Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

OpenAI Sora 2 är nu inbyggt i HeyGen

HeyGen och Sora 2-integrationen ger kreatörer, utbildare, entreprenörer och företag möjlighet att skapa filmiska B-rollklipp, scener och visuella element direkt i sitt arbetsflöde. Den här integrationen gör berättandet snabbare, mer kreativt och mer effektfullt utan att lägga till extra steg.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Kreativitet utan begränsningar

Du kan skapa B-roll, scener och visuella inslag direkt med en enkel prompt. Det här utökar det kreativa omfånget i varje videoprojekt och låter dig gå från idé till kompletterande visuellt material på några sekunder med HeyGens inbyggda AI B-roll-generator.

Kom igång gratis →

Sömlöst i arbetsflödet

Ingen appväxling, inga exporter och inga extra verktyg behövs. Allt sker i HeyGen, där användarna redan skapar. Det håller arbetsflödena enkla samtidigt som varje video blir mer dynamisk.

Kom igång gratis →

Visuellt hög kvalitet och genomtänkta layouter

Använd inbyggda visuella element eller ladda upp egna skärmdumpar, inspelningar eller varumärkesmaterial. HeyGen håller layouterna rena, placerar texten så att den är lätt att läsa och ser till att avstånden är konsekventa, så att tittarna kan fokusera på instruktionen i stället för visuellt brus. Varje scen är optimerad för tydlighet och lärande., normal

Kom igång gratis →
Three vertical screens display young people; the foreground screen features a "Brand Fonts" menu with a cursor selecting a font style.

Värde till kommunikation

Du kan skapa tydlighet med visuella inslag i rätt sammanhang som stöttar ditt budskap. Det gör kommunikationen mer effektiv och träffsäker. Samtidigt minskar du produktionstiden utan att kompromissa med kreativiteten.

Kom igång gratis →

Drivs av OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 är den avancerade modellen för video- och ljudgenerering som driver HeyGens nya berättarfunktioner. Den ger realism, korrekt fysik, naturlig dialog och hög kontroll över sekvenser med flera klipp. Sora 2 är särskilt bra på att skapa realistiska, anime-inspirerade och filmiska AI-bilder med synkroniserade ljudeffekter.

Med HeyGen finns den här kraften nu direkt i ditt arbetsflöde och via den nya Sora 2-skrivbordsappen för avancerade användare.

Kom igång gratis →
Så fungerar det

Så skapar du Sora-videor med AI

Att skapa videor med AI är snabbt och enkelt. Med HeyGen förvandlar du skrivna steg till en komplett instruktionsvideo med ett guidat arbetsflöde som är utformat för snabbhet och smidiga uppdateringar.

Kom igång gratis
Steg 1

Definiera ditt mål

Välj målgrupp, plattform och önskat läranderesultat. Bestäm vad tittaren ska förstå eller kunna göra efter att ha sett videon.

Steg 2

Lägg till din prompt eller ditt manus

Klistra in dina steg eller skriv en kort beskrivning. HeyGen skapar automatiskt en komplett instruktionsvideo.

Steg 3

Finjustera och anpassa

Redigera text, ändra röststil, justera visuellt innehåll eller översätt videon till fler språk.

Steg 4

Exportera och dela

Ladda ner din instruktionsvideo och publicera den var som helst. Uppdatera den när som helst genom att redigera texten och skapa om videon.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor om Sora 2

Vad är HeyGen med OpenAI Sora 2?

Det är integrationen av OpenAIs videomodell Sora 2 med HeyGen, som gör att du direkt kan skapa B-roll, scener och visuellt material i plattformen. Under en begränsad tid kan du skapa hur många videor du vill utan Sora-vattenstämpel.

Vad är OpenAI Sora?

OpenAI Sora är en nästa generations AI-modell för video- och ljudgenerering. Sora-appen använder den här tekniken för att skapa, remixa och dela AI-genererade videor med realism, fysikalisk exakthet och naturligt ljud.

Hur skiljer sig Sora 2 från andra AI-videomodeller?

Sora 2 ger realism, korrekt fysik, naturlig dialog och kontroll över sekvenser med flera tagningar.

Behöver jag en annan app för att använda Sora 2 i HeyGen?

Nej. Allt sker i HeyGen utan att du behöver byta app eller exportera filer. Sora 2-skrivbordsappen är perfekt för kreatörer som vill ha en kraftfull AI-videogenerator med synkroniserat ljud. Utforska prisvärda årsplaner från $24 per år.

Kan jag uppdatera instruktionsvideor när min produkt ändras?

Ja. Eftersom arbetsflödet är manusbaserat kan du redigera ett steg, byta scen eller uppdatera terminologi och rendera om snabbt. Det här är perfekt för team som jobbar i högt tempo och behöver aktuella guider utan att spela in på nytt varje gång ett gränssnitt eller en policy ändras.

Är mitt innehåll säkert, och vem äger det jag skapar?

Du behåller rättigheterna till innehållet du skapar, inklusive dina manus och exporterade videor. Säkerhet och åtkomstkontroller beror på din plan och dina arbetsyteinställningar. För känslig träning ska du följa interna riktlinjer och begränsa åtkomsten till bara de team som behöver materialet. Vår AI-plattform har redanöversatt 18,814,906 videor på flera språk

Behöver jag en annan app för att använda Sora 2 i HeyGen?

Nej. Allt sker i HeyGen utan att du behöver byta app eller exportera filer. Sora 2-skrivbordsappen är perfekt för kreatörer som vill ha en kraftfull AI-videogenerator med synkroniserat ljud.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

CTA background