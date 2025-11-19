เครื่องมือสร้างวิดีโอ Instagram สำหรับ Reels และ Stories

สร้างวิดีโอ Instagram ที่สะดุดตาตั้งแต่ภาพแรกเหมือนโปรดักชันมืออาชีพแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ด้วย Instagram video maker ของ HeyGen คุณจะได้เทมเพลตพร้อมใช้งานบนมือถือ การซิงก์เพลง คำบรรยาย และการส่งออกไฟล์ที่ปรับแต่งสำหรับแพลตฟอร์มเพื่อให้วิดีโอ Instagram ทำผลงานได้ดีทั้งบน Reels, Stories และฟีด เริ่มต้นจากคลิป รูปภาพ หรือข้อความแล้วเผยแพร่อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เริ่มต้นใช้งานฟรี
Reels และคลิปสั้นยอดฮิต

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

โปรโมตและเปิดตัวสินค้า

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

สตอรี่และลำดับการประกาศ

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

วิดีโอสอนและคลิปอธิบายสั้นๆ

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

คลิปเบื้องหลังและคลิปหนึ่งวันในชีวิต

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

โชว์รีลและไฮไลต์ผลงานของครีเอเตอร์

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ Instagram ที่ดีที่สุด

HeyGen ช่วยลดความยุ่งยากในการผลิตวิดีโอโซเชียลให้คุณโพสต์ได้บ่อยขึ้นและทันทุกเทรนด์ เลือกเทมเพลต ใส่มีเดียหรือวางสคริปต์ จากนั้นปรับจังหวะ ข้อความ และเสียงให้ตรงกับโทนแบรนด์ของคุณ ผลลัพธ์คือคอนเทนต์คุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อแต่ละแพลตฟอร์ม พร้อมเผยแพร่ได้ทันที

สร้างวิดีโอให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานบน Instagram

ดีไซน์ อัตราส่วนภาพ และจังหวะของวิดีโอถูกปรับให้เหมาะกับ Instagram โดยเฉพาะ ทำให้คอนเทนต์ดูกลมกลืนเหมือนคอนเทนต์เนทีฟและดึงให้คนดูดูต่อ โดยเฉพาะใน Instagram Reels

เร่งการผลิตให้เร็วขึ้นพร้อมคงการควบคุมงานสร้างสรรค์ไว้ในมือ

ทำงานตัดต่ออัตโนมัติทั้งการตัดต่อซีน การซิงก์กับจังหวะเพลง และการใส่คำบรรยาย พร้อมยังควบคุมจุดดึงดูดใจ CTA และงานภาพได้เองตลอดเวิร์กโฟลว์ตัดต่อวิดีโอของคุณ

เผยแพร่ในทุกฟอร์แมตของ Instagram

ส่งออกวิดีโอแนวตั้งสำหรับ Reels โพสต์ฟีดแบบสี่เหลี่ยม และลำดับ Story ด้วยขนาด ระยะเวลา และไฟล์คำบรรยายที่ถูกต้องสำหรับทุกเวิร์กโฟลว์การอัปโหลด

เทมเพลตและพรีเซ็ตที่ปรับแต่งสำหรับแพลตฟอร์ม

แต่ละเทมเพลตถูกออกแบบโครงสร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมจังหวะตัดต่อ การวางข้อความ และช่วง Call-to-Action ที่ปรับให้เหมาะสม ช่วยให้วิดีโออวยพรวันเกิดของคุณดึงดูดความสนใจ ให้ผู้ชมดูต่อได้นานขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมได้ โดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด

การซิงก์จังหวะและเครื่องมือเสียง

ตัดต่อ เฟด และปรับจังหวะเสียงได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องใช้ไทม์ไลน์ซับซ้อนหรือคีย์เฟรมเอง เลือกใช้เพลงลิขสิทธิ์ฟรีหรืออัปโหลดเพลงของคุณเองเพื่อให้ทุกวิดีโอมีเอกลักษณ์ เรียบเนียน และลงจังหวะได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและซับไตเติลที่แก้ไขได้

แก้ไขข้อความคำบรรยายได้โดยตรงในวิดีโอให้ตรงกับโทน เวลา และชื่อ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม ส่งออกไฟล์ SRT แบบสะอาดสำหรับอัปโหลดอย่างแม่นยำ รองรับการเข้าถึง และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่ายบนหลายแพลตฟอร์มและหลายรูปแบบไฟล์

ปรับขนาดและเปลี่ยนรูปแบบได้ในคลิกเดียว

แปลงโปรเจกต์เดียวให้เป็นวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอน พร้อมรักษาจังหวะ เลย์เอาต์ ตำแหน่งข้อความ และความสมดุลของภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อให้วิดีโอของคุณดูเนี้ยบและตั้งใจในทุกช่องทางที่เผยแพร่

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ Instagram

HeyGen ช่วยคุณตั้งแต่ไอเดียไปจนถึงโพสต์วิดีโอลง Instagram ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้การผลิตรวดเร็วและทำซ้ำได้

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มจากสื่อหรือไอเดียของคุณ

อัปโหลดคลิป เพิ่มรูปภาพ หรือวางสคริปต์หรือแคปชันสั้นๆ จากนั้นเลือกฟอร์แมต Instagram ที่ต้องการโพสต์

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเทมเพลตและเสียง

เลือกเทมเพลตที่ออกแบบมาให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ เลือกเพลงและคำบรรยาย และเลือกเสียงพากย์หากต้องการบรรยายประกอบ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับจูนจังหวะและข้อความให้แม่นยำ

แก้ไขฮุก ปรับความยาวแต่ละซีน และขัดเกลาข้อความโอเวอร์เลย์ ใช้การซิงก์ตามจังหวะเพลงเพื่อล็อกจังหวะการตัดต่อให้กระแทกใจสูงสุด

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่

เรนเดอร์ไฟล์ MP4 ที่เหมาะกับมือถือหรือสร้างวิดีโอหลายอัตราส่วนพร้อมกัน ดาวน์โหลดไฟล์หรือใช้ลิงก์แบบโฮสต์เพื่อแชร์ได้โดยตรง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Instagram video maker คืออะไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอ Instagram คือ ตัวสร้างวิดีโอ AIที่ช่วยสร้างวิดีโอในรูปแบบที่เหมาะกับ Instagram โดยเฉพาะ ทั้ง Reels, Stories และโพสต์ฟีด พร้อมเทมเพลต เครื่องมือด้านเสียง และการตั้งค่าการส่งออกที่ปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มนี้

ต้องมีทักษะการถ่ายทำหรือการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ HeyGen ไหม

ไม่ใช่ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์ทุกระดับทักษะ รวมถึงผู้ที่เพิ่งเริ่มตัดต่อวิดีโอ เทมเพลต เครื่องมือช่วยด้วย AI และการตัดต่อแบบมีคำแนะนำ ช่วยให้สร้างวิดีโอสำหรับ Instagram ที่ดูมืออาชีพได้ง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้การตัดต่อขั้นสูง

รองรับไฟล์ฟอร์แมตและอัตราส่วนภาพแบบใดบ้าง?

HeyGen รองรับวิดีโอแนวตั้งอัตราส่วน 9:16 สำหรับ Reels และ Stories อัตราส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับโพสต์บนฟีด และอัตราส่วนจอกว้าง 16:9 สามารถแปลงโปรเจกต์เดียวให้เป็นหลายอัตราส่วนภาพได้ด้วยการคลิกครั้งเดียว

สามารถเพิ่มเพลงและซิงก์การตัดต่อให้เข้ากับจังหวะเพลงได้ไหม

ได้ ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ Instagram ฟรีเป็นวิธีเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด ใช้ฟีเจอร์ซิงก์จังหวะอัตโนมัติเพื่อให้จังหวะตัดต่อเข้ากับเพลง ตัดต่อแทร็ก ลูปบางช่วง หรืออัปโหลดไฟล์เสียงของตัวเอง

มีการสร้างคำบรรยายอัตโนมัติหรือไม่?

ได้ HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติจากเสียงพูดหรือสคริปต์ ให้แก้ไขได้ทันทีในหน้าจอ และส่งออกไฟล์ซับไตเติลอย่างเช่น SRT สำหรับอัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆ

สามารถโพสต์ไปที่ Instagram จาก HeyGen ได้โดยตรงหรือไม่?

สามารถดาวน์โหลดวิดีโอที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มหรือใช้ลิงก์แบบโฮสต์เพื่อแชร์ได้ การเผยแพร่โดยตรงขึ้นอยู่กับบัญชีที่เชื่อมต่อและการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของคุณ

วิดีโอ Instagram ควรมีความยาวเท่าไหร่?

วิดีโอสั้นมักให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ตั้งเป้าความยาว 15 ถึง 60 วินาทีสำหรับ Instagram Reels และไม่เกิน 60 วินาทีสำหรับโพสต์ในฟีด เว้นแต่จะใช้คาโรเซลหรือคอนเทนต์แบบหลายส่วน แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI แล้วกว่า 111,252,277อวตารสำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ

สามารถนำวิดีโอหนึ่งชิ้นไปใช้ซ้ำในหลายโซเชียลมีเดียได้ไหม

ได้ ใช้เครื่องมือปรับขนาดและส่งออกแบบคลิกเดียวของ HeyGen เพื่อปรับโปรเจกต์เดียวกันให้เหมาะกับแพลตฟอร์มและอัตราส่วนภาพที่แตกต่างกัน

ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ได้หรือไม่?

ได้ เชิญสมาชิกในทีมมาแก้ไข ทิ้งคอมเมนต์ และจัดการโปรเจกต์ร่วมกัน เพื่อให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ นักตัดต่อวิดีโอ และนักการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

มีคลังเพลงในตัวให้ใช้งานหรือไม่?

HeyGen มีเพลงและเอฟเฟกต์เสียงแบบลิขสิทธิ์เสรีให้ใช้ในโปรเจกต์ของคุณ สำหรับเพลงที่มีลิขสิทธิ์ให้อัปโหลดไฟล์เพลงของคุณเองและยืนยันสิทธิ์การใช้งานก่อนเผยแพร่ในวิดีโอ TikTok หรือ Instagram

วิดีโอที่ส่งออกจะตรงตามสเปกของ Instagram หรือไม่?

ได้ HeyGen ส่งออกไฟล์ MP4 พร้อมโค้เดก ความละเอียด และระยะเวลาที่แนะนำ เหมาะสำหรับอัปโหลดลง Instagram

สามารถแก้ไขวิดีโอบนมือถือและเดสก์ท็อปได้ไหม?

ได้ HeyGen รองรับการอัปโหลดและแก้ไขจากทั้งอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อป ทำให้เริ่มโปรเจกต์บนโทรศัพท์แล้วไปทำต่อให้เสร็จบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นได้

