AI som kopplar samman, anpassar sig och inspirerar
På HeyGen drivs vår AI-forskning av målet att göra visuellt berättande tillgängligt för alla.
Möt våra AI-ledare
Förnyar vid skärningspunkten mellan kreativitet, kommunikation och teknik.
Charly Hong, chef för AI-forskning
Charly Hong har över ett decenniums erfarenhet av datorseende och AI, med fokus på människomodellering, förståelse och videogenerering. Han har författat över 60 publikationer och patent, vilket understryker hans engagemang för innovation och lösningar som gör skillnad. På HeyGen driver Charly utvecklingen av AI-teknik som på ett smidigt sätt förenar forskning och produkt.
Rong Yan, CTO
Rong Yan är CTO på HeyGen och arbetar för att göra visuellt berättande tillgängligt för alla. Tidigare var han VP of Engineering på HubSpot, där han ledde produkter inom data och intelligens, och han har haft ledande roller på Snapchat, Square och Facebook. Rong tog sin M.Sc. (2004) och Ph.D. (2006) vid Carnegie Mellon. Som en produktiv forskare har han över 60 publikationer, 35 patent och expertis inom AI, datautvinning och datorseende.
Joshua Xu, vd
Joshua Xu är medgrundare och vd för HeyGen och driver uppdraget att förändra visuellt berättande med AI-driven innehållsskapande. Tidigare var han ledande ingenjör på Snapchat (2014–2020), där han drev innovation inom annonsrankning, maskininlärning och beräkningsfotografi. Med en masterexamen i datavetenskap från Carnegie Mellon har Joshua djup expertis inom maskininlärning, datorseende och generativ AI.
Jun-Yan Zhu, rådgivare
Jun-Yan Zhu är Michael B. Donohue Assistant Professor i datavetenskap och robotik vid Carnegie Mellon University, där han leder Generative Intelligence Lab. Hans forskning fokuserar på generativa modeller, datorseende och grafik, med målet att ge kreatörer större möjligheter med hjälp av generativa modeller. Han har fått utmärkelsen Samsung AI Researcher of the Year, Packard Fellowship, NSF CAREER Award samt flera andra priser.
Våra forskningspelare: formar morgondagens AI
Omdefiniera digital identitet med precision och kvalitet
Vårt fokus på att skapa avatarer ligger på kontroll, konsekvens och hög kvalitet. Genom att utveckla AI‑drivet skapande gör vi det möjligt för avatarer att spegla mänskliga uttryck och beteenden på ett sömlöst sätt, och därmed minska avståndet mellan verkligheten och den digitala världen.
Multimodala språkmodeller som driver videointelligens
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Bryt språkbarriärer med multimodala lösningar
Genom att använda AI för att skapa multimodala lösningar för videöversättning vill vi göra global kommunikation mer tillgänglig. Genom att sömlöst integrera text, röst och visuellt innehåll förvandlar vi videor till innehåll som kan förstås överallt och stärker möjligheten till kontakt över språk- och kulturgränser.
Direkt engagemang genom multimodal innovation
Med realtidsrendering och avancerade multimodala lösningar kan våra interaktiva avatarer göra konversationer levande. Dessa avatarer svarar inte bara dynamiskt utan omdefinierar också användarinteraktion och gör tekniken mer engagerande och mänsklig.
Emotion AI för uttrycksfulla, realistiska digitala människor
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Agentiska system som möjliggör videoagenter i stor skala
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, teknikchef på HeyGen
”Vi utvecklar AI som inte bara är kraftfull utan också pålitlig och enkel att använda. Vårt mål är att omdefiniera vad som är möjligt med AI-videogenerering och göra den oumbärlig för företag och uppskattad av användare.”
