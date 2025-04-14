Skapa en snygg save the date-video utifrån ett manus, ett foto eller en enkel idé. Ingen kamera, inget team och ingen redigeringsvana behövs. Välj en stil, lägg till ditt budskap och HeyGen gör din video till ett delbart klipp på några minuter.
Varför varumärken väljer HeyGens verktyg för save the date-video
Skapa videor från ditt eventmanus
Skriv in detaljerna för ditt evenemang, välj en mall för ”save the date”-video och starta ditt videoprojekt. Plattformen skapar automatiskt en färdig animation med berättarröst, övergångar och scentajming. AI-verktyg sköter tempo och sekvensering så att ditt tillkännagivande är klart direkt. Oavsett om du annonserar ett bröllop eller en jämn födelsedag gör text till video om ditt manus till ett snyggt klipp utan att du behöver redigera.
Designa din mall för save the date-video
Välj en elegant, bröllopstemat mall eller bläddra bland designer för alla tillfällen. Varje mall för ”save the date”-video innehåller färdigmatchad grafik, övergångar och layoutalternativ som du kan justera efter ditt tema. Den intuitiva dra-och-släpp-editorn är enkel att använda även för nybörjare och kräver ingen designbakgrund. Börja från grunden eller bygg vidare på en befintlig stil. AI-videogeneratornger dig direkt tillgång till hela mallbiblioteket.
Röstberättelse som låter som du
Spela in ett kort röstprov så klonar plattformen din röst och levererar ett personligt budskap i din egen ton. Varje ord i din romantiska inbjudan låter naturligt eftersom ljudet matchar din röst och stil exakt. Dina gäster hör dig, även om du aldrig spelade in det slutliga manuset. Alternativt kan du välja bland dussintals inbyggda röstalternativ för att hitta rätt ton för ditt evenemang. Använd AI-röstkloning för att lägga till din egen röst i varje save the date.
Animera foton och videoklipp till video
Ladda upp eget material eller hämta från ett bibliotek med stockvideor för att skapa ett flerscenigt meddelande. Animera foton med övergångar, beskär bilder så att de passar alla format och trimma scener till rätt längd utan avancerade redigeringsprogram. Förlovningsfotograferingar, bilder från platsen eller stockmaterial blir automatiskt till färdigpolerat videoinnehåll. bild till video‑verktyget sköter scenuppbyggnad, visuell tajmning och export så att du får ett färdigt klipp utan manuell redigering.
Redigera, texta och dela i valfritt format
Din färdiga video exporteras i HD och är redo för alla kanaler: sms, e‑post, Instagram, WhatsApp eller direkt nedladdning. Använd de viktigaste verktygen i online-redigeraren för att finjustera undertexter, justera timing och samarbeta med din partner eller planerare innan ni färdigställer. Redigeringsverktygen sköter generering av undertexter automatiskt så att din inbjudan går att läsa utan ljud. Använd undertextgeneratorn för att lägga till korrekta undertexter på några sekunder, eller översätt för gäster i olika länder.
Användningsområden för verktyget för save the date-video
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Så fungerar en videomakare för save the date
Skapa din save the date-video i fyra tydliga steg, från att välja stil till att skicka den till alla gäster på din lista.
Bläddra bland evenemangsmallar och välj en stil som passar ton och tema för din tillställning.
Skriv in ditt evenemangs namn, datum, plats och alla detaljer du vill att gästerna ska komma ihåg.
Lägg till din röst, justera det visuella och ladda upp bilder för att göra videon personlig.
Ladda ner din video och skicka den via sms, e-post eller sociala medier till din gästlista.
En save the date-videoskapare låter dig skapa en inbjudningsvideo utan att filma eller redigera. Skriv in dina eventdetaljer, välj en save the date-videomall, lägg till berättarröst så skapar plattformen en färdig video. Använd script till video för att göra ett skrivet meddelande till ett delningsklart klipp på några minuter. Skicka det via sms, e-post eller sociala medier till hela din gästlista.
Ja. Ett videomeddelande som innehåller dina foton, röster och detaljer om evenemanget känns mer personligt än ett tryckt kort. När du skapar din save the date-video till bröllopet kan du styra varje del: bilder, berättarröst, musik och budskap. Om du vill ha ett enhetligt utseende i alla scener kanAI-ansiktsbyteplacera dina foton i vilken bildruta som helst. Lägg till din egen röst så att det låter precis som du.
Spela in ett kort röstprov så klonar plattformen din röst och berättar videon i din egen ton. Din berättarröst används automatiskt i alla scener. Om du inte vill spela in kan du istället använda AI-röstgeneratorn för att välja mellan naturligt klingande röstalternativ. Oavsett vad du väljer låter den färdiga videon personlig utan något efterarbete.
Din video bör innehålla evenemangets namn, datum, plats samt en länk till OSA eller bröllopswebbplatsen. Ett kort personligt meddelande, foton på paret eller lokalen och evenemangets tema eller klädkod är också bra att ha med. Om du redan har en presentationsfil med alla detaljer kan du använda PPT till video för att omvandla den direkt till en video. Försök att hålla den färdiga videon under 60 sekunder.
Ja. Din färdiga video exporteras i standardformatet MP4, som kan spelas upp på alla enheter och skickas via WhatsApp, iMessage, e‑post och sociala plattformar. Du kan också skapa en kort, vertikal version för Reels eller Stories med hjälp av reelgeneratorn. Varje format är optimerat för mobil så att gästerna kan öppna videon och spara datumet utan att byta enhet.
Det finns ingen gräns för hur många personer du kan dela din video med. När den är klar laddar du ner MP4-filen och skickar den till hela gästlistan via sms, e-post eller valfri meddelandeplattform. För stora gästlistor kan du klistra in länken i ett gruppmeddelande eller ett massutskick via e-post. Du kan också använda url to video för att skapa en hostad version och dela en länk i stället för en fil.
En video förmedlar information i ett format som människor är mer benägna att öppna och komma ihåg än ett kort eller en webbsida. Den kombinerar visuella element, berättarröst, musik och rörelse till en kort upplevelse som skapar genuin förväntan inför evenemanget. Till skillnad från en webbsida kan en video spelas upp i alla meddelandeappar.AI-läppsynksäkerställer att berättarröst och visuellt tempo matchar perfekt för ett professionellt resultat.
Du kan skapa en gratis save the date-video utan att ange kreditkort. Gratisplanen låter dig göra din video online utan kostnad, förhandsgranska resultatet och exportera den innan du uppgraderar. Betalplaner från $24 per månad låser upp röstkloning, längre videolängder och hela stilsbiblioteket. Börja med en gratis video och uppgradera när du är redo.
Ja. Ladda upp dina förlovningsbilder så skapar plattformen automatiskt en video med flera scener av dina bilder, övergångar, berättarröst och musik. Ordna bilderna i valfri ordning och lägg till bildtexter eller information om evenemanget i varje scen. Om du vill ha hjälp med formuleringen kan du använda videomanusgeneratorn för att ta fram ett utkast till din annons innan du lägger in den i videon.
Ja. Ett bildspelsformat är ett populärt val för save the date-videor, särskilt när du utgår från en förlovningsfotografering. Varje foto blir en scen med mjuka övergångar, berättarröst och musik. Använd bildspelsskaparen för att skapa ett snyggt bildspel av foton utan någon designvana. Det färdiga resultatet exporteras som en MP4-fil som är redo att delas via sms eller e-post.
Ja. Exportera din save the date som en GIF eller som en vanlig videofil. Animerade GIF:ar fungerar i e‑post och i sociala flöden där autoplay kanske inte startar. Skapa en kort animerad loop från ditt annonsklipp med hjälp av inbyggda redigeringsverktyg. GIF:ar spelas upp automatiskt i de flesta e‑postklienter, vilket gör dem till ett populärt format för save the dates. Exportera som GIF eller MP4 beroende på var du planerar att dela den.
Inga förkunskaper krävs. Plattformen är enkel att använda från första gången, med mallar och redigeringsverktyg som sköter designen automatiskt. Ta med din kreativitet så gör verktygen resten. Välj din stil, fyll i detaljerna och skapa ett färdigt tillkännagivande eller ett enkelt inbjudningskort i guidade steg. De flesta gör klart sin första ”save the date”-video på under tio minuter utan tidigare erfarenhet av videoredigering.
