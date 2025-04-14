Skapa träffsäkra undertexter till vilken video som helst på några sekunder. HeyGens AI Subtitle Generator omvandlar talat ljud till rena, färdiga undertexter som förbättrar tillgänglighet, ökar engagemanget och hjälper ditt innehåll att prestera bättre på alla plattformar. Ladda upp din video, generera undertexter direkt och redigera dem med enkla verktyg som håller ditt arbetsflöde snabbt och utan stress.
Varför använda HeyGen för att texta dina videor
Textning hjälper tittare att följa ditt budskap, förbättrar tillgängligheten och ökar engagemanget. HeyGen gör processen snabb genom att automatiskt skapa träffsäker textning, så att du slipper manuell transkribering och extra steg.
AI sköter transkribering, tidskodning och formatering och ger dig färdiga texter som matchar ditt ljud. Du kan redigera dem, anpassa stilen för olika plattformar och exportera det format du behöver för YouTube, TikTok, Instagram, Reels eller längre innehåll. Allt körs i din webbläsare, så du kan texta videor från vilken enhet som helst utan att installera programvara.
Om ditt klipp behöver trimmas innan du skapar undertexter kan du snabbt förbereda det med Online Video Trimmer:
Best practice för att skapa undertexter
Exakta undertexter gör ditt innehåll lätt att följa, även när tittare inte kan använda ljud. Följ de här enkla tipsen för att förbättra kvaliteten på undertexter och hjälpa AI att förstå ditt ljud:
✓ Använd rent ljud: Tydligt tal och minimalt bakgrundsljud förbättrar träffsäkerheten.
✓ Tala i jämn takt: Ett konsekvent tempo gör att undertexterna håller sig i synk med din video.
✓ Granska viktiga detaljer: Dubbelkolla namn, tekniska termer och formuleringar för ditt varumärke.
✓ Välj läsbara stilar: Använd tydliga typsnitt och bra kontrast för längre videor. Använd större text för kortformatplattformar som TikTok eller Reels.
✓ Exportera på rätt sätt: Använd SRT eller VTT för plattformar som stöder textningsfiler. Använd inbrända undertexter för appar som inte gör det.
✓ Förhandsgranska innan publicering: Kontrollera timing, formatering och läsbarhet en sista gång.
Gör video mer tillgänglig med AI-textning
HeyGen ger dig allt du behöver för att skapa korrekta undertexter, redigera dem enkelt och publicera innehåll för alla plattformar. Varje funktion sparar tid samtidigt som du behåller full kontroll över dina slutliga undertexter.
✓ AI-driven undertextgenerering: Skapa tydliga, korrekta undertexter på några sekunder. HeyGen analyserar ditt ljud och skapar rena undertexter med rätt timing.
✓ Enkla redigeringsverktyg: Justera timing, interpunktion eller stavning snabbt utan extra verktyg eller programvara.
✓ Exportera eller bränn in undertexter: Ladda ner SRT- eller VTT-filer för plattformar som YouTube, eller exportera videor med inbrända undertexter för TikTok, Instagram eller Reels.
✓ Stöd för flera språk: Skapa undertexter på olika språk för att nå en global publik.
✓ Snabbt, webbaserat arbetsflöde: Allt körs online så att du kan ladda upp, texta och exportera från vilken enhet som helst.
✓ Säkert och privat: Dina videor är skyddade genom hela processen.
Styla och anpassa dina undertexter. Ändra typsnitt, storlek, placering och bakgrund för lättlästa undertexter som är klara för publicering på olika plattformar. Om du vill lägga till extra text på skärmen eller varumärkesprofilering kan du testa verktyget Lägg till text i video:
Lägg till undertexter i din video i 4 enkla steg
Att skapa undertexter med HeyGen tar bara några snabba steg. Du behöver ingen redigeringserfarenhet eller någon särskild programvara. Allt körs online, och du kan gå från uppladdning till export på några minuter.
Välj din MP4-, MOV- eller WebM-fil och ladda upp den direkt från din enhet. HeyGen stöder de vanligaste videoformaten.
HeyGen analyserar ditt ljud automatiskt och skapar korrekta, tidsatta undertexter baserat på det som sägs.
Justera timing, rätta namn, lägg till skiljetecken eller ändra utseendet på dina undertexter. Du har full kontroll över slutresultatet.
Ladda ner undertexter som SRT- eller VTT-filer, eller exportera en video med inbrända undertexter för plattformar som TikTok, Instagram och Reels.
HeyGen använder avancerad röstigenkänning för att skapa mycket exakta undertexter, även vid snabb dialog. En snabb genomgång gör att du kan justera namn, förkortningar eller tekniska termer för ett perfekt resultat.
Ja. Exportera SRT/VTT-filer för plattformar som stöder undertexter eller bränn in undertexter direkt i din video för TikTok, Reels och Shorts. För trimning innan du lägger till undertexter, prova Online Video Trimmer
Många centrala funktioner, inklusive automatisk generering av undertexter, redigeringsverktyg och export till SRT/VTT, är gratis att använda. Du kan lägga till undertexter i videor direkt utan att installera någon programvara. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.
HeyGen stöder MP4, MOV, AVI och WebM, vilket gör det enkelt att texta innehåll från mobiler, kameror eller skärminspelningar.
För mer avancerade skapandebehov börjarPro-planenpå $49
Absolut. Du kan skapa undertexter på flera språk och göra ditt innehåll tillgängligt för en global publik i sociala medier, e‑learning och marknadsföringskanaler. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.
Nej. Din video behåller sin ursprungliga skärpa oavsett om du laddar ner undertextfiler eller bränner in textningen direkt i videon för plattformar som TikTok eller Instagram.
Inte alls. Gränssnittet är enkelt och webbaserat, så vem som helst kan skapa, redigera och utforma undertexter på några minuter. Om du behöver extra text på skärmen kan du också använda Lägg till text i video.
