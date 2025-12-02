Översätt videor från
engelska till danska
Översätt engelska videor till tydlig, naturlig danska på bara några minuter med HeyGen. Skapa danska undertexter, generera naturliga danska voiceovers eller producera AI-dubbning utan manuellt redigeringsarbete eller komplex programvara.
Ladda upp din engelska video, välj danska och gör hela processen direkt i webbläsaren. HeyGen sköter transkribering, översättning, tidsjustering och export i ett smidigt arbetsflöde.
Tap to upload a video!Upload a video!
See it in another language in just minutes.
Engelska till danska videöversättningar på ett enkelt sätt
Översättning av video från engelska till danska gör att du kan omvandla talad engelska till flytande danska samtidigt som betydelse, ton och tempo bevaras. Oavsett om din publik föredrar undertexter eller ljud är processen snabb och enkel att hantera.
HeyGen är särskilt utformat för video. Det lyssnar på engelskt tal, omvandlar det till ett tidskodat transkript och översätter det till naturlig danska som känns professionell och lätt att följa.
Om du lokaliserar innehåll för flera marknader stöder samma arbetsflöde andra språk med hög efterfrågan, till exempel Engelska till spanska videöversättning:
Fördelar
Gå från engelska till danska direkt
Att översätta engelskt videoinnehåll till danska tar bara några minuter. Du kan konvertera produktdemonstrationer, lektioner, webbinarier eller marknadsföringsinnehåll utan manuell redigering av undertexter.
Nå en dansktalande publik
Danmark och den bredare nordiska regionen är digitalt engagerade marknader. Genom att översätta dina engelska videor till danska kan du öka din räckvidd och förbättra tillgängligheten.
Spara tid och produktionskostnader
I stället för att hantera separata verktyg för transkribering, översättning och formatering samlar HeyGen allt i ett arbetsflöde, vilket förenklar publiceringen.
Publicera på alla plattformar
Exportera SRT- eller VTT-undertextfiler för YouTube, onlinekurser, interna utbildningssystem och sociala plattformar.
För YouTube-specifika arbetsflöden kan du förenkla publiceringen av undertexter med hjälp av:
Best practices för en smidig översättning från engelska till danska
Tydligt engelskt ljud ger bättre resultat på danska. Gå igenom ditt manus innan du översätter för att rätta namn och tekniska termer.
Håll undertexterna korta och tydliga för bättre läsbarhet. Förhandsgranska korta klipp innan du exporterar för att säkerställa timing och tydlighet. Om du skapar voiceovers, kontrollera uttalet av varumärkesnamn och branschtermer.
Dessa små steg hjälper till att säkerställa att din danska video känns naturlig och professionell.
Funktioner utvecklade för videöversättning från engelska till danska
HeyGen upptäcker automatiskt engelskt tal och omvandlar det till flytande danska med undertexter eller berättarröst.
Du kan:
Skapa korrekta engelska transkriptioner, översätt till naturlig danska, exportera undertexter som SRT eller VTT, skapa danska voiceovers med AI-dubbning, synka tidpunkter automatiskt och skala översättningen till fler språk utan att ladda upp igen
Till exempel, när din engelska video har laddats upp kan du också lokalisera den till spanska eller arabiska med samma arbetsflöde.
Så översätter du engelsk video till svenska i 4 enkla steg
Om du är ny när det gäller att översätta video från engelska till grekiska gör HeyGen processen enkel och lätt att upprepa.
Ladda upp din video
Ladda upp din videofil. Tydligt engelskt ljud förbättrar transkriptionsnoggrannheten och minskar redigeringstiden senare.
Skapa den engelska transkriptionen
Röstigenkänningsteknik omvandlar automatiskt talad engelska till en skriftlig transkription.
Översätt engelska till danska
Transkriptionen översätts till danska med hjälp av kontextuella maskininlärningsmodeller som är tränade för att bevara meningsstruktur och innebörd.
Granska och exportera
Förhandsgranska resultatet, gör ändringar vid behov och exportera den färdiga videon eller undertextfilerna.
Vad är bättre med HeyGen?
Effekten är tydlig. Företag når konkreta resultat med HeyGens videotranslator. Genom att översätta videor direkt kan du spara både pengar och tid samtidigt som du enkelt utökar din globala räckvidd.
lägre kostnader för videöversättning
marknader lokaliserade direkt
per video i stället för veckor eller månader
Vanliga frågor
Hur översätter jag en engelsk video till danska på ett korrekt sätt?
Ladda upp din engelska video till HeyGen, skapa ett tidskodat transkript, granska det noggrant, översätt det till danska och förhandsgranska tidskoden innan du exporterar undertexter eller voiceover-filer
Kan jag lägga till danska undertexter till en engelsk video?
Ja. Du kan automatiskt skapa danska undertexter från engelskt tal och exportera dem som SRT- eller VTT-filer, eller bädda in dem direkt i din video
Kan jag översätta engelska YouTube-videor till danska?
Ja. Skapa danska undertexter, exportera SRT- eller VTT-filer och ladda upp dem till YouTube Studio. För frekvent publicering förenklar arbetsflödet med YouTube-översättaren processen.
Stöder det här verktyget dansk voiceover och dubbning?
Ja. Du kan skapa danska voiceovers med AI-dubbning, som genererar naturligt tal och synkar timingen noggrant med det ursprungliga engelska ljudet.
Är det gratis att översätta video från engelska till danska?
Du kan förhandsgranska korta videor för att testa översättningskvaliteten. Fullständiga exporter och längre innehåll kräver vanligtvis att du loggar in för en jämn och stabil bearbetning.
Kan jag skapa fler språkversioner från samma engelska video?
Ja. När videon väl är uppladdad kan du återanvända den för att skapa fler språkversioner, till exempel spanska eller arabiska, utan att ladda upp filen igen.
Vilka format stöds?
De vanligaste formaten, inklusive MP4, stöds. Undertexter kan exporteras i SRT- eller VTT-format för kompatibilitet med de största plattformarna.
Är dansk dubbning bättre än undertexter?
Det beror på din publik. Undertexter är snabbare och idealiska för tillgänglighet. Dubbning skapar en mer uppslukande upplevelse för tittare som föredrar att lyssna. Om du föredrar röst i stället för undertexter kan du använda HeyGens AI-dubbningarbetsflöde här:
Översätt videor till över 175 språk
Väck vilket foto som helst till liv med hyperrealistisk röst och rörelse med Avatar IV.