AI-inbjudningsskapare för snabba inbjudningar

Skapa snygga, delningsklara videoinbjudningar från manus, bilder eller eventlänkar med HeyGens kostnadsfria AI-inbjudningsskapare. Klistra in din eventtext, välj en visuell stil och generera direkt färdiga inbjudningar med animerade scener, röstpålägg, undertexter och format klara för export – utan kameror eller redigering.
Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.
Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.
Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.
Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.
Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.
Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.
Varför HeyGen är den bästa AI-inbjudningsskaparen
HeyGen omvandlar inbjudningstexter till kompletta AI-genererade inbjudningsvideor med produktionskvalitet på bild, smart timing och flerspråkig leverans. Team kan snabbt skapa konsekventa inbjudningar i linje med varumärket, lokalisera dem utan krångel och skala upp inbjudningar till gäster, partners och deltagare med minimalt arbete.
Förvandla dina eventdetaljer till en färdig video på några minuter. HeyGen automatiserar scenordning, animation och timing så att du kan fokusera på budskapet, inte produktionen.
Använd varumärkets färger, typsnitt, logotyper och mallar. Redigera scener, byt ut material eller justera texten samtidigt som du behåller en enhetlig identitet i varje inbjudan och format.
Översätt eventtexter och återskapa videor på andra språk med voiceovers och textade undertexter. HeyGens videotranslator återskapar timing och tempo för ett naturligt framförande i din inbjudan med hjälp av AI.
Manusstyrd scenkomposition och timing
Klistra in din inbjudningstext eller ladda upp en gästlista så skapar HeyGen en scen‑för‑scen‑video som följer din text. Motorn identifierar rubriker, OSA‑detaljer och schemablock för att skapa tydliga, lättlästa scener med mjuka övergångar, animerad text och visuell betoning på viktiga detaljer. Använd Bild till video‑konvertering för att förbättra din digitala inbjudningsupplevelse. Använd bilder som indata för att göra foton till animerade bakgrunder och hålla scenerna visuellt enhetliga mellan olika versioner.
Animerat designsystem med varumärkesstyrning
Välj bland utvalda mallar eller anpassa helt egna färgpaletter, typografi, rörelsekurvor och lower thirds. HeyGens designmotor använder automatiskt din brand book på varje inbjudan, bevarar läsbarheten på små skärmar och ser till att rörelse och tempo matchar eventets ton – formell, lekfull eller filmisk.
Naturliga röstpålägg, musik och stöd för läppsynk
Lägg till AI-röstpålägg i studiokvalitet på dussintals språk, välj bakgrundsmusik som passar stämningen och använd röstkloning för personliga meddelanden. När du använder en presentatör eller avatar på skärmen ser HeyGen till att läppsynken är exakt så att de inspelade inbjudningarna matchar den genererade rörelsen sömlöst.
Plattformsoptimerade exporter och automatisering
Rendera inbjudningar som MP4:or, vertikala Shorts eller GIF:ar som är klara för meddelanden, sociala medier, e-post eller eventsidor med en anpassningsbar design. Använd massgenerering eller API:et för att skapa hundratals personliga inbjudningar från ett kalkylblad och automatisera leveransen med webhooks och integrationer mot molnlagring.
Så använder du AI-inbjudningsskaparen
Skapa AI-genererade inbjudningsvideor i fyra tydliga steg – från manus till delningsklar video.
Lägg till namn, datum, tid, plats, RSVP‑länk och eventuella anteckningar. HeyGen analyserar texten, identifierar de viktigaste delarna och förbereder en st
Välj en anpassningsbar mall, färgschema och bakgrundsmusik för dina inbjudningar. Välj en röst för annonser eller ladda upp ett kort klipp för att skapa en egen röstklon.
Redigera text, byt ut bilder eller lägg till gästvariabler för personliga versioner. Justera timing, rörelseintensitet eller textningsstilar med enkla reglage.
Rendera optimerade filer för sociala medier, e-post och evenemangssidor med en kostnadsfri inbjudningsskapare. Använd batchläge eller API för att skapa tusentals personliga inbjudningar och trigga leverans via webhooks eller integrationer.
En AI-bjudningsskapare omvandlar din eventtext, dina bilder eller länkar till en färdigproducerad video med generativa visuella element, motion design, voiceovers och automatiserad timing. Till skillnad från statiska mallredigerare bygger HeyGen animerade scener, anpassar tempot automatiskt och skapar delningsklara videoformat utan manuell keyframing eller avancerad redigering.
Ja. HeyGen har varumärkessatser som automatiskt använder färger, typsnitt, logotyper och layouter på alla inbjudningar. Du kan finjustera rörelsekurvor, undertextstilar och scenkomposition för att säkerställa att varje version följer dina varumärkesriktlinjer.
Ladda upp ett kalkylblad med gästvariabler, namn, fotolänkar eller hälsningsfraser så skapar HeyGen individuella inbjudningar i batch. Varje fil kan innehålla en personlig röstreplik eller bild, vilket gör skalbar, personlig kommunikation möjlig utan manuellt redigeringsarbete. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med paket från $49 per månad.
Ja. Använd den inbyggda kostnadsfria AI-inbjudningsgeneratorn för att effektivisera din designprocess. videöversättare för att skapa lokala versioner. HeyGen översätter manus, skapar naturliga röstpålägg och synkar undertexter och läppsynk med det översatta ljudet så att budskapen känns naturliga för internationella gäster.
Du kan ladda upp licensierade låtar eller välja från HeyGens bibliotek med rättighetsklar musik. Motorn matchar musiken mot tempot och kan automatiskt justera klippen så att de synkas med musikaliska inslag för ett mer bearbetat resultat.
Exportera MP4-filer optimerade för e-post, sociala medier eller eventsidor, vertikala reels för Instagram och TikTok, eller loopade GIF:ar för snabba meddelanden. Förinställningar säkerställer rätt bildförhållande, bithastighet och inbäddning av undertexter för varje kanal.
De flesta inbjudningsvideor skapas på några minuter beroende på längd och komplexitet. Tidslinjer för batchgenerering skalar med volymen; API:er och webhooks stöder asynkron leverans för stora kataloger.
Du behåller full äganderätt till alla genererade inbjudningar. HeyGen lagrar och överför data säkert med kontroller på företagsnivå. För känsliga evenemang kan du använda privata lagringsintegrationer och rollbaserad åtkomst för att hantera distributionen.
Ja. Redigera ditt manus, byt visuellt innehåll eller ändra röstinställningar och generera om. HeyGen uppdaterar bara de ändrade scenerna, så att du snabbt och effektivt kan göra iterativa ändringar utan att bygga om hela videon.
HeyGen har stöd för delningslänkar som kan exporteras och filnedladdningar för alla e-post- eller RSVP-plattformar, och kan anslutas via API:er för att automatisera leverans till CRM, e-postmarknadsföring eller verktyg för eventhantering.
