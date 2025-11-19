สร้างวิดีโอการตลาดด้วย AI ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างวิดีโอการตลาดระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือเสียเวลาตัดต่อยาวนาน HeyGen เปลี่ยนบรีฟสั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์ม มาพร้อมสคริปต์ที่โน้มน้าวใจ ผู้นำเสนอ AI ที่สื่ออารมณ์ได้ดี และไฟล์วิดีโอรูปแบบเนทีฟสำหรับทุกเครือข่ายโฆษณา เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ให้ทีมการตลาด ทดสอบไอเดียได้มากขึ้น และขยายแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพจากเวิร์กสเปซเดียว
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างวิดีโอการตลาด
HeyGen ผสานการเขียนสคริปต์ด้วย AI อวตารเสมือนจริง และเครื่องมือออกแบบในตัว เพื่อให้ทีมสามารถสร้างวิดีโอการตลาดที่ทรงพลังได้ภายในไม่กี่นาที ลดเวลาการผลิต รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ และปล่อยโฆษณา วิดีโออธิบาย และวิดีโอโปรโมตที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง
สร้างสคริปต์ ซีน และเสียงบรรยายได้ทันที จากนั้นปรับภาพและคำบรรยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนทุกแพลตฟอร์ม
ส่งออกวิดีโอขนาด 9:16, 1:1 และ 16:9 ได้ในคลิกเดียว เพื่อให้ข้อความของคุณแสดงผลได้อย่างลงตัวบน TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ
สร้างโฆษณาหลายสิบเวอร์ชันสำหรับแต่ละภาษาและทดสอบ A/B ทั้งฮุก CTA และภาพหน้าปกของวิดีโอโปรโมของคุณเพื่อหาสิ่งที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดีที่สุด โดยไม่ต้องจ้างตัดต่อวิดีโอ
ตัวสร้างสคริปต์และฮุคด้วย AI
กรอกข้อมูลสินค้า เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายของคุณ แล้วรับสคริปต์และฮุกประสิทธิภาพสูงหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันโดยเฉพาะ แต่ละสคริปต์ถูกปรับให้ดึงดูดความสนใจใน 3–5 วินาทีแรก และจบด้วยคำบรรยายเสียงที่มี CTA ชัดเจน
ผู้บรรยาย AI และเสียงบรรยายที่สมจริง
เลือกใช้อวตาร AI หลากหลายหรือโคลนเสียงของคุณเองสำหรับวิดีโอโฆษณา ทั้งหมดมาพร้อมท่าทางธรรมชาติและรองรับหลายภาษา ถ่ายทอดผู้บรรยายบนหน้าจออย่างสมจริงโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ
Smart Scene Builder และ B-roll
สร้างวิดีโอด้วยเสียงและเพลงในตัว สร้างอวตารพูดได้พร้อมซับไตเติลซิงก์กับเสียง เพิ่มเลเยอร์เสียงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก รองรับวิดีโอหลายรูปแบบและหลายความละเอียด
ส่งออกหลายรูปแบบในคลิกเดียว
สร้างไฟล์และเวอร์ชันวิดีโอที่พร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มได้ทันที ทั้งแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และจอกว้าง พร้อมคำบรรยายภาพ ภาพหน้าปก และซับไตเติล เพื่อขยายการเข้าถึงให้ได้สูงสุด
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอการตลาด
การสร้างวิดีโอการตลาดด้วย HeyGen ทำได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
เริ่มจากการใส่ลิงก์สินค้า ไฮไลต์จุดเด่น หรือพิมพ์พรอมต์สั้นๆ
เลือกผู้นำเสนอของคุณ ปรับแต่งภาพ ปรับจังหวะการนำเสนอ และเพิ่มคำบรรยายเพื่อช่วยสื่อสารข้อความ
ปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับฟีดโซเชียล โฆษณา หรือหน้าแลนดิ้ง ด้วยการสลับอัตราส่วนและปรับเลย์เอาต์ได้อย่างรวดเร็ว
ดาวน์โหลดวิดีโอคุณภาพสูง ภาพหน้าปก และไฟล์ซับไตเติล หรือเผยแพร่โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไว้
HeyGen ช่วยสร้างโฆษณา วิดีโออธิบายสินค้า เดโม วิดีโอรีวิวจากลูกค้า วิดีโอสั้นสำหรับโซเชียล และวิดีโอลงหน้าแลนดิ้งเพจ โดยมีเทมเพลตและเวิร์กโฟลว์ AI ช่วยเร่งการทำงานในแต่ละรูปแบบ
ไม่จำเป็น คุณสามารถใช้นักพรีเซนต์ AI และเสียงบรรยายจากข้อความเป็นเสียงพูด หรืออัปโหลดฟุตเทจและเสียงของตัวเองเพื่อทำวิดีโอแบบไฮบริดได้
ได้ อัปโหลด Brand Kit ของคุณ (โลโก้ ฟอนต์ สี) แล้ว HeyGen จะนำไปใช้กับเทมเพลตและไฟล์ส่งออกโดยอัตโนมัติ
วิดีโอการตลาดส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการสร้างและแก้ไขเล็กน้อยเพื่อให้สมบูรณ์ การปรับแต่งที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานขึ้น แต่ขั้นตอนที่หนักที่สุดถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
ได้ HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและให้คุณแก้ไข ปรับสไตล์ และส่งออกไฟล์ SRT เพื่อตอบโจทย์ด้านการเข้าถึงและข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์ม
แน่นอน สร้างฮุก CTA และฟอร์แมตที่แตกต่างกันแบบจำนวนมากเพื่อรัน A/B test และปรับแต่ง ROAS ให้แคมเปญมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างคอนเทนต์ AI คุณภาพสูงด้วย 136,655,440 วิดีโอที่สร้างแล้ว.
ส่งออกไฟล์ MP4 ในแนวตั้ง (9:16) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) และจอกว้าง (16:9) พร้อมไฟล์คำบรรยาย SRT และรูปภาพปกสำหรับแต่ละเวอร์ชัน
HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กร การเข้ารหัสข้อมูล และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทสำหรับเทมเพลตวิดีโอการตลาดของคุณ ติดต่อฝ่ายขายสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะองค์กร เข้าถึงเครื่องมือ AI ขั้นสูงได้ด้วยแผนรายปีเริ่มต้นที่ $24 ต่อปี
ได้ทั้งแปลสคริปต์ ใช้เสียงพากย์หลายภาษา และสร้างเวอร์ชันวิดีโอโฆษณาสำหรับแต่ละภูมิภาค เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วย AI ตัวแปลวิดีโอ
สมัครใช้งานบนเว็บไซต์ HeyGen เพื่อเริ่มต้นใช้แพลนฟรี ทดลองใช้เทมเพลตและสร้างวิดีโอการตลาดวิดีโอแรกของคุณได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
