พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือเสียเวลาตัดต่อยาวนาน HeyGen เปลี่ยนบรีฟสั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์ม มาพร้อมสคริปต์ที่โน้มน้าวใจ ผู้นำเสนอ AI ที่สื่ออารมณ์ได้ดี และไฟล์วิดีโอรูปแบบเนทีฟสำหรับทุกเครือข่ายโฆษณา เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ให้ทีมการตลาด ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น และขยายแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพจากเวิร์กสเปซเดียว

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

โฆษณาเปิดตัวสินค้า

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

โฆษณาโซเชียลแบบวิดีโอสั้น

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

วิดีโออธิบายและเดโม

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

วิดีโอรีวิวจากลูกค้าและคอนเทนต์สไตล์ UGC

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

วิดีโอสำหรับอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจ

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

แคมเปญแบบโลคัลไลซ์

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างวิดีโอการตลาด

HeyGen ผสานการเขียนสคริปต์ด้วย AI อวตารเสมือนจริง และเครื่องมือออกแบบในตัว เพื่อให้ทีมสามารถสร้างวิดีโอการตลาดที่ทรงพลังได้ภายในไม่กี่นาที ลดเวลาการผลิต รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ และปล่อยโฆษณา วิดีโออธิบาย และวิดีโอโปรโมตที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง

ผลิตได้เร็วขึ้น ผลลัพธ์ดียิ่งกว่าเดิม

สร้างสคริปต์ ซีน และเสียงบรรยายได้ทันที จากนั้นปรับภาพและคำบรรยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนทุกแพลตฟอร์ม

รองรับทุกช่องทาง

ส่งออกวิดีโอขนาด 9:16, 1:1 และ 16:9 ได้ในคลิกเดียว เพื่อให้ข้อความของคุณแสดงผลได้อย่างลงตัวบน TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ

ขยายการเติบโตโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน

สร้างโฆษณาหลายสิบเวอร์ชันสำหรับแต่ละภาษาและทดสอบ A/B ทั้งฮุก CTA และภาพหน้าปกของวิดีโอโปรโมของคุณเพื่อหาสิ่งที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องจ้างตัดต่อวิดีโอ

ตัวสร้างสคริปต์และฮุคด้วย AI

กรอกข้อมูลสินค้า เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายของคุณ แล้วรับสคริปต์และฮุกประสิทธิภาพสูงหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันโดยเฉพาะ แต่ละสคริปต์ถูกปรับให้ดึงดูดความสนใจใน 3–5 วินาทีแรก และจบด้วยคำบรรยายเสียงที่มี CTA ชัดเจน

An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

ผู้บรรยาย AI และเสียงบรรยายที่สมจริง

เลือกใช้อวตาร AI หลากหลายหรือโคลนเสียงของคุณเองสำหรับวิดีโอโฆษณา ทั้งหมดมาพร้อมท่าทางธรรมชาติและรองรับหลายภาษา ถ่ายทอดผู้บรรยายบนหน้าจออย่างสมจริงโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ

A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

Smart Scene Builder และ B-roll

สร้างวิดีโอด้วยเสียงและเพลงในตัว สร้างอวตารพูดได้พร้อมซับไตเติลซิงก์กับเสียง เพิ่มเลเยอร์เสียงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก รองรับวิดีโอหลายรูปแบบและหลายความละเอียด

A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

ส่งออกหลายรูปแบบในคลิกเดียว

สร้างไฟล์และเวอร์ชันวิดีโอที่พร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มได้ทันที ทั้งแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และจอกว้าง พร้อมคำบรรยายภาพ ภาพหน้าปก และซับไตเติล เพื่อขยายการเข้าถึงให้ได้สูงสุด

SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอการตลาด

การสร้างวิดีโอการตลาดด้วย HeyGen ทำได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

บอกโจทย์ให้เราทราบ

เริ่มจากการใส่ลิงก์สินค้า ไฮไลต์จุดเด่น หรือพิมพ์พรอมต์สั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2

ปรับให้เป็นส่วนตัวและเนี๊ยบยิ่งขึ้น

เลือกผู้นำเสนอของคุณ ปรับแต่งภาพ ปรับจังหวะการนำเสนอ และเพิ่มคำบรรยายเพื่อช่วยสื่อสารข้อความ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม

ปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับฟีดโซเชียล โฆษณา หรือหน้าแลนดิ้ง ด้วยการสลับอัตราส่วนและปรับเลย์เอาต์ได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเปิดใช้งาน

ดาวน์โหลดวิดีโอคุณภาพสูง ภาพหน้าปก และไฟล์ซับไตเติล หรือเผยแพร่โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไว้

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ฉันสามารถสร้างวิดีโอการตลาดแบบไหนได้บ้างด้วย HeyGen?

HeyGen ช่วยสร้างโฆษณา วิดีโออธิบายสินค้า เดโม วิดีโอรีวิวจากลูกค้า วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียล และวิดีโอลงหน้าแลนดิ้งเพจ โดยมีเทมเพลตและเวิร์กโฟลว์ AI ช่วยเร่งการทำงานในแต่ละรูปแบบ

ต้องอัดวิดีโอหรือพากย์เสียงเองไหม

ไม่จำเป็น คุณสามารถใช้นักพรีเซนต์ AI และเสียงบรรยายจากข้อความเป็นเสียงพูด หรืออัปโหลดฟุตเทจและเสียงของตัวเองเพื่อทำวิดีโอแบบไฮบริดได้

สามารถทำให้วิดีโอคงสไตล์ตามแบรนด์ได้ไหม

ได้ อัปโหลด Brand Kit ของคุณ (โลโก้ ฟอนต์ สี) แล้ว HeyGen จะนำไปใช้กับเทมเพลตและไฟล์ส่งออกโดยอัตโนมัติ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอ?

วิดีโอการตลาดส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการสร้างและแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สมบูรณ์ การปรับแต่งที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานขึ้น แต่ขั้นตอนที่หนักที่สุดถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว

มีคำบรรยายและซับไตเติลรวมอยู่ด้วยหรือไม่?

ได้ HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและให้คุณแก้ไข ปรับสไตล์ และส่งออกไฟล์ SRT เพื่อตอบโจทย์ด้านการเข้าถึงและข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์ม

สามารถสร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?

แน่นอน สร้างฮุก CTA และฟอร์แมตที่แตกต่างกันแบบจำนวนมากเพื่อรัน A/B test และปรับแต่ง ROAS ให้แคมเปญมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างคอนเทนต์ AI คุณภาพสูงด้วย 136,655,440 วิดีโอที่สร้างแล้ว.

รองรับการส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบใดบ้าง?

ส่งออกไฟล์ MP4 ในแนวตั้ง (9:16) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) และจอกว้าง (16:9) พร้อมไฟล์คำบรรยาย SRT และรูปภาพปกสำหรับแต่ละเวอร์ชัน

HeyGen ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในธุรกิจหรือไม่?

HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กร การเข้ารหัสข้อมูล และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทสำหรับเทมเพลตวิดีโอการตลาดของคุณ ติดต่อฝ่ายขายสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะองค์กร เข้าถึงเครื่องมือ AI ขั้นสูงได้ด้วยแผนรายปีเริ่มต้นที่ $24 ต่อปี

สามารถปรับวิดีโอให้เหมาะกับตลาดอื่นได้ไหม

ได้ทั้งแปลสคริปต์ ใช้เสียงพากย์หลายภาษา และสร้างเวอร์ชันวิดีโอโฆษณาสำหรับแต่ละภูมิภาค เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ตัวแปลวิดีโอ

เริ่มทดลองใช้ฟรีได้อย่างไร?

สมัครใช้งานบนเว็บไซต์ HeyGen เพื่อเริ่มต้นใช้แพลนฟรี ทดลองใช้เทมเพลตและสร้างวิดีโอการตลาดวิดีโอแรกของคุณได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

