สร้างดิจิทัลฮิวแมนที่สื่อสารผ่านวิดีโอได้ชัดเจนเหมือนมนุษย์ด้วย HeyGen’s AI video generator เปลี่ยนข้อความหรือรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอดิจิทัลฮิวแมนระดับมืออาชีพ พร้อมเสียงพูดธรรมชาติ สีหน้าและอารมณ์สมจริง และรองรับหลายภาษาได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือทีมโปรดักชันขนาดใหญ่
Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.
Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.
Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.
Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.
Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.
Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างดิจิทัลฮิวแมนที่ดีที่สุด
HeyGen ทำให้ดิจิทัลฮิวแมนใช้งานได้จริงสำหรับธุรกิจ ทีมสามารถสร้างผู้บรรยายวิดีโอมนุษย์ที่สม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่ออธิบาย แนะนำ และสื่อสารอย่างชัดเจนในทุกช่องทาง หลายภาษา และหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ติดข้อจำกัดของการถ่ายทำแบบสด
ดิจิทัลฮิวแมนส่งมอบใบหน้า น้ำเสียง และสไตล์การพูดที่คงที่ทุกครั้ง ช่วยตัดความแปรผันจากผู้บรรยายสดและทำให้การสื่อสารมีความน่าเชื่อถือสม่ำเสมอในทุกแคมเปญ ทุกภูมิภาค และทุกทีม
ดิจิทัลฮิวแมนทุกตัวทำงานตามสคริปต์และคอนเทนต์ที่ได้รับการอนุมัติ ช่วยให้ข้อความสื่อสารแม่นยำ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมหลีกเลี่ยงการตอบสนองที่คาดเดาไม่ได้
สร้าง อัปเดต และโลคัลไลซ์ดิจิทัลฮิวแมนได้ในระดับสเกล สคริปต์เดียวสามารถใช้สร้างวิดีโอที่มีเมตาฮิวแมนได้หลายร้อยวิดีโอ โดยไม่ต้องบันทึกหรือโปรดักชันเพิ่ม
อัตลักษณ์ผู้บรรยายดิจิทัลที่คงอยู่ต่อเนื่อง
สร้างมนุษย์ดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายระยะยาวให้กับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กรของคุณ มนุษย์ดิจิทัลคนเดิมสามารถปรากฏในวิดีโอ อัปเดต และแคมเปญต่างๆ สร้างความคุ้นเคยและความน่าเชื่อถือ พร้อมลดการพึ่งพานักแสดงหรือผู้บรรยายตัวจริง
การส่งมอบประสิทธิภาพที่ควบคุมได้ด้วยข้อความ
ดิจิทัลฮิวแมนขับเคลื่อนด้วยข้อความล้วน ปรับจังหวะ น้ำเสียงเน้น และโครงสร้างได้โดยตรงในสคริปต์ แล้ว HeyGen จะสร้างแอนิเมชันการแสดงผลที่สอดคล้องกันให้โดยไม่ต้องอัดใหม่หรือแก้ไขด้วยมือ
การแสดงสีหน้าบนใบหน้าที่สมจริงความละเอียดสูง
ดิจิทัลฮิวแมนแสดงการเคลื่อนไหวใบหน้าที่สมจริงสอดรับกับเสียงพูด ทั้งสีหน้าที่ละเอียด การโฟกัสดวงตา และรูปปากถูกซิงก์อย่างแม่นยำ สร้างวิดีโอที่ดูเนี้ยบและเป็นมืออาชีพ เหมาะสำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจอย่างจริงจัง
ความต่อเนื่องของภาษาทั่วโลก
สร้างมนุษย์ดิจิทัลที่พูดได้มากกว่า 175 ภาษาโดยยังคงเอกลักษณ์ภาพลักษณ์เดิม การแปลวิดีโอช่วยให้ส่งมอบคอนเทนต์ได้อย่างสม่ำเสมอในทุกภูมิภาคโดยไม่ต้องจ้างพิธีกรหรือผลิตวิดีโอแยกแต่ละภาษา ด้วยเทคโนโลยีมนุษย์ดิจิทัล
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้ AI Digital Humans Maker
สร้างดิจิทัลฮิวแมนด้วยเวิร์กโฟลว์ 4 ขั้นตอนที่ชัดเจน เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นการสื่อสารผ่านวิดีโอ
เลือกหน้าตาและสไตล์การนำเสนอสำหรับดิจิทัลฮิวแมนของคุณ กำหนดภาษา โทนเสียง และวัตถุประสงค์การสื่อสารสำหรับอวตารดิจิทัลฮิวแมนของคุณ
เพิ่มข้อความของคุณเป็นตัวอักษร HeyGen จะวิเคราะห์โครงสร้างและจังหวะของข้อความเพื่อเตรียมการพูดที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจตามได้ง่าย
ปรับสไตล์เสียง คำบรรยาย เลย์เอาต์ และแบรนด์ดิ้ง เพื่อให้ดิจิทัลฮิวแมนสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและเคสการใช้งานของคุณ
สร้างวิดีโอดิจิทัลฮิวแมนขั้นสุดท้ายแล้วแชร์ไปยังเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือระบบภายในต่างๆ อัปเดตได้ตลอดเวลาเพียงแก้ไขข้อความให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
Digital humans คือผู้บรรยายวิดีโอมนุษย์ที่สร้างด้วย AI ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาด้วยเสียงพูดผ่านวิดีโอที่สมจริง ใช้สำหรับสื่อสารข้อมูล แนวทาง และข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องมีผู้บรรยายตัวจริง
ดิจิทัลฮิวแมนถูกใช้สำหรับการแนะนำลูกค้า การฝึกอบรม การศึกษา การสื่อสารแบรนด์ และการสื่อสารภายในองค์กรในกรณีที่ต้องการความสม่ำเสมอและการขยายขนาดได้
ได้ HeyGen digital humans สามารถพูดได้มากกว่า 175 ภาษาโดยใช้การสร้างวิดีโอหลายภาษาและ video translator โดยยังคงเอกลักษณ์ภาพเดิมไว้
ไม่จำเป็น อวตารดิจิทัลถูกสร้างขึ้นจากข้อความทั้งหมด ไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน สตูดิโอ หรือการบันทึกวิดีโอสดใดๆ
การอัปเดตทำได้ง่ายและสามารถใส่แอนิเมชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ เพียงแก้ไขสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไม่ต้องอัดวิดีโอหรือสร้างคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมด
ได้ คุณสามารถปรับแต่งสไตล์เสียง คำบรรยาย เลย์เอาต์ สี และการนำเสนอภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านแบรนด์ของคุณได้
HeyGen สร้างจังหวะการพูดที่เป็นธรรมชาติ การขยับริมฝีปากที่ซิงก์ตรงเสียง และการแสดงสีหน้าที่มีอารมณ์ เหมาะสำหรับการสื่อสารระดับมืออาชีพและองค์กร
ได้ HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร และสคริปต์ทั้งหมดรวมถึงวิดีโอดิจิทัลฮิวแมนที่สร้างขึ้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและความปลอดภัยของคอนเทนต์ virtual human ของคุณ
