหมาะสำหรับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคอนเทนต์มีการอัปเดต เวอร์ชันที่แปลแล้วสามารถสร้างใหม่ได้ทันที ช่วยป้องกันข้อความล้าสมัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมทำให้การดำเนินงานกระชับและมีประสิทธิภาพ

แปลวิดีโอ AI ข้ามภาษาทั่วโลก

HeyGen แปลเนื้อหาที่พูดเป็นหลายภาษาโดยคงเจตนาและความหมายดั้งเดิมไว้ ระบบตรวจจับภาษาและการแปลทำงานอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ช่วยให้ทีมขยายการเข้าถึงได้โดยไม่ต้องจ้างนักแปลหรือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน

การพากย์เสียงด้วยเสียง AI ตามธรรมชาติ

เสียงภาษาท้องถิ่นถูกสร้างขึ้นด้วยเสียง AI ที่ฟังเป็นธรรมชาติ มีจังหวะและน้ำเสียงสมจริง ให้เสียงบรรยายคุณภาพสูง เสียงถูกออกแบบมาให้รู้สึกเป็นมนุษย์และน่าติดตามไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเข้าใจของผู้ชมในทุกตลาด

การซิงก์ปากให้ตรงจังหวะ

เสียงที่แปลแล้วจะซิงก์กับผู้พูดบนหน้าจออย่างแม่นยำ การขยับปากและจังหวะเวลาจะถูกปรับให้เข้ากันเพื่อลดความไม่สอดคล้องทางภาพ ช่วยให้ประสบการณ์รับชมลื่นไหลและเป็นธรรมชาติราวกับสร้างขึ้นมาในแต่ละภาษาโดยเฉพาะ

คำบรรยายและซับไตเติลหลายภาษา

HeyGen สร้างคำบรรยายที่แม่นยำควบคู่ไปกับเสียงพากย์เมื่อจำเป็น คำบรรยายช่วยเพิ่มการเข้าถึง การรับชมบนมือถือ และการค้นพบคอนเทนต์ สามารถแก้ไขและนำคำบรรยายไปใช้ซ้ำได้บนหลายแพลตฟอร์ม

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อพูดถึงสื่อการเล่าเรื่องด้วยภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ผมทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ตัวว่าผมสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือโลคัลไลซ์วิดีโอ AI

แปลงวิดีโอของคุณเป็นหลายภาษาได้ในเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

อัปโหลดวิดีโอที่มีอยู่แล้วหรือสร้างวิดีโอใหม่ด้วย HeyGen ระบบจะตรวจจับภาษาพูดและโครงสร้างโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกภาษาปลายทาง

เลือกหนึ่งภาษาหรือหลายภาษาสำหรับการทำโลคัลไลเซชัน ระบบจะตั้งค่าเสียง ซับไตเติล และการลิปซิงก์ให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3

สร้างเวอร์ชันท้องถิ่น

HeyGen จะแปล พากย์เสียง ซิงก์ปาก และใส่คำบรรยายให้แต่ละเวอร์ชัน ตรวจสอบและปรับแก้ได้ตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่

ดาวน์โหลดหรือเผยแพร่วิดีโอที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับช่องทางการตลาด การเรียนรู้ และการซัพพอร์ต โดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

การทำวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละภาษาและท้องถิ่นคืออะไร?

การทำวิดีโอโลคัลไลเซชันคือการปรับเนื้อหาวิดีโอให้เหมาะกับภาษาหรือภูมิภาคที่แตกต่างกัน ครอบคลุมทั้งการแปล การพากย์เสียง ซับไตเติล และการปรับภาพให้สอดคล้องกัน เพื่อให้คอนเทนต์รู้สึกเป็นธรรมชาติราวกับสร้างมาสำหรับผู้ชมท้องถิ่น ไม่ใช่แค่แปลตรงตัว

การทำโลคัลไลเซชันวิดีโอแตกต่างจากการแปลแบบทั่วไปอย่างไร?

การแปลคือการแปลงข้อความหรือคำพูดจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ส่วนการทำโลคัลไลเซชันคือการปรับโทน น้ำเสียง จังหวะเวลา และการเข้าถึงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิธีที่ผู้ชมในแต่ละภูมิภาครับชมวิดีโอตามธรรมชาติ

ต้องสร้างวิดีโอแยกสำหรับแต่ละภาษาหรือไม่?

ไม่จำเป็น HeyGen ช่วยให้คุณสร้างเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นหลายภาษาได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียวด้วยvideo translatorซึ่งช่วยให้การผลิตวิดีโอรวมศูนย์และมีความสอดคล้องกัน

การทำโลคัลไลซ์วิดีโอด้วย AI แม่นยำแค่ไหน?

HeyGen ใช้โมเดล AI ขั้นสูงที่เทรนจากรูปแบบการพูดหลายภาษา จึงให้ความแม่นยำสูงสำหรับงานด้านวิชาชีพ การศึกษา และการตลาดส่วนใหญ่ พร้อมตัวเลือกในการแก้ไขเมื่อจำเป็น

สามารถทำวิดีโอหลายผู้พูดให้เป็นภาษาท้องถิ่นได้ไหม?

ได้ HeyGen รองรับการตรวจจับผู้พูดหลายคนและการปรับให้เข้ากับแต่ละภูมิภาค ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยระบบจะประมวลผลเสียงของผู้พูดแต่ละคนอย่างแม่นยำเพื่อให้เสียงชัดเจนและซิงก์ตรงกับวิดีโอ

การทำโลคัลไลซ์ช่วยให้ประสิทธิภาพของวิดีโอดีขึ้นหรือไม่?

วิดีโอที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นช่วยเพิ่มเวลาในการรับชม ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ผู้ชมมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือและลงมือทำตามคอนเทนต์ที่นำเสนอเป็นภาษาแม่ของตนมากกว่า

สามารถอัปเดตวิดีโอที่แปลแล้วภายหลังได้ไหม

ได้ เมื่อเนื้อหาต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง เวอร์ชันที่แปลทั้งหมดสามารถสร้างใหม่ได้ทันที ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อความล้าสมัยในแต่ละภูมิภาค

การทำวิดีโอหลายภาษาสำหรับตลาดต่างประเทศเหมาะกับการใช้งานในระดับองค์กรหรือไม่?

ได้ HeyGen รองรับการทำโลคัลไลซ์ปริมาณมาก การสื่อสารแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ และเวิร์กโฟลว์ที่ปลอดภัยสำหรับทีมระดับโลก สำหรับความต้องการสร้างสรรค์ขั้นสูง แพ็กเกจ Pro เริ่มต้นที่ $49

