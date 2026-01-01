เครื่องมือสร้างคลิปพอดแคสต์ด้วย AI ช่วยแปลงตอนยาวให้เป็นคลิปสั้นแชร์ง่ายได้ในไม่กี่นาที อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ปล่อยให้ AI หาไฮไลต์ที่ดีที่สุด แล้วรับคลิปพร้อมคำบรรยายพร้อมโพสต์ได้ทุกที่
AI-powered clip maker to transform podcasts
AI-powered highlight detection for short clips
Skip hours of scrubbing through a timeline. HeyGen's Video Agent and advanced AI technology analyzes your podcast, reads speech and pacing, and the clip generator identifies the strongest moments of your podcast using AI. You get share-ready clips from parts of your podcast, each a complete video highlight.
Caption and transcription to captivate viewers
คลิปบนโซเชียลส่วนใหญ่ถูกเปิดแบบปิดเสียง ดังนั้นข้อความบนหน้าจอจึงเป็นสิ่งที่ดึงให้คนดูดูต่อ การถอดเสียงที่แม่นยำจะแปลงเสียงพูดเป็นคำบรรยายที่ซิงก์เวลาอัตโนมัติในตัวแก้ไข AI Studio และตัวสร้างซับไตเติลในตัวช่วยให้ปรับสไตล์ฟอนต์ สี และเลย์เอาต์ได้อย่างอิสระ เพื่อดึงดูดผู้ชมบนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
Video editing features for scroll-stopping clips
Stop re-recording a take to fix a few stumbles. With one click, AI-powered Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes, then HeyGen's AI video editor stitches segments with invisible transitions. The result is a high-quality, flawless take with no jump cuts.
คลิปวิดีโอแบบออดิโอแกรม รีล และวิดีโอสั้น
คลิปจอกว้างจะตายสนิทในฟีดแนวตั้ง ทุกคลิปถูกจัดเฟรมใหม่อัตโนมัติให้เป็นวิดีโอสั้นด้วย reel generator สำหรับ Instagram Reels, Shorts สำหรับ TikTok และโพสต์สี่เหลี่ยมจัตุรัส พร้อมออดิโอแกรมสำหรับรายการเสียงหรือวิดีโอ อัปโหลดครั้งเดียวก็ดูเป็นคอนเทนต์เนทีฟบนแพลตฟอร์มวิดีโอหลักทั้งหมด
แปลงเสียงพอดแคสต์เป็นมากกว่า 175 ภาษา
พอดแคสต์หนึ่งตอนสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ไกลกว่ากลุ่มแรก แปลงคลิปใดก็ได้เป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์และการโคลนเสียงที่แม่นยำรักษาน้ำเสียงของคุณ หรือเลือกพากย์เสียงด้วย AI แบบเสียงอย่างเดียวเพื่อให้เสร็จเร็วขึ้น เผยแพร่วิดีโอคอนเทนต์คุณภาพสูงสู่ทุกตลาดและดึงดูดผู้ฟังใหม่โดยไม่ต้องอัดซ้ำ
Podcast clip ideas and use cases
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
การทำงานของเครื่องมือสร้างคลิปพอดแคสต์ด้วย AI
เปลี่ยนจากไฟล์พอดแคสต์ฉบับเต็มเป็นคลิปสั้นพร้อมโพสต์ได้อย่างมืออาชีพใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องตัดต่อเอง
อัปโหลดพอดแคสต์ฉบับเต็มของคุณในรูปแบบวิดีโอหรือเสียง ระบบจะถอดเสียงให้อัตโนมัติเพื่อใช้เลือกคลิป
AI จะสแกนทั้งเอพิโสดวิเคราะห์คำพูดและจังหวะการพูดแล้วดึงช่วงที่เด่นที่สุดออกมาเป็นคลิป
Speech Cleanup จะลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุด และการพูดติดขัดออกให้ จากนั้นระบบจะเพิ่มคำบรรยายใต้ภาพให้โดยอัตโนมัติ
ส่งออกแต่ละคลิปเป็นแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือแนวนอนแบบไวด์สกรีน พร้อมโพสต์ลงทุกโซเชียลแพลตฟอร์ม
ได้ ฟีเจอร์ Speech Cleanup จะตรวจจับคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดพูดนาน การเริ่มพูดใหม่ และการอัดซ้ำ จากนั้นใช้ทรานซิชันแบบเนียนเพื่อเชื่อมช่องว่างให้ต่อเนื่อง ฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอของ HeyGen ช่วยให้คุณตรวจทานการแก้ไขทุกจุด ทำให้คลิปสุดท้ายฟังลื่นไหลและดูเหมือนถ่ายจบในเทคเดียว
ไม่จำเป็น คุณสามารถสร้างคลิปพอดแคสต์จากไฟล์บันทึกเสียงที่มีอยู่แล้ว หรือผลิตวิดีโอแบบไม่เห็นหน้า พร้อมคำบรรยาย B-roll และภาพจาก AI ได้ ด้วยอวตารมากกว่า 1,100 แบบและ Avatar IV คุณจึงสร้างคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง และโพสต์ต่อเนื่องได้แม้ในสัปดาห์ที่ไม่ได้ถ่ายทำเลย
ได้แน่นอน อัปโหลดไฟล์เสียงพอดแคสต์ของคุณ ระบบจะเปลี่ยนทุกไฮไลต์ให้กลายเป็นคลิปวิดีโอหรือออดิโอแกรมพร้อมคำบรรยายและภาพประกอบ คุณยังสามารถเพิ่มเสียงบรรยายด้วยการโคลนเสียง AI ที่แมตช์กับเสียงของคุณจากตัวเลือกกว่า 300 แบบ ทำให้รายการที่เน้นเสียงอย่างเดียวก็ยังได้ไฟล์วิดีโอที่ดูมืออาชีพ
ได้ HeyGen รองรับมากกว่า 175 ภาษา คุณจึงสามารถตัดคลิปจากการอัดเสียงครั้งเดียวแล้วทำเวอร์ชันท้องถิ่นด้วยการลิปซิงก์ AI ที่แม่นยำและคงโทนเสียงเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็นวิธีที่รวดเร็วในการขยายการเข้าถึงพอดแคสต์ของคุณและดึงดูดผู้ฟังใหม่ทั่วโลกโดยไม่ต้องอัดเสียงซ้ำ
แอปตัดต่อส่วนใหญ่ทำได้แค่ตัดคลิป แต่แพลตฟอร์มตัดต่อวิดีโอจากข้อความเดียวนี้ที่ OpenAI, Shopify และ HubSpot ใช้งาน ไปไกลกว่านั้นด้วยไฮไลต์ การล้างเสียงให้คมชัด คำบรรยายแบบบร্যান্ড อวตาร และการแปลในที่เดียว ช่วยให้เวิร์กโฟลว์การผลิตพอดแคสต์ลื่นไหลขึ้นและเพิ่มผลลัพธ์จากพอดแคสต์ของคุณให้ได้สูงสุด
ใช่ HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ให้ลองใช้งานฟรีและสร้างคลิปพอดแคสต์ตัวอย่างได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน ปลดล็อกตอนที่ยาวขึ้น คลิปได้มากขึ้น และการเข้าถึงฟีเจอร์สร้างวิดีโอ AI แบบเต็มรูปแบบ
ได้แน่นอน ใช้โลโก้ สี ฟอนต์ รวมถึงอินโทรและเอาต์โทรของคุณด้วยชุดแบรนด์ (brand kits) เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและเข้ากับรายการของคุณได้อย่างลงตัว คุณยังสามารถใช้ AI face swap เปลี่ยนใบหน้าพิธีกรเพื่อให้ภาพลักษณ์สอดคล้องกันตลอดทั้งซีรีส์ ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้าย
ได้ เครื่องมือนี้ทำงานได้กับไฟล์บันทึกยาวทุกประเภท รวมถึงเว็บบินาร์ การสัมภาษณ์ และการบันทึกหน้าจอ เพียงวางลิงก์หรืออัปโหลดไฟล์ เพิ่มอินโทรแบรนด์ของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์ script to video แล้วเปลี่ยนคอนเทนต์ของคุณให้เป็นคลิปสั้นพร้อมคำบรรยายสำหรับทุกช่องทาง
อัปโหลดไฟล์บันทึกของคุณแล้ว HeyGen จะดึงไฮไลต์สำคัญออกมาให้ เพื่อให้สร้างคลิปพอดแคสต์ที่ดึงดูดและทำคลิปสำหรับ Instagram ได้ภายในไม่กี่นาที เพิ่มซับไตเติลและแบรนดิ้งในตัวแก้ไข AI Studio จากนั้นเผยแพร่คลิปพอดแคสต์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตัดต่อเอง
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
แปลงพอดแคสต์ตอนยาวให้เป็นคลิปสั้นใส่แคปชันพร้อมลงโซเชียลด้วย AI