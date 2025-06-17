Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-inbjudningsskapare för snabba inbjudningar

Skapa snygga, delningsklara videoinbjudningar från manus, bilder eller eventlänkar med HeyGens kostnadsfria AI-inbjudningsskapare. Klistra in din eventtext, välj en visuell stil och generera direkt färdiga inbjudningar med animerade scener, röstpålägg, undertexter och format klara för export – utan kameror eller redigering.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter att videon har skapats
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Svart bakgrund som används som visuellt mellanrum på HeyGen AI-videoplattformens webbsida

Inbjudningar till bröllop och milstolpar

Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.

Svart bakgrund

Företagsevent och webbinarier

Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.

Svart bakgrund som används som visuellt mellanrum på HeyGen AI-videoplattformens webbsida

Fester och privata sammankomster

Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.

Svart bakgrund som används som visuellt mellanrum på HeyGen AI-videoplattformens webbplats

Insamlingar och ideell uppsökande verksamhet

Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.

Svart bakgrund som används som visuellt mellanrum på HeyGens AI-videoplattform

Produktlanseringar och pressinbjudningar

Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.

Svart bakgrund som används som platshållare för HeyGen AI-videoinnehåll

Personliga gästupplevelser

Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.

Varför HeyGen är den bästa AI-inbjudningsskaparen

HeyGen omvandlar inbjudningstexter till kompletta AI-genererade inbjudningsvideor med produktionskvalitet på bild, smart timing och flerspråkig leverans. Team kan snabbt skapa konsekventa inbjudningar i linje med varumärket, lokalisera dem utan krångel och skala upp inbjudningar till gäster, partners och deltagare med minimalt arbete.

Kom igång gratis
Direkta inbjudningsvideor

Förvandla dina eventdetaljer till en färdig video på några minuter. HeyGen automatiserar scenordning, animation och timing så att du kan fokusera på budskapet, inte produktionen.

Varumärkesanpassad och redigerbar

Använd varumärkets färger, typsnitt, logotyper och mallar. Redigera scener, byt ut material eller justera texten samtidigt som du behåller en enhetlig identitet i varje inbjudan och format.

Inbjudningar redo för global användning

Översätt eventtexter och återskapa videor på andra språk med voiceovers och textade undertexter. HeyGens videotranslator återskapar timing och tempo för ett naturligt framförande i din inbjudan med hjälp av AI.

Manusstyrd scenkomposition och timing

Klistra in din inbjudningstext eller ladda upp en gästlista så skapar HeyGen en scen‑för‑scen‑video som följer din text. Motorn identifierar rubriker, OSA‑detaljer och schemablock för att skapa tydliga, lättlästa scener med mjuka övergångar, animerad text och visuell betoning på viktiga detaljer. Använd Bild till video‑konvertering för att förbättra din digitala inbjudningsupplevelse. Använd bilder som indata för att göra foton till animerade bakgrunder och hålla scenerna visuellt enhetliga mellan olika versioner.

Kom igång gratis →
script to video

Animerat designsystem med varumärkesstyrning

Välj bland utvalda mallar eller anpassa helt egna färgpaletter, typografi, rörelsekurvor och lower thirds. HeyGens designmotor använder automatiskt din brand book på varje inbjudan, bevarar läsbarheten på små skärmar och ser till att rörelse och tempo matchar eventets ton – formell, lekfull eller filmisk.

Kom igång gratis →
brand control

Naturliga röstpålägg, musik och stöd för läppsynk

Lägg till AI-röstpålägg i studiokvalitet på dussintals språk, välj bakgrundsmusik som passar stämningen och använd röstkloning för personliga meddelanden. När du använder en presentatör eller avatar på skärmen ser HeyGen till att läppsynken är exakt så att de inspelade inbjudningarna matchar den genererade rörelsen sömlöst.

Kom igång gratis →
Voice cloning

Plattformsoptimerade exporter och automatisering

Rendera inbjudningar som MP4:or, vertikala Shorts eller GIF:ar som är klara för meddelanden, sociala medier, e-post eller eventsidor med en anpassningsbar design. Använd massgenerering eller API:et för att skapa hundratals personliga inbjudningar från ett kalkylblad och automatisera leveransen med webhooks och integrationer mot molnlagring.

Kom igång gratis →
motion graphics photos to video

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du AI-inbjudningsskaparen

Skapa AI-genererade inbjudningsvideor i fyra tydliga steg – från manus till delningsklar video.

Kom igång gratis
Steg 1

Ange händelsedetaljer eller klistra in ditt manus

Lägg till namn, datum, tid, plats, RSVP‑länk och eventuella anteckningar. HeyGen analyserar texten, identifierar de viktigaste delarna och förbereder en st

Steg 2

Välj ett visuellt tema och en röst

Välj en anpassningsbar mall, färgschema och bakgrundsmusik för dina inbjudningar. Välj en röst för annonser eller ladda upp ett kort klipp för att skapa en egen röstklon.

Steg 3

Finjustera scener och personalisering

Redigera text, byt ut bilder eller lägg till gästvariabler för personliga versioner. Justera timing, rörelseintensitet eller textningsstilar med enkla reglage.

Steg 4

Skapa, exportera och distribuera

Rendera optimerade filer för sociala medier, e-post och evenemangssidor med en kostnadsfri inbjudningsskapare. Använd batchläge eller API för att skapa tusentals personliga inbjudningar och trigga leverans via webhooks eller integrationer.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-inbjudningsskapare och hur skiljer den sig från en mallredigerare?

En AI-bjudningsskapare omvandlar din eventtext, dina bilder eller länkar till en färdigproducerad video med generativa visuella element, motion design, voiceovers och automatiserad timing. Till skillnad från statiska mallredigerare bygger HeyGen animerade scener, anpassar tempot automatiskt och skapar delningsklara videoformat utan manuell keyframing eller avancerad redigering.

Kan jag anpassa inbjudningsdesignerna och hålla dem i linje med vårt varumärke?

Ja. HeyGen har varumärkessatser som automatiskt använder färger, typsnitt, logotyper och layouter på alla inbjudningar. Du kan finjustera rörelsekurvor, undertextstilar och scenkomposition för att säkerställa att varje version följer dina varumärkesriktlinjer.

Hur fungerar personalisering och gästspecifika inbjudningar?

Ladda upp ett kalkylblad med gästvariabler, namn, fotolänkar eller hälsningsfraser så skapar HeyGen individuella inbjudningar i batch. Varje fil kan innehålla en personlig röstreplik eller bild, vilket gör skalbar, personlig kommunikation möjlig utan manuellt redigeringsarbete. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med paket från $49 per månad.

Stöds flerspråkiga inbjudningar?

Ja. Använd den inbyggda kostnadsfria AI-inbjudningsgeneratorn för att effektivisera din designprocess. videöversättare för att skapa lokala versioner. HeyGen översätter manus, skapar naturliga röstpålägg och synkar undertexter och läppsynk med det översatta ljudet så att budskapen känns naturliga för internationella gäster.

Kan jag använda egen musik eller välja royaltyfri musik?

Du kan ladda upp licensierade låtar eller välja från HeyGens bibliotek med rättighetsklar musik. Motorn matchar musiken mot tempot och kan automatiskt justera klippen så att de synkas med musikaliska inslag för ett mer bearbetat resultat.

Vilka exportformat och plattformspresets finns tillgängliga?

Exportera MP4-filer optimerade för e-post, sociala medier eller eventsidor, vertikala reels för Instagram och TikTok, eller loopade GIF:ar för snabba meddelanden. Förinställningar säkerställer rätt bildförhållande, bithastighet och inbäddning av undertexter för varje kanal.

Hur lång tid tar det att skapa en inbjudningsvideo?

De flesta inbjudningsvideor skapas på några minuter beroende på längd och komplexitet. Tidslinjer för batchgenerering skalar med volymen; API:er och webhooks stöder asynkron leverans för stora kataloger.

Vem äger videorna och är de säkra?

Du behåller full äganderätt till alla genererade inbjudningar. HeyGen lagrar och överför data säkert med kontroller på företagsnivå. För känsliga evenemang kan du använda privata lagringsintegrationer och rollbaserad åtkomst för att hantera distributionen.

Kan jag uppdatera en inbjudan efter att den har skapats?

Ja. Redigera ditt manus, byt visuellt innehåll eller ändra röstinställningar och generera om. HeyGen uppdaterar bara de ändrade scenerna, så att du snabbt och effektivt kan göra iterativa ändringar utan att bygga om hela videon.

Integreras HeyGen med RSVP- eller e-postsystem?

HeyGen har stöd för delningslänkar som kan exporteras och filnedladdningar för alla e-post- eller RSVP-plattformar, och kan anslutas via API:er för att automatisera leverans till CRM, e-postmarknadsföring eller verktyg för eventhantering.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background