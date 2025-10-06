HeyGen och Sora 2-integrationen ger kreatörer, utbildare, entreprenörer och företag möjlighet att skapa filmiska B-rollklipp, scener och visuella element direkt i sitt arbetsflöde. Den här integrationen gör berättandet snabbare, mer kreativt och mer effektfullt utan att lägga till extra steg.
Kreativitet utan begränsningar
Du kan skapa B-roll, scener och visuella inslag direkt med en enkel prompt. Det här utökar det kreativa omfånget i varje videoprojekt och låter dig gå från idé till kompletterande visuellt material på några sekunder med HeyGens inbyggda AI B-roll-generator.
Sömlöst i arbetsflödet
Ingen appväxling, inga exporter och inga extra verktyg behövs. Allt sker i HeyGen, där användarna redan skapar. Det håller arbetsflödena enkla samtidigt som varje video blir mer dynamisk.
Visuellt hög kvalitet och genomtänkta layouter
Använd inbyggda visuella element eller ladda upp egna skärmdumpar, inspelningar eller varumärkesmaterial. HeyGen håller layouterna rena, placerar texten så att den är lätt att läsa och ser till att avstånden är konsekventa, så att tittarna kan fokusera på instruktionen i stället för visuellt brus. Varje scen är optimerad för tydlighet och lärande., normal
Värde till kommunikation
Du kan skapa tydlighet med visuella inslag i rätt sammanhang som stöttar ditt budskap. Det gör kommunikationen mer effektiv och träffsäker. Samtidigt minskar du produktionstiden utan att kompromissa med kreativiteten.
Drivs av OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 är den avancerade modellen för video- och ljudgenerering som driver HeyGens nya berättarfunktioner. Den ger realism, korrekt fysik, naturlig dialog och hög kontroll över sekvenser med flera klipp. Sora 2 är särskilt bra på att skapa realistiska, anime-inspirerade och filmiska AI-bilder med synkroniserade ljudeffekter.
Med HeyGen finns den här kraften nu direkt i ditt arbetsflöde och via den nya Sora 2-skrivbordsappen för avancerade användare.
Så skapar du Sora-videor med AI
Att skapa videor med AI är snabbt och enkelt. Med HeyGen förvandlar du skrivna steg till en komplett instruktionsvideo med ett guidat arbetsflöde som är utformat för snabbhet och smidiga uppdateringar.
Välj målgrupp, plattform och önskat läranderesultat. Bestäm vad tittaren ska förstå eller kunna göra efter att ha sett videon.
Klistra in dina steg eller skriv en kort beskrivning. HeyGen skapar automatiskt en komplett instruktionsvideo.
Redigera text, ändra röststil, justera visuellt innehåll eller översätt videon till fler språk.
Ladda ner din instruktionsvideo och publicera den var som helst. Uppdatera den när som helst genom att redigera texten och skapa om videon.
Det är integrationen av OpenAIs videomodell Sora 2 med HeyGen, som gör att du direkt kan skapa B-roll, scener och visuellt material i plattformen. Under en begränsad tid kan du skapa hur många videor du vill utan Sora-vattenstämpel.
OpenAI Sora är en nästa generations AI-modell för video- och ljudgenerering. Sora-appen använder den här tekniken för att skapa, remixa och dela AI-genererade videor med realism, fysikalisk exakthet och naturligt ljud.
Sora 2 ger realism, korrekt fysik, naturlig dialog och kontroll över sekvenser med flera tagningar.
Nej. Allt sker i HeyGen utan att du behöver byta app eller exportera filer. Sora 2-skrivbordsappen är perfekt för kreatörer som vill ha en kraftfull AI-videogenerator med synkroniserat ljud. Utforska prisvärda årsplaner från $24 per år.
Ja. Eftersom arbetsflödet är manusbaserat kan du redigera ett steg, byta scen eller uppdatera terminologi och rendera om snabbt. Det här är perfekt för team som jobbar i högt tempo och behöver aktuella guider utan att spela in på nytt varje gång ett gränssnitt eller en policy ändras.
Du behåller rättigheterna till innehållet du skapar, inklusive dina manus och exporterade videor. Säkerhet och åtkomstkontroller beror på din plan och dina arbetsyteinställningar. För känslig träning ska du följa interna riktlinjer och begränsa åtkomsten till bara de team som behöver materialet. Vår AI-plattform har redanöversatt 18,814,906 videor på flera språk
Nej. Allt sker i HeyGen utan att du behöver byta app eller exportera filer. Sora 2-skrivbordsappen är perfekt för kreatörer som vill ha en kraftfull AI-videogenerator med synkroniserat ljud.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.