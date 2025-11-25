พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างโฆษณา UGC สำหรับแคมเปญคอนเวอร์ชันสูง

สร้างโฆษณา UGC ที่สมจริงและสะดุดตาบนฟีด เหมือนโพสต์จากลูกค้าจริง โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือใช้เวลาผลิตยาวนาน HeyGen ช่วยแบรนด์สร้างวิดีโอรีวิว โฆษณาแบบสกิต เดโมสินค้า และคอนเทนต์ UGC แบบเนทีฟที่ดูเป็นธรรมชาติ ด้วยอวตารสมจริง เสียงบรรยายธรรมชาติ และฟอร์แมตพร้อมลงแพลตฟอร์ม ทดสอบครีเอทีฟได้มากขึ้น สเกลได้เร็วขึ้น และยังคงความสมจริงของผลลัพธ์

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

โซเชียลพรูฟและโฆษณาคำรับรองจากลูกค้า

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

เดโมสินค้าและวิธีใช้งานแบบรวดเร็ว

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

สคริปต์คู่สองคนและคลิปสไตล์อินฟลูเอนเซอร์

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

สปอตโฆษณาแนวพอดแคสต์แบบเนทีฟ

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

การปรับครีเอทีฟแบบไดนามิกและการทดสอบ A/B

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

แคมเปญแบบโลคัลไลซ์และหลายภาษา

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณา UGC ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสมผสานความสมจริงและความรวดเร็วเพื่อให้กลยุทธ์คอนเทนต์ของคุณเดินหน้าได้ทันจังหวะตลาด สร้างสคริปต์หรืออัปโหลดบรีฟ เลือกทาเลนต์ที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริงหรือโคลนผู้บรรยาย และปรับแต่งทุกซีนให้เข้ากับพฤติกรรมของแต่ละแพลตฟอร์ม คุณจะได้แอดหลากหลายเวอร์ชันมากขึ้น ทดสอบได้เร็วขึ้น และเห็นผลลัพธ์ที่วัดได้โดยไม่ต้องแลกกับความน่าเชื่อถือ

สร้างโฆษณาที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีคนจริงๆ

สร้างวิดีโอแนวเซลฟี พอดแคสต์ หรือรีวิวที่มีความไม่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติ เต็มไปด้วยปฏิกิริยาจริงและจังหวะการเล่าเรื่องที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมเชื่อมั่นในข้อความที่คุณสื่อสาร

ขยายงานครีเอทีฟอย่างมีการควบคุมและแม่นยำ

สร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันแบบแบตช์ สลับเสียงและคำบรรยาย หรือปรับเนื้อหาและภาพให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นเพื่อทดสอบว่าแบบไหนโดนใจผู้ชม โดยยังคงควบคุมสคริปต์และจังหวะการเล่าเรื่องได้เต็มที่

ลดเวลาและต้นทุนการผลิต

ข้ามขั้นตอนการจองกองถ่าย การเดินทาง และสัญญานักแสดง แล้วโฟกัสกับการสร้างโฆษณา AI แทน HeyGen ดูแลให้ครบทั้งการคัดเลือกผู้แสดง เสียงบรรยาย ซับไตเติล และการตัดต่อ เพื่อให้ทีมสร้างแคมเปญวิดีโอ UGC ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์

ตัวเลือกพรสวรรค์และอวตารสมจริง

เลือกจากอวตารหลากหลายสไตล์ที่ดูสมจริงเหมือนครีเอเตอร์ตัวจริง ไม่ใช่นักแสดงที่แค่อ่านสคริปต์ คุณยังสามารถอัปโหลดคลิปสั้นๆ เพื่อโคลนบุคลิกบนกล้องของตัวเอง ช่วยให้โทนเสียงและภาพลักษณ์แบรนด์สอดคล้องกันในทุกโฆษณา UGC

ควบคุมสคริปต์ได้อย่างแม่นยำและแก้ไขพรอมต์ได้ยืดหยุ่น

ควบคุมทุกช่วงเวลาของโฆษณา UGC ด้วยสคริปต์ที่กำกับได้ทุกวินาที ปรับถ้อยคำ จังหวะเวลา รีแอคชัน ช่วงหยุด และน้ำเสียงให้วิดีโอดูตั้งใจแต่ยังคงโทนสบายๆ เป็นธรรมชาติแบบที่คอนเทนต์ UGC ทำผลงานได้ดีที่สุด แก้ไขได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถ่ายใหม่หรือเริ่มต้นจากศูนย์

เสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและคำบรรยายภาษาท้องถิ่น

สร้างเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติได้หลายภาษาและหลายสำเนียง เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต เพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับการเลื่อนดูแบบปิดเสียง ปรับแต่งข้อความได้ทันทีในบรรทัด และส่งออกไฟล์ซับไตเติลเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มและการเข้าถึงในทุกช่องทาง

สื่อแบบ Generative พร้อมคลังสต็อกที่มีลิขสิทธิ์

ผสมผสาน B-roll ที่สร้างด้วย AI เข้ากับคลิปและรูปภาพสต็อกที่มีลิขสิทธิ์นับล้านรายการเพื่อสร้างโฆษณา UGC ที่โดดเด่นและหลากหลายทางภาพ คอมบิเนชันนี้ช่วยให้คอนเทนต์ของคุณสดใหม่ไม่ซ้ำ พร้อมมั่นใจได้ว่าทุกอย่างปลอดภัยด้านลิขสิทธิ์และพร้อมใช้กับสื่อแบบชำระเงินในระดับสเกล

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ผมทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ตัวว่าผมสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ UGC Ads Generator

สร้างโฆษณา UGC ได้ในไม่กี่ขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย พร้อมเครื่องมือควบคุมที่ช่วยให้คอนเทนต์ยังรู้สึกเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 1

เขียนบรีฟหรือวางไอเดียของคุณ

บอก HeyGen เกี่ยวกับสินค้า กลุ่มเป้าหมาย โทนที่ต้องการ และแพลตฟอร์มสำหรับสร้างโฆษณา AI วางสคริปต์ของคุณ หรือให้ AI ช่วยร่างฮุกสั้นๆ หลายแบบให้เลือกใช้

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้แสดงและรูปแบบวิดีโอ

เลือกนักแสดงสมจริง สไตล์เซลฟี่ หรือเลย์เอาต์พอดแคสต์ จากนั้นเลือกเสียง คำบรรยาย และกำหนดได้ว่าจะให้วิดีโอสั่นแบบถือกล้องด้วยมือ หรือเฟรมภาพนิ่ง

ขั้นตอนที่ 3

สร้างเวอร์ชันหลากหลายและปรับแต่งให้ดียิ่งขึ้น

สร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันด้วยฮุก CTA และเพลงคุณภาพสูงที่แตกต่างกันสำหรับคอนเทนต์ UGC ของคุณ แก้ไขประโยคเฉพาะ สลับรีแอคชัน หรือปรับเวลาแต่ละซีนให้จังหวะลงตัวที่สุด

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและทดสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือใช้ลิงก์แบบโฮสต์สำหรับแพลตฟอร์มโฆษณาและระบบวิเคราะห์ ปรับและทดสอบเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็วตามข้อมูลประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

โฆษณา UGC คืออะไร?

โฆษณา UGC เลียนแบบคอนเทนต์จากผู้ใช้จริง เช่น รีวิวและวิดีโอเทสติโมเนียลสั้นๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มอัตราการแปลง HeyGen ช่วยสร้างคอนเทนต์รูปแบบนี้ได้อย่างรวดเร็วด้วยทาเลนต์เสมือนจริงและการพูดนำเสนอที่เป็นธรรมชาติ

ต้องถ่ายวิดีโอเองก่อนถึงจะสร้างโฆษณา UGC ได้ไหม

ไม่ใช่ HeyGen สามารถสร้างโฆษณาแบบ UGC จากสคริปต์หรือพรอมต์โดยใช้ AI talent เสียงพากย์ และสต็อกมีเดียได้ นอกจากนี้ยังอัปโหลดคลิปที่มีอยู่แล้วมาผสมกับซีนที่สร้างจาก AI ได้ด้วย

สามารถควบคุมสคริปต์และจังหวะเวลาได้อย่างแม่นยำไหม

ได้ HeyGen ให้คุณควบคุมสคริปต์ได้แบบวินาทีต่อวินาที จัดการอารมณ์ การโต้ตอบ และจังหวะการพูดได้อย่างละเอียด พร้อมคงความเป็นธรรมชาติของวิดีโอสุดท้าย แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตาร สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ

เสียงและคำบรรยายถูกปรับให้เหมาะกับแต่ละภาษาและภูมิภาคหรือไม่?

ได้ เลือกใช้ได้หลากหลายภาษา สำเนียง และสไตล์คำบรรยาย สร้างเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ผ่านตัวแปลวิดีโอ.

สามารถสร้างโฆษณาได้กี่รูปแบบ?

การสร้างแบบแบตช์ช่วยให้สร้างวิดีโอหลายสิบเวอร์ชันได้พร้อมกัน สลับฮุก CTA และภาพประกอบเพื่อเร่งการทดสอบ A/B สำหรับวิดีโอโฆษณา

คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นปลอดภัยต่อแบรนด์หรือไม่?

ได้ คุณยังคงควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่ และ HeyGen มีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของคอนเทนต์และแนวทางการใช้งาน เพื่อให้ผลงานที่สร้างออกมาตรงตามมาตรฐานแบรนด์สำหรับโฆษณาคุณภาพสูง

สามารถใช้คลิปอินฟลูเอนเซอร์จริงหรือคลิปจากลูกค้าได้ไหม

ได้ ผสมฟุตเทจอินฟลูเอนเซอร์หรือคลิปจากลูกค้าจริงที่อัปโหลดเข้ามากับแอสเซ็ตที่สร้างด้วย AI หรือโคลนเสียงและอวตารของผู้พูด (เมื่อได้รับอนุญาต) เพื่อทำคอนเทนต์ซีรีส์โฆษณาให้มีความสม่ำเสมอด้วย AI

มีรูปแบบไฟล์สำหรับส่งออกอะไรบ้าง?

ส่งออกไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับ TikTok, Instagram, Facebook, YouTube และโฆษณาแบบ Programmatic และดาวน์โหลดไฟล์ซับไตเติลอย่าง SRT สำหรับแคปชัน

โฆษณาเหล่านี้จะผ่านนโยบายโฆษณาของแพลตฟอร์มหรือไม่?

HeyGen ช่วยให้คุณสร้างคอนเทนต์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดได้ แต่คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นสุดท้าย แนะนำให้ตรวจสอบนโยบายของแพลตฟอร์มสำหรับข้อกำหนดเฉพาะด้านงานครีเอทีฟและข้อความโฆษณา

จะปรับปรุงและทำซ้ำโฆษณาตามผลลัพธ์ได้อย่างไร?

ใช้รอบการสร้างที่รวดเร็วเพื่อทดลองฮุกและภาพใหม่ๆ จากนั้นนำองค์ประกอบที่ทำผลงานดีที่สุดไปใส่ในเวอร์ชันใหม่ โหมดแบตช์ของ HeyGen ช่วยให้การทดสอบและปรับแต่งทำได้รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ UGC ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน เชิญเพื่อนร่วมทีม แชร์โปรเจกต์ และฝากโน้ตรีวิวไว้ เพื่อให้ทีมครีเอทีฟ การตลาด และอนาลิติกส์ทำงานสอดประสานกันบนโฆษณาที่ใช้ AI

ฟุตเทจและข้อมูลของฉันปลอดภัยแค่ไหน?

ไฟล์ที่อัปโหลดและแอสเซ็ตที่สร้างทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย มีการควบคุมการเข้าถึง และประมวลผลตามแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ได้มาตรฐาน

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

