เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้เป็นวิดีโอ HR ระดับมืออาชีพได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ สร้างวิดีโอออนบอร์ดดิ้ง เทรนนิง และนโยบายในกว่า 175 ภาษาให้ทั้งทีมรับชมได้จากทุกที่
Features of the HR Video Maker
Turn HR Scripts Into Videos With AI
เขียนหรือวางสคริปต์ของคุณแล้วรับวิดีโอ HR แบบสมบูรณ์กลับไปได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องมือแปลงข้อความเป็นวิดีโอนี้จัดการทั้งซีน การบรรยาย และจังหวะเวลา พร้อมตัวแก้ไขแบบลากแล้ววางที่ช่วยให้การสร้างวิดีโอทำได้รวดเร็ว เวิร์กโฟลว์จากสคริปต์สู่วิดีโอนี้ไม่ต้องถ่ายทำและไม่ต้องเรียนรู้อะไรก่อน
Speech Cleanup and Smart Recording
อัดข้อความของคุณเพียงครั้งเดียวแล้วได้เสียงที่คมชัดและเนี๊ยบโดยไม่ต้องอัดซ้ำ Speech Cleanup จะลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดยาว การเริ่มพูดใหม่ และเทคที่ไม่ใช้ จากนั้นต่อฟุตเทจที่ดีที่สุดของคุณเข้าด้วยกันด้วยทรานซิชันที่แนบเนียน ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องตัดต่อวิดีโอเอง แต่ยังได้ผลงานคุณภาพสูง
การเทรนหลายภาษามากกว่า 175 ภาษา
เข้าถึงพนักงานทุกคนด้วยภาษาที่เข้าใจดีที่สุด แปลวิดีโอ HR ใดๆ เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยอวตาร AI สมจริง เสียงบรรยายธรรมชาติ และการลิปซิงก์ที่แม่นยำ ทำให้คอนเทนต์รู้สึกใกล้เคียงท้องถิ่น ใช้ตัวแปลวิดีโอเพื่อสื่อสารกับทีมทั่วโลกและเผยแพร่ได้ทั่วโลก
Edit and Customize Any HR Video
นโยบายและกระบวนการอาจเปลี่ยนไป แต่คุณสามารถอัปเดตวิดีโอได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่แม้แต่ครั้งเดียว แก้ไขสคริปต์เพื่ออัปเดตนโยบายของบริษัทแล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที ไลบรารีวิดีโอสำหรับการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอ เข้าถึงแบบออนดีมานด์และปรับแต่งได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
On-Brand Video Templates and Export
รักษาความสม่ำเสมอของวิดีโอ HR ทุกชิ้นให้ตรงกับโลโก้ สี และฟอนต์ของแบรนด์โดยตั้งค่าอัตโนมัติ เปลี่ยนงานพรีเซนเทชันให้กลายเป็นโมดูลที่ดูมืออาชีพด้วยการแปลง PPT เป็นวิดีโอ พร้อมปรับแต่งได้เต็มรูปแบบสำหรับแต่ละทีม ส่งออกเป็นไฟล์ MP4 หรือแพ็กเกจ SCORM เพื่อนำไปใช้ใน LMS ของคุณสำหรับการติดตามผลได้ทันที
ไอเดียและกรณีการใช้งานวิดีโอ HR
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอ HR
สร้างวิดีโอ HR ได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่สคริปต์จนเป็นวิดีโอคุณภาพพร้อมแชร์ให้ทีมของคุณ
เลือกเลย์เอาต์และสไตล์ภาพสำหรับวิดีโอ HR จากนั้นตั้งค่าอัตราส่วนภาพ สี และแบรนด์ของคุณ
เขียนหรือวางสคริปต์การออนบอร์ดหรือการเทรนนิ่งของคุณ จากนั้นปรับโทนและจังหวะการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพิ่มคำบรรยาย เพลง และพื้นหลัง ฟีเจอร์ Speech Cleanup ช่วยลบคำฟุ่มเฟือยและช่วงหยุดพูดออกโดยอัตโนมัติ
เรนเดอร์วิดีโอ HR ที่เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 หรือส่งออกเป็นแพ็กเกจ SCORM สำหรับ LMS ของคุณ
An HR video maker is a tool that turns a script into finished human resources videos for onboarding, training, and recruitment. Paste your text, pick a style, and the AI video generator builds the scenes, voice, and timing for effective HR content without filming.
ได้แน่นอน แก้สคริปต์ สลับซีน หรืออัปเดตตัวเลขแล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำหรือใช้สตูดิโอเพิ่ม ทุกอย่างเริ่มจากข้อความ จึงปรับแต่งวิดีโอแต่ละชิ้นภายหลังในตัวแก้ไขวิดีโอ AI และอัปเดตได้พร้อมกันทุกภาษาในครั้งเดียว
อัปโหลดงานพรีเซนเทชันของคุณแล้วแต่ละสไลด์จะกลายเป็นซีนพร้อมเสียงบรรยายแบบข้อความเป็นเสียงพูด เพิ่มข้อความ แอนิเมชัน และโลโก้ของคุณ จากนั้นสร้างวิดีโอเพื่อเปลี่ยนสไลด์นิ่งให้กลายเป็นวิดีโอที่เข้าใจง่าย ต้องการจุดเริ่มต้นใช่ไหม? ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอจะร่างสคริปต์ที่กระชับและเป็นระเบียบให้ก่อน
Yes. Start from ready-made video templates, then customize colors, fonts, logos, and layouts. Build engaging videos from scratch and use add captions to video, so you create polished videos that enhance your brand and keep every human resources video consistent.
ได้แน่นอน สร้างวิดีโอ HR หนึ่งชุดแล้วนำไปปรับต่อเป็นทิวทัศน์การสอน เวบินาร์ และวิดีโออัปเดตได้ไม่จำกัดจากสคริปต์เดียวกัน ด้วยการโคลนเสียง AI ทำให้เสียงบรรยายคงสไตล์เดียวกัน และ HeyGen ยังช่วยโลคัลไลซ์เป็นมากกว่า 175 ภาษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
ได้ HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้ทีม HR ทดลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้ เพิ่มโมชั่นให้ข้อความขยับได้และทำให้วิดีโอน่าสนใจยิ่งขึ้น จากนั้นอัปเกรดเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์แบบครบชุด วิดีโอที่ยาวขึ้น และการส่งออกเป็น SCORM ไปยังแพลตฟอร์ม LMS ของคุณ
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