พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

Blog to Video AI สำหรับการสร้างคอนเทนต์อย่างรวดเร็ว

เปลี่ยนบล็อกโพสต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอสั้นที่คนดูจนจบ ด้วย HeyGen คุณสามารถแปลงบทความ คู่มือ และจดหมายข่าวให้เป็นวิดีโอแบบมีผู้นำเสนอที่ผสมผสานข้อความบนหน้าจอ ภาพประกอบ และเสียงบรรยายได้ครบถ้วน โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ นำคอนเทนต์ตัวหนังสือที่ดีที่สุดของคุณกลับมาใช้ใหม่ให้กลายเป็นคลิปสั้นพร้อมลงทุกช่องทาง

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกซิงก์ปากหลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
ภาวะผู้นำทางความคิดและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

ภาวะผู้นำทางความคิดและคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

การแนะนำผลิตภัณฑ์และอัปเดตฟีเจอร์

การแนะนำผลิตภัณฑ์และอัปเดตฟีเจอร์

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

ปรับใช้คอนเทนต์ SEO ใหม่

ปรับใช้คอนเทนต์ SEO ใหม่

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

ยกระดับอีเมลและจดหมายข่าว

ยกระดับอีเมลและจดหมายข่าว

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

สรุปการเรียนรู้และการพัฒนา

สรุปการเรียนรู้และการพัฒนา

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

คลิปและซีรีส์สำหรับโซเชียลมีเดีย

คลิปและซีรีส์สำหรับโซเชียลมีเดีย

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

ทำไมต้องเลือก HeyGen สำหรับแปลงบล็อกเป็นวิดีโอ AI

HeyGen ทำให้การแปลงคอนเทนต์ตัวหนังสือแบบยาวให้กลายเป็นวิดีโอแบบกระชับที่ตรงกับพฤติกรรมการเสพข้อมูลของผู้คนในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย เริ่มจาก URL บล็อกหรือข้อความที่วางลงไป จากนั้นให้ AI สรุปไอเดียสำคัญ สร้างสคริปต์ และจัดเรียงซีนให้โดยอัตโนมัติ คุณจะได้วิดีโอที่สอดคล้องกับแบรนด์จากคลังคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เปลี่ยนบล็อกที่มีอยู่ให้กลายเป็นคลังวิดีโอ

เปลี่ยนบทความที่ทำผลงานได้ดี บทเรียนสอนใช้ และคอนเทนต์ Thought Leadership ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการเข้าถึงได้มากขึ้น บล็อกโพสต์หนึ่งชิ้นสามารถแตกออกเป็นคลิปหลายคลิปสำหรับโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และแลนดิ้งเพจ เพื่อดึงมูลค่าเพิ่มจากคอนเทนต์ที่คุณสร้างไว้แล้ว

รักษาโทนเสียงและโครงสร้างแบรนด์ของคุณให้คงเดิม

HeyGen วิเคราะห์บล็อกของคุณเพื่อรักษาน้ำเสียง ข้อความสำคัญ และโครงสร้างหลักไว้ คุณสามารถปรับสคริปต์ สลับตัวอย่าง และปรับความยาวได้ เพื่อให้แต่ละวิดีโอยังคงฟังดูเหมือนคุณ เพียงแค่เป็นรูปแบบที่เห็นภาพมากขึ้น กระชับขึ้น และใช้เสียง AI

สร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำหรือเครื่องมือซับซ้อน

ไม่ต้องใช้กล้อง ไทม์ไลน์ หรือการตัดต่อด้วยตัวเอง HeyGen จัดการผู้บรรยาย เลย์เอาต์ และจังหวะวิดีโอให้ครบ ทำให้ทีมมาร์เก็ตติ้ง นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาสามารถสร้างวิดีโอจากคอนเทนต์ของตัวเองได้โดยตรง โดยไม่ติดขัดเรื่องการโปรดักชัน

URL บล็อก เอกสาร หรือข้อความเป็นวิดีโอ

เริ่มต้นจากลิงก์บล็อกแบบไลฟ์ เอกสารที่อัปโหลด หรือข้อความที่วางลงไป HeyGen จะดึงหัวข้อ ย่อหน้าสำคัญ และตัวอย่างที่น่าสนใจออกมา แล้วจัดโครงให้เป็นร่างวิดีโอที่ชัดเจน จากนั้นคุณเลือกได้เองว่าจะเก็บ ย่อ หรือเอาส่วนไหนออกก่อนสร้างวิดีโอ


เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A smiling Black woman looking up against a blue background, with a white text box reading "How to cultivate healthy lifestyle" and a book icon.

การสร้างและสรุปสคริปต์ด้วย AI

ให้ AI แปลงเนื้อหายาวเป็นสคริปต์บรรยายกระชับพร้อมเสียงพากย์ที่เข้ากับจังหวะวิดีโอ สร้างสคริปต์ร่างจากบทความของคุณแล้วปรับโทน ความยาว และคำกระตุ้นให้ดำเนินการ สคริปต์ที่สั้นลงช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมต่อเนื่องโดยยังคงสาระสำคัญของคุณครบถ้วน

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A woman on a phone with a "Hey Mina!" text message, next to a "Genesis Product Launch" screen and a "Script" card about optimizing productivity.

ผู้นำเสนอ เสียงบรรยาย และคำบรรยายใต้ภาพ

เลือกผู้บรรยายเสมือนจริงหรือรูปแบบเสียง AI เท่านั้นเพื่อถ่ายทอดข้อความของคุณได้หลายภาษา คำบรรยายอัตโนมัติช่วยเพิ่มการเข้าถึงและเวลาในการรับชมโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่ปิดเสียง ขณะที่การตั้งค่าเสียงช่วยให้สไตล์การพูดสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

เลย์เอาต์แบบภาพ มีเดีย และอัตราส่วนภาพ

ใช้เลย์เอาต์ที่ผสมผสานข้อความ ผู้นำเสนอ และสื่อประกอบได้โดยไม่ต้องออกแบบเอง เพิ่มสต็อกภาพ ภาพหน้าจอ หรือไดอะแกรมเพื่อเสริมเนื้อหา จากนั้นส่งออกเป็นวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือจอกว้างสำหรับทุกช่องทาง เพื่อสร้างวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จากบล็อก

HeyGen มอบโฟลว์แบบมีไกด์จากบล็อกไปสู่วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ในไม่กี่ขั้นตอนที่ชัดเจน คุณเพียงเตรียมคอนเทนต์ ระบบจะช่วยแพ็กเกจให้พร้อมสำหรับการรับชมอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เริ่มต้นจากบล็อกหรือบทความของคุณ

วาง URL บล็อก อัปโหลดไฟล์ PDF หรือวางข้อความบทความลงมา HeyGen จะวิเคราะห์เนื้อหา ระบุส่วนสำคัญ และเตรียมโครงร่างแบบมีโครงสร้างให้คุณปรับแต่งต่อเพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ

ขั้นตอนที่ 2

สร้างและปรับแต่งสคริปต์ของคุณ

ใช้ AI สรุปย่อย่อหน้าที่ยาวให้กลายเป็นประโยคสั้นๆ ที่พูดง่าย ปรับสคริปต์ให้เข้ากับสไตล์เสียงของคุณ ปรับความยาว และเน้นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้ชมของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

เลือกสไตล์ผู้นำเสนอและองค์ประกอบภาพ

เลือกผู้บรรยายหรือโปรไฟล์เสียง เลือกเลย์เอาต์ และเพิ่มภาพประกอบ ใช้ภาพหน้าจอ รูปผลิตภัณฑ์ หรือคลิปสต็อกเพื่อทำให้ไอเดียนามธรรมเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

สร้าง ส่งออก และนำกลับมาใช้ซ้ำ

สร้างวิดีโอ ตรวจสอบจังหวะเวลา แล้วส่งออกในฟอร์แมตที่เหมาะกับบล็อก โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มภายในของคุณ เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาแก้ไขได้ทุกเมื่อเพื่ออัปเดตสคริปต์หรือภาพประกอบเมื่อคอนเทนต์ของคุณเปลี่ยน

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Blog to video AI คืออะไร?

Blog to video AI คือเทคโนโลยีที่แปลงคอนเทนต์ตัวอักษรอย่างเช่นบล็อกโพสต์ บทความ และคู่มือให้กลายเป็นวิดีโอ โดยสรุปเนื้อหา สร้างสคริปต์ และประกอบเป็นซีนพร้อมเสียงบรรยาย คำบรรยาย และภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ชมดูแทนการอ่าน

HeyGen แปลงบล็อกให้กลายเป็นวิดีโอได้อย่างไร?

HeyGen จะดึงลิงก์บล็อกหรือข้อความของคุณมาวิเคราะห์ หาประเด็นสำคัญ แล้วเสนอทั้งสคริปต์และโครงสร้างซีนให้ คุณเพียงปรับสคริปต์ เลือกผู้นำเสนอและภาพประกอบ จากนั้นสร้างวิดีโอที่เล่าเรื่องตามโฟลว์ของบทความต้นฉบับ เพื่อเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้น

ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอถึงจะใช้งานได้ไหม

ไม่จำเป็น เวิร์กโฟลว์นี้ออกแบบมาสำหรับนักการตลาด นักเขียน และผู้สอนที่เชี่ยวชาญเนื้อหาของตัวเอง ไม่ใช่เครื่องมือตัดต่อ เพื่อช่วยยกระดับการสร้างวิดีโอ เทมเพลต ผู้นำเสนอ และชุดควบคุมแบบง่ายจะจัดการเลย์เอาต์และจังหวะเวลาให้ทั้งหมด

สามารถรักษาโทนและสไตล์ของแบรนด์ไว้ได้ไหม

ได้ คุณสามารถแก้ไขสคริปต์ เลือกเสียง และใส่องค์ประกอบแบรนด์อย่างสีและโลโก้ได้ ช่วยให้วิดีโอที่สร้างจากบล็อกสอดคล้องกับคอนเทนต์ที่มีอยู่และแนวทางการออกแบบของคุณสำหรับการสร้างวิดีโอ

สามารถสร้างวิดีโอจากบล็อกโพสต์เก่าได้ไหม

ได้แน่นอน เพียงวาง URL หรือข้อความจากคลังคอนเทนต์ของคุณ แล้วเปลี่ยนบล็อกโพสต์ให้กลายเป็นวิดีโอใหม่ๆ วิธีนี้ช่วยชุบชีวิตและกระจายบทความที่ยังมีคุณค่าให้น่าสนใจยิ่งขึ้นผ่านคอนเทนต์วิดีโอ

รองรับภาษาและภูมิภาคใดบ้าง?

HeyGen รองรับหลายภาษาสำหรับการบรรยายและคำบรรยาย ทำให้คุณนำคอนเทนต์บล็อกเดียวกันไปใช้ซ้ำได้ในหลายภูมิภาค สามารถสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันหลายภาษาได้จากบทความเดียวโดยไม่ต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้งด้วยvideo translator.

สามารถนำวิดีโอที่สร้างจากบล็อกไปใช้ที่ไหนได้บ้าง?

คุณสามารถฝังวิดีโอเหล่านี้กลับเข้าไปในบล็อกต้นฉบับ โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ใส่ในแคมเปญอีเมล แชร์ในพอร์ทัลภายในองค์กร หรือวางบนหน้าแลนดิ้งเพจเป็นคอนเทนต์วิดีโอได้ ทุกที่ที่ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากสรุปแบบภาพก็เหมาะสำหรับใช้วิดีโอเหล่านี้

วิดีโอบล็อกควรมีความยาวเท่าไหร่?

วิดีโอจากบล็อกส่วนใหญ่เหมาะที่สุดเมื่อมีความยาวประมาณ 1-3 นาทีสำหรับสรุประดับภาพรวม สำหรับคอนเทนต์เชิงลึกสามารถแบ่งบทความยาวออกเป็นวิดีโอสั้นหลายตอนเพื่อให้ผู้ชมเลือกดูเฉพาะส่วนที่สนใจได้

สามารถอัปเดตวิดีโอได้ไหมเมื่อบล็อกมีการเปลี่ยนแปลง?

ได้แน่นอน เพียงเปิดโปรเจกต์ อัปเดตสคริปต์หรือส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนไปในบทความของคุณ แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ระบบจะช่วยให้เนื้อหาวิดีโอและบล็อกของคุณสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น

เนื้อหาบล็อกของฉันปลอดภัยไหมเมื่ออัปโหลดขึ้นไป?

ใช่ เนื้อหา ข้อมูลมีเดีย และวิดีโอที่สร้างด้วย HeyGen ของคุณจะถูกประมวลผลโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นหลัก คุณยังคงควบคุมเนื้อหาของคุณและวิธีการเผยแพร่วิดีโอสุดท้ายได้อย่างเต็มที่

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background