พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Ad Generator สำหรับสร้างวิดีโอโฆษณาเร็ว แรง และได้ผลลัพธ์สูง

สร้างวิดีโอโฆษณาพร้อมใช้งานจริงด้วย AI ad generator ที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและคมชัด เริ่มจากสินค้า ข้อเสนอ หรือสคริปต์ แล้วสร้างวิดีโอโฆษณาคุณภาพสูงพร้อมภาพ เสียง คำบรรยาย และจังหวะการตัดต่อที่จัดการให้อัตโนมัติ ไม่ต้องถ่ายทำหรือใช้การตัดต่อซับซ้อน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย

โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

แคมเปญเปิดตัวสินค้า

แคมเปญเปิดตัวสินค้า

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

โฆษณาโปรโมตอีคอมเมิร์ซ

โฆษณาโปรโมตอีคอมเมิร์ซ

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

ประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับ SaaS

ประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับ SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

โฆษณาธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจบริการ

โฆษณาธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจบริการ

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

ทดสอบ A/B สำหรับเวอร์ชันครีเอทีฟต่างๆ

ทดสอบ A/B สำหรับเวอร์ชันครีเอทีฟต่างๆ

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณา AI ที่ดีที่สุด?

HeyGen เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที เริ่มจากไอเดีย สคริปต์ หรือบูลเล็ตพอยต์ไม่กี่ข้อ จากนั้นสร้างฉากพูดที่สมจริงและทำโฆษณาให้เสร็จได้โดยไม่ต้องพึ่งเวิร์กโฟลว์โปรดักชันแบบเดิม

เริ่มต้นใช้งานฟรี
การสร้างที่รวดเร็วทันใจ

เปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที เร็วและประหยัดกว่าการถ่ายทำใหม่ การถ่ายซ้ำ หรือการตัดต่อที่ซับซ้อนมาก

ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วยเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและใช้งาน直สัญชาตญาณ ไม่ต้องมีพื้นฐานตัดต่อ ไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค แค่เขียน สร้าง ปรับแต่ง

เครื่องมือสร้างสรรค์แบบครบวงจร

ตั้งแต่ร่างแรกจนถึงไฟล์ส่งออกสุดท้าย ตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความของ HeyGen ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดลื่นไหล แก้ไขประโยค ปรับจังหวะ ปรับฉาก และลองเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนแก้เอกสาร ไม่ใช่ไทม์ไลน์

การสร้างจากพรอมต์และจากสินค้า

เริ่มจากบรีฟ สคริปต์ หรือรายละเอียดสินค้าเพื่อสร้างคอนเทนต์โฆษณา เครื่องมือสร้างโฆษณา AI จะเปลี่ยนข้อมูลที่ใส่เข้าไปให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาฉบับสมบูรณ์ พร้อมโครงสร้างซีน ภาพ และเสียงบรรยายที่สอดคล้องกับเป้าหมายโฆษณา

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Smiling man on a video call with graphic overlays for brand fonts, colors, and an editable message "Hey Maya! We have a special offer just for you!" highlighted by colorful collaboration icons.

เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จากสคริปต์เป็นหลัก

ทำงานกับข้อความโดยตรงเพื่อปรับแต่งฮุก จุดเด่น และข้อเสนอ เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จะอัปเดตภาพ เสียง และคำบรรยายให้อัตโนมัติ ทำให้การทดสอบและปรับโฆษณาทำได้ง่ายและรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
An application interface displaying a person using a smartphone with "Hey Mina!" on one side, and a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity script on the other.

รูปแบบและจังหวะที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม

สร้างโฆษณาที่ปรับขนาดและจังหวะให้เหมาะกับฟีดโซเชียล พรีโรล และทุกตำแหน่งโฆษณา ระบบจัดรูปแบบอัตโนมัติช่วยให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติและเลื่อนดูได้ลื่นไหลบนทุกช่องทาง

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Three overlapping video call screens featuring diverse people.

คำบรรยายและเสียงที่ช่วยเพิ่มยอดคอนเวอร์ชัน

คำบรรยายอัตโนมัติและการพูดด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติช่วยให้โฆษณาประสิทธิภาพสูงชัดเจนและเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย AI โฆษณายังคงทรงพลังแม้ผู้ชมปิดเสียง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Facebook และ LinkedIn

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Smiling woman with a CC icon and "AI Captions" text.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Ad Generator

สร้างโฆษณาวิดีโอจาก AI ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มไอเดียโฆษณาของคุณ

กรอกสคริปต์แบบย่อหรือรายละเอียดสินค้าเพื่อสร้างโฆษณาประสิทธิภาพสูง ระบบจะเตรียมคอนเทนต์สำหรับการสร้างวิดีโอโฆษณาด้วย AI โดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 2

กำหนดรูปแบบข้อความ

แก้ไขฮุค จุดขาย และข้อเสนอได้โดยตรงในข้อความ เครื่องมือ AI จะปรับฉากและจังหวะวิดีโอให้อัตโนมัติ ช่วยยกระดับกระบวนการสร้างโฆษณาเพื่อเพิ่มอัตราการแปลง

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาพและเสียงพูด

เลือกเลย์เอาต์ คำบรรยาย แบรนด์ดิ้ง และสไตล์การบรรยาย ระบบจะจัดการเวลาและการลิปซิงก์ให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและส่งออก

เรนเดอร์วิดีโอโฆษณาฉบับสมบูรณ์และส่งออกไปใช้ในแคมเปญโฆษณา อัปเดตและสร้างใหม่ได้ทุกเมื่อเพื่อทดสอบมุมการนำเสนอใหม่ๆ

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI ad generator คืออะไร?

AI ad generator คือเครื่องมือที่สร้างวิดีโอโฆษณาประสิทธิภาพสูงจากข้อความ พรอมต์ หรือรายละเอียดสินค้า โดยจะสร้างภาพประกอบ เสียงบรรยาย คำบรรยาย และจังหวะวิดีโอให้อัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถปล่อยวิดีโอโฆษณาได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ หรือมีความเชี่ยวชาญด้านโปรดักชัน

สามารถสร้างโฆษณาแบบไหนได้บ้าง?

คุณสามารถสร้างโฆษณาสั้นสำหรับโซเชียล โปรโมตสินค้า โฆษณาบริการ ประกาศฟีเจอร์ใหม่ และทำเวอร์ชันแคมเปญหลากหลายได้ เครื่องมือสร้างโฆษณาด้วย AI นี้ออกแบบมาสำหรับวิดีโอแอดสั้นๆ ที่เน้นการแปลงลูกค้าบนทุกช่องทางดิจิทัล สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49

สามารถสร้างวิดีโอโฆษณาได้เร็วแค่ไหน?

วิดีโอโฆษณาส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายในไม่กี่นาทีด้วยเทคโนโลยี AI เนื่องจากการแก้ไขทำที่ระดับข้อความ การอัปเดตข้อความหรือทดสอบฮุกใหม่ๆ ในเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จึงทำได้รวดเร็วกว่าเวิร์กโฟลว์ตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างมาก

สามารถปรับแต่งแบรนด์และงานภาพได้หรือไม่?

ได้ การใช้เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดช่วยยกระดับโฆษณาของคุณได้ สามารถใส่สีประจำแบรนด์ เลย์เอาต์ และสไตล์ภาพ เพื่อให้วิดีโอโฆษณาทุกชิ้นสอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ พร้อมรักษาข้อความให้สม่ำเสมอในทุกแคมเปญ แพลตฟอร์ม AI ของเราได้แปลวิดีโอ 18,814,906 วิดีโอในหลายภาษาแล้ว

โฆษณาถูกปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มหรือไม่?

ได้ วิดีโอจะถูกสร้างในรูปแบบไฟล์ที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ พร้อมจังหวะการตัดต่อ คำบรรยาย และอัตราส่วนภาพที่เหมาะสม ทำให้เผยแพร่ได้ง่ายบนโซเชียลและแพลตฟอร์มโฆษณา

สามารถสร้างหลายเวอร์ชันของโฆษณาเดียวกันได้ไหม

ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันจากอินพุตเดียวกันเพื่อทดสอบฮุก ภาพ และมุมการสื่อสารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างโฆษณาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอหรือไม่?

ไม่จำเป็น เวิร์กโฟลว์นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพด้านตัดต่อ คุณแค่จัดการข้อความและการตั้งค่า ส่วน AI จะดูแลเรื่องจังหวะ ภาพ และรายละเอียดการผลิตให้ทั้งหมด

วิดีโอโฆษณาถูกส่งออกในรูปแบบไฟล์อะไรบ้าง?

วิดีโอโฆษณาจะถูกส่งออกเป็นไฟล์มาตรฐานรูปแบบ MP4 ทำให้อัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์มโฆษณา โซเชียลเน็ตเวิร์ก และเครื่องมือจัดการแคมเปญภายในได้อย่างสะดวก

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background